40沒有不惑！「時尚媽咪」Melody人生第二階段 靠自己創造新的可能

黑色圓弧領口合身洋裝（VERSACE）；Clash de Cartier玫瑰金戒指、Clash de Cartier縞瑪瑙鑽石玫瑰金手環、戒指、Baignoire黃K金黑色漆面小牛皮腕錶迷你款（ALL BY CARTIER）。

【PHOTOGRAPHER_KUO HUAN KAO;ART DIRECTOR_DIDI YANG;PROJECT MANAGER_LOUISE CHIU;STYLIST_ KATE CHEN;MAKEUP_TSAI YI CHENG;HAIR_UNA AT FOUR HAIR;STYLING ASSISANT_VIVIAN LU, LINDA LIN;INTERVIEW TEXT_PERRY KUO;INTRO TEXT_STANLEY KUO】

今年秋冬號的《ELLE ACCESSORIES》，邀請「時尚媽咪」Melody擔任封面人物。迎來40歲後，Melody笑說除了內在之外，對外在的物質追求，也相對目標明確。她坦言最近想物色一對命定的珠寶耳環當自己明年45歲的生日禮物，「女人可以送自已值得擁有的東西，是一種幸福，那象徵一個犒賞自己的勳章。」等到老的時候，打開珠寶盒就會有滿滿的回憶。

無需大量，但也寧缺毋濫，一支經典錶、一只美戒、一條牛仔褲、還有一件黑洋裝……，「光是存在，已自帶價值，無須刷存在感，就是那麼不可或缺」，這或許足以定義「經典」。然而所幸我們身邊的經典常在，它經過人生起伏、任由時間淬鍊，最終留了下來——因為經典都不是天生的，Melody說，不管在什麼階段，追求怎樣的生活，她都擁抱嘗試，而且不斷突破，直到變成自己喜歡的模樣。「40歲後，用『簡法』活出真正想要的樣貌，是我對於『經典』的一種詮釋。」

她是歌手、作家、演員、廣播電視主持人，擁有多重斜槓，她也知道在時間的淘選下， 只會留下自己真正喜歡的、自己所擅長、也是觀眾想要的。她沈澱出斷捨離的自信、珍貴的同理心以及一份透徹的視野， 從此面對人生中的經典，都能一眼認出，不再畫地自限。

現在的Melody，迎來人生的第二階段

無論台上或台下Melody都保有著女人該有的優雅， 只是現在更多了一份自在。她不疾不徐，神情自若的狀態對比過去，顯得輕鬆且毫不費力。早晨她習慣以冥想來開啟每一天，也會認真地跟宇宙下訂單，誠實地向內心觀看，祝福自己活出表裡如一的模樣。可能因為懂得自我清理與對焦，讓她現在可以自由、無拘束表達真正的感受，如出一轍就像本能一般，「尤其今年的改變，更沒有包袱，反而更貼近真實的自己，自由是無價的。」

的確，今年Melody為人生揭開了新的一頁。她將人生分成兩個階段，第一階段是40歲前，那個活在社會框架下，符合眾人期待步入家庭、婚姻，慢慢探索自己扮演的多重角色，無論是妻子、媽媽、朋友或是演藝工作者，對她來說都是挑戰。而40歲之後則是迎來人生的第二階段，「到了這個階段，我會更理解自己，更簡化自己的生活，懂得將能量對齊在重要的地方上。」如果前半段所累積的生命經驗變成後半段的生命重量，那就應該要懂得釋放，「簡化，是為了善待自己。」

創造新的可能，是女人最善待自己的方式

「女人最善待自己的方式是，要靠自己創造新的可能。」入行22年的Melody，一路走來有過順風順水的時期，也當然經歷過起起伏伏的心情，每當她被外界貼上了某個標籤，她就會思考如何突破這個框架，勇敢離開舒適圈去挑戰自己的極限，「夢想要顯化前，總是要靠自己一步步的默默耕耘，花了很多心力、很多時間、很多努力，前前後後22年，這些過程都是沒人可以幫妳成就的，一直以來我都清楚地知道，自己要有所選擇。」

當一個人挑戰了自己的不可能，善用了自由意志去做出選擇，就能為身邊的人帶來更強大的影響力，好比Melody的Podcast。起初只是在疫情期間為自己設定一個目標，讓靜止的世界有了一線生機，卻默默地撫慰了許多姐姐妹妹的心靈，引起了廣大的迴響與共鳴，至今節目仍然以服務的性質分享各種滋養身心靈的相關議題，「莫忘初衷，妳想做什麼、妳喜歡什麼，這個是最大的動力，而結果就是單純且真摯的反饋。」

某程度來說挑戰也是機遇，演藝圈的多元性，往往預示著藝人擁有豐盈的塑造空間，充滿各種可能性。Melody對於工作的選擇一以貫之，她勇於突破安全範 圍，試圖在鏡頭前創造出不同的角色，增加表演經驗的厚度，於是她參與了綜藝節目的主持，向搭檔的前輩學習幽默感的同時，也學習說話的技巧與節奏，這些過程對她而言都是生命裡的養分，「妳永遠不會知道結果的豐收何時會到來，但過程一定會有所成長，這些都是人生中寶貴的經驗，人生好玩的地方就在妳永遠可以繼續學習，繼續吸收，不用停止。」

女人不用完美，但一定要美

Melody曾多次提到，「活著就是要美，女人不用完美，但一定要美。」這句話就像是她一路以來的人生縮影，過去她努力經營各種關係、維持美好的形象，年輕的時候總是使盡全力讓自己趨近於完美，直到有天筋疲力盡，才開始懂得傾聽自己、學習接受人生原來可以不完美。她將這些人生體悟寫成了書籍，分享給女性朋友們，「不管在哪個人生階段，都不要忘了先富養自己的身心靈，唯有真心感到快樂，才是真正的美麗。」

不過，她也坦言身上還是有很多等待被清理的負面信念，因為人的一生中有太多有形無形的干擾，都會動搖自己，日日皆無常，有好就有壞，就像一個水平，但好好善待自己、有意識滋養自己的內外與外在，活出最好的生命狀態，就是對自己展現最大的善意與愛意。

對於現階段的Melody來說，她所追求的是「日子要過得美。」想要的東西簡單許多，富養自己的方式也輕盈一些，透過一本書就能體驗不同的人生閱歷，促進思考的同時也能撫慰身心，「閱讀是一個快被取代、被大眾遺忘，卻能療癒自己最簡單、最經典的方式。」當世界在變、時代在變，審美觀也在變，吸收資訊的方式更在變，但不變的永遠最為經典。

米白色絲綢墊肩露背上衣（SAINT LAURENT）；Clash de Cartier玫瑰金戒指、手環、項鍊、Baignoire黃K金腕錶迷你款（ALL BY CARTIER）。

40沒有不惑，只是更知道自己要什麼

一提到自己的人生的第二階段，Melody充滿期待，她興奮說自己後半生一定非常精彩，一路走來，摸索過、內耗過，恍惚間發現，這個世界運轉的軌跡不一定會按照自己規劃好的方向走。而40歲之後，她發現世界跟她想像得並不一樣，「要學會頭甩一甩往前走。」40沒有不惑，只是比較不在意別人的想法，更清晰地看見自己，知道自己是誰、想要的是什麼，以及哪裡是自己真正渴望的方向。

Melody笑說除了內在之外，對於外在的物質追求，當然也相對目標明確。她坦言最近想物色一對命定的珠寶耳環來當自己明年45歲的生日禮物，「女人可以送自已值得擁有的東西，是一種幸福，那象徵一個犒賞自己的勳章。」等到老的時候，打開珠寶盒就會有滿滿的回憶。

20歲的時候，喜歡追求流行的時尚指標，40歲之後雖然還是會欣賞這些時髦的元素，「但懂得簡化，不用多，只選擇適合自己的、可以延續比較久的，經典一點的，也會將飾品換成珠寶，因為珠寶比較具有意義。」

優雅是簡法 經典是沒有時效性

西班牙時尚大師Cristobal Balenciaga先生曾經說過：「優雅是簡法。」無論是改變心理素質或是外在風格，減法絕對是女人之所以優雅的重點，Melody認為女人40歲之後要懂得將時間與精力放在真正重要的事物上，放在那些適合自己的顏色、剪裁、布料上，適時地放掉不在滋養自己身心的人事物，讓生活、風格趨近於平衡且具有質感，「女人40歲之後就是要簡化，活出自己真正想要的生活樣貌，也是對經典的一種詮釋。 」

經典，是一種Timeless，沒有時效性，她深切明白女人都不應該限制自己、給自己時效性的框架，「很多時候都不是用年齡去限制行為，這樣的思想就不是經典。 」經典也永遠都比它表面上看起來的，還要多一些意義。「就像是一只陪伴我度過人生歲月的手錶、一條好看的牛仔褲、一件剪裁完美的白襯衫、一雙如雲朵般輕盈的Loafers，或是符合自己身上氣息的香水、適合自己唇色的口紅，黑白洋裝以及黑色手提包。 」這些物件在時間的流轉之下，依舊在她的人生中保持著相同的意義，一個認識自己、洞悉自己生命本質的意義。

想想經典都是經過時間的淬鍊而有所頓悟的選擇，每天都可以有所啟發，都能貼近自己的感受多一些、靠近靈魂多一點，而Melody的風格並非純粹追求感官上的 享受，而是用外在來體現內在的世界，用生命的高度在思考生活的方式，每個當下只需要成為自己、讓內心閃閃發亮，所有的事情就會留在人的心裡、留在思想裡， 匯集成一生的永恆。

【完整內容請見ELLE雜誌ELLE ACCESSORIES秋冬號】