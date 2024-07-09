李俊昊逆襲演出人生劇本 17年來堅持自律：不要活得太過刻板

有句話說「成年人的世界不是努力就有回報。」打破了把努力當作唯一信仰的思想，綜觀演藝圈更是如此，尤其於高強度競爭的韓國演藝圈，不是付出就能換來預期的熱烈掌聲，但是，在這樣的世界裡，李俊昊用努力、真誠和堅持創造了自己的機會。」

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逆襲演出人生的劇本 李俊昊

從李俊昊於2008年以2PM出道，在成功的團體活動之後，他於2013年開始了演技挑戰，並積累了多部令人印象深刻的戲劇作品。然後，在服兵役期間，他因〈My House〉個人直拍影片逆襲翻紅，獲得了人氣，2022年迎來高光時刻，以戲劇《衣袖紅鑲邊》成為百想藝術大賞史上首位以男歌手出身封帝的演員，也是首位同時獲得最優秀演技獎和人氣獎雙冠王的男演員。攀上人氣高峰後，李俊昊接到100個劇本邀請，他就像不畏風雨的開拓者，歷經跋涉終於迎來四季常青的花路，但真正了解他才知道，這場自帶劇本的逆襲人生，是17年來日復一日的自律堅持和努力不懈，以汗水換來的成果。「說實話，如果太努力自我管理的話會壓力很大，所以17年來一直這樣生活，日常的自我管理已經成為我身體的一部分了，所以就算最近稍微有放鬆一些，也不會有太大的影響，正在努力保持更加從容的心態。」李俊昊表示，運動健身起初是為了管理身材，漸漸融入生活後昇華成為興趣，不過隨著成長，他笑說：「最近偶爾也會冒出這樣的想法，應該可稍稍地減輕程度吧？稍微放鬆一下也可以吧？我想這可能是讓自己變得更加從容的方式，也是提醒自己不要活得太過刻板和尖銳，所以我會先告訴自己要活得輕鬆一點，不要操之過急，保持著這樣的想法，才會生活的更加放鬆。」

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愛貓也如貓，渴望獨處卻也享受群體

如同李俊昊日復一日對自己的要求，他的行程也像沒有休止符般地密集接續，在這樣緊湊的日常中，他笑說最近的興趣就是簡單地享受著下班時間，還俏皮地用中文說著我喝啤酒！「最近我幾乎沒有待在家，正如火如荼地拍攝Netflix原創劇集《Cashero》，這是一部交織各種情緒且蘊含多種意義的作品，近期在宿舍或飯店的時間更多，所以很認真維持體力。其實我沒什麼特別興趣，就是一直很喜歡健身，收工後喝杯啤酒、吃美食，也是種紓壓方式。」談到運動，李俊昊眼裡閃著光，向大家說著運動真的可以消除壓力，「想法多的時候，運動能幫助整理思緒，當我吃了美食接著運動的話，會產生自己變得更健康的想法，有種欣慰感，吃多少就必須要動多少！」一邊呼籲著要積極運動的他卻突然笑說，其實最近常給自己Cheat Day，吃了很多美食，這次在《ELLE》的拍攝現場更是不知道吃了多少牛軋餅跟珍珠奶茶，非常滿足。

作為4隻貓咪的爸爸，李俊昊透過節目展現了不折不扣的貓奴形象，看見貓咪出現在攝影棚時，他眼裡散發溫柔與輕聲安撫，讓所有人都能感受到俊昊對貓咪的無比喜愛，就連性格上，他都自認自己像貓咪。「我的個性變化滿多的，現在比較像貓，但在貓咪之中又算是偏向狗狗的貓。喜歡適當的獨處，但又不太喜歡一個人待著，雖然享受著在群體裡的活躍氣氛，但好像也不是我主要的性格，我認為我還是跟貓咪比較相似。」只要有時間在家，俊昊就忙著逗貓，因為4隻機靈的毛孩子，總是勾起他內心的濃烈父愛，「孩子們都非常聰明，會拿著牠們想玩的東西到我面前來，特別神奇的是，牠們各有愛好，我又必須一次滿足，依序拿起每根逗貓棒跟每一隻貓咪玩，一隻滿足後就會輪到下一位，以此接續，就這樣陪著他們玩樂一整天。」

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秉持初衷持續前進

近年吹起二代團熱潮，被譽為實力派明星百花齊放的年代，李俊昊的成功自然被許多後輩視為榜樣， 但他卻驚訝地表示：「如果後輩們真的這麼說的話，對我來說真的是無比感動，也非常感謝！要成為某人的榜樣本身就不是件容易的事，這帶給了我更大的動力，他們好像只是看到了我的優點才會這樣說，對於這點真的很感謝。其實我好像沒什麼能提供建議的，因為我非常能理解下定決心要去做某件事的心意有多麼了不起，所以，就像現在這樣堅持到最後吧！秉持著初衷持續往前邁進，說著這些話的同時，我也在自我檢視，督促自己不斷前進。」

既然堅持了，就要看到結果

支持著李俊昊的粉絲總說：「只要你認真瞭解他，必定會愛上他。」一路以來，高度自律與行動力，看著他從少年蛻變為男人，到達頂端除了運氣更要具備實力。「從事演藝工作15年來，我有所成長的是，不會過於浮躁，也不會過於高興或是難過，但從另一方面看來，在這樣的情緒控制之下，有時也會感到寂寞。」對於演員們常會面臨到的角色選擇，李俊昊更希望能演出讓所有人都可以盡興享受的作品，不論飾演哪種角色，只要戲劇整體夠有趣、可看度高就可以了，而不是執著於挑選角色如此而已。只要有機會能拓展更多可能性，對俊昊來說都是一次新的機會，如果和韓國以外的演員合作也令他期待。讓人好奇他與許光漢的意外人脈關係，李俊昊笑著說：「我們因緣際會在一次聚會上碰到，維持著經常為彼此應援的朋友關係，他曾送花到我的見面會現場，我在韓國時也曾經送了咖啡車到光漢的拍攝現場，雖然不常相見，但在遠處持續為彼此應援著。」

對於未來，他並不想以不切實際的目標來侷限自己，而是想展現最真實的一面，俊昊希望在每個瞬間、每一年，都能以多樣化的面貌出現在觀眾面前。「我的個性既像適應度強大的水，又像熊熊燃燒的火焰，當我執著於某件事時就會堅持到底，是一定要看到結果的性格。將來無論是音樂還是演技，我都想要好好地陪伴在大家身邊，這一點是絕對不會改變的。未來，我會繼續努力，以更多樣的面貌和大家見面的。」