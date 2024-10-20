時間教會我的事…阮經天：人生有很多階段 每次都會讓人變得不一樣

很開心能與大家分享《ELLE》10月號封面之星—阮經天。這位曾以《艋舺》、《軍中樂園》等作品震撼影壇的實力派演員，在北海岸的湛藍天際下，展現了截然不同的沉穩與從容。17年過去，阮經天坦言自己已不再是那個執著於成功與愛情的20歲青年。他深刻體會到時間的不可逆性，強調不願回頭重演任何角色「時間過了，它就不可能回去。所以你問我，有沒有想過重回到哪裡？重回哪個時刻？不可能，這樣對我來說就是浪費時間，因為你不在乎現在，只想著過去。」演員與角色相遇是一期一會，就如同時間一去不復返，人生的一切緣分關係也是。專訪中，阮經天揭露了自己與三隻愛貓的日常生活，展現了鮮為人知的柔軟一面。他坦承，正是這些小生命教會他「做自己」的真諦。阮經天的蛻變背後，藏著許多不為人知的故事。

如果從天而降一個禮盒在眼前，你最希望裡頭裝的是什麼？「時間。」 阮經天斬釘截鐵地回答，因為時間是最珍貴的禮物。昨天是歷史，明天是謎題，今天是禮物。他說有捨才有得，「不用急啊！時間到了，自然就會有解答。」這位現代周處除完三害，繼續救贖剷除眾生心中的害與怕。

條紋薄織襯衫、條紋薄外套、條紋西裝褲、 圓點領帶、圓頭皮鞋(ALL BY BALENCIAGA)。

20歲的禮物

「時間是最貴重的東西，對，時間是單向的，所有事情發生後，都沒有辦法再回頭，沒有辦法再改變，所以最珍貴的禮物自然是時間。」阮經天銳利的眼神停在海天一線的消失點。當街上的人們謾罵著太陽，我與阮經天來到北海岸，看著他置身廣袤湛藍背景裡，暖烘烘的陽光曬在臉上，不免悄悄地打量這張早在影視裡看熟的臉，那一刻彷彿穿越回17年前他的第3部作品《我在墾丁*天氣晴》，當時我還曾南下探班呢！褪去稚氣與銳角，時間只在阮經天身上勾出一道更臻完熟的輪廓，而我早已抵擋不住歲月的偷渡。20歲的你會想要「時間」這個禮物嗎？我問。「當時完全不會這樣子想。」阮經天回說，「20歲的時候，會把更多心思放在自己身上，比如說渴望工作得到成功，渴望得到大部分人都希望得到的愛情，得到自己喜歡的玩具，反而沒有把太多心思放在周圍的人或者是這個世界上。」海風持續鼓噪著浪花，我再問阮經天，他最懷念哪一個角色，覺得重新演繹會表演得更好？「沒有。」他的回答依舊簡單明瞭，「這個問題剛好可以呼應到你說的那個禮物問題。時間過了，它就不可能回去。所以你問我，有沒有想過重回到哪裡？重回哪個時刻？不可能，這樣對我來說就是浪費時間，因為你不在乎現在，只想著過去。」演員與角色相遇是一期一會，就如同時間一去不復返，人生的一切緣分關係也是。

先讓貓咪救英雄

不眷戀過去，不恐懼未來，眼前的男人自在、豁達，那些在《艋舺》、《軍中樂園》與《周處除三害》戲中的狂傲、桀驁、叛逆、衝撞甚至是憤怒，都不見了。「不能夠說是自在。」阮經天望著我，「其實更像是隨著時間的遷移，人遇到一些事情後會有所改變，我只是愈來愈接受了我這個人的改變。愈來愈接受我必須要做的事情，好比說，我愈來愈來接受我是一個演員的事實，我得放心思在這上面，也愈來愈接受家裡剩下我一個大人……。」「就像我每天早上起來，面對養的3隻貓就是我的責任。我得定時起來，定時把牠們打理好，我今天有了這個家，我就是要把家整理好。你問我掃院子的時候快不快樂？某些時候是快樂的，但是除此之外，這也是我必須要做的，那是我的責任。」對於那些特別的他、她或牠，你能給予的最好禮物，就是你的時間，因為這代表著你給予了自己生命中，永遠拿不回來的一部分。說起貓，阮經天的眼神柔和了，被貓等門、被貓倚靠著呼嚕，當然也會遇到貓咪搗蛋吃盆栽的時刻。與貓相伴有窩心也有「切心」，貓主子帶給他最大的啟示，就是「做自己」就好了：「動物就是單純，只想玩遊戲，肚子餓會來找你，躺著曬太陽也開心，每天去追逐一下庭院裡面的小鳥都開心。」好萊塢編劇聖經說，好故事就是要先讓英雄救貓咪，才顯反差的戲劇張力。有沒有想過，英雄也需要被貓度化，洗去一身戾氣後，又是以柔克剛的一條好漢？

墨綠皮衣外套、領扣領帶、 經典西裝褲(ALL BY GUCCI); 休閒鞋(LOEWE)。

不是諧音哏

在一次採訪中，阮經天曾表示，生命中最缺的，就是自己的姓氏。「軟喔？」他大方接話，「那時候是開玩笑，但講得也沒錯啊！」他自認年輕時大多處在衝突中──自己跟自己的衝突擺不平，接著就與外在衝突。「那個不快樂是從自己往外發作，所以這其實是認真的，不是諧音玩笑。」阮經天不遮掩、不扭捏，他坦承當時自己的確無法消化很多情緒，特別是當媒體鏡頭對著他且離非常近的時候，他心中萬般不解，為什麼要這樣對待他？但慢慢地，他學會轉念，既然改變不了世界，就改變自己。「人嘛，反正就是隨著年齡增長，慢慢地希望自己多沉澱一點，希望自己能夠陪家人多一點。」他若有所思想了一下，「人生有很多階段，無論是報導也好，受到挫折也好，金馬獎也好，親人離去也好，失去摯愛也好，每一次每一次，都會讓人變得不一樣。」「至於變好變壞，那是別人對你的評價，你知道自己在做什麼就好了！當年的那些記者年紀也慢慢大了！對，大家都變得溫和了，這就是時間對人造成的影響啊！」他淺淺一笑。

我的完美日常

在人生舞台上，阮經天領到的不是那種當頭棒喝大徹大悟的劇本，發生在他身上的蛻變，還是回歸訪談之初破題的關鍵字──時間。我說，時間真的是滿好的東西。「對啊，滿好的東西。」阮經天如釋重負地點頭回應。在我眼前的，是全然放鬆的「軟」經天，汪洋背景包覆下，像躺在一床柔軟的藍色棉被，愜意地和我聊起他最愛的坂本龍一。

〈Merry Christmas, Mr. Lawrence〉是他拍戲期間必聽的曲目。坂本龍一說，記得每天抬頭看月亮，於是阮經天完成工作後，獨自開著車看看天空、看看海、看看山，或是坐在咖啡廳觀察街貓⋯⋯他悠悠道出屬於自己的完美日常。「當你有自己獨處的時間，一方面也代表自己把事情做完了，可以稍微休息一下。我覺得最輕鬆的時候，就是那些不需要講話，什麼都不用對人交代的時候。」

墨綠皮衣外套(GUCCI)。

60歲的約定

最後一題：這些年來，覺得當演員最大的收穫跟成就是什麼？「我真的沒辦法評論我的成就。」阮經天語氣頓了一下，望了望我，「我認為現在還不是時候，原因在於事情還沒結束，還有很長的一段路要走，這個問題如果在我60歲的時候問我，或者在我選擇不當演員的時候問我，我應該可以給你答案。」「可以！我等，那我們就相約60歲的時候見囉！」我跟阮經天定下約定，揮別遠逝的沙灘足跡，我不禁想起了一首名為〈海街日記〉的詩：沙灘上原本已經奄奄一息的浪花，又重新活了起來。

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