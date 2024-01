從BLACKPINK到站上世界表演之巔！LISA：相信自己 別被別人的話左右

【PHOTOGRAPH_HEEJUNE KIM;VIDEOGRAPH_SOOJIN KIM;CELEBRITY VISUAL DIRECT_YOUJIN CHOI;PRODUCTION_WOORI BAE;STYLING_NAN NIST;HAIR_SEON-YEONG LEE;MAKEUP_MYUNG-SUN LEE (WOOSUN);NAIL_CHRISTINA CONRAD (CALLISTÉ AGENCY);EDIT&TEXT_SANDY HSU】

為了成功一個人能付出多少,從普通人到成為全球頂流明星,LISA用10年的時間,向14歲遠赴韓國追夢的自己證明:當實力配上野心,再加上比別人更多倍的努力,舞台的燈光與觀眾的視線總會為自己照明,散發奪目光芒讓她綻放,贏得全世界的掌聲。

LISA,是天生的表演者。還記得2019年BLACKPINK首登Coachella舞台,不只打破紀錄成為首個登上Coachella的韓國女團,更創造了Twitter上爆炸性熱搜,許多人都在問那位「#Coachella馬尾、#BLACKPINK瀏海女孩」是誰,賣力演出的LISA一夕收獲了大批全球粉絲。事隔4年,BLACKPINK再次站上Coachella音樂節,刷新紀錄成為亞洲藝人中首次擔任主舞台表演的明星,18首歌曲宛如一場專屬演唱會,讓4位粉紅戰士盡情燃燒、釋放能量,於演出的最後BLACKPINK彼此緊緊相擁,向全世界宣告她們做到了。回想起這兩週炙熱的情緒,LISA興奮地表示:「這次的Coachella舞臺規模比之前的更大,確實也更加緊張,當然是心情好的那種緊張感(笑)。BLACKPINK竟然登上Coachella主舞臺,一定要好好表現!心中只抱著絕對不能辜負大家期待的想法,想要再次向BLINK們展示BLACKPINK自豪的樣子,雖然對此有些緊張,但非常地有趣,是想向所有人炫耀的瞬間。而且是成員們第一次於Coachella上展現個人Solo舞臺,對所有人來說都是很有意義的。在Coachella音樂節有很多看起來不像是BLINK,而只是來享受這個音樂節慶典的人,他們應該更想知道BLACKPINK到底是誰,特別是對BLACKPINK各個成員們會帶來什麼樣的歌曲和表演,又會呈現什麼樣的風格感到好奇,我們也很開心能透過Coachella來展現給大眾。」

因為BLACKPINK沒有隊長,4人相處的模式是自由地發表意見,如果各自有想負責的部分就會直接提出,或者覺得其他成員會做得更好,也會推薦由其他人來擔任,讓LISA很感謝能自在舒適地跟成員們聊這些,「大家都算是很積極提出意見的人,不僅是每個成員想準備什麼表演,舞臺的構成、比如升降機要怎麼上去或下降,這個橋段的燈光要怎麼照射,每個成員Solo時希望燈光呈現粉色或白色之類等等,針對這些細節,我們都會表達想法。還有這次Coachella音樂節,我們有拿著大扇子表演的舞臺,也是以每位成員想要的顏色去制定,在表演曲目決定之後,我們將曲目清單分成4等分,每位成員各自負責一部分,是非常有趣和特別的經歷。」

真絲刺繡連衣裙、交織圖案尼龍緊身褲、牛皮革長靴(ALL BY CELINE BY HEDI SLIMANE)。

從練習生到成為被全世界認可的巨星

LISA說自己14歲隻身一人來到韓國,在語言不通的情況下獨自展開了5年練習生生涯,憑藉著對表演的熱情與異於常人的氣勢,年僅19歲時LISA正式以BLACKPINK出道,現在26歲的她,已成為了全球粉絲最多且具巨大影響力的K-Pop女藝人。然而這個過程也並非一帆風順,遠在曼谷的媽媽總是鼓勵著她,是支撐她堅持下去的原動力。被全世界認可的LISA,她的生活成為了大眾視線關注焦點,在落幕不久的BLACKPINK世界巡演之後,LISA娓娓道來對這一年來如夢似幻的旅程感觸,「這次世界巡演是持續了一年左右的長期項目,於首爾公演的最後一天,我早上起床後,感到很輕鬆卻又很遺憾,意識到這是巡演的最後一場,因此感到遺憾。但撇除可惜和遺憾的心情,舞臺表演本身是非常有趣的,我們在演出最後部分,有搭乘移動車向粉絲們近距離打招呼的環節,那個瞬間讓我印象極為深刻,我努力想要記下每一位BLINK的臉龐,看著粉絲們落淚的模樣,我也跟著流下了眼淚,雖然互相哭著說不要哭的樣子很搞笑,但這一年間能與粉絲面對面的幸福眼淚,與世界巡演結束的傷感結合在一起,是讓我感受到了各種感情的時刻。」

無論是舞台上或私底下,我都是我自己

一面是集千萬寵愛、在舞台上閃耀的頂級明星,另一面則是放鬆享受生活的少女,舞台下的LISA素顏拿杯紅酒坐在路邊,活出自由隨興的節奏,她認為「工作的樣子也是我,休息時的樣子也是我,沒有想過要區分出處於不同狀態下的我。有壓力時,就會趕緊回家抱抱心愛的貓貓狗狗們,也會網購。也因為常要長途飛行,通常我會在飛機上盡量多睡覺休息,也會和成員們聊天度過時間。不久前我收到一本很有意思的書,這是一本幫助人們心靈平靜和冥想的書,教會了我如何沉靜下來並更加集中於現在,對我來說幫助很大,最近大家都過得非常忙碌,這本書富含著「Take the time to yourself」的宗旨,是我最近讀過的書中最有趣的一本。因為內容寫得很好,所以也推薦給媽媽看,特別是在心情不好時閱讀的話,感覺可以找到心靈的安定,也學到如何控制心情變化的訣竅。」

才剛順利完成世巡這個大項目,LISA坦言近期最想和家人一起度過,也做些冥想,未來則想賦予自己挑戰,像是學習新的語言,「我想學法語,最大的原因,其實是因為我的姪子不會說泰語,幾乎只會說法語,所以想和姪子對話的話,必須學會法語才行(笑)。」

隨著世巡走遍各地,LISA只要有空檔就安排旅行,是給自己的休息也是種充電方式,她和媽媽在紐約邊享受旅行邊獲得了充電的時間。「今年去過很多國家和城市,其中最推薦紐約,是對我個人而言透過這次世巡,讓我更加喜歡的城市!首先,食物太好吃了!我真的很喜歡吃火鍋,所以不管去哪裡我都會和智秀姐姐一起去吃火鍋,這真的沒有說謊(笑),紐約不僅有火鍋,還有很多好吃的東西。然後和媽媽第一次一起去紐約,除了觀光之外,也去了逛街購物、造訪大都會藝術博物館等,和朋友們去探索美食,真的玩得很開心。」講到美食、旅遊,LISA眼神閃閃發光,彷彿在於忙碌生活中找到了平衡。

Chasseur刺繡外套、羊皮革迷你裙、羊絨法蘭絨馬夾、牛皮革馬靴(ALL BY CELINE BY HEDI SLIMANE)。

CELINE,是LISA的個性代名詞

本次LISA穿著Celine服裝於巴黎拍攝ELLE封面,即使沒有擺出特別的姿勢,光是氛圍感就已經證明她所擁有的獨特吸引力,與服裝有種透明的默契,交織成LISA的專屬語言表達出自我個性,「我一直都有這種感覺,Celine的服裝與我性格很搭,能很好地展示出我是什麼樣個性的人,所以我不覺得我需要做什麼來配合Celine服飾,作為全球大使活動的品牌能這麼適合我,這是一件值得感謝的事情。Celine的風格很酷,大部分是以牛仔褲、外套和靴子完成時尚穿搭,偶爾會以迷你裙和華麗亮片禮服讓人驚艷,我覺得這個部分和我很相似,我平時也喜歡輕鬆簡便的風格,但為了轉換心情會穿上華麗的服裝,完全就是我本人。」

而要穿出LISA風格,首先衣櫃裡的必備單品無條件首選Celine牛仔褲,「因為Celine牛仔褲都很漂亮,男裝也都很好看!我現在就是穿著男裝系列的服裝,是不是很好看?還有外套、牛仔褲配上寬鬆的復古風外套是絕配。再告訴大家一個造型的祕訣,我穿著很簡約的時候一定會戴長項鍊,最近突然迷上了長項鍊,正在認真找有什麼漂亮的單品。」

相信自己,因為沒有任何人能擊垮你

在LISA的價值觀裡,每場演出都不允許自己偷懶,她要抓住每個機會,不遺餘力地做到最好並成為最吸引視線的表演者,當音樂響起、聚光燈集中,天生屬於舞台的LISA,猶如從容又專注的獵豹,鎖定觀眾視線後全力奔跑並釋放野心與自信。有的人說她是天才,但光芒與掌聲只屬於努力的人,屬於那個曾在練習室苦練到凌晨三、四點才回家的LISA,也因為堅持呈現更好的演出,她創造出自己的奇蹟,讓全世界瘋狂地為她著迷、記住了「Lalisa」這個名字。

成為Z世代認可的時尚指標、後輩憧憬的前輩,曾經看著別人享譽掌聲的LISA,如今自己也走上花路,站在人氣的頂端,她以自身經歷鼓勵著追夢的人,「Just trust yourself. 我想要傳達這個概念,一定要相信自己,希望你不要被別人的話語所左右,Trust and believe in yourself because no one can take you down. 我偶爾也會受到周遭話語的影響,但我認為最重要的是自己的幸福,既然做喜歡的事情,那就一定要感到幸福才行。」對於給BLINK的下一個驚喜,LISA還在計劃當中,但無論以何種形式再次現身於大眾視線,這位披著粉墨色戰衣的表演者,都將持續書寫著新的歷史。

【完整內容請見ELLE雜誌 2024年1月號】