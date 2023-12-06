接《此時此刻》演出！小S談出軌認「肉體出軌還好」 揭大尺度戲內幕

【EDITOR IN CHIEF_KAYT HSUEH;PROJECT MANAGEMENT_DOMINIQUE CHIANG;PHOTOGRAPH_ICURA CHIANG;STYLING_JOEY LIN;MAKE UP_ 亞歷(小 S)、TSENG KUO WEI(吳慷仁);HAIR_ SYDNI LIU@ZOOM HAIRSTYLING(小 S)、GARDEN(吳慷仁);TEXT_DOMINIQUE CHIANG】

2023年末，ELLE邀請吳慷仁及小S拍攝封面，近期二人在Netflix影集《此時此刻》裡同台飆戲戲。久未拍戲的小S坦言，最初大尺度親密戲遭女兒許老三質疑是否要外遇而猶豫再三，最後導演極力說服，再加上男主角是台劇品質擔當的吳慷仁才讓她點頭。聊到那些親密戲碼，小S自爆開拍前喝了威士忌壯膽；不只女演員，親密戲對男演員來說更是挑戰。吳慷仁說，「該怎麼做？能碰到哪些部位？事前都要充分討論。有些畫面鏡頭前看似激情，實際上我們必須Hold住身體，像是懸空攀岩，我的下半身懸空，靠雙手把整個人撐住。有時候拍到後面，我都會擔心對手發現我的手很抖。」

今天的她，不是小S徐熙娣。今天的他，也不是吳慷仁。在Netflix非典型都會愛情影集《此時此刻》裡，他們分別是張維熙和趙霆宇，一對因為另一半出軌意外相遇的傷心男女。但有的時候，一段關係的結束反而是另一段關係的開始。大人的戀愛，看似複雜，千迴百轉，然而不管是得到還是失去，都在生命裡留下最美的曾經。

〈說好的輕井澤〉是《此時此刻》第7集單元劇故事。劇情乍看之下，有那麼點電影《花樣年華》的味道，各自追查另一半外遇而相識的已婚男女，彼此產生莫名的情愫。但截然不同於《花樣年華》的含蓄曖昧，擦槍走火的兩個人不僅發展出逾越道德界線的關係，毫不隱藏的慾望和激情，反而更加誠實地道出現代婚姻裡的掙扎與糾結。也因此，當預告揭示男女主角是小S和吳慷仁，意想不到的新奇組合，立刻引發熱烈關注。不過真實人生的相遇，本來就充滿各種荒誕的可能性。如此想一想，小S和吳慷仁攜手演出愛情戲，似乎也沒有甚麼不可以。

能夠在一起工作真好

暌違多年再次接拍戲劇的小S，坦言收到劇本很心動。故事寫得很好，只是大尺度的親密戲，不免再三猶豫，擔心自己搞砸之外，還得顧及家人的感受。「我老公和我婆婆都很OK，婆婆還覺得很興奮，認為是一個全新挑戰。最大的難關，反而是女兒。」Lily和Elly很支持，但許老三卻給了小S很大的壓力，一直質問她是不是要外遇？「我想她應該正處於尷尬的年紀，在學校會覺得不自在吧。」最後讓小S點頭答應的原因，是導演一再跟她溝通，激情戲會拍得非常唯美，以及合演對手戲的男主角，是吳慷仁。有吳慷仁在的戲，不只是品質的保證，更是一個令人安心的存在。

吳慷仁就像一棵沉穩的大樹，面對小S種種的不安全感，在片場不斷跟導演反覆確認演出狀態是否過關的自我懷疑，甚至於外界對她的窺探好奇，總是安靜地在一旁陪伴，給予小S全然的信任。

「大家對於她的表演只停留在綜藝主持上，我覺得那是一種淺薄的誤會，因為每個人本來就有很多的面向，她在主持專才的表現，只是一部分的她。而且以她入行的資歷，比我還要久，我是27歲才入行，但她沒有因此鬆懈，反而花更多的心思在表演狀態裡，努力地想要讓每一次的演出更好，那個專注的態度，是會讓人看了會心一笑的，覺得能夠一起工作真好。」吳慷仁這麼說。

忽然聽到吳慷仁的稱讚，小S愣了一下，轉頭輕輕地問，真的嗎？「每次聽到他形容我的工作狀態，我都會重新感受到一股力量灌注到我身上，覺得好感動。」這天一起拍照受訪的兩個人，儘管隔著禮貌的距離，感覺有點熟又不太熟，但對彼此的一言一行，其實都默默看在眼底。不需要太多客套寒暄，句句真誠，惺惺相惜。

小S徐熙娣：真絲亮片露背連身裙（COACH）。

一點都不輕鬆的激情床戲

有了心照不宣的默契，再加上劇組安排的親密指導，協助兩個人在開拍之前，演練如何在鏡頭前走位與彼此肢體動作的設計與配合，讓原本對激情戲緊張不已的小S，卸除心頭壓力。「老師教導我要試著用核心肌群來做動作，同時配合對手的速度，以及呼吸的方式，就是盡量不要發出平常的聲音，而是用氣音來表現……反正總歸一切，因為事前的充分準備，等到我們正式上戲時，其實都拍得很快，兩個人很快就進入狀況，而且沒有尷尬感，幾乎一兩次就OK！」

雖然如此，第一天正式上工就被告知，立刻要拍兩人在辦公室桌上的激情戲，平常犀利的小S還是忍不住握拳大喊，「一定要這麼Heavy嗎！」隨即轉過頭跟工作人員說，快點去幫忙準備威士忌，果然喝一點後，第一天順利收工。「但下一次拍親熱戲之前，趁著空檔我們在一旁聊天，吳慷仁順勢跟著問，這次喝多少？（笑）我想他應該有聞到酒味吧。」

不只是女演員，親密戲對男演員來說，亦是一大挑戰。吳慷仁說，「跟女生的身體接觸，女演員多半都很清楚那條界線在哪裡；但對於男演員，可能就有點模糊，所以到底該怎麼做？可以碰觸到哪些部位？事前都要充分地討論清楚。有時候某些動作，男生的壓力更大，因為鏡頭前看似激情，但實際上我們卻必須Hold住身體，三點不動一點動，整個核心肌群動作是很不科學的，很像是懸空攀岩。表面上看起來很親密，但我的下半身卻是懸空的，兩個人的身體並沒有實際貼在一起，我必須要靠雙手把整個人撐住。因此有時候拍到後面，我都會很不好意思，因為我不想讓對手發現，其實我的手很抖（笑）。」觀眾看得臉紅心跳，演員卻拍得戰戰兢兢。

其實短短不到1小時的故事，情節推展十分迅速，床戲只不過佔一小部份。更多的是飾演夫妻的小S和李銘忠、吳慷仁和李佳穎，伴侶之間說不出口的秘密，以及巨大的情感壓抑。彷彿疫情期間被口罩封住的臉，無法大口呼吸，以至於最後各自攤牌分手的開放式結局，顯得格外地瀟灑動人。此外，有別於《此時此刻》前6集著墨在青春男女熱戀的蠢蠢騷動，從〈說好的輕井澤〉起之後的末3集，故事也轉折聚焦在成年人的愛情。在入冬的季節裡，品嘗這一道大人的戀愛課題，酸酸甜甜的，卻又回甘。

吳慷仁：縫線裝飾西裝外套（MOSCHINO）；針織上衣（DUNHILL）。 圖4. 小S徐熙娣：真絲亮片露背連身裙（COACH）。

當我們談論愛情

ELLE：張維熙和趙霆宇，真的有愛上對方嗎？

吳慷仁：我覺得那個關係很微妙，有點像在大海中碰觸到的一塊浮木。因為有時候，當你的人生失去方向，如果突然有一塊浮木靠過來，讓你得以依靠著大口呼吸，這樣的關係是會讓人迷惘的。所以他們之間的性和愛，其實充滿模糊地帶。因此當有一個人做出了轉折的決定，才會讓你發現，原來這塊浮木也是會隨時離開的，反而會促使你回到現實世界，回到彼此原本的家，更加下定決心去解決逃避已久的問題，人生才會有新的開始。

小S：女生其實很容易把婚姻不幸福這件事怪罪到自己身上，尤其又牽扯到生不出小孩的問題。因此雖然維熙被困在裡面很不開心，又有一點怨恨，但她不知道該如何表達。直到後來遇到他，對人生又重新燃起新的感受，好像看見一點點希望，於是才給了她勇氣，做出離開的決定。不然她可能會一直假裝沒看見，然後過著很憋屈的人生。

ELLE：精神出軌和肉體出軌，哪個比較嚴重？

小S：會不會是因為我結婚太久的關係，我覺得肉體出軌還好，但前提是不要讓我看到。畢竟婚姻不只是兩個人的事，還包含雙方家庭。精神出軌，反而比較嚴重，因為代表你認真了，可能會動念想要永遠結束掉某一段關係。

吳慷仁：我覺得都不要出軌比較好吧！如果愛上別人，或是已經不愛了，能否早點講呢？這件事情必須要有個取捨，當你動了念頭想要做壞事，這表示你想要拿回某些東西。但兩個人的相處是彼此時間的交換，我覺得這是非常珍貴的。你願意把你的時間給對方，對方也願意把她的時間給你，所以如果你覺得沒那麼愛了，想要拿回來某些自主權，我認為這是可以講的。請不要去傷害那個為你付出時間的人，不要打了對方一巴掌之後才說抱歉。

ELLE：身為成熟的大人，如何在感情裡做出對自己最好的決定？

小S：我覺得人生真的不要委屈自己。因為你一但選擇了委屈，最後就會變成恨意，整個人生會過得很不開心。

吳慷仁：這種故事其實聽過很多，我們常常不去面對眼前的事情，而導致一錯再錯，造成更多的傷害。但有的時候，人往往在分開之後，才會意識到別人對你做了什麼，或是你做了什麼，而當時的你沒有好好珍惜。因此我覺得後知後覺，是長大之後最遺憾的事情。但就算回到過去，當時沒有察覺的你，視野也只能停留在那裡，好像也沒有辦法改變甚麼。不管如何，在人生的戀愛過程裡，這都是一種學習。

ELLE：那你覺得遺憾是美麗的嗎？

吳慷仁：遺憾一點都不美麗，我覺得祝福才是美。當你再回頭看，願意給予對方祝福，也願意放下。在心中保持希望他可以過得好的良善，那才是美。我曾經碰過這樣的狀況，在百貨公司巧遇分手很久的前女友，看著她挽著另一個男生，看起來很幸福的模樣，就覺得挺好的。

小S：慷仁講得沒錯。分手的時候，我們當時講的話可能都會難免傷害到對方，但只要你過了一段時間，感到釋懷了，願意跟對方道歉，或是誠摯的祝福他，願意去化解當時所有的不愉快，我覺得就是一種成熟大人的表現。不要讓分手這件事情，影響到彼此未來的人生，應該要好好祝福對方和自己。

ELLE：《此時此刻》講述愛的各種樣貌，雖然非常老套，還是想知道現階段的你們，怎麼看待愛？

吳慷仁：愛太廣義了，難道擁有就是愛嗎？所謂的愛與不愛，又是什麼？我始終相信，分手不等於不愛，分手其實也是一種愛，就像祝福是愛，放手也是愛。戲中的霆宇，他的放手就是愛自己的表現，他終於又重新找回愛自己的勇氣。因此我覺得誠實接納自己的感受，是非常重要的。如果你連自己的感受都無法面對，怎麼能去愛別人？關於愛的故事，我們其實看太多了，但你永遠都不會知道當事人的辛酸有多少，所以我覺得愛真的很難用言語形容。

小S：兩個人在一起久了，有時候可能會突然吵架，然後其中一個人就會說，我為你做了哪些事、付出了什麼…… 通常遇到這種狀況，我都會詞窮，心想你怎麼都記得？因為對我來說，當我為你去做一件事，做了就是做了，我並不會去計較，自己付出了多少。我覺得愛應該是這樣吧，你就是很自然而然地想為對方做些什麼，希望對方開心，但做完就忘記了，不會把每件事都記在心上。

【完整內容請見ELLE雜誌 2023年12月號】