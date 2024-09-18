王淨扮《正港分局》最強警花 曝曾想過要當「這職業」：同樣是說故事

在最新Netflix影集《正港分局》中，王淨大膽突破，與許光漢上演即興對罵戲碼，展現出不為人知的幽默火花。入圍金鐘、金馬獎，多部票房破億的她，小時候並沒想過有朝一日會成為演員。「我曾經想過的是小說家，因為我很喜歡寫東西，自己有一點點害羞，可能躲在螢幕後面說故事，結果沒想到長大之後，一樣也是說故事，可是卻是站在螢幕前面。」她輕聲一笑。本次專訪中，王淨分享到，成名伴隨而來的是很多質疑的聲音，以及很多的自我懷疑，她曾經經歷了工作上的迷茫跟挫折，執著滿足別人的期待。不過回望過往走過的景色，如今王淨的視野與心情都不同了，她輕聲叮嚀，「不要這麼急。」原以為王淨像一杯shot般簡單激烈，但其實她更像一杯需要細品的茶，深沉且充滿韻味。

王淨是不是真的很厲害？論壇上的網友議論著。被觀看的勇氣需要練習，被喜歡、被討厭的勇氣也是，演活人生百態的王淨十分明瞭。「我覺得要更相信自己一點，多聆聽自己一點，不要急於滿足別人的期待。」她輕聲叮嚀，「不要這麼急。」原以為王淨像一杯shot般簡單激烈，但其實她更像一杯需要細品的茶，每一口都像一首詩，深沉且充滿韻味。

高領露背長裙、膠框太陽眼鏡（BOTH BY H&M STUDIO COLLECTION）。

即興火藥味

《關於我和鬼變成家人的那件事》的地表最強警花林子晴回來了！王淨飾演的警花子晴與鋼鐵刑警吳明翰（許光漢飾）再聚首，兩人在衍生Netflix影集《正港分局》中，捲入了一樁離奇的成語連續殺人事件。嫌疑犯在鏡頭前匆匆一閃而過，懸疑緊張感如迷霧將人裹得嚴嚴實實，但觀眾卻先被王淨、許光漢的互嗆對罵惹得哄堂大笑。王淨透露，那場對罵戲完全即興發揮，兩人就像兩隻野狗互吠，罵到沒台詞。此時她一雙骨溜溜的大眼珠望向身旁的許光漢，俏皮調侃道：「你的本性在那一刻有微微地暴露一點出來吧？」開玩笑啦！王淨解釋，自己私底下其實不太會吵架的，平常根本沒有與別人對罵的能力。「我是那種只要一吵架或一生氣，眼淚就會掉出來的人。所以如果是真實生活中的王淨，遇到像吳明翰這樣子的臭直男，可能就會自動屏蔽掉這個人吧！」不愛吵架的王淨演活了小辣椒警花，大多人以為是本色演出，但眼見並不一定是事實。「我有時候面臨到比較大的困擾是……可能我的外型給人的感覺吧？大家覺得我比較機靈，會覺得有攻擊性什麼的。」她的眼神清清澈澈，然而眼角眉梢藏不住一絲悵然。

粉色腰帶裝飾襯衫（LOEWE）；白色褲襪（私物）；綠色漆亮皮包頭鞋（LOEWE）。

我不是零負評

氣氛太沉重，為了輕鬆一下，我丟出一個無厘頭的問題：《正港分局》的成語殺人魔、零負評女神、奧斯卡影后這3個角色頭銜，王淨覺得哪項最容易達成呢？「我覺得都非常困難耶！因為我自己成語也不好，可能沒辦法殺人。」面對無厘頭發問，王淨竟大偵探福爾摩斯上身，開始一字一句認真地為我分析個中道理。「關於『零負評』這件事情呢……我覺得網路上面應該已經有滿多我的負評了，所以我應該在第一關就已經被刷下來了！」王淨笑了，稍縱即逝的一抹笑容，竟變得如此意味深長。「至於奧斯卡影后，我想一下喔……」她滔滔不絕地接著原本的話題，「我覺得應該就是先不用吧！我還是先好好了解跟學習『好演技究竟為何物』這件事，再來想未來的奧斯卡。」

高領露背長裙（H&M STUDIO COLLECTION）。

計程車上的小幸運

其實，王淨跟奧斯卡影后的距離，可能並沒有她想得那麼遠。把時間往前推一些，那年是2015年，高中生王淨坐上了YouTube知名K歌運匠的計程車，她羞答答地握著麥克風，跟著卡拉OK緩緩唱出「與你相遇好幸運」，座位前的小螢幕發著光，也照亮了她。之後王淨通過試鏡，順利參與電影《痴情男子漢》演出，她當時還以為只是份暑假打工，殊不知人生超前進度，接連拍攝《鬥魚》、《返校》、《瀑布》、《月老》、《人選之人──造浪者》、《此時此刻》、《周處除三害》、《正港分局》等戲，她入圍金鐘、金馬獎，多部票房破億，在第22屆台北電影獎頒獎典禮，才20歲出頭的王淨拿到影后獎座，在台上哭成一團。王淨真的很厲害。她說，小時候並沒想過有朝一日會成為演員。「我曾經想過的是小說家，因為我很喜歡寫東西，自己有一點點害羞，可能躲在螢幕後面說故事，結果沒想到長大之後，一樣也是說故事，可是卻是站在螢幕前面。」她輕聲一笑，「也是滿瘋的。」名氣是把雙面刃，成名伴隨而來的是很多質疑的聲音，以及很多的自我懷疑，媒體與吃瓜群眾咄咄逼人，她的一舉一動都被放大檢視。王淨坦言，這1、2年經歷親人離世，也經歷了工作上的迷茫跟挫折，她一直執著滿足別人的期待，並沒有很認真地去聆聽自己，她其實還有好多的情緒和悲傷需要時間去處理跟消化。

紫色針織外套、同款短裙、膠框太陽眼鏡、綠色漆亮皮包頭鞋（ALL BY LOEWE）；白色短襪（私物）。

意想不到的旅程

回望過往走過的景色，如今的視野與心情都不同了，我們看到了王淨豁然開朗後忍不住躍步的身影。她用大汗淋漓的運動開啟一天的儀式感，休假時跟外甥女還有毛小孩勘吉一起散散步，另外，追劇的觀眾如果能因她的表演得到短暫的療癒──溫暖也好，擁抱也好，都能讓她感到快樂。「我想跟計程車上唱〈小幸運〉的王淨說，妳即將踏入一個自己都意想不到的奇幻旅程，在這個旅程中會有很多的人愛你，但同時也有很多質疑的聲音，請不要因此影響對自己的想法，如果那些三言兩語就能影響妳，對那些給妳愛的人是非常不公平的一件事情！然後我想要對現在的自己說一句話：我很喜歡現在的王淨！我覺得現在的我，應該是近幾年最好的樣子了吧！」「心若沒有棲息的地方，到哪裡都是在流浪。」王淨分享了作家三毛的一段語錄，她說，這句話不代表要找個依靠的人，而是透過生活找到自己，心唯有在自己身上，才能夠給自己滿足的安全感。是啊，一個人至少擁有一個夢想，有一個理由去堅強。心若沒有棲息的地方，到哪裡都是在流浪。當你知道要駛向何方，風會為你揚帆起航。