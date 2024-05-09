喜歡逛神社、撿石頭…「新一代國民初戀」八木莉可子的5個小祕密

【EDITOR IN CHIEF_KAYT HSUEH;PHOTOGRAPH_TAKUYA UCHIYAMA;PROJECT MANAGEMENT_SANDY HSU;PRODUCTION_MIKO HSU;STYLING_KATE CHEN;MAKE-UP_NAO YOSHIDA;HAIR_TOMOKO SATO;ART DIRECTION_SANDY YANG;VIDEO PHOTOGRAPH_CHEKAI CHEN;TEXT_ JUSTIN HUANG;STYLING ASSISTANT_YURI LE】

5月份ELLE邀請到日本新一代國民初戀八木莉可子拍攝封面，她在影集《First Love初戀》演活了妳、我、他的青春悸動，成了新一代國民初戀。對於這個稱號她受寵若驚，八木莉可子略顯無奈地笑說，自己的興趣是畫畫、逛神社、撿石頭，跟大多日本少女喜歡的東西不一樣。而這樣一位喜歡逛神社、喜歡撿石頭的人，竟意外成為日本國民初戀。

最美的初戀，是那個曾經奮不顧身的自己。八木莉可子在《First Love初戀》演活了妳、我、他的青春悸動，成了新一代國民初戀。看著自己14歲贏得模特兒大賽的照片，她輕聲對著14歲的自己喊話：「接下來，會有很多想像不到的各種事情等著妳喔！」

「我嚇了一跳…第一次聽到這個稱呼！」對於被稱為新一代國民初戀，22歲的八木莉可子瞪著水汪汪的大眼睛，彷彿可擠出一整季春天的雨珠。「初戀是第一次出現，以往從沒有萌生過的情感的場面，是真的對某一個人有戀愛、喜歡的感覺，所以我覺得是一個很大的禮物呢！」

妳最喜歡吃什麼？

我們對八木莉可子最深刻的印象，是《First Love初戀》天台上的一幕：男同學對著她手足無措、結結巴巴問道：「妳…妳…喜歡吃什麼呢？」這一幕恰巧被躲在水塔上暗戀她的木戶大聖偷聽到，這時八木莉可子反而怯生生地轉頭問木戶大聖：「那…你最喜歡吃什麼？」天台上的風格外凜冽，隨風飄動的髮絲蓋住了八木莉可子的臉，她無意撥開——「妳喜歡吃什麼」這句話彷彿成了通關密語，其實暗藏著「我喜歡妳」，因為喜歡，所以想知道一切關於妳的事。

人生就是充滿了無數這樣意義深遠的邂逅，這是《First Love初戀》的經典台詞。如今因為封面的拍攝，我們與八木莉可子邂逅了，她真真實實地站在我們面前，沒有日劇中多餘的濾鏡。而「八木莉可子喜歡吃什麼呢？」這是大家最想問的問題。「每次回到家中，我媽就會幫我準備起司蛋糕口味的哈根達斯冰淇淋，所以我很常吃。」八木莉可子的眼神澄澈極了，嘴角掩不住笑意，「確實，我在增強自己的動力時很喜歡吃甜食，而且甜食中最喜歡冰淇淋，最近應該最常買Pino(一口冰淇淋)來吃吧！」

黑白配色無袖洋裝、Gem Dior 18K白金手環、Gem Dior 18K金藍寶沙弗萊石手環、Gem Dior 18K白金手鐲錶(ALL BY DIOR)。

不輕易認輸的美女

青春、美貌是女明星的最大本錢，卻也是最大的包袱，但八木莉可子的魅力，就是來自於大剌剌的不偽裝。從頭到尾，她讓造型師協助穿衣服，既不扭捏，也沒架子。拍攝試裝時，恰好是台灣四月初地震後不久，她脫口關心詢問：「台灣的地震……沒問題吧？希望大家都平安無事。」聽到我們說「沒事」，她放下懸著的一顆心，笑著與我們打勾勾：「我很喜歡吃豆花！還沒去過台灣，希望有機會去喔！」

八木莉可子打破既定的日本傳統美女形象，穿上了西裝，活脫像個漫畫裡走出來的大男孩。本人很美，眉眼間有股桀驁不馴的英氣，這位女孩若讓心底的男孩魂站出來，那股帥氣就別說有多迷人了！「一般人都說我看起來很酷，但其實見到面後都覺得我很溫柔。周圍的人都覺得我很單純、很認真，且很有探究心……很認真地對待任何事，是很美好的。」

這位看似嬌滴滴的女孩特別補充說明：「我覺得最有自信的一個部分，是不管在工作上或是在人生道路上，都不會輕易認輸。」如果你以為八木莉可子是個標準美女，那可大錯特錯了！2001年，八木莉可子出生於日本滋賀縣，在學習道路上，不僅當過體操選手、學生會長，還擁有書法八段的實力，興趣則是畫畫、逛神社、撿石頭。「我有著很旺盛的好奇心。做自己喜歡的事情時，對自己來說是很重要的時間。平常，工作會需要將很多種情感投入內心深處，所以輸出情感是對自己非常重要的一件事情。」八木莉可子說完，略顯無奈地笑了：「確實，跟大多日本少女喜歡的東西不一樣，所以沒人跟我一起去……」一位喜歡逛神社、喜歡撿石頭的人，竟意外成為日本國民初戀。

時光倒流，我們回到2015年，日本超模水原希子的經紀公司舉辦模特兒選秀，當時就讀國二的八木莉可子在朋友的推薦下去試鏡，最終，14歲的她從近8,000名參賽者中脫穎而出、一舉奪冠，並在隔年獲得寶礦力的青睞拍攝廣告，與宮澤理惠、一色紗英、綾瀨遙等女神名列青史。

畢業冊上寫下圓夢筆

「進入演藝圈一直都是我的夢想！幼稚園畢業時，我在畢業紀念冊上就寫下這個夢想。」八木莉可子說，「契機是當時有一位在電視上很活躍的化妝師，非常嚮往那位化妝師很時尚、華麗的世界，想成為那樣的人，也希望讓看到我作品的觀眾覺得很有趣，或是能聽到觀眾說『妳拯救了我的心』『妳給了我勇氣』這類的話，都是會讓我很開心的事情。」

在這個驚濤駭浪、你死我活的名利場中，八木莉可子的演藝之路可說是非常順遂，在這幾年，她與新田真劍佑主演了校園懸疑劇《我們做了個炸彈》，與小栗旬、新垣結衣合作大河劇《鎌倉殿的13人》，2022年演出《First Love 初戀》滿島光的少女時期，更讓她的人氣再攀巔峰。而與反町隆史主演的《麻辣教師GTO revival》也於今年4月播出。「自己對歷史也非常感興趣，所以非常期待能夠挑戰看看大河劇。」八木莉可子語帶興奮，「演戲中感受到角色當下的心情時是最興奮的，到目前為止，我都一直覺得要演出一個角色是一件很困難的事情，因為會感覺『演』較多，但其實並不是這樣，當你自然地投入這個角色時，自己的心裡會湧出與自己不同感情，有嚇一跳！」

但她也老實地自爆，八木莉可子幽默地說：「參加《First Love 初戀》試鏡時，因為沒有太多演技經驗，非常緊張。而且拍攝時處於撞牆期，所以會想跟自己說，周圍的工作人員們都會好好地看著妳，所以妳就好好地撞牆吧！」

八木莉可子真心誠意許願，8年後，30歲的自己能變成更棒的人。當問她想跟80歲的自己說什麼話？八木莉可子想了想，回答說：「其實現在很想趕快變成老婆婆。周圍都是很專業的人們，自己的工作一直沒辦法變得很厲害，會帶給身邊的人一些困擾，覺得自己不爭氣，所以想著如果年紀大了，應該會累積不少經驗，變成很棒的人！所以會想跟80歲的我說，現在22歲的自己很羨慕妳喔！」。

飛行員夾克、白色襯衫、黑色工作長褲、圓點印花領帶、黑白雙色珍珠裝飾厚底高跟鞋（ALL BY DIOR）。

關於八木莉可子的5個小祕密

ELLE：演出的銀幕角色中，哪個角色最像真實的自己？哪個最不像自己？

八木莉可子：朋友都說我跟《First Love 初戀》裡的野口也英幾乎一模一樣。反而現在正演出的奇幻舞台劇《鴨川荷爾摩》的早良京子幾乎是相反。

ELLE：期待的完美約會是？

八木莉可子：我有駕照，但我很喜歡坐在副駕，因為可以看很多的景色，所以希望是坐副駕兜風約會。如果被要求指路是沒有問題，但我很沒有方向感，如果不介意的話。(笑)

ELLE：最近最喜歡的電影、動漫、書籍、音樂？

八木莉可子：非常喜歡看《咒術迴戰》，東京還有《咒術迴戰》咖啡廳，我跟朋友還一起去了！最近喜歡的歌曲是宇多田光的新歌〈Electricity〉，早晚都聽，演舞台劇前也會聽。

ELLE：獲知成為Dior的日本時尚與珠寶大使時，腦中首先浮出的感想是什麼？

八木莉可子：在工作回程的路上知道，我嚇了一跳！因為自己第一次買的香水是Dior的，第一次被招待的品牌活動也是Dior，第一次參加品牌拍攝也是Dior，感到Dior所持的世界觀我個人非常喜歡。所以非常榮幸，也非常地開心。

ELLE：身為時尚代言人，居家的打扮也很時尚嗎？

八木莉可子：家裡的睡衣非常重視舒適度，我會穿讓自己增加動力的衣服。我很喜歡《霍爾的移動城堡》，所以有買毛茸茸的《霍爾的移動城堡》睡衣。

【完整內容請見ELLE雜誌 2024年5月號】