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第8度入圍金鐘獎 楊謹華曝第1次體驗演戲時的感動：何其幸運

聯合新聞網／ ELLE
Bvlgari Serpenti Tubogas靈蛇螺旋系列項鍊、手環、墨鏡(ALL BY BVLGARI);細肩帶長洋裝(GIVENCHY)。
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很開心能與大家分享《ELLE》10月號封面之星—楊謹華。楊謹華再度入圍金鐘獎，邁向第八度提名里程碑。今年她挑戰音樂競賽實境秀《乘風破浪的姐姐》，圓了女團練習生夢想，並主演Netflix新劇《影后》及《今夜一起為愛鼓掌》。楊謹華在Netflix《影后》中飾演眾人簇擁的大明星周凡，當大明星微服出巡時，如強力磁鐵瞬間將周圍的路人粉絲吸引到身邊，只見她霸氣回看:「不用看了，我不是周凡。」我問楊謹華，真實生活中如果遇到同樣狀況，一樣也會用「你認錯人」來應付帶過嗎？「我會說，你好，我是隋棠。」我聽完不禁會心一笑，除了直率、認真與正義感，竟意外漏掉了楊謹華無與倫比的幽默感。本次專訪中，楊謹華和我們分享到當初為什麼決定去做《浪姐》這件事情？原來楊謹華曾是女團練習生，還記得第一天一到錄影現場，忽然感到鼻子一陣酸酸的，她說「那個舞台非常之大，我就在想，我這個演員何德何能，可以有機會來到這樣的舞台，然後實現了我的其中一個夢想。」 她說，自己的人生並不是一路順順利利，也經歷過很多的困難，「但你知道嗎，我現在反而覺得，要把那些挫折吸收成養分，以及前進的動力，讓我們成為更好的人。」

馬甲上衣、短褲、亮片裝飾大衣、水鑽飾高跟鞋(ALL BY GUCCI)。
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ENJOY THE MOMENT 記得每個心跳聲

楊謹華說，去做那些自己辦不到的事，永遠是個好主意。她親身實踐，不管在戲劇或是歌舞秀，她的歡笑與哭泣特別動人，因為真心是演不來的「我很享受在那個舞台上，真的是幸運和幸福的，雖然過程很辛苦，壓力很大，還要去突破很多事情，但我最後還是很感謝自己當初下了這個決定。」

幽默鬧你一下

「恭喜妳有一個非常精彩的一年！」一遇到楊謹華，我忍不住獻上萬般佩服，她臉上書寫著濃郁的溫柔，連說:「沒有啦！」今年，楊謹華再憑《不良執念清除師》入圍金鐘獎戲劇節目女配角獎，這也是她第8度入圍金鐘獎。年初，楊謹華挑戰音樂競賽實境秀《乘風破浪的姐姐》第5季《乘風2024》，到了年尾，新戲《今夜一起為愛鼓掌》、《影后》接連上檔，她值得所有波瀾壯闊的前呼後擁。

楊謹華在Netflix《影后》中飾演眾人簇擁的大明星周凡，周凡與楊謹華一樣，直率、努力還擁有不讓鬚眉的正義感，人們熱愛她、崇拜她甚至畏懼她，當大明星微服出巡時，如強力磁鐵瞬間將周圍的路人粉絲吸引到身邊，只見她霸氣回看:「不用看了，我不是周凡。」我問楊謹華，真實生活中如果遇到同樣狀況，一樣也會用「你認錯人」來應付帶過嗎？「我會說，你好，我是隋棠。」楊謹華正經八百回答我，隨即劇情急轉直下，她抿嘴微笑:「就是鬧人家一下。」我聽完不禁會心一笑，除了直率、認真與正義感，竟意外漏掉了楊謹華無與倫比的幽默感。

我們可以聊個天

「粉絲找我拍照，我通常都會說OK。」她補充說道，「我跟你講，我是最不愛化妝出門的人，從以前到現在都是這樣。當然，以前膠原蛋白很多，根本就是天然化妝品，但即使到現在，我還是不喜歡化妝。」「如果遇到粉絲，但我真的很忙，或是狀態不是那麼好的時候，我會說很不好意思，可能沒有辦法拍照，但我可以跟你握手聊個天。其實你們真的可以過來。」楊謹華再三叮嚀，「我們至少可以聊個天。」不管遇到粉絲跟她說好喜歡某部戲，或因為看了她演的戲有所感觸、省思，對楊謹華而言，那些付出過、努力過的一切都值得了。「我聽到很多不同粉絲的feedback，對我來講真的是很大的鼓勵。有時候想說，應該是我的工作給粉絲力量，結果反而是他們的鼓勵讓我更有能量。」

Bvlgari Tubogas螺旋系列玫瑰金坦桑石與綠松石鑲鑽頸鍊、紅碧璽手環(BOTH BY BVLGARI)；高領洋裝(LOEWE)。
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給了姊弟戀勇氣

其實楊謹華演過的那些複雜交纏的角色，不管是脆弱的或是勇敢的，都默默地給了各世代的觀眾療癒與力量，例如2003年的青春偶像劇《我的秘密花園》成為闔家觀賞與上學交友的談資，而2006年的《白色巨塔》則讓人了解到，小三其實也有不得已的地方，世界並不是只有黑與白之分那麼簡單。

在那個女主角幾乎都是傻白甜的年代，出現了《敗犬女王》單無雙這個世俗眼中「不那麼完美」的角色，楊謹華將這位嘴毒卻善良的女強人演得極其可愛，也讓我們看到了有個性、自主獨立的女性愛情的另一種可能性。「確實是啊！最明顯的就是姊弟戀，大家可能因為看了《敗犬女王》的姊弟戀之後，身邊有個弟弟或姊姊的人，有了更多勇氣在這條感情路上繼續走下去。」

楊謹華憑這部《敗犬女王》以及之後的《女王的誕生》、《一把青》、《鏡子森林》、《華燈初上》、《滾石愛情故事:新不了情》6度角逐金鐘獎戲劇節目與迷你劇集女主角獎，而這一切的源頭，是一則有關聶小倩與女團練習生的故事。

不能坐在辦公室

「我小時候很喜歡看香港電影，喜歡張曼玉、鍾楚紅⋯⋯，《倩女幽魂》是我的啟蒙片，聶小倩太美了！王祖賢太美了！」楊謹華驚嘆著，「誰能抵擋她的美？我每次一欣賞之後，就會回房間披著棉被，對著鏡子東倒西歪開始演。」畢業後，楊謹華在台北君悅酒店工作過，也曾到網紅咖啡廳小熊森林打過工，甚至在爺爺的建議下到證券公司上班。「我就是在證券公司上了4個月的班，才非常確定我真的不能坐在辦公室裡面，做著一模一樣的事情，我後來辭職，開始過著當模特兒、不斷試鏡的日子，一個月試了30幾次，可能只上一個，或者是什麼都沒上。剛開始可能會覺得怎麼都沒有？可是你知道，後來也都習慣了。」

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打開戲劇世界的門

楊謹華不疾不徐，用很平靜的語氣訴說著這段經歷，彷彿是某一部戲的片段。在她20歲生日的前一天，迎來了人生關鍵轉折，那是1997年12月寒冷的一天，楊謹華裹著一件風衣走進北海岸的一間小木屋，那一天是她擔任劉德華〈冰雨〉MV女主角的日子。「那是我第一次體驗演戲！」她的語氣雀躍上揚，仍記得當時分分秒秒的感動，「快要20歲的我真的是何其幸運......劉德華，還不幸運嗎？試鏡上的時候，我還再三確認真的是我嗎？」「導演跟我說，他們試鏡試了一百多個人，因為我笑起來像日本娃娃，所以被選中。我演一位愛上劉德華的千金小姐，但劉德華失明後躲著我，那是我第一次感受到演戲是怎麼一回事。」楊謹華說，如果她與戲劇世界隔了道門，那〈冰雨〉就代表第一把鑰匙插入門鎖的關鍵時刻。

摸索出來的呼吸

「我很喜歡演戲，但不是科班出身，我沒有基底。在沒有什麼基礎之下，不管是台詞或者是表演，或者是呼吸，都是自己摸索來的，像是看劇、學其他藝人，先從模仿開始，然後去紐約上了表演課。」楊謹華將努力學習與人生經驗化為詮釋角色的資本，2006年，她終於解鎖探索戲劇世界的第一道門：那年，她演出《白色巨塔》的電台記者馬懿芬，不僅與戴立忍飾演的外科醫生發生不倫戀，還未婚懷孕了。「她(馬懿芬)本來決定拿掉小孩，可是又找不到那個男生，覺得被拋棄、被孤立，她很害怕進去手術室，最後又逃出來跑到車上。那時候，我也不知道為什麼我也突然跟著角色炸掉。」楊謹華隨著馬懿芬躲在車上，身體不自覺顫抖著，那些難堪的孤單與不可告人的情緒一夕之間爆發開來。「我覺得有可能是因為進了婦產科，親眼透過門上的小玻璃，看到房間一台是生小孩的，一台是拿小孩的，因為那時候還年輕沒看過，在同一個空間裡面一個接生一個取走，我想說這也太殘忍了吧！然後就投射在角色身上，這也是我第一次跟角色有同理心，其實自己也嚇一跳，原來跟角色同在是這種感覺。」

圓了女團練習生的夢

「去做自己辦不到的，永遠是個好主意。」楊謹華在社群發了這個饒富哲理的金句，然後她真的做到了，隻身遠行參與《乘風破浪的姐姐》第5季競 賽。「我個性很膽小，卻又有一個特質，就是很不服輸，所以當我決定好一件事情的時候，就是要把它做到好。」楊謹華解釋道，「我當初為什麼決定去做《浪姐》這件事情？第一是我從小就很喜歡唱唱跳跳，到現在都一樣，再來就是我曾經為了組成女團培訓了兩年，但始終沒有完成這件事情。」

原來楊謹華曾是女團練習生，還因此在大導楊德昌的名作《一一》擔當臨時演員，並被楊德昌邀請去香港參演舞台劇。「我已經演戲演了20幾年，我想說，本來放在心裡的事情是不是時間到了？剛好有個舞台，如果我不勇敢踏出這一步的話，永遠不知道所謂的女團是什麼？所謂的一起唱歌跳舞，然後共同完成一件事情的感覺是什麼？站在台上呈現給觀眾看，台下觀眾的反應又是什麼？」楊謹華還記得第一天一到錄影現場，忽然感到鼻子一陣酸酸的，「那個舞台非常之大，我就在想，我這個演員何德何能，可以有機會來到這樣的舞台，然後實現了我的其中一個夢想。」

享受每一秒存在

時間來到第一次公演，對楊謹華而言，那是最重要、最珍貴且最珍惜的一刻。團員們為了正式表演，已苦練了4、50次，一站上舞台，熱血團魂一股腦地湧上來，不過她也笑說，自己其實在表演前、中、後段都有出錯。「但是對我來講，錯沒有關係，至少是我要的。我要記得我上台時，每一個觀眾的眼神、聽到的笑容，我的心跳聲、我那種開心的程度。」楊謹華說得眉飛色舞、笑逐顏開，「結束時我開心到哽咽，每個moment其實我都記得很清楚。」

「我很享受在那個舞台上，真的是幸運和幸福的，雖然過程很辛苦，壓力很大，還要去突破很多事情，但我最後還是很感謝自己當初下了這個決定。」她說，自己的人生並不是一路順順利利，也經歷過很多的困難，「但你知道嗎，我現在反而覺得，要把那些挫折吸收成養分，以及前進的動力，讓我們成為更好的人。」楊謹華一臉望著我，我下意識地屏住呼吸看著她，那雙光芒躍動的眼睛裡，似乎捕捉到了天上的星星。

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