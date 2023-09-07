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當人妻遇見媽寶！劉以豪睽違4年現身台劇 搭檔柯佳嬿合演喜劇

聯合新聞網／ ELLE
柯佳嬿：白色針織衫、白色褲裙（BOTH BY FENDI）；Possession系列玫瑰金鑽石項鍊、白金宮廷式雕刻飾紋手鐲、玫瑰金宮廷式雕刻飾紋手鐲、玫瑰金鑽石戒指（ALL BY PIAGET）。劉以豪：Logo圖騰外套、長褲（BOTH BY FENDI）；Possession系列玫瑰金鑽石戒指、玫瑰金宮廷式雕刻飾紋手鐲（BOTH BY PIAGET）。
柯佳嬿：白色針織衫、白色褲裙（BOTH BY FENDI）；Possession系列玫瑰金鑽石項鍊、白金宮廷式雕刻飾紋手鐲、玫瑰金宮廷式雕刻飾紋手鐲、玫瑰金鑽石戒指（ALL BY PIAGET）。劉以豪：Logo圖騰外套、長褲（BOTH BY FENDI）；Possession系列玫瑰金鑽石戒指、玫瑰金宮廷式雕刻飾紋手鐲（BOTH BY PIAGET）。

【EDITOR IN CHIEF_KAYT HSUEH;PROJECT DIRECTOR_DOMINIQUE CHIANG;PHOTOGRAPHER_ KUO HUAN KAO;ART DIRECTOR&STYLIST_QUENTI LU;MAKEUP_陳佳惠（柯佳嬿）、ARA WU AT SO.EASY STUDIO（劉以豪）;HAIR_AMBER AT 80S（柯佳嬿）、雲昌隆（劉以豪） ;TEXT_ALLISON CHEN】

本月ELLE邀請柯佳嬿與劉以豪這個特別組合拍攝封面，未曾在螢幕前交手的兩人，因新戲《童話故事下集》相識。專訪中劉以豪對柯佳嬿的稱讚毫無保留，「她是個很有氣質、很漂亮的鄰家姊姊？」語畢，年紀相仿的兩人相視，一起嘴角失守，面對稱讚連環炮，柯佳嬿顯得有些難為情。

私底下兩人都有股自在的從容感。劉以豪認為「有時候都被說太佛了，但我覺得佛就佛啊，是你的就是你的，你跟人家爭幹嘛？為什麼一定要這樣才叫有野心？我們不是不爭搶，只是會到我們手裡的就是會來。」，而柯佳嬿亦是如此，「我覺得把自己眼前、當下的事情做好，也是展現野心的方式。」

五光十色的演藝圈，性格不溫不火的柯佳嬿與劉以豪顯得格外地低調不張揚，卸下角色身分，偶爾在社群上分享樸實無華的日常，恬淡的生活好似擁有自己的時區， 不受外界打擾。緣分讓相像的兩人在影集《童話故事下集》相識，在悠然自適的年歲，終於邂逅彼此。

偌大的拍攝現場容納著龐大的工作團隊，大夥兒不間斷地輪流穿梭於各處空間，唯獨柯佳嬿、劉以豪，一有轉場的空檔便悠悠地四處溜達，抑或就安靜坐著享受片刻寧靜。沒有引人注目的喧鬧聲，就連交談聲也幾乎不著痕跡，兩人搭起話來，柯佳嬿時而單手遮住嘴巴、笑得優雅，劉以豪時而敞開熟悉的陽光暖男燦爛笑容，一切舉止輕盈，恰好陽光灑進房間一隅，眼前的唯美景象，像極了偶像劇現正拍攝中。

也許在新作《童話故事下集》問世前，我們完全想像不到他們會在喜劇中碰頭，雖然柯佳嬿早在《媽， 別鬧了！》讓觀眾看見她的更多可能性，但對劉以豪來說著實新鮮，尤其這是他相隔近四年參與台劇演出。

解鎖隱藏版技能

《童話故事下集》以輕喜劇呈現夫妻婚後真實上演的荒謬日常生活，那些年與霸道總裁角色特別有緣的劉以豪，一回歸就是選擇相對陌生的黑色幽默題材故事，不過選擇接下這次挑戰並非無心插柳，其實他一直都躍躍欲試。「當初看到這劇本我想說實在是太好笑了，很像導演的異想世界，而且這個角色跟我以往接觸到的很不一樣，因為過去總是高富帥。」變身宅男、擁有小肚腩身材，把「我媽說」掛嘴邊，媽寶工程師的人設，軟爛又沒主見，他坦承詮釋這廢到爆的角色不免動怒氣。

柯佳嬿忍不住說情：「可是我覺得對觀眾來說，他的廢就是他的魅力耶！」拍攝的59天，兩人朝夕相處，事實上她也是跟著觀眾一起透過角色逐步認識「劉以豪」本人。「之前一直沒有碰過以豪，私下也沒有，是多沒有緣分（笑）等於有點像在拍的過程中才認識他，一開始看到他就感覺是很帥氣的一個大男生，但那角色是媽寶，也不是很帥的外型，我就跟他講我第一次看你演一個這麼不帥的角色，卻又認為他超適合的！」

流著愛胡鬧的血液，縱使曾因花美男外表被定型，他從小竟是會為了好玩不怕扮醜搞笑的男孩。「我就是一個喜劇咖，小時候還穿過我姐的運動內衣，然後搭配我奶奶的衣服、我媽的髮箍、再塞柳丁，最後走到客廳逗我奶奶笑，她會說：夭壽喔， 這麼愛搞笑，長大怎麼辦，我就回她當小丑啊！我喜歡逗大家開心，如果可以成功，我覺得很棒。」

柯佳嬿：Saharienne外套、羊毛西裝背心、黑色背心上衣、豹紋羊絨披巾、黑色羊皮緊身牛仔褲、Celine Wiltern垂軟長筒搭扣靴、（ALL BY CELINE）。劉以豪：黑色鉚釘皮衣、黑色背心上衣、黑色西裝外套、柔軟羊皮牛仔褲、金屬鞋頭Isaac Chelsea短靴（ALL BY CELINE）。
柯佳嬿：Saharienne外套、羊毛西裝背心、黑色背心上衣、豹紋羊絨披巾、黑色羊皮緊身牛仔褲、Celine Wiltern垂軟長筒搭扣靴、（ALL BY CELINE）。劉以豪：黑色鉚釘皮衣、黑色背心上衣、黑色西裝外套、柔軟羊皮牛仔褲、金屬鞋頭Isaac Chelsea短靴（ALL BY CELINE）。

演員的喜劇修煉

這樣的喜劇魂也促使劉以豪被柯佳嬿的角色吸引。柯佳嬿飾演的廣告剪接師人格特質外顯，劇中還不乏出現暴怒橋段，對於氣質溫和的她而言，要把表演能量值拉高反而是課題。「我的角色比較外放、表情很多，但我算中性的人，平常整個人能量是稍微偏低的，加上我又沒什麼表情，排戲時一直被導演說我能量太低了，所以有時候拍的過程都會讓自己維持在比較嗨、開心一點的狀態跟大家相處。」有趣的是，劉以豪倒是因為能量太高漲而被制止，「我們兩個人完全無法balance，經常拍到一半導演說，你們要不要乾脆交換演好了。」柯佳嬿不禁嘴角上揚補充：「在這段關係裡面，我的角色都是拉主key的那個人，相處方式也很像我是員外，他是我的小妾（笑）。」「不是她靠在我肩膀，是我靠在她的肩膀上。」劉以豪補充。

說起對柯佳嬿的第一印象，劉以豪讚美起來絲毫不客氣，「她就是一個很有氣質、很漂亮的⋯⋯鄰家姊姊？」語畢，年紀相仿的他倆相視，一起嘴角失守，劉以豪貌似擔心佳嬿介意這個稱謂，馬上接話：「反正真正相處下來發現她很細心跟貼心，因為我覺得我也是一個很會在乎別人感受的人，但我認為她更強，有時候比我還厲害。大家認識的佳嬿應該跟電視裡的很像，可是實際上又帶了一份可愛。」面對稱讚連環炮，眼前的柯佳嬿顯得有些難為情。

人生如戲、戲如人生，《童話故事下集》劇情看起來誇張，可都是我們生活中會出現的情節，柯佳嬿說，不光是已婚人士看會有很多感觸，包含長時間處在一段戀愛關係的伴侶，也可能投射到劇中出現的各種狀況。喜劇是許多人眼中的大魔王，困難的點在於每個人對於節奏的掌握度不同，不但需要天時地利人和，而且假如同劇演員不在同頻率上，想要製造出大家會買單的化學效應也是可遇不可求。

柯佳嬿跟劉以豪不諱言，幸運的是遇見能夠一起胡鬧的團隊，「演員間的默契也有很大的影響，因為我常在想對到戲的這些演員們，你們是不是同樣都有一顆幼稚的心啊，大家童心都很重耶。」柯佳嬿笑得曖昧，劉以豪也開始分析：「我覺得是整個劇組都很幼稚，就連很man的攝影師也會拍完之後跳到導演旁邊說：拍戲好好玩喔！」劉以豪以嬌嗔的聲音模仿起來，見其他人詫異，他下一秒立即恢復正經：「真的沒有一個人是正常的，如果你是用非常理智的狀態進去的話，你會很難受，會不知道大家在幹嘛，這個劇情就是很瘋狂，大家也需要這樣子表現。」

展現野心的方式

下戲後收斂鋒芒，回歸到彼此身上都有的那股從容感。只是那從容，有時卻也是一把雙面刃。「我有時候都被說太佛了，但我覺得佛就佛啊，因為是你的就是你的，你跟人家爭幹嘛呢？為什麼一定要這樣才叫作有野心？我們不是不爭不搶，只是真的會到我們手裡的它就是會來。」劉以豪看得豁達，柯佳嬿亦是如此，「我覺得我們把自己眼前、當下的事情做好，也是展現野心的一種方式。」

這條路走得義無反顧，是因為表演的吸引力難以言喻，尤其與對手演員相互拋接而產生魔幻時刻的爽快感，只有當事人明白。但與其說沒有放棄的理由，不如說透過演繹別人，確實進一步認識了自己。「為什麼繼續演下去我講不出很厲害的理由。」她沒有半點猶豫，「我從表演裡面得到蠻大的感動跟成長，它像是幫助我探索內在的方法，演好多年之後我才終於能享受這件事情。我喜歡我在表演的很多時刻會覺得蠻自由的，因為當我回到自己的時候，面對人群，我會有點焦慮。」不大喜歡太多人或是太熱鬧的地方，可當穿梭各角色，柯佳嬿變得不再害怕且勇敢，伴隨而來的甚至是安心感。

劉以豪則說，「我沒有想太多，是真的很開心可以體驗不同的人生，這句話在我人生不同時期都說過，但不同時刻都有很多心裡的 OS；一開始是『大家都這樣講，所以我跟著說』，下一次是『最好啦，自己生活都夠累了，還在那邊講可以體驗別人的人生』，再來是覺得『真的欸，像這次我就玩得很開心，平常我也不可能一直這樣當媽寶』。」他形容抽離角色後的心情非常過癮，代表自己又完成現實生活中的劉以豪不會做的一件。

白色針織衫、白色褲裙（BOTH BY FENDI）；Possession系列玫瑰金鑽石項鍊、白金宮廷式雕刻飾紋手鐲、玫瑰金宮廷式雕刻飾紋手鐲、玫瑰金鑽石戒指（ALL BY PIAGET）。劉以豪：Logo圖騰外套、長褲（BOTH BY FENDI）；Possession系列玫瑰金鑽石戒指、玫瑰金宮廷式雕刻飾紋手鐲（BOTH BY PIAGET）。
白色針織衫、白色褲裙（BOTH BY FENDI）；Possession系列玫瑰金鑽石項鍊、白金宮廷式雕刻飾紋手鐲、玫瑰金宮廷式雕刻飾紋手鐲、玫瑰金鑽石戒指（ALL BY PIAGET）。劉以豪：Logo圖騰外套、長褲（BOTH BY FENDI）；Possession系列玫瑰金鑽石戒指、玫瑰金宮廷式雕刻飾紋手鐲（BOTH BY PIAGET）。

做自己人生的主角

閒聊之際，柯佳嬿回想起殺青前，劉以豪對她丟出的問句：「前陣子我們還在拍的時候，他有問我一個問題我覺得蠻有趣的，他問我：妳有豁出去過地活嗎？」她沒有率先說出自己的見解，而是轉向劉以豪問他認為怎樣算是豁出去？「我覺得有刺青的人就很像有豁出去地活耶。」出乎意料的簡答，柯佳嬿一臉錯愕地笑出來：「我想得太深了是不是？我的想法是如果你目前正有什麼想要做的事情，不管是大是小，只要還沒有去做，那就是還沒有豁出去過。」「我最近在努力聽自己的心聲，」聽完柯佳嬿的說詞劉以豪突然自剖，「就是心裡到底要的是什麼，而不是腦袋去分析說這樣是比較好的。」過往容易開啟理性模式，謹慎釐清頭緒才做出決定，理性大於感性、鮮少交給直覺，現在的他意識到，是時候選擇遵從心底聲音了。

然而柯佳嬿心中那顆自由的心，持續帶領她解鎖不同領域的任務，舉凡出書、和八三夭合作，甚至是幫ELLE寫專欄且將稿費捐出去、收養流浪動物，不受任何框架拘束，她的出發點純粹，不為了任何人，只管自己喜不喜歡，以及是不是發自內心去做。「媒體或是網友的確很喜歡幫人家貼標籤，有時候他們是想要給你一個封號，或這是你在他們心目中的樣子，但我覺得也不用去急著解釋什麼。像斜槓這個詞本身就是一個標籤，對我來說，既然有一個機會可以做我有興趣跟我喜歡的事情，那我就做。」

「貼標籤這件事情是別人做的，而你不能控制每一個人，你喜歡貼，那你貼啊，我不要把這東西真的放到我的生活或是我的心裡去就好，還是要把重心拉回自己身上，去做想做的事情，不要讓過多心志琢磨在別人貼的標籤。」佳嬿講得煞有其事，結果自嘲又來得措手不及：「畢竟我都這把年紀了（笑）比起以前，不會有那麼多糾結，比較不會勉強自己要去努力變成什麼樣子。不過之後我有機會的話，就是蠻想出個單曲什麼的。」

一旁的劉以豪進入聽故事模式，差點忘記分享自己，「我最近沒拍戲的話就是往建國花市跑，他們就一直笑我！」柯佳嬿笑問他是不是已經有攤位擺在那，確實點開劉以豪的Instagram頁面，看見他頻繁地分享著投入大海的自己，以及捷克林觀音蓮、龜背芋等植物身影，他說，那是近期的愛好，「很療癒耶，自己在那邊種花弄土，會覺得今天真是完美的一天啊。」他們處之泰然的累積生活養分，把自己活成自在又舒服的樣貌。

【完整內容請見ELLE雜誌 2023年9月號】

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