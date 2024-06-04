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一手抱1個、後面再背1個…昆凌分享媽媽經：生小孩前一天很緊張

聯合新聞網／ ELLE
黃色斜紋軟呢長版大衣與褲裙、山茶花胸針（ALL BY CHANEL）
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【EDITOR IN CHIEF_KAYT HSUEH；PHOTOGRAPH_周圻原 ZHOU CHUAN；EXECUTIVE PRODUCER_SANDY HSU；PROJECT MANAGEMENT_SYLVIA CHENG；STYLING_QUENTI LU；MAKE UP_JENNY LIN（藍奇工作室）；HAIR_UNA（FOUR HAIR）；SET DESIGN_CHIHYENHSU, 呂夏；TEXT_JUSTIN HUANG；STYLING ASSISTANT_POGA LIN, MENG JUNG LEE；VIDEO PRODUCER_ESTHER PAI；VIDEO PHOTOGRAPH_ASHE CHEN, JUNIOR LO；VIDEO EDIT_HSINGYUN WANGI】

本月份ELLE雜誌邀請到昆凌擔任封面人物，睽違一年再次受訪的她，與我們分享了她的媽媽經。昆凌表示，她對人生一直都沒有長遠的規畫，「我是屬於比較『當下型』的人，比較衝，我不喜歡等待，就是當下想要什麼就會去努力去做，然後很快就會有Yes跟No，如果有一次No，那趕快換一條路再走，如果是Yes，那就keep going。」小時候，她愛幻想自己長大要去好萊塢拍電影，沒想到前幾年真的跟巨石強森合作《摩天大樓》。她也想過30歲前要生小孩，一晃眼不到30歲就已是3寶媽，看似命運從未對昆凌刻意刁難，其實每一步走來都深刻。

當上母親後，昆凌最高紀錄是一隻手抱1個，後面再背1個，加總超過40公斤。「我把自己的需求擺比較後面，因為我告訴自己，等孩子們都長大了，到那個時候，多的是自己的時間。」昆凌補充說，每天與小孩的相處都是感性跟理性的拉扯，「理性跟我說，我應該要叫大家（小孩）都給我安靜！可是感性又會覺得他們需要妳。」天下的媽媽都是這樣的！

澳洲南部的維多利亞州海邊，昆凌與一家人背靠著背望向夜空，一道道未知光跡劃過寂靜，她抬起頭，「我看到好多顆流星，願望給你們許……。」

陪你去看流星雨

「我們原本是想去追隕石的！」昆凌興沖沖地拿出手機，點開珍藏的影片，畫面中，一顆顆隕石轟隆隆擦破天穹，一陣翻騰騷動後殞落在遙遠的地平線。我瞪大眼睛直盯著昆凌，滿臉問號，這是飛彈襲擊吧？昆凌像個孩子，繼續笑咪咪聊說自己原本想要去追隕石，結果沒有追到，卻遇到難得一見的水瓶座η流星雨。

「現場四周靜悄悄的，沒有歡呼，沒有嬉鬧。」昆凌說，「只有當一片黑暗突然閃過一線光芒，大家才默默互望，確認過眼神……那個是流星嗎？」這一幕喚起了她的兒時記憶：「我印象很深刻的是，小時候常跟爸爸在海邊散步，看著星空。他常說，如果迷路的話，只要抬頭看那個南十字星（定位）……但我到現在，東南西北還是搞不清楚。」昆凌靦腆一笑，大家也忍不住笑出聲來。

妳向流星許了什麼願望？我們急切地想知道。「疫情過後，我的願望 always the same one……」昆凌真心誠意地回答，「簡單、健康。我別無所求，就是開開心心過生活。然後剛好一切都配合得上，天啊！是meant to be。」世人的欲望紛雜，可昆凌如今想要的卻很少，她的願望看似微不足道，卻又如此心滿意足。

感性理性的拉扯

昆凌表示，自己對人生一直都沒有長遠的規畫，「我是屬於比較『當下型』的人，比較衝，我不喜歡等待，就是當下想要什麼就會去努力去做，然後很快就會有Yes跟No，如果有一次No，那趕快換一條路再走，如果是Yes，那就keep going。」

小時候，她愛幻想自己長大要去好萊塢拍電影，沒想到2018年真的跟巨石強森合作動作大片《摩天大樓》。她也想過30歲前要生小孩，一晃眼，不到30歲就已是3個小孩的媽，看似命運從未對昆凌刻意刁難，其實每一步走來都深刻。

「生小孩的前一天很緊張，」講到小孩，昆凌總是笑著，眼眸中有小簇小簇的煙火，「因為是未知的嘛，但又很期待，這個Baby孵化10個月，終於要跟他見面了！」第一眼看到寶寶的內心OS是什麼？「第一刻只覺得，好黏！寶寶一生出來，護士就會抱來放母親身上，因為有上麻藥，有點神志不清，但是會一直落淚，也不知道為什麼會一直哭。」

「母親」這個身分成了昆凌人生的分水嶺。如今的她是演員、代言人，同時也是人妻、人母。「這就是我覺得自己沒有做很好……你看我提倡大家傾聽自己的需求，要常常告訴自己很棒、好好愛自己，但我卻會選擇犧牲自己，先滿足孩子們。」

昆凌說，每一天與小孩的相處都是感性跟理性的拉扯。「理性跟我說，我應該要叫大家（小孩）都給我安靜！可是感性又會覺得他們需要妳。」天下的媽媽都是這樣的，我回說，分享了前一陣子母親住院，我幫剛上完廁所的母親擦拭身體，母親哭著說對不起我、麻煩我。我回她，小時候妳就是這樣幫我把屎把尿，犧牲自己，從未有句怨言，也不求回報……昆凌紅了眼，不到5秒，一顆顆碩大的淚珠就這麼從眼眶流了出來。

粉紫色羊毛斜紋軟呢外套與短裙、幻象珍珠頸鍊、珠寶飾帶黑色跟鞋（ALL BY CHANEL）
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無條件無止境的愛

「沒事……不行……」昆凌的淚水止不住，大夥七手八腳趕緊抽取衛生紙。昆凌沉吟片刻，緩緩吐出，「有一種是無條件，對，然後Never-ending的愛就是來自媽媽。It must come from someone special，父母的愛是無條件，然後永無止境的。」

當上母親後，霸氣的獅子座昆凌一點也不獅子座了！她親自下廚為兒女炒米粉、做番茄炒蛋，個頭小小的她最高紀錄是一隻手抱1個，後面再背1個，加總超過40公斤。「我把自己的需求擺比較後面，因為我告訴自己，等孩子們都長大了，到那個時候，多的是自己的時間。」昆凌透露，家裡要麼極度安靜，要麼就是縈繞鋼琴聲，「我們家有個藝術家的耳朵，他不喜歡太吵雜的聲音。」她說孩子最近在學雙簧管，又興沖沖分享她與小孩的「鬧鐘」，是一曲Remix版〈The Christmas Song〉，有著小喇叭的悠揚前奏，睡前再加一曲費玉清的〈晚安曲〉，從小就有鐵的紀律。

昆凌話鋒一轉，談到前陣子帶小孩去了趟芬蘭的羅瓦涅米。「那裡有個聖誕老人村，真的會讓小孩相信聖誕老公公的存在，因為有一個乖寶寶名單，乖寶寶會有小禮物。想要趁他們還相信聖誕老公公，抓住這個尾巴。」他們還會相信喔？「不行！小孩子要相信願望！」昆凌絲絨般的溫柔嗓音斬釘截鐵。聽完，我們也想許個願了——夜空中，那懸掛著不知是誰的祈禱？

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2024 年 6 月號】

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