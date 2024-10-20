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感嘆女明星已成為品牌 謝盈萱揭3個不能做的日常：覺得荒唐

聯合新聞網／ ELLE
紅色流蘇長洋裝、造型項鍊、尖頭跟鞋（ALL BY BOTTEGA VENETA）。
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很開心能與大家分享《ELLE》10月號封面之星—謝盈萱。金馬影后謝盈萱在專訪中深入剖析了演員這份職業的內在世界。在即將播出的Netflix新劇《影后》中，謝盈萱與一眾實力派女演員聯手，揭露鎂光燈下鮮為人知的代價。「我發現女明星已變成一個品牌，不再是一個單純的「人」了。」謝盈萱如此感嘆。她坦言，相較於男生來說，女演員的規範真的比較多。本次專訪中謝盈萱分享到，劇場和影視兩者所享受的快樂很不同「影視需要透過導演跟剪輯後期的幫忙，表演是很破碎的。舞台劇則是在2、3個小時間與觀眾互動，當妳在舞台上演出的時候，會感覺到台下的觀眾跟妳一起難過，或是一起屏氣凝神，他們的呼吸非常真實，舞台劇是不被記錄的，是存在觀眾的記憶裡。」如今的她並沒有任何遠程人生目標，她只想跟不同的藝術家或創作型、實驗性導演合作，豐富自己的Bucket List，「到了70、80歲的時候，演員就可以不用『演』了，因為人生就在身上了。」

在不到1坪的空間裡，只為了拍攝一張照片，謝盈萱踮起腳尖轉圈，整個世界也跟著旋轉，她的眼瞳點亮千盞鎂光燈。謝盈萱教會我們的第一堂課：登場的時刻到了，你就是舞台。

特殊面料長洋裝、方頭跟鞋、造型耳環 (ALL BY BOTTEGA VENETA)。
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女明星不能做的日常

「你們應該都知道女明星不能做的日常吧？不能變胖、不能變醜、不能變老。」Netflix《影后》前導預告中，謝盈萱緩緩道出演藝圈的生存潛規則，「老了還不能整形，整形還不能承認。不能談戀愛、不能說真話，要妳哭就哭，要妳笑就笑，最殘忍的是，就算跌倒也不能喊痛，絕對要跌得漂亮，對，漂亮。」

「還有不能殺價......」謝盈萱的聲音瞬間飆高8度：「Why？」在這齣Netflix新戲中，她與楊謹華、陳庭妮、楊貴媚、鍾欣凌、謝瓊煖等戲精捉對廝殺，演繹鎂光燈下的女明星為了名氣和名聲，到底要付出多少代價。預告中的「不能」法則如暮鼓晨鐘，一字一句驚醒世間名利客，喚回苦海夢迷人。

「我都理解那些困境耶！尤其是進了這個圈子之後，會覺得荒唐......對，因為演員也是人嘛！相較於男生來說，女演員的規範真的比較多。」謝盈萱的眼眸流露萬般不捨，「但我發現『女明星』已變成一個『品牌』，不再是一個單純的『人』了！」

「妳(女明星)如果正處於不好的狀態，不太可能承認不開心或是很孤單，一講出來就很容易成為一個標題，但不會有任何人喜歡自己的名字跟一個負面標題連在一起。」她搖身一變成為冷靜的旁觀者。或許那些演藝圈看似荒唐的各種舉措，並沒有什麼人生大道理，全都只是深思熟慮過後的權宜之計。

配角、主角都好玩

比起「不能變胖」、「不能變醜」，更傷女明星的是標籤與八卦，連競競業業的謝盈萱也躲不過，她苦笑說，自己被貼的標籤可不少，例如劇場演員出身的她，曾被說表演有「劇場感」，還有八卦謠傳她家很有錢，為了表演不管家裡的事業。

謝盈萱被稱讚是「劇場女神」，多了「女神」兩字難道沒加分嗎？我問。「人家本來只是好意，是一個充滿了愛的一個稱謂，可是也有不喜歡妳或不認識妳的人會覺得說，憑什麼？然後還有人說我非女主角不演！天啊！」

「我沒有非女主角不演，而且我覺得配角有時候比主角好玩太多了！重點不是在鏡頭上出現多久，而是這個角色好不好玩。我喜歡不是主流長相但風格特殊的演員，像是安藤櫻、法蘭西絲麥多曼、理查詹金斯、莎莉霍金斯、亞當崔佛，他們都是大家會記得長相，但不容易記得名字的厲害演員。」

談到亞當崔佛，謝盈萱萌萌笑了起來。亞當崔佛曾演出《女孩我最大》及《StarWars:原力覺醒》，2019年終於憑《婚姻故事》入圍奧斯卡最佳男主角。「他其實出道滿久了，我以前看過他的《女孩我最大》，覺得他長得好不是我的菜喔！他在這個劇集裡的樣子永遠都帶著汗涔涔的脂肪堆積感，跟後面演出的許多角色反差超大，亞當崔佛現在愈來愈有個人魅力，演員的進化與成熟是可以看得出來的。」

針織上衣、寬版外套、 短褲、厚底樂福涼鞋(ALL BY GUCCI)。
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被快轉的人生片段

配角與主角一樣，值得一個關注與特寫，謝盈萱說，那些被快轉與剪掉的影視片段也是。例如我們看一部電影，常看到主角發生一件事之後就立刻切換到10年後，「觀眾只想看到他結婚了、畢業了、成功了，但不是每個人談個戀情哭了之後，一晃眼就結婚了！那些被快轉和剪掉的挫折辛苦，是大家最不想看和最想逃避的，可是那些都是生活的一部分，也是生命很重要的一部分。」

讓我們來補充一些謝盈萱人生被快轉的部分：她出生於彰化，從小喜歡畫畫、跳舞，國中與高中念的都是舞蹈班，「演員」或「女明星」原本並不在她的人生規畫中。「畢竟我就只是一個中部小孩，以前看電視的時候，不覺得會成為那個世界裡面的人，所以在未來的規畫上，沒想過會進娛樂圈，因為那個距離真的太遠了！」

內向安靜的她，當初不經意的模仿表演，竟惹得老師、同學呵呵大笑，高中時校外參訪了大學戲劇系，看到一群剃了清朝髡髮的戲劇系學生坐在校門口，覺得實在太酷太有趣了，謝盈萱暗自下定決心，這就是她想要來的地方。

謝盈萱重考一年上了北藝大，畢業後投入劇場演出，從2010年起跨足電影、電視，她是《誰先愛上他的》歇斯底里的單親媽媽劉三蓮，是《花甲男孩轉大人》濃妝嗆辣的檳榔西施史黛西，也是《俗女養成記》勇敢放手追求新人生的陳嘉玲。2018年，謝盈萱憑《誰先愛上他的》奪得金馬獎最佳女主角獎，2022年再以《四樓的天堂》拿下金鐘獎戲劇節目女主角獎。

繭型大衣、流蘇飾長褲、方頭跟鞋、造型耳環(ALL BY BOTTEGA VENETA)。
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不用演的那一刻

謝盈萱說，劇場和影視兩者所享受的快樂很不同。「影視需要透過導演跟剪輯後期的幫忙，表演是很破碎的，有時候如果運氣好，最好的那一刻被拍到了，就會被永遠記錄下來。舞台劇則是在2、3個小時間與觀眾互動，當妳在舞台上演出的時候，會感覺到台下的觀眾跟妳一起難過，或是一起屏氣凝神，他們的呼吸非常真實，舞台劇是不被記錄的，是存在觀眾的記憶裡。」

如今的她並沒有任何遠程人生目標，她只想跟不同的藝術家或創作型、實驗性導演合作，豐富自己的Bucket List，例如跟金士傑老師合作過了，人生清單打一個勾勾，跟賴聲川老師合作過了，再打一個勾勾。「我自己想要找到不同的表演與層次，就像歌手一樣，唱歌到了一定的程度後，會想放掉那些技巧。所以我覺得到了40歲，自己可能對表演有新的理解，到了70、80歲的時候，演員就可以不用『演』了，因為人生就在身上了。」所有高潮起伏的戲劇，永遠比不上真實且意外的人生精彩可期。

紅色流蘇長洋裝、造型項鍊、尖頭跟鞋(ALL BY BOTTEGA VENETA)。
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