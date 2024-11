11歲飛美念書、17歲在婚禮唱歌被挖掘…周興哲憶簽約時刻：滿酷的

11歲的周興哲隻身飛往美國念書,在青春又孤獨的世界裡,周杰倫等人的歌聲成了取暖的火光,也啟發了他成為現今極具感染力的歌手。這位17歲簽約、19歲出道、24歲登上小巨蛋的情歌王子,用一首又一首動人情歌,見證了自己的成長歷程。從2014年以〈以後別做朋友〉唱出「最好的朋友,有些夢,不能說出口」的青澀感傷,到最新作品〈巴黎的夜晚走走〉吟詠「也做了多年朋友,我想我應該開口」的坦然,十年來周興哲的創作始終圍繞在「愛」的主題。當被問及最具代表性的三首作品,周興哲不假思索地選出〈以後別做朋友〉、〈你,好不好?〉與〈怎麼了〉。站在下一個十年的起點,對周興哲而言,這既是續篇,也是嶄新的開始。

小時候聽歌,聽的是旋律;長大後聽歌,聽的是歌詞;現在聽歌,聽的是自己的故事。一晃眼,周興哲出道10年了,我們聽著周興哲的歌,一起成了有故事的人。

練習說我愛你

進一步沒資格,退一步捨不得──10年來,周興哲唱出人們說不出口的悸動與遺憾,就像2014年發表的〈以後別做朋友〉所述說的,「最好的朋友,有些夢,不能說出口」,一字一句敲打在胸口。10年後,同樣圍繞在「愛」這個主題,他在最新的〈巴黎的夜晚走走〉高歌「也做了多年朋友,我想我應該開口」。愛是名詞亦是動詞,我們有千萬種方式敘寫愛的浪漫與美好,卻無法濃縮成一句可以說出口的「我、愛、你」。

「我覺得對於亞洲文化,『我愛你』是個滿不好說出來的3個字。」周興哲說,「可能因為我有在國外讀書,英文的『I love you』感覺比較輕,比較沒有『我愛你』那麼重。我覺得每個人可以多練習跟愛的人或是家人說 I love you、我愛你,如果覺得『我愛你』太重,可以換英文。」他表示,表達愛有很多不一樣的方式,陪伴是一種,擁抱也是一種。「我覺得願意把自己珍貴的時間分享給身邊的朋友或是家人、愛人,那就是一種展現愛的方式,然後我也覺得可以多擁抱你的爸媽。」「差不多19歲吧,我有一天突然有個想法,決定每次見到爸媽就抱他們一次。我覺得『One hug goes a long way』,習慣每個擁抱會讓你跟家人的關係非常好,現在我跟爸爸的關係就像朋友一樣,所以我鼓勵大家做這些事情。」

條紋西裝外套、白色羊毛衫、條紋長褲、皮鞋(ALL BY BURBERRY)

我的青春是情歌

我想起了2019年的小巨蛋演唱會,當時周興哲站在偌大的舞台上,談到父親時忍不住哽咽,他透露小時候比較少時間跟爸爸講到話,長大去美國後才了解,父親一直愛他,默默地一直當他的靠山。「我特別記得演唱會快結束的時候,有一段是謝謝我爸媽,那一段特別感人,我特別謝謝他高中送我一台電子琴還有電腦,謝謝他做了這些小事情,才讓我有工具可以學作曲、學音樂。」

時間推回2006年的暑假,11歲的周興哲隻身飛往美國念書,在青春又孤獨的世界裡,周杰倫等人的歌聲成了取暖的火光,周興哲彈琴、寫歌,用音樂記錄下初戀那些小事的悸動。「那時候我還在讀書,很多時候特別喜歡聽情歌。」他說,「情歌有一種魔力,會讓你覺得很有陪伴感,讓你不覺得孤單,然後也啟發我想要寫這樣的歌曲。那時候一直有一個夢想,就是希望可以成為一個厲害的、有感染力的歌手,像杰倫哥這些 idol 們一樣。」

在沉默中努力

還在念高中的他因為在舅舅朋友的婚禮獻唱〈第一次〉而被發掘,17歲簽約,19歲推出第一張個人專輯,24歲就站上小巨蛋開唱,超過一萬名的粉絲「小興星」眼睛躍動著光芒,一起歌唱、一起尖叫,那是個很美的畫面。「簽約時滿酷的。」周興哲回憶道,「因為我們全家都盛裝打扮去唱片公司簽約,我還穿西裝,當時覺得,哇,這是一個很大的決定,然後準備衝刺了。」

人生第一次在小巨蛋舉辦個人演唱會讓他特別感動,畢竟,這種感受一輩子只能有一次。「當時其實對小巨蛋沒有說不熟悉,因為去過很多頒獎典禮,但那一刻發現這是我自己的演唱會,有一種『I did it』的感覺,特別有成就感,那1萬人是來看我的……當下心情很難用言語講出來,但就是很滿的情緒,什麼都有。」現在的周興哲會想對當時的周興哲說什麼呢?我問。「我會說,不要太驕傲喔!你才剛開始喔!」他溫暖的嗓音如此輕盈而俏皮。

針織上衣(BURBERRY)

人生處處是驚喜

「Work hard in silence and let success make the noise.」──在沉默中努力,讓成功為自己發聲,周興哲表示自出道時就很喜歡這句話,給了他很多動力。默默地,他與年少時崇拜的那些偶像一樣,都成了值得被收藏的人。

若要選出3首代表作品,會是哪3首? 「〈以後別做朋友〉、〈你,好不好?〉與〈怎麼了〉。」周興哲不假思索地回答,「〈以後別做朋友〉是出道曲,那時候擔心下一張會不會有一首歌再中,然後第2張專輯的〈你,好不好?〉讓我覺得我不是一個 one-hit wonder(一片歌手),最關鍵。第3首是〈怎麼了〉,它帶出了一個更man的周興哲,更長大的周興哲。」

說到〈以後別做朋友〉,它不僅突破2.1億次YouTube點閱,今年7月在東京舉辦的太鼓達人年度大賽中,更成了無人能破關的大魔王曲目,意外引爆全世界節奏遊戲玩家的朝聖潮。「我覺得這個人生也是滿驚喜的!」周興哲燦笑,「身為一個創意型歌手,發現在很多地方都能看到、聽到自己的作品,像是在歌唱節目很多人會翻唱我的歌,我覺得這些都是驚喜,也鼓勵我再繼續寫出好的作品。」

是續篇也是開始

創作、發片、得獎、跨足至戲劇領域當演員⋯⋯出道10年間,周興哲成就了許多人生大事,如今,也有了自己的家庭。「回看過去的話,感覺過得好快,又好像過得很慢。」他的笑容中有種滿足,「我覺得10年內做了很多事,成長得很快,做出很多自己很喜歡的作品,從100個人的演唱會慢慢做到萬人演唱會,然後現在正進行巡演,到了很多不一樣的國家,覺得非常幸福、幸運,也感覺只是剛開始。」

下一個10年,是續篇,也是另一個開始。在未來日子裡,我們依舊聽著周興哲的情歌,腦中仍會不時湧現那些歌曲陪伴我們度過的某個時間片段,那些曾經的曾經,全都構成了現在的自己,想到的時候就像有一種專屬的心跳,不是心酸心痛,也不是心悸心慌,而是寧靜到能數得出心跳。

針織衫、皮革外套、長褲(ALL BY HERMÈS)