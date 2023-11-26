快30歲該拚下去還是轉行？劉品言：熱愛工作到不覺得辛苦

【EDITOR IN CHIEF_KAYT HSUEH;PROJECT MANAGEMENT_DOMINIQUE CHIANG;PHOTOGRAPH_WESLIE WEI;ART DIRECTION_SANDY YANG;STYLING_KATHY HSU, WAWA CHANG;MAKE UP_麵麵;HAIR_NELSON@ZOOMHAIRSTYLING;TEXT_DOMINIQUE CHIANG】

本期ELLE Wedding秋冬號邀請劉品言披上時尚婚紗，分享她對愛情及披上婚紗的心情故事。多年前她曾為《ELLE WEDDING》拍攝閨蜜封面。當時年紀最小，20來歲的她，談到婚禮眼神透露著粉紅泡泡的憧憬，把婚禮夢幻地點、必備清單…通通在腦中盤點一輪。

隨著年齡漸長，讓劉品言時刻被關切感情狀況。「我在30多歲時選擇去凍卵，因為我不想要在自己還沒有準備好的時候，去迎接一個小孩。未來我選擇的人，即便不是結婚對象，只是生活伴侶，我覺得這樣也很好。最重要的是，當你開始知道自己是有選擇的，就不會輕易屈就外界壓力，不會因為不知道該怎麼辦，就隨波逐流將就一段關係，可以更有自信地按照自己的人生節奏來走。」

從14歲出道的Sweety少女，到《華燈初上》的苦情花子，我們一路見證劉品言在表演上的蛻變。但在愛情裡，歷經幾番跌跌撞撞的她， 這些年逐漸明白甚麼是最適合自己的樣子。無論結不結婚，擁有愛的選擇與自由，才是最實在的幸福。

多年前，劉品言、安以軒和夏于喬曾經一起合體為《ELLE WEDDING》拍攝閨蜜封面。當時是伴娘也是姊妹淘裡年紀最小的劉品言，談到婚禮，眼神裡還透露著粉紅泡泡的憧憬。問她還記不記得？言言笑著點頭。回頭翻開那時候的訪問，正值20來歲青春的她，滿心少女情懷地把婚禮夢幻地點、必備清單……通通在腦海裡盤點一遍。但是跨過30歲之後，隨著生活的磨練，以及接連幾部精采的戲劇作品表現，都在在讓人感受到，她的成熟與蛻變。再談起對婚姻的想法，反而有著一抹雲過風清的淡定。

「我現在會覺得，兩個人在一起，並不一定要結婚。因為不管是戀愛還是結婚，兩個人對彼此都是相互有責任的。結婚和生小孩，更是兩個不一樣重要的事。」此時此刻，站在鏡頭前的劉品言，一襲潔白衣裳，俐落的黑髮，說起話來更篤定、更有自信，也更享受人生的每一個瞬間。

她回想，29歲進入30歲的那一年，心頭的焦慮主要來自於工作，而不是適婚年齡。「那個時候，對於未來的自己應該要長甚麼樣子，我其實充滿疑問。我確實很喜歡當演員這件事，但我有得到大家的認可嗎？眼看就要30歲了，要繼續拚下去，還是要轉行呢？」處在三十而立的交叉點，接下來開展的人生應該是甚麼樣子呢？她不斷地反問自己，直到有一天才突然想通，「我做甚麼事情，忍耐力都沒有當演員來得高。做演員的時候，我甚麼都能忍，熱我能忍、餓我也能忍、爬山涉水再累我都能忍…我居然願意熱愛一份工作到我願意忍受任何事情，都不覺得辛苦！」OK，好，那一刻起她再也沒有懸念。找到自己一輩子最熱愛的事，彷彿就像船靠了港、定了錨，她感到無比安心。當心定下來了，其他事情也沒那麼著急了。

無獨有偶， 在最新電影作品《莎莉》裡， 劉品言化身為渴望愛情卻羞怯表達的純樸農婦，透過交友軟體化名「莎莉」，進而展開一場網路追愛之旅。並且在追尋過程裡發現，最重要的是，必須要先好好認識自己，學習跟自我相處，好好愛自己。

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自信且勇敢地，為人生做選擇

拿下金馬創投百萬首獎的電影《莎莉》，女主角莎莉一開始的年紀設定，據說是40幾歲的大齡單身女子。但在劉品言試鏡之後，主創團隊決定為她下修了一點女主角的年齡，讓她更加貼近角色。問她做了些甚麼？她大笑，自己也不曉得。最初試鏡時，她連劇本大概是甚麼故事，都不太清楚。「印象中，大概問了我一些人生問題，請我介紹一下自己，因為感覺大家好像不太熟悉我，於是我就用維基百科的方式開始自我介紹。我從14歲出道，和曾之喬一起組成Sweety……」接著又被問到一些感情觀的看法。

她表示，可能是當自己開始聊起30歲過後，承受外界排山倒海催婚的壓力，打動了大家吧。「印象很深刻，記得曾之喬，我的Sweety搭檔，是在前年快要過年時宣布登記結婚的，因為緊接著就是農曆過年，我跟我媽一起回我媽的娘家，哇賽被問到爆耶，所有的舅舅、舅媽全部列隊輪番詢問，你現在有沒有個譜啊？你其實也不能怪他們，因為這是他們表達關心的方式。」

沒想到，被催婚的壓力並沒有隨著過年結束停止，反而變本加厲。之後出席活動，劉品言面對記者媒體，幾乎每一次的公開訪問到最後，每個人都在問同一個問題：「你現在有沒有對象？有沒有人在追你？」檯面下的催促到檯面上的詢問，何止排山倒海，簡直是鋪天蓋地的槍林彈雨逼迫般讓人幾乎無法喘息。但她卻練就一身處之泰然的功夫。有壓力，卻不苦惱焦慮。

「我覺得那個不擔憂，來自於我擁有為自己的人生，做選擇的自信。好比我在30多歲時，選擇去凍卵，因為我不想要在自己還沒有準備好的時候，去迎接一個小孩。未來我選擇的人，即便不是結婚對象，只是生活上的伴侶，我覺得這樣也很好。最重要的是，當你開始知道自己是有選擇的，你就不會輕易屈就於外界的壓力，不會因為不知道該怎麼辦，就隨波逐流將就一段感情關係，而是可以更有自信地按照自己的人生節奏來走。」語畢，忍不住自己轉頭去問身邊的工作人員，現在會不會突然變成某種勇氣代言人啊！

「擁有這個選擇權，並不是為了去爭個什麼第一名。而是我們必須，為自己的人生勇敢爭取。所以我們努力工作，努力存一點積蓄，為的都是讓自己可以做出人生各種不同的選擇。並且為將來可能發生的事情，提前做一些準備。」

在愛情裡學會最難的課題

這番對人生的坦蕩灑脫，是劉品言歷經幾段感情換來的成長體悟。「20幾歲的時候，曾經我也想要當一百分的女友。當我在跟對象的朋友家人相處時，如果他希望我可以成為甚麼角色，我就會變成那樣的角色。」但是後來她發現，這樣的狀態往往持續不久，因為當自己的真實本性開始出現，伴隨而來的委屈感也會跟著浮現。她依稀記得，曾經有一任男友，要她放棄演員的工作。

「那時候因為還不夠了解自己，不知道有甚麼事情是不能被妥協的。所以當我為愛情調整的時候，內心就會產生各種奇怪的情緒，甚至分不清楚，究竟是生氣還是委屈？」愛情沒有絕對的是非對錯，但每個人不都是在這樣跌跌撞撞的過程裡， 才愈來愈明白，自己不能被妥協的是甚麼。「我的不能妥協，就是你不能告訴我，我的人生必須要做甚麼！」她說。

之前的節目訪問裡，她提及曾經有個交往5年、論及婚嫁的對象，最後卻因為遠距離不得不選擇分手。「那時候我們兩人對這份愛的付出，都是雙向奔赴的，都很努力去維持彼此的感情，但因為遠距離的關係，讓整段交往過程相當辛苦，真的是一整年飛來飛去。」光是一年機票的花費，就是70萬起跳，有時候好不容易花費好幾個小時飛到對方的城市，結果只能短暫地相聚。每次見面，簡直就像演偶像劇充滿戲劇化的張力。但再浪漫的愛情故事，終究抵不過現實生活的消磨。因此最後兩人達成分手協議，繼續朝各自的人生方向努力。

若說當時不掙扎糾結，都是騙人的。「但我也因此在愛情裡學會最難的一課，就是放手成全，讓彼此自由。」原來此刻豁達的心境，是曾經滄海換來的理解與通透。儘管如此，她沒有放棄相信愛情。「我始終相信，人生裡一定會遇到那個對的人。哪怕是兜兜轉轉好大一圈，但只要是對的人，最後你們終究會相遇，一定會有所連結的。就算在錯的時間相遇分離，但只要他是對的人，彼此還是會在一起。不知道為什麼，我就是有這種感覺，我的姊妹們也是這麼告訴我的。」

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幸福的最大值

從唱歌演戲，到最近大膽挑戰、接下金鐘獎主持人的任務，雖然有過徬徨迷惘，如今的劉品言愈來愈知曉自己的目的地。談到這些年的轉變，「我以前防備心比較強，因為太小就出道的關係，我一直努力想要向大人證明我可以，所以有一度個性很兇很嗆，這些衝撞都來自於，我想要證明我可以。」卸下那些稜角與逞強，她開始懂得欣賞沿途的風景，不再被外界的眼光影響，「不管有沒有人認同我，就算沒有人認同也無所謂。現在的我就是非常確定，而且超級執著，演戲是我一輩子都不會放棄的事情，再多挫折也不放棄。」

面對愛情也是如此。「現在的理想愛情關係，是兩個人都可以自己照顧好自己。不只是物質上，而是心靈上也可以照顧好自己。畢竟人跟人之間的關係，是需要經過不斷溝通的。但前提是你要夠了解你自己，我也要夠了解我自己，我們才能在同一個頻率上交流。」還有很重要的一點，就是善良。「對我來說，善良真的是一種選擇，我很敬重這樣的人，也希望自己可以成為善良的人。」

真誠地接受內在的渴望與堅持的信念，對於想要的幸福輪廓，也日益簡單清晰。「我覺得我們在人生裡追求的事情，都是都差不多的，就是能夠在自己活得舒服自在的狀態裡，擁有各種選擇的自由，比如財富的自由、行動的自由、實踐夢想的自由、做自己的自由……。」

熱愛美食愛到不能妥協的言言，尤其認為在簡單的日常生活裡，能夠自由地選擇自己喜愛的食物，吃得心滿意足，更是幸福的極大值。「所以我很容易感受到幸福啊！」每一個微小願望的達成，就是幸福，她說。這些點點滴滴，都構成最真實的劉品言。一個臉上常常掛著笑容，陽光樂觀的獅子座女孩；在電影《莎莉》上映後，甚至可能變身勇敢追愛女子代言人！有何不可呢？且讓我們拭目以待吧！

【完整內容請見ELLE Wedding雜誌 秋冬號】