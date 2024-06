一手抱1個、後面再背1個…昆凌分享媽媽經：生小孩前一天很緊張

【EDITOR IN CHIEF_KAYT HSUEH;PHOTOGRAPH_周圻原 ZHOU CHUAN;EXECUTIVE PRODUCER_SANDY HSU;PROJECT MANAGEMENT_SYLVIA CHENG;STYLING_QUENTI LU;MAKE UP_JENNY LIN(藍奇工作室);HAIR_UNA(FOUR HAIR);SET DESIGN_CHIHYENHSU, 呂夏;TEXT_JUSTIN HUANG;STYLING ASSISTANT_POGA LIN, MENG JUNG LEE;VIDEO PRODUCER_ESTHER PAI;VIDEO PHOTOGRAPH_ASHE CHEN, JUNIOR LO;VIDEO EDIT_HSINGYUN WANGI】

本月份ELLE雜誌邀請到昆凌擔任封面人物,睽違一年再次受訪的她,與我們分享了她的媽媽經。昆凌表示,她對人生一直都沒有長遠的規畫,「我是屬於比較『當下型』的人,比較衝,我不喜歡等待,就是當下想要什麼就會去努力去做,然後很快就會有Yes跟No,如果有一次No,那趕快換一條路再走,如果是Yes,那就keep going。」小時候,她愛幻想自己長大要去好萊塢拍電影,沒想到前幾年真的跟巨石強森合作《摩天大樓》。她也想過30歲前要生小孩,一晃眼不到30歲就已是3寶媽,看似命運從未對昆凌刻意刁難,其實每一步走來都深刻。

當上母親後,昆凌最高紀錄是一隻手抱1個,後面再背1個,加總超過40公斤。「我把自己的需求擺比較後面,因為我告訴自己,等孩子們都長大了,到那個時候,多的是自己的時間。」昆凌補充說,每天與小孩的相處都是感性跟理性的拉扯,「理性跟我說,我應該要叫大家(小孩)都給我安靜!可是感性又會覺得他們需要妳。」天下的媽媽都是這樣的!

澳洲南部的維多利亞州海邊,昆凌與一家人背靠著背望向夜空,一道道未知光跡劃過寂靜,她抬起頭,「我看到好多顆流星,願望給你們許……。」

陪你去看流星雨

「我們原本是想去追隕石的!」昆凌興沖沖地拿出手機,點開珍藏的影片,畫面中,一顆顆隕石轟隆隆擦破天穹,一陣翻騰騷動後殞落在遙遠的地平線。我瞪大眼睛直盯著昆凌,滿臉問號,這是飛彈襲擊吧?昆凌像個孩子,繼續笑咪咪聊說自己原本想要去追隕石,結果沒有追到,卻遇到難得一見的水瓶座η流星雨。

「現場四周靜悄悄的,沒有歡呼,沒有嬉鬧。」昆凌說,「只有當一片黑暗突然閃過一線光芒,大家才默默互望,確認過眼神……那個是流星嗎?」這一幕喚起了她的兒時記憶:「我印象很深刻的是,小時候常跟爸爸在海邊散步,看著星空。他常說,如果迷路的話,只要抬頭看那個南十字星(定位)……但我到現在,東南西北還是搞不清楚。」昆凌靦腆一笑,大家也忍不住笑出聲來。

妳向流星許了什麼願望?我們急切地想知道。「疫情過後,我的願望 always the same one……」昆凌真心誠意地回答,「簡單、健康。我別無所求,就是開開心心過生活。然後剛好一切都配合得上,天啊!是meant to be。」世人的欲望紛雜,可昆凌如今想要的卻很少,她的願望看似微不足道,卻又如此心滿意足。

感性理性的拉扯

昆凌表示,自己對人生一直都沒有長遠的規畫,「我是屬於比較『當下型』的人,比較衝,我不喜歡等待,就是當下想要什麼就會去努力去做,然後很快就會有Yes跟No,如果有一次No,那趕快換一條路再走,如果是Yes,那就keep going。」

小時候,她愛幻想自己長大要去好萊塢拍電影,沒想到2018年真的跟巨石強森合作動作大片《摩天大樓》。她也想過30歲前要生小孩,一晃眼,不到30歲就已是3個小孩的媽,看似命運從未對昆凌刻意刁難,其實每一步走來都深刻。

「生小孩的前一天很緊張,」講到小孩,昆凌總是笑著,眼眸中有小簇小簇的煙火,「因為是未知的嘛,但又很期待,這個Baby孵化10個月,終於要跟他見面了!」第一眼看到寶寶的內心OS是什麼?「第一刻只覺得,好黏!寶寶一生出來,護士就會抱來放母親身上,因為有上麻藥,有點神志不清,但是會一直落淚,也不知道為什麼會一直哭。」

「母親」這個身分成了昆凌人生的分水嶺。如今的她是演員、代言人,同時也是人妻、人母。「這就是我覺得自己沒有做很好……你看我提倡大家傾聽自己的需求,要常常告訴自己很棒、好好愛自己,但我卻會選擇犧牲自己,先滿足孩子們。」

昆凌說,每一天與小孩的相處都是感性跟理性的拉扯。「理性跟我說,我應該要叫大家(小孩)都給我安靜!可是感性又會覺得他們需要妳。」天下的媽媽都是這樣的,我回說,分享了前一陣子母親住院,我幫剛上完廁所的母親擦拭身體,母親哭著說對不起我、麻煩我。我回她,小時候妳就是這樣幫我把屎把尿,犧牲自己,從未有句怨言,也不求回報……昆凌紅了眼,不到5秒,一顆顆碩大的淚珠就這麼從眼眶流了出來。

粉紫色羊毛斜紋軟呢外套與短裙、幻象珍珠頸鍊、珠寶飾帶黑色跟鞋(ALL BY CHANEL)

無條件無止境的愛

「沒事……不行……」昆凌的淚水止不住,大夥七手八腳趕緊抽取衛生紙。昆凌沉吟片刻,緩緩吐出,「有一種是無條件,對,然後Never-ending的愛就是來自媽媽。It must come from someone special,父母的愛是無條件,然後永無止境的。」

當上母親後,霸氣的獅子座昆凌一點也不獅子座了!她親自下廚為兒女炒米粉、做番茄炒蛋,個頭小小的她最高紀錄是一隻手抱1個,後面再背1個,加總超過40公斤。「我把自己的需求擺比較後面,因為我告訴自己,等孩子們都長大了,到那個時候,多的是自己的時間。」昆凌透露,家裡要麼極度安靜,要麼就是縈繞鋼琴聲,「我們家有個藝術家的耳朵,他不喜歡太吵雜的聲音。」她說孩子最近在學雙簧管,又興沖沖分享她與小孩的「鬧鐘」,是一曲Remix版〈The Christmas Song〉,有著小喇叭的悠揚前奏,睡前再加一曲費玉清的〈晚安曲〉,從小就有鐵的紀律。

昆凌話鋒一轉,談到前陣子帶小孩去了趟芬蘭的羅瓦涅米。「那裡有個聖誕老人村,真的會讓小孩相信聖誕老公公的存在,因為有一個乖寶寶名單,乖寶寶會有小禮物。想要趁他們還相信聖誕老公公,抓住這個尾巴。」他們還會相信喔?「不行!小孩子要相信願望!」昆凌絲絨般的溫柔嗓音斬釘截鐵。聽完,我們也想許個願了——夜空中,那懸掛著不知是誰的祈禱?

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2024 年 6 月號】