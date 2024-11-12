11歲飛美念書、17歲在婚禮唱歌被挖掘…周興哲憶簽約時刻：滿酷的

11歲的周興哲隻身飛往美國念書，在青春又孤獨的世界裡，周杰倫等人的歌聲成了取暖的火光，也啟發了他成為現今極具感染力的歌手。這位17歲簽約、19歲出道、24歲登上小巨蛋的情歌王子，用一首又一首動人情歌，見證了自己的成長歷程。從2014年以〈以後別做朋友〉唱出「最好的朋友，有些夢，不能說出口」的青澀感傷，到最新作品〈巴黎的夜晚走走〉吟詠「也做了多年朋友，我想我應該開口」的坦然，十年來周興哲的創作始終圍繞在「愛」的主題。當被問及最具代表性的三首作品，周興哲不假思索地選出〈以後別做朋友〉、〈你，好不好？〉與〈怎麼了〉。站在下一個十年的起點，對周興哲而言，這既是續篇，也是嶄新的開始。

小時候聽歌，聽的是旋律；長大後聽歌，聽的是歌詞；現在聽歌，聽的是自己的故事。一晃眼，周興哲出道10年了，我們聽著周興哲的歌，一起成了有故事的人。

練習說我愛你

進一步沒資格，退一步捨不得──10年來，周興哲唱出人們說不出口的悸動與遺憾，就像2014年發表的〈以後別做朋友〉所述說的，「最好的朋友，有些夢，不能說出口」，一字一句敲打在胸口。10年後，同樣圍繞在「愛」這個主題，他在最新的〈巴黎的夜晚走走〉高歌「也做了多年朋友，我想我應該開口」。愛是名詞亦是動詞，我們有千萬種方式敘寫愛的浪漫與美好，卻無法濃縮成一句可以說出口的「我、愛、你」。

「我覺得對於亞洲文化，『我愛你』是個滿不好說出來的3個字。」周興哲說，「可能因為我有在國外讀書，英文的『I love you』感覺比較輕，比較沒有『我愛你』那麼重。我覺得每個人可以多練習跟愛的人或是家人說 I love you、我愛你，如果覺得『我愛你』太重，可以換英文。」他表示，表達愛有很多不一樣的方式，陪伴是一種，擁抱也是一種。「我覺得願意把自己珍貴的時間分享給身邊的朋友或是家人、愛人，那就是一種展現愛的方式，然後我也覺得可以多擁抱你的爸媽。」「差不多19歲吧，我有一天突然有個想法，決定每次見到爸媽就抱他們一次。我覺得『One hug goes a long way』，習慣每個擁抱會讓你跟家人的關係非常好，現在我跟爸爸的關係就像朋友一樣，所以我鼓勵大家做這些事情。」

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我的青春是情歌

我想起了2019年的小巨蛋演唱會，當時周興哲站在偌大的舞台上，談到父親時忍不住哽咽，他透露小時候比較少時間跟爸爸講到話，長大去美國後才了解，父親一直愛他，默默地一直當他的靠山。「我特別記得演唱會快結束的時候，有一段是謝謝我爸媽，那一段特別感人，我特別謝謝他高中送我一台電子琴還有電腦，謝謝他做了這些小事情，才讓我有工具可以學作曲、學音樂。」

時間推回2006年的暑假，11歲的周興哲隻身飛往美國念書，在青春又孤獨的世界裡，周杰倫等人的歌聲成了取暖的火光，周興哲彈琴、寫歌，用音樂記錄下初戀那些小事的悸動。「那時候我還在讀書，很多時候特別喜歡聽情歌。」他說，「情歌有一種魔力，會讓你覺得很有陪伴感，讓你不覺得孤單，然後也啟發我想要寫這樣的歌曲。那時候一直有一個夢想，就是希望可以成為一個厲害的、有感染力的歌手，像杰倫哥這些 idol 們一樣。」

在沉默中努力

還在念高中的他因為在舅舅朋友的婚禮獻唱〈第一次〉而被發掘，17歲簽約，19歲推出第一張個人專輯，24歲就站上小巨蛋開唱，超過一萬名的粉絲「小興星」眼睛躍動著光芒，一起歌唱、一起尖叫，那是個很美的畫面。「簽約時滿酷的。」周興哲回憶道，「因為我們全家都盛裝打扮去唱片公司簽約，我還穿西裝，當時覺得，哇，這是一個很大的決定，然後準備衝刺了。」

人生第一次在小巨蛋舉辦個人演唱會讓他特別感動，畢竟，這種感受一輩子只能有一次。「當時其實對小巨蛋沒有說不熟悉，因為去過很多頒獎典禮，但那一刻發現這是我自己的演唱會，有一種『I did it』的感覺，特別有成就感，那1萬人是來看我的……當下心情很難用言語講出來，但就是很滿的情緒，什麼都有。」現在的周興哲會想對當時的周興哲說什麼呢？我問。「我會說，不要太驕傲喔！你才剛開始喔！」他溫暖的嗓音如此輕盈而俏皮。

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人生處處是驚喜

「Work hard in silence and let success make the noise.」──在沉默中努力，讓成功為自己發聲，周興哲表示自出道時就很喜歡這句話，給了他很多動力。默默地，他與年少時崇拜的那些偶像一樣，都成了值得被收藏的人。

若要選出3首代表作品，會是哪3首？ 「〈以後別做朋友〉、〈你，好不好？〉與〈怎麼了〉。」周興哲不假思索地回答，「〈以後別做朋友〉是出道曲，那時候擔心下一張會不會有一首歌再中，然後第2張專輯的〈你，好不好？〉讓我覺得我不是一個 one-hit wonder（一片歌手），最關鍵。第3首是〈怎麼了〉，它帶出了一個更man的周興哲，更長大的周興哲。」

說到〈以後別做朋友〉，它不僅突破2.1億次YouTube點閱，今年7月在東京舉辦的太鼓達人年度大賽中，更成了無人能破關的大魔王曲目，意外引爆全世界節奏遊戲玩家的朝聖潮。「我覺得這個人生也是滿驚喜的！」周興哲燦笑，「身為一個創意型歌手，發現在很多地方都能看到、聽到自己的作品，像是在歌唱節目很多人會翻唱我的歌，我覺得這些都是驚喜，也鼓勵我再繼續寫出好的作品。」

是續篇也是開始

創作、發片、得獎、跨足至戲劇領域當演員⋯⋯出道10年間，周興哲成就了許多人生大事，如今，也有了自己的家庭。「回看過去的話，感覺過得好快，又好像過得很慢。」他的笑容中有種滿足，「我覺得10年內做了很多事，成長得很快，做出很多自己很喜歡的作品，從100個人的演唱會慢慢做到萬人演唱會，然後現在正進行巡演，到了很多不一樣的國家，覺得非常幸福、幸運，也感覺只是剛開始。」

下一個10年，是續篇，也是另一個開始。在未來日子裡，我們依舊聽著周興哲的情歌，腦中仍會不時湧現那些歌曲陪伴我們度過的某個時間片段，那些曾經的曾經，全都構成了現在的自己，想到的時候就像有一種專屬的心跳，不是心酸心痛，也不是心悸心慌，而是寧靜到能數得出心跳。

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