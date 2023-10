年底將唱進美國！告五人執迷不悔的信念揭「6年來最大不同」

【EDITOR IN CHIEF_KAYT HSUEH;PROJECT DIRECTOR_DOMINIQUE CHIANG;PHOTOGRAPHER_KUO HUAN KAO;ART DIRECTION&STYLIST_QUENTI LU;GAFFER_DAHOW WANG, WANG YOU ZENG, WAN WANG;STYLING ASSISTANT_POGA LIN, MENG JUNG LEE;MAKEUP_CHLOE C;HAIR_UFFIE CHIEN AT HCHAIRCULTURETAIWAN;INTERVIEW&TEXT_ DOMINIQUE CHIANG】

本月ELLE國際中文版在迎來32週年之際,邀請到三組重量級明星拍攝封面,接著登場的是人氣樂團告五人。作為華語流行樂壇近年來最受矚目的大勢樂團,這一路走來驚喜不斷,音樂不僅帶他們飛出故鄉宜蘭,更飛向全世界。從2018年拿下金音獎最佳新人獎,出道短短6年接連發了3張專輯,成為最受歡迎的樂團之一,今年更馬不停蹄地展開巡迴演唱會,從4月的小巨蛋,到11月獲選為Coldplay演唱會暖場樂團,年底更將唱進美國紐約林肯表演藝術中心!

訪談中問及這6年來的成長,最大的不同是甚麼?「我們最大的一樣是我們願意突破。因為這個信念始終不變,才可以在6年短短的時間內,一直穿越許多世界。」

從台下只有5個人到2萬人的演出,不管舞台大小,告五人始終維持同樣的開場白。永遠都像初見面般,真誠地向歌迷介紹自己。這也是告五人最迷人的地方,從愛上音樂的那一刻起,他們就毫無保留地把心中的浪漫與熱情,留在創作裡。

拍攝前一天碰到颱風來襲,正在中國大陸巡迴演出的告五人原定班機取消,重新更改,才風塵僕僕抵達台灣。一大清早,受到颱風影響,宜蘭颳起暴風雨,3個人再從宜蘭開車趕到台北工作拍照。出道至今,無論在哪裡表演,只要能夠通勤往返,告五人都會選擇回宜蘭。宜蘭是熟悉的家,是謙哥(團長兼鼓手)、雲安(吉他手兼主唱)和犬青(主唱)3人組團相識的地方,也是告五人音樂的起點。但說也奇怪,作為華語流行樂壇近年來最受矚目的大勢樂團,3個人從小都沒想過會踏上音樂之路。

意外走上的音樂之路

謙哥是唯一從小接觸音樂的人。小時候被父母送去管樂團學打擊,目的只是培養小孩多一個興趣。非科班出身的他,循著正常升學程序念書,畢業後因緣際會碰到一位爵士鼓老師,深受爵士鼓吸引,於是開始跟隨老師學鼓。「但老師提出一個條件,希望我先找一份工作,有一份穩定的收入,再來學鼓。」謙哥不加思索答應,立刻找了負責安裝網路線、光電纜的通訊工作,一邊工作一邊學鼓長達7年之久。「後來碰上告五人組團,終於把我這7年來的爵士鼓派上用場!」

雲安則是無心插柳,本來高中要參加電腦研究社,填志願的時候卻被讀同一所學校的哥哥,也是《披星戴月的想你》的作詞人潘燕山給改了。哥哥說,「不行,你要去吉他社!」為什麼要去吉他社?他一臉狐疑卻沒有抗拒。沒想到開始學吉他之後,一發不可收拾,產生濃厚的興趣。後來幾乎不讀書了,每天中午就是跑社團,上大學後,更著了魔般瘋狂參加各大專院校的吉他比賽。他笑嘻嘻地說,「我沒有贏過一場比賽,一場比賽都沒有!但我不是為了贏才去比,而是為了克服上台的緊張感,於是開始參加。」刻意培養出來的膽量與實戰經驗,都成為日後表演的養分。

相較於其他兩人,犬青自嘲自己最不勵志。喜歡時尚的她,原本打定主意要成為服裝設計師,還連考3次才考上實踐服裝設計系。之所以報名學校歌唱比賽,是高中時候為了上網購買服裝設計原文書。「第一名有1000元獎金,就可以付我的書錢,原文書很貴。」怎知天算不如人算,那年第一名有兩個人,身為學姊的犬青,只好跟同樣得獎的學妹說:「沒關係,我們就一人一半吧。」但比賽影片被雲安看到了,雲安對犬青的聲音印象深刻,於是就問,「我寫了一首歌,你要不要來幫我唱?」犬青答應,聽了雲安的作品驚豔不已,好好聽!

「他是我第一個歌迷,我也是她第一個歌迷。」兩人有默契地相視而笑。日常裡每一個不經意的決定,看似不相干,卻把3個人冥冥中拉在一起。屬於告五人的緣分,就此開展。後來就是大家都知道的故事了。

每一次表演都是全新的開始

談到超乎預期的走紅速度,他們感到幸運又不全然只是好運。「這一切發生得又快又慢,從出道至今,可以說是3天一小演、5天一大演,只要有任何表演機會,都不會錯過。光是校園,就不下百場。因為你就是要經歷這麼多的演出,才有足夠的能量去撐起更大型的表演,唯有透過不斷的、不斷的、不斷的表演……」雲安特別加重語氣,只有努力,沒有僥倖!

表演沒有大小之分,每一場都是全新開始。每一次站上舞台,都把自己視為新人。犬青一貫的開場白是,「大家好,我們是告五人,我們只有3個人(笑)!」雲安立刻充滿活力地接話,「對,我們撞到人會說對不起,我們是很有禮貌的樂團。」從台北到成都,不管哪一個城市,哪一個舞台,即使在萬人小巨蛋,面對新的舊的粉絲,他們始終保持最真實的自己。告五人,只是一個真心熱愛表演的樂團。

「歌迷聚集的時候,也讓我們看到不同的世界聚集在一起。」雖然巡演很累,很消耗,他們總是精力充沛。「表演是一件很快樂的事,就算同一首歌反覆唱幾百遍,每次都很享受,因為每次都不一樣。而且,如果你沒有讓我唱這首歌,我不會回家、不想下台(笑)。我已經唱了幾萬次我還是要唱,我現在就要唱這首歌!」超時怎麼辦?就請公司想辦法囉。

經歷這麼多場表演,告五人特別感謝五月天之前邀請他們擔任開場嘉賓,是一次很大的震撼教育。犬青:「第一次面對兩萬人,台下沒有1個人認識你,然後底下還會說那是誰?告五人是誰?只有3個人,不是5個人?」雲安補充,「但唱到後面你會發現,他們不知道我們不重要,沒關係,我今天只要把我的演出演好。你不認識我,我就主動去認識你,去跟你打招呼啊!」五月天高規格的舞台音響和聲光效果,更加激勵他們,要努力讓自己的幕後團隊變得那麼厲害!

把汽車旅館改裝成錄音室

回想這6年來的成長,最大的不同是甚麼?「沒有不一樣!」犬青和雲安異口同聲。一旁安靜的謙哥, 終於打破沉默,「我們最大的一樣是我們願意突破。因為這個信念始終不變,才可以在6年短短的時間內,一直穿越許多世界。」

籌備第3張新專輯,告五人又再度突破自我。他們把位於宜蘭的一家汽車旅館,改裝成錄音室。最初的想法是,想要去夏威夷錄音,因為夏威夷是個多雨的地方。「我們每次去哪裡都下雨。然後宜蘭也下雨。」但考量到時間來不及,於是製作人折衷傳來一張Google地圖照片,手機訊息寫著,不如就去這間夏威夷汽車旅館錄好了!犬青和雲安認真一看,欸,這不就是謙哥他家開的!?「真的是他家,我們還問,你要訂什麼樣風格,日式風還是歐美風?」3人笑翻,太荒謬了。但更荒謬的是,公司居然認真考慮,不僅來場勘,後來更大手筆改造一個房間,特別加裝吸音隔音牆,直到錄完才打掉。

太可惜了,怎麼沒想到要留下來?「因為人家生意興隆啊,我們在錄音時還會聽到一些靡靡之音(笑)。」從籌備到改建,汽車旅館錄音室花了1個半月完成。卻只用了10天的錄音時間,每天錄1首歌。「整個過程超好玩的,有那麼一點實驗,又有那麼一點自在。很感謝公司跟我們一起瘋。而且我們還錄盤帶,只能one take,一個take就是直接到底。等於是要在1天之內,把樂器和vocal全部錄完。」既新鮮,又充滿挑戰的刺激感。這也表示什麼呢?雲安自豪地抬起頭來,「我們並不會墨守成規去守在自己所謂安全感的地方!」

除了錄音地點,歌曲編排也打破前兩張模式。專輯從第1首歌名到最後1首歌名,念起來其實就是一段話,完全忽略了聽覺的順暢度,所以大家可能會聽得不太習慣。「前2張聽起來舒服,前面是快歌然後中間小慢,然後再慢歌,最後慢慢地結尾這樣。但這張卻把很像結尾的歌放在前面,突然間情緒起伏就很大……」犬青解釋,因為生活就是這樣啊,沒有甚麼是理所當然。

〈啊我忘了帶雨傘〉、〈你所到之處(就下雨)〉,淺白又日常的歌名,都是你我曾遇過的煩惱。「人生不可能永遠都處在舒服的狀態,我現在小學讀完,接著上高中,但高中一定會碰到青春期,那個情緒就會突然啪啪啪地……讓你措手不及。就算上大學,離家住宿也不見得開心,因為你可能要在一個奇怪的宿舍跟一群不認識的人睡在一起。」巧妙的隱喻,來自他們曾有過的生活經歷。

想要保護自己心愛的東西

因此第3張專輯,他們自認是最告五人的專輯。甚麼是最告五人的專輯?犬青和雲安又開始相互拌嘴,「就是迷幻樂園,病懨懨的樣子,然後又發現自己完全不是那個狀態。」你一言我一語開玩笑,才認真回答。

「第1張專輯《我肯定在幾百年前就說過愛你》在講愛的10種不同面向,我們對愛的認知與自我實現;接著第2張專輯討論安全感,製作時碰到疫情才發現,原來我們這麼需要安全感;第3張專輯剛好疫情結束,好像被迫得回歸到現實,原本我只有看到你的眼睛和口罩,但當你突然拿下口罩,又變得好陌生, 明明我們都在交流,卻感覺要去重新習慣我不熟悉的人……因此第3張專輯定調為,在脫離前兩張的愛與安全感,我們究竟要飛去哪裡?不想用太複雜的文字, 所以就一言以蔽之《帶你飛》。」一句話囊括所有事情,令人摸不著頭緒,又任性又浪漫。

帶你飛,究竟可以飛到哪裡?告五人其實沒有答案。目的地不見得重要,重要的是過程,以及你願不願意離開自己的舒適圈?「我們一直沒有設限,只是做自己喜歡的音樂。新專輯發表之後,聽到各種評論,包括負評,也不太會為這種事情走心。相反地,我們會更認真感謝喜歡我們音樂的人,因為我們看到了同樣的風景,同樣對自己心愛的事物有所想保護的感覺。」

3人齊心同力,要用一首首創作守護心愛的音樂和家園。因此每次回到宜蘭,他們總是把自己歸零。比鄰而居的3人,過著極其平淡簡單又規律的生活。早上6點起床、晚上10點睡覺,日常時間多半都在練鼓、寫歌,偶爾只有犬青會追追劇。「背後的付出是必須的!麥可傑克森1天都要花8小時練舞,更何況我們都不是天才。就算有百分之5的天分,剩下百分之95就是努力。」

這是告五人執迷不悔的信念,你聽見了嗎?

