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40沒有不惑！「時尚媽咪」Melody人生第二階段 靠自己創造新的可能

聯合新聞網／ ELLE
米白色羊毛oversized外套（SAINT LAURENT）；Clash de Cartier玫瑰金戒指、手環（BOTH BY CARTIER）。
米白色羊毛oversized外套（SAINT LAURENT）；Clash de Cartier玫瑰金戒指、手環（BOTH BY CARTIER）。

黑色圓弧領口合身洋裝（VERSACE）；Clash de Cartier玫瑰金戒指、Clash de Cartier縞瑪瑙鑽石玫瑰金手環、戒指、Baignoire黃K金黑色漆面小牛皮腕錶迷你款（ALL BY CARTIER）。
黑色圓弧領口合身洋裝（VERSACE）；Clash de Cartier玫瑰金戒指、Clash de Cartier縞瑪瑙鑽石玫瑰金手環、戒指、Baignoire黃K金黑色漆面小牛皮腕錶迷你款（ALL BY CARTIER）。

【PHOTOGRAPHER_KUO HUAN KAO;ART DIRECTOR_DIDI YANG;PROJECT MANAGER_LOUISE CHIU;STYLIST_ KATE CHEN;MAKEUP_TSAI YI CHENG;HAIR_UNA AT FOUR HAIR;STYLING ASSISANT_VIVIAN LU, LINDA LIN;INTERVIEW TEXT_PERRY KUO;INTRO TEXT_STANLEY KUO】

今年秋冬號的《ELLE ACCESSORIES》，邀請「時尚媽咪」Melody擔任封面人物。迎來40歲後，Melody笑說除了內在之外，對外在的物質追求，也相對目標明確。她坦言最近想物色一對命定的珠寶耳環當自己明年45歲的生日禮物，「女人可以送自已值得擁有的東西，是一種幸福，那象徵一個犒賞自己的勳章。」等到老的時候，打開珠寶盒就會有滿滿的回憶。

無需大量，但也寧缺毋濫，一支經典錶、一只美戒、一條牛仔褲、還有一件黑洋裝……，「光是存在，已自帶價值，無須刷存在感，就是那麼不可或缺」，這或許足以定義「經典」。然而所幸我們身邊的經典常在，它經過人生起伏、任由時間淬鍊，最終留了下來——因為經典都不是天生的，Melody說，不管在什麼階段，追求怎樣的生活，她都擁抱嘗試，而且不斷突破，直到變成自己喜歡的模樣。「40歲後，用『簡法』活出真正想要的樣貌，是我對於『經典』的一種詮釋。」

她是歌手、作家、演員、廣播電視主持人，擁有多重斜槓，她也知道在時間的淘選下， 只會留下自己真正喜歡的、自己所擅長、也是觀眾想要的。她沈澱出斷捨離的自信、珍貴的同理心以及一份透徹的視野， 從此面對人生中的經典，都能一眼認出，不再畫地自限。

現在的Melody，迎來人生的第二階段

無論台上或台下Melody都保有著女人該有的優雅， 只是現在更多了一份自在。她不疾不徐，神情自若的狀態對比過去，顯得輕鬆且毫不費力。早晨她習慣以冥想來開啟每一天，也會認真地跟宇宙下訂單，誠實地向內心觀看，祝福自己活出表裡如一的模樣。可能因為懂得自我清理與對焦，讓她現在可以自由、無拘束表達真正的感受，如出一轍就像本能一般，「尤其今年的改變，更沒有包袱，反而更貼近真實的自己，自由是無價的。」

的確，今年Melody為人生揭開了新的一頁。她將人生分成兩個階段，第一階段是40歲前，那個活在社會框架下，符合眾人期待步入家庭、婚姻，慢慢探索自己扮演的多重角色，無論是妻子、媽媽、朋友或是演藝工作者，對她來說都是挑戰。而40歲之後則是迎來人生的第二階段，「到了這個階段，我會更理解自己，更簡化自己的生活，懂得將能量對齊在重要的地方上。」如果前半段所累積的生命經驗變成後半段的生命重量，那就應該要懂得釋放，「簡化，是為了善待自己。」

創造新的可能，是女人最善待自己的方式

「女人最善待自己的方式是，要靠自己創造新的可能。」入行22年的Melody，一路走來有過順風順水的時期，也當然經歷過起起伏伏的心情，每當她被外界貼上了某個標籤，她就會思考如何突破這個框架，勇敢離開舒適圈去挑戰自己的極限，「夢想要顯化前，總是要靠自己一步步的默默耕耘，花了很多心力、很多時間、很多努力，前前後後22年，這些過程都是沒人可以幫妳成就的，一直以來我都清楚地知道，自己要有所選擇。」

當一個人挑戰了自己的不可能，善用了自由意志去做出選擇，就能為身邊的人帶來更強大的影響力，好比Melody的Podcast。起初只是在疫情期間為自己設定一個目標，讓靜止的世界有了一線生機，卻默默地撫慰了許多姐姐妹妹的心靈，引起了廣大的迴響與共鳴，至今節目仍然以服務的性質分享各種滋養身心靈的相關議題，「莫忘初衷，妳想做什麼、妳喜歡什麼，這個是最大的動力，而結果就是單純且真摯的反饋。」

某程度來說挑戰也是機遇，演藝圈的多元性，往往預示著藝人擁有豐盈的塑造空間，充滿各種可能性。Melody對於工作的選擇一以貫之，她勇於突破安全範 圍，試圖在鏡頭前創造出不同的角色，增加表演經驗的厚度，於是她參與了綜藝節目的主持，向搭檔的前輩學習幽默感的同時，也學習說話的技巧與節奏，這些過程對她而言都是生命裡的養分，「妳永遠不會知道結果的豐收何時會到來，但過程一定會有所成長，這些都是人生中寶貴的經驗，人生好玩的地方就在妳永遠可以繼續學習，繼續吸收，不用停止。」

女人不用完美，但一定要美

Melody曾多次提到，「活著就是要美，女人不用完美，但一定要美。」這句話就像是她一路以來的人生縮影，過去她努力經營各種關係、維持美好的形象，年輕的時候總是使盡全力讓自己趨近於完美，直到有天筋疲力盡，才開始懂得傾聽自己、學習接受人生原來可以不完美。她將這些人生體悟寫成了書籍，分享給女性朋友們，「不管在哪個人生階段，都不要忘了先富養自己的身心靈，唯有真心感到快樂，才是真正的美麗。」

不過，她也坦言身上還是有很多等待被清理的負面信念，因為人的一生中有太多有形無形的干擾，都會動搖自己，日日皆無常，有好就有壞，就像一個水平，但好好善待自己、有意識滋養自己的內外與外在，活出最好的生命狀態，就是對自己展現最大的善意與愛意。

對於現階段的Melody來說，她所追求的是「日子要過得美。」想要的東西簡單許多，富養自己的方式也輕盈一些，透過一本書就能體驗不同的人生閱歷，促進思考的同時也能撫慰身心，「閱讀是一個快被取代、被大眾遺忘，卻能療癒自己最簡單、最經典的方式。」當世界在變、時代在變，審美觀也在變，吸收資訊的方式更在變，但不變的永遠最為經典。

米白色絲綢墊肩露背上衣（SAINT LAURENT）；Clash de Cartier玫瑰金戒指、手環、項鍊、Baignoire黃K金腕錶迷你款（ALL BY CARTIER）。
米白色絲綢墊肩露背上衣（SAINT LAURENT）；Clash de Cartier玫瑰金戒指、手環、項鍊、Baignoire黃K金腕錶迷你款（ALL BY CARTIER）。

40沒有不惑，只是更知道自己要什麼

一提到自己的人生的第二階段，Melody充滿期待，她興奮說自己後半生一定非常精彩，一路走來，摸索過、內耗過，恍惚間發現，這個世界運轉的軌跡不一定會按照自己規劃好的方向走。而40歲之後，她發現世界跟她想像得並不一樣，「要學會頭甩一甩往前走。」40沒有不惑，只是比較不在意別人的想法，更清晰地看見自己，知道自己是誰、想要的是什麼，以及哪裡是自己真正渴望的方向。

Melody笑說除了內在之外，對於外在的物質追求，當然也相對目標明確。她坦言最近想物色一對命定的珠寶耳環來當自己明年45歲的生日禮物，「女人可以送自已值得擁有的東西，是一種幸福，那象徵一個犒賞自己的勳章。」等到老的時候，打開珠寶盒就會有滿滿的回憶。

20歲的時候，喜歡追求流行的時尚指標，40歲之後雖然還是會欣賞這些時髦的元素，「但懂得簡化，不用多，只選擇適合自己的、可以延續比較久的，經典一點的，也會將飾品換成珠寶，因為珠寶比較具有意義。」

優雅是簡法 經典是沒有時效性

西班牙時尚大師Cristobal Balenciaga先生曾經說過：「優雅是簡法。」無論是改變心理素質或是外在風格，減法絕對是女人之所以優雅的重點，Melody認為女人40歲之後要懂得將時間與精力放在真正重要的事物上，放在那些適合自己的顏色、剪裁、布料上，適時地放掉不在滋養自己身心的人事物，讓生活、風格趨近於平衡且具有質感，「女人40歲之後就是要簡化，活出自己真正想要的生活樣貌，也是對經典的一種詮釋。 」

經典，是一種Timeless，沒有時效性，她深切明白女人都不應該限制自己、給自己時效性的框架，「很多時候都不是用年齡去限制行為，這樣的思想就不是經典。 」經典也永遠都比它表面上看起來的，還要多一些意義。「就像是一只陪伴我度過人生歲月的手錶、一條好看的牛仔褲、一件剪裁完美的白襯衫、一雙如雲朵般輕盈的Loafers，或是符合自己身上氣息的香水、適合自己唇色的口紅，黑白洋裝以及黑色手提包。 」這些物件在時間的流轉之下，依舊在她的人生中保持著相同的意義，一個認識自己、洞悉自己生命本質的意義。

想想經典都是經過時間的淬鍊而有所頓悟的選擇，每天都可以有所啟發，都能貼近自己的感受多一些、靠近靈魂多一點，而Melody的風格並非純粹追求感官上的 享受，而是用外在來體現內在的世界，用生命的高度在思考生活的方式，每個當下只需要成為自己、讓內心閃閃發亮，所有的事情就會留在人的心裡、留在思想裡， 匯集成一生的永恆。

【完整內容請見ELLE雜誌ELLE ACCESSORIES秋冬號】

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