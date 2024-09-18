快訊

又有新低壓！粉專：對台灣威脅大 美模式預估可達颱風等級

許家蓓確診到癌逝僅4個月 「異常出血」是子宮內膜癌警訊

真主黨呼叫器爆炸被疑台製 士檢剪報分案將傳金阿波羅董座

聽新聞
0:00 / 0:00

王淨扮《正港分局》最強警花 曝曾想過要當「這職業」：同樣是說故事

聯合新聞網／ ELLE
粉色腰帶裝飾襯衫（LOEWE）；白色褲襪（私物）。
粉色腰帶裝飾襯衫（LOEWE）；白色褲襪（私物）。

在最新Netflix影集《正港分局》中，王淨大膽突破，與許光漢上演即興對罵戲碼，展現出不為人知的幽默火花。入圍金鐘、金馬獎，多部票房破億的她，小時候並沒想過有朝一日會成為演員。「我曾經想過的是小說家，因為我很喜歡寫東西，自己有一點點害羞，可能躲在螢幕後面說故事，結果沒想到長大之後，一樣也是說故事，可是卻是站在螢幕前面。」她輕聲一笑。本次專訪中，王淨分享到，成名伴隨而來的是很多質疑的聲音，以及很多的自我懷疑，她曾經經歷了工作上的迷茫跟挫折，執著滿足別人的期待。不過回望過往走過的景色，如今王淨的視野與心情都不同了，她輕聲叮嚀，「不要這麼急。」原以為王淨像一杯shot般簡單激烈，但其實她更像一杯需要細品的茶，深沉且充滿韻味。

王淨是不是真的很厲害？論壇上的網友議論著。被觀看的勇氣需要練習，被喜歡、被討厭的勇氣也是，演活人生百態的王淨十分明瞭。「我覺得要更相信自己一點，多聆聽自己一點，不要急於滿足別人的期待。」她輕聲叮嚀，「不要這麼急。」原以為王淨像一杯shot般簡單激烈，但其實她更像一杯需要細品的茶，每一口都像一首詩，深沉且充滿韻味。

高領露背長裙、膠框太陽眼鏡（BOTH BY H&M STUDIO COLLECTION）。
高領露背長裙、膠框太陽眼鏡（BOTH BY H&M STUDIO COLLECTION）。

即興火藥味

《關於我和鬼變成家人的那件事》的地表最強警花林子晴回來了！王淨飾演的警花子晴與鋼鐵刑警吳明翰（許光漢飾）再聚首，兩人在衍生Netflix影集《正港分局》中，捲入了一樁離奇的成語連續殺人事件。嫌疑犯在鏡頭前匆匆一閃而過，懸疑緊張感如迷霧將人裹得嚴嚴實實，但觀眾卻先被王淨、許光漢的互嗆對罵惹得哄堂大笑。王淨透露，那場對罵戲完全即興發揮，兩人就像兩隻野狗互吠，罵到沒台詞。此時她一雙骨溜溜的大眼珠望向身旁的許光漢，俏皮調侃道：「你的本性在那一刻有微微地暴露一點出來吧？」開玩笑啦！王淨解釋，自己私底下其實不太會吵架的，平常根本沒有與別人對罵的能力。「我是那種只要一吵架或一生氣，眼淚就會掉出來的人。所以如果是真實生活中的王淨，遇到像吳明翰這樣子的臭直男，可能就會自動屏蔽掉這個人吧！」不愛吵架的王淨演活了小辣椒警花，大多人以為是本色演出，但眼見並不一定是事實。「我有時候面臨到比較大的困擾是……可能我的外型給人的感覺吧？大家覺得我比較機靈，會覺得有攻擊性什麼的。」她的眼神清清澈澈，然而眼角眉梢藏不住一絲悵然。

粉色腰帶裝飾襯衫（LOEWE）；白色褲襪（私物）；綠色漆亮皮包頭鞋（LOEWE）。
粉色腰帶裝飾襯衫（LOEWE）；白色褲襪（私物）；綠色漆亮皮包頭鞋（LOEWE）。

我不是零負評

氣氛太沉重，為了輕鬆一下，我丟出一個無厘頭的問題：《正港分局》的成語殺人魔、零負評女神、奧斯卡影后這3個角色頭銜，王淨覺得哪項最容易達成呢？「我覺得都非常困難耶！因為我自己成語也不好，可能沒辦法殺人。」面對無厘頭發問，王淨竟大偵探福爾摩斯上身，開始一字一句認真地為我分析個中道理。「關於『零負評』這件事情呢……我覺得網路上面應該已經有滿多我的負評了，所以我應該在第一關就已經被刷下來了！」王淨笑了，稍縱即逝的一抹笑容，竟變得如此意味深長。「至於奧斯卡影后，我想一下喔……」她滔滔不絕地接著原本的話題，「我覺得應該就是先不用吧！我還是先好好了解跟學習『好演技究竟為何物』這件事，再來想未來的奧斯卡。」

高領露背長裙（H&M STUDIO COLLECTION）。
高領露背長裙（H&M STUDIO COLLECTION）。

計程車上的小幸運

其實，王淨跟奧斯卡影后的距離，可能並沒有她想得那麼遠。把時間往前推一些，那年是2015年，高中生王淨坐上了YouTube知名K歌運匠的計程車，她羞答答地握著麥克風，跟著卡拉OK緩緩唱出「與你相遇好幸運」，座位前的小螢幕發著光，也照亮了她。之後王淨通過試鏡，順利參與電影《痴情男子漢》演出，她當時還以為只是份暑假打工，殊不知人生超前進度，接連拍攝《鬥魚》、《返校》、《瀑布》、《月老》、《人選之人──造浪者》、《此時此刻》、《周處除三害》、《正港分局》等戲，她入圍金鐘、金馬獎，多部票房破億，在第22屆台北電影獎頒獎典禮，才20歲出頭的王淨拿到影后獎座，在台上哭成一團。王淨真的很厲害。她說，小時候並沒想過有朝一日會成為演員。「我曾經想過的是小說家，因為我很喜歡寫東西，自己有一點點害羞，可能躲在螢幕後面說故事，結果沒想到長大之後，一樣也是說故事，可是卻是站在螢幕前面。」她輕聲一笑，「也是滿瘋的。」名氣是把雙面刃，成名伴隨而來的是很多質疑的聲音，以及很多的自我懷疑，媒體與吃瓜群眾咄咄逼人，她的一舉一動都被放大檢視。王淨坦言，這1、2年經歷親人離世，也經歷了工作上的迷茫跟挫折，她一直執著滿足別人的期待，並沒有很認真地去聆聽自己，她其實還有好多的情緒和悲傷需要時間去處理跟消化。

紫色針織外套、同款短裙、膠框太陽眼鏡、綠色漆亮皮包頭鞋（ALL BY LOEWE）；白色短襪（私物）。
紫色針織外套、同款短裙、膠框太陽眼鏡、綠色漆亮皮包頭鞋（ALL BY LOEWE）；白色短襪（私物）。

意想不到的旅程

回望過往走過的景色，如今的視野與心情都不同了，我們看到了王淨豁然開朗後忍不住躍步的身影。她用大汗淋漓的運動開啟一天的儀式感，休假時跟外甥女還有毛小孩勘吉一起散散步，另外，追劇的觀眾如果能因她的表演得到短暫的療癒──溫暖也好，擁抱也好，都能讓她感到快樂。「我想跟計程車上唱〈小幸運〉的王淨說，妳即將踏入一個自己都意想不到的奇幻旅程，在這個旅程中會有很多的人愛你，但同時也有很多質疑的聲音，請不要因此影響對自己的想法，如果那些三言兩語就能影響妳，對那些給妳愛的人是非常不公平的一件事情！然後我想要對現在的自己說一句話：我很喜歡現在的王淨！我覺得現在的我，應該是近幾年最好的樣子了吧！」「心若沒有棲息的地方，到哪裡都是在流浪。」王淨分享了作家三毛的一段語錄，她說，這句話不代表要找個依靠的人，而是透過生活找到自己，心唯有在自己身上，才能夠給自己滿足的安全感。是啊，一個人至少擁有一個夢想，有一個理由去堅強。心若沒有棲息的地方，到哪裡都是在流浪。當你知道要駛向何方，風會為你揚帆起航。

長燕尾設計西裝外套、垂墜感印花長褲、皮革涼鞋（ALL BY LOEWE）。
長燕尾設計西裝外套、垂墜感印花長褲、皮革涼鞋（ALL BY LOEWE）。

ELLE

追蹤

延伸閱讀

張艾嘉獲多倫多榮譽提及獎 王淨驚見香菜成國際公敵

影／許光漢魅力 許淑華也難擋…向他喊話許願

影／許光漢結訓！中興新村替代役中心報到 女粉絲守候

王淨穿「LV金絲裝」腹肌全都露！多倫多街頭大嗑熱狗堡沒在顧形象

相關新聞

手抄劇本是「基本功」…許光漢曝《鬼家人》花時間練跌到戲碼：才摔得如此到位

許光漢如今成了「全亞洲的許光漢」，憑藉多元的演技在《正港分局》和《無路可走：輪盤賭》等作品中展現了截然不同的角色魅力，當我們以為足夠認識他了，他又向我們展示了不同的一面。努力是許光漢的個性，也是他的選擇，跟許光漢共事過的演員，都稱讚他到片場前早背熟劇本，甚至把劇本手抄一遍。許光漢和我們分享到「手抄劇本啊……我覺得對我來講就是『基本功』。」《關於我和鬼變成家人的那件事》中一幕跌倒戲碼，他可是花了不少時間練習，才摔得如此到位，就連他口中「不太正常」的喜劇《正港分局》，也是又鬧又認真地為角色與故事調味增色，注入百般滋味。專訪過程中請許光漢分享給自己或其他人一句鼓勵的話，「我超不會鼓勵人的，要確捏！」他一臉疑惑反問，但最終還是給了一個超完美的人生指南：「勇於面對破碎的事情，把這些痕跡投入到作品，都是種成長。」

王淨扮《正港分局》最強警花 曝曾想過要當「這職業」：同樣是說故事

在最新Netflix影集《正港分局》中，王淨大膽突破，與許光漢上演即興對罵戲碼，展現出不為人知的幽默火花。入圍金鐘、金馬獎，多部票房破億的她，小時候並沒想過有朝一日會成為演員。「我曾經想過的是小說家，因為我很喜歡寫東西，自己有一點點害羞，可能躲在螢幕後面說故事，結果沒想到長大之後，一樣也是說故事，可是卻是站在螢幕前面。」她輕聲一笑。本次專訪中，王淨分享到，成名伴隨而來的是很多質疑的聲音，以及很多的自我懷疑，她曾經經歷了工作上的迷茫跟挫折，執著滿足別人的期待。不過回望過往走過的景色，如今王淨的視野與心情都不同了，她輕聲叮嚀，「不要這麼急。」原以為王淨像一杯shot般簡單激烈，但其實她更像一杯需要細品的茶，深沉且充滿韻味。

李俊昊逆襲演出人生劇本 17年來堅持自律：不要活得太過刻板

很開心能與大家分享ELLE國際中文版七月號邀請到李俊昊擔任封面人物，他與我們分享出道17年來日復一日的自律堅持和努力不懈。2008年以2PM出道，於2013年開始了演技挑戰，積累了多部令人印象深刻的戲劇作品，而李俊昊的成功也被許多後輩視為榜樣，他說：「我非常能理解下定決心要去做某件事的心意有多麼了不起，所以，就像現在這樣堅持到最後吧！秉持著初衷持續往前邁進，說著這些話的同時，我也在自我檢視，督促自己不斷前進。」 如同李俊昊日復一日對自己的要求，他的行程也像沒有休止符般地密集接續，在這樣緊湊的日常中，他笑說最近的興趣就是簡單地享受著下班時間，還俏皮地用中文說著我喝啤酒！作為4隻貓咪的爸爸，只要有時間在家，他就忙著逗貓，因為4隻機靈的毛孩子，總是勾起他內心的濃烈父愛。

一手抱1個、後面再背1個…昆凌分享媽媽經：生小孩前一天很緊張

本月份ELLE雜誌邀請到昆凌擔任封面人物，睽違一年再次受訪的她，與我們分享了她的媽媽經。昆凌表示，她對人生一直都沒有長遠的規畫，「我是屬於比較『當下型』的人，比較衝，我不喜歡等待，就是當下想要什麼就會去努力去做，然後很快就會有Yes跟No，如果有一次No，那趕快換一條路再走，如果是Yes，那就keep going。」小時候，她愛幻想自己長大要去好萊塢拍電影，沒想到前幾年真的跟巨石強森合作《摩天大樓》。她也想過30歲前要生小孩，一晃眼不到30歲就已是3寶媽，看似命運從未對昆凌刻意刁難，其實每一步走來都深刻。 當上母親後，昆凌最高紀錄是一隻手抱1個，後面再背1個，加總超過40公斤。「我把自己的需求擺比較後面，因為我告訴自己，等孩子們都長大了，到那個時候，多的是自己的時間。」昆凌補充說，每天與小孩的相處都是感性跟理性的拉扯，「理性跟我說，我應該要叫大家（小孩）都給我安靜！可是感性又會覺得他們需要妳。」天下的媽媽都是這樣的！

喜歡逛神社、撿石頭…「新一代國民初戀」八木莉可子的5個小祕密

5月份ELLE邀請到日本新一代國民初戀八木莉可子拍攝封面，她在影集《First Love初戀》演活了妳、我、他的青春悸動，成了新一代國民初戀。對於這個稱號她受寵若驚，八木莉可子略顯無奈地笑說，自己的興趣是畫畫、逛神社、撿石頭，跟大多日本少女喜歡的東西不一樣。而這樣一位喜歡逛神社、喜歡撿石頭的人，竟意外成為日本國民初戀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。