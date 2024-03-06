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《八尺門的辯護人》雷嘉汭曝最初演戲心態 坦承最怕接愛情片：想體驗愛到死的感覺

聯合新聞網／ ELLE
金色棒針裝飾鵝黃絲緞洋裝（LOEWE）。
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珠繡湖水綠洋裝（GUCCI ）。
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【EDITOR IN CHIEF_KAYT HSUEH;PHOTOGRAPH_KUO HUAN KAO;PROJECT MANAGEMENT_CHRISTY YANG;STYLING_KATE CHEN;MAKE UP_JIMY WU(BACKSTAGE);HAIR_MILEY SHEN;ART DIRECTION_SANDY YANG;TEXT_SYLVIA CHENG;STYLING ASSISTANT_VIVIAN LU, LINDA LIN】

3月ELLE邀請到新生代演員雷嘉汭拍攝封面，現年24歲的她去年在台劇《八尺門的辯護人》中演出印尼少女，從口音到動作都細膩呈現異鄉生存的掙扎，為了演好角色，雷嘉汭特別跑到台北車站與移工們相處了3週，在拍攝期間真的離家讓思念和情感更強烈。

訪談中她提到「我一直很想談戀愛！」因為缺少甜蜜體驗，反而比較害怕接到愛情片，「我覺得我無法真正體會失戀的感覺？沒辦法去想像，我除了愛自己、愛我的家人，要怎麼去愛一個跟我沒有血緣關係的人呢？可以愛他愛到死的那種感覺。所以我渴望談戀愛，我覺得它會是表演的養分。」

她是劇組的小太陽、家裡的大寶貝，而銀幕上的雷嘉汭，是最反差的驚喜。24歲的她，想談戀愛、想拍武打片，想用最直覺的方式去增加生命的厚度，演繹出能打動自己也打動人心的角色。

去年，我們在《八尺門的辯護人》中發現了這雙會說話的眼睛，今年，24歲的雷嘉汭再回到鏡頭前，感覺有點不一樣了，更堅定、更自在了一點。在採訪前，她一邊吃著鍋燒麵，嘴角洋溢著幸福，這個狀態是雷嘉汭出道至今從沒變過的特質，就是愛吃，「因為我覺得吃東西很幸福。」當然還有能成為演員這件事，「如果能這樣拍下去，我到老到死都一直拍著，應該是最幸福的事了。」

生命的厚度 在堅持與滿足之間

在拍攝影集《讓我看見你是誰》期間，雷嘉汭的思緒也回到了9年前的高中校園。在那座南投的佛教學校，每天素食、早課晚課念心經，「到現在都還會背喔。」後來她加入了全女競技啦啦隊，「不只是跳舞，是競技的，要抬人、飛高高！」那段時間，這個不喜歡運動的女生，每天拚了命地練習，竟然踏進了日本的國際賽場，她開玩笑說，這是可以講一輩子的事，「在日本比賽時，我們只祈求每個排練好的技巧動作都『全上』，沒有miss掉。那天全上了，音樂結束我一轉頭，看到每個女生都在大哭。」難以言喻的感動，也是在那時意識到，每件事只要堅持夠久，總會在某個時刻獲得滿足感。

雷嘉汭是跟著直覺走的行動派，意外的加入競技啦啦隊，也意外拍了MV出道，「但演戲真的是我堅持最久的一件事，雖然一開始的心態就是『玩』，畢竟曾經夢想當空姐，但拍著拍著，發現自己也離不開這個行業了。」因為共情能力強，所以想透過演戲變成那個角色，汲取不一樣的生活經驗，「我想演更多能打動自己的角色！」她在《八尺門的辯護人》中跨越國籍限制演出印尼少女，從口音到動作都細膩呈現異鄉生存的掙扎；雷嘉汭為這個角色跑到台北車站與移工們相處了3週，在拍攝期間真的離家讓思念和情感更強烈。她用最直覺、最真誠的方式去理解這個世界、去增加生命的厚度。

飾水晶翻領針織上衣、GG Logo字樣腰帶、靛藍色丹寧開衩直筒褲、酒紅漆皮高跟鞋、G字夾式耳環（ALL BY GUCCI ）。
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劇組的小太陽 爸媽的大寶貝

那會想談戀愛嗎？我好奇。「我一直很想談戀愛！」因為缺少甜蜜體驗，雷嘉汭反而比較害怕接到愛情片「我總覺得，我沒有辦法真正體會失戀是什麼感覺？沒辦法去想像，我除了愛自己、愛我的家人，要怎麼去愛一個跟我沒有血緣關係的人呢？可以愛他愛到死的那種感覺。所以我渴望談戀愛，我覺得它會是表演的養分。」她露出調皮的微笑，「但我不會為了拍戲去談戀愛啦！只是覺得，或許能為生活增添一種不一樣的樂趣。」爸爸會同意嗎？「他現在是嘴上說不會管，等發生的時候，就不要哭喔～」

雷嘉汭來自「嚴格」的家庭，在保護與關愛中茁壯成長。她略帶撒嬌的語氣：「高中還不能跟朋友出去玩，連吃飯都直接不行那種喔！反而是進入演藝圈之後，我才逐漸感受到家人給予我的信任；現在跟我爸有點像……住同一間牢房的犯人，哈哈哈，我媽就像閨蜜！我爸是宅在家那種，我跟我媽就會一起騎車、潛水，可以很理性、開放地溝通，而且她來探過我的班！」雷嘉汭憶起幾個月前，媽媽和弟弟到電影劇組探班的那幾天，「拍戲這3年來，她第一次來看我現場演戲，回家之後打了一大串文字給我，好像想把她所有的驕傲，在那一天讓我感受到。然後她也理解了，為什麼我有時候真的沒辦法馬上回訊息啦！」而爸爸的關愛則是偶爾的一句：「要不要乾脆不出門了，今天在家休息？」擔心女兒太辛苦，卻也默默為女兒包場影廳、讓親朋好友齊聚，「我媽都會偷拍我爸給我看！」雷嘉汭說這是她身為演員，最幸福的時刻之一，看著家人被自己的角色打動。

想飛也要自己一步步往上走

感覺自己近幾年有改變嗎？「我在學習好好當一個人！以前我很容易太在乎別人對我的看法，沒有真的做自己。但我現在很努力不去在意，一些不好的議論，告訴自己『有話題』也算成功啦，藉此讓心情平靜下來。」除了被討厭的勇氣，雷嘉汭還說覺得自己變現實了，「可能我長大了吧，以前比較天馬行空，現實就是…想飛，就只能自己一步一步往上走！」那演藝圈有沒有什麼是她的目標呢？「我覺得我很幸福、很幸運，遇到很多前輩都是能激勵我的，說他們像前輩又不像前輩，對我來說就像朋友一樣，不光只是一部戲的合作關係而已，我們私底下也會聯絡，聊人生大事。但所有的目標都有點遙不可及耶，得靠經驗累積、去慢慢實現。我的戲齡不長，所以想先把自己做好，做到百分之兩百、三百，目前就是先挑戰自己吧！先逼自己一下，去多感受這個世界裡各式各樣的人事物，慢慢累積，等到某天有一定基礎後，就會有明確的目標了吧！」

雷嘉汭說著自己的成長，突然眼神發光「但我現在最想演的還是武打片！」她在《哭悲》中與喪屍搏鬥，在《化劫》中打空手道，還想玩？「還沒玩夠，爽度不夠。我很享受表演『套招』的當下，以及從現場很多分鏡到最後電影畫面呈現的震撼感。」她近期最喜歡的是《周處除三害》開頭阮經天與李李仁的動作戲，但最喜歡的電影還是盧貝松的《Léon》，「娜塔莉波曼每個眼神，坐在樓梯上抽菸，還有拜託他教她成為殺手的那一幕，我都太喜歡了。」最喜歡的演員呢？「梅爾吉勃遜吧，因為他不只是演員，也是導演，拍的都是戰爭片。之前有陣子卯起來看戰爭片，《英雄本色》還有《300壯士》，都好好看喔。」幾年前，那個在啦啦隊比賽中感動落淚的少女，如今24歲了，依然玩心不改，想談戀愛、想練武打、想體驗生活的美好與真實，還想演一輩子的戲；世界很大，人生還很長，還有好多好多份幸福，在這條路上等待著她。

【完整內容請見ELLE雜誌 2024年3月號】

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