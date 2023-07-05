夫妻是彼此的神隊友！結婚8周年賈靜雯坦言：沒想過40歲會再懷孕

【PROJECT MANAGER & EDIT_DOMINIQUE CHIANG,PHOTOGRAPHER _ICURA CHIANG,HAIR_UNA AT FOURHAIRCONCEPT（賈靜雯）、BEN（修杰楷）,MAKEUP_CLAIRE（賈靜雯）、CHIEN WEI WEN（修杰楷） ,TEXT_JUNE HOWELL,STYLIST_PENGUIN】

本月ELLE邀請到賈靜雯和修杰楷拍攝封面，這對神仙眷侶在結婚8周年之際，搭乘時光機回味最美的老派愛情戀曲。專訪中修杰楷自曝是「浪漫擔當」，會主動為對方準備所需，賈靜雯笑說：「他的浪漫是生活務實型，他很貼心幫我想要帶什麼，在生活上讓我安心。」「我蠻常買禮物來讓她開心」修杰楷再次為自己的浪漫加分。

假如未來發明讓婚姻關係變好的東西，他們最想發明什麼？修杰楷突發奇想：「我希望發明『婚姻快樂丸』讓夫妻吃了就會快樂。」賈靜雯回答：「藥都有副作用，『婚姻快樂丸』的效果消失，就會打回原形。有沒有『吵架凍結機』？像食物處理機一樣處理掉，夫妻就不會爭執。有好的觀念就討論，可以變成營養成分」賈靜雯：「我覺得吵架會有分歧，光快樂沒有用。」修杰楷笑著表示同意。

有一種緣分，無論過去、現在或未來，即使穿越異國時空，注定都會相遇。賈靜雯和修杰楷，就是這般令人稱羨的神仙眷侶。在兩人結婚8周年的此時此刻，ELLE邀請他們重溫浪漫回憶，更搭乘時光機，共譜一段愛在曖昧不明時最美的老派愛情戀曲。¬

坐在復古的車內，賈靜雯拉開窗簾望著車外，修杰楷微笑地看著她，眼神裡盡是愛意。這是他們結婚8年，再次由當年在巴黎幫他們拍攝婚紗照的攝影師江民仕掌鏡，「坐在車內的那一瞬間，有回到當年拍婚紗照的感覺，覺得很熟悉，但是隔了這麼多年，我們兩個還算保持得不錯，但是還是有一些生活上的變化，照片是不是也會有些不同的樣子？」賈靜雯靜靜地回憶著。隨著場景來到了夕陽西下的船上、海上的圍籬、溪流邊的岩石、蚊帳、小屋……娓娓道來一齣穿越時空電影裡的愛情故事……

穿越過去 愛在老派浪漫

談起兩人喜歡的穿越電影，修杰楷說：「我喜歡《真愛每一天》，但這部電影最感人的橋段其實是親情，男主角穿越過去只是為了跟已逝的父親打桌球，而擁有同樣穿越能力的父親也明白兒子的心意。」賈靜雯則喜歡基努李維跟珊卓布拉克演的《跳躍時空的情書》，覺得那種跨越時空的戀人，最後終於能夠相遇非常浪漫！

如果是兩人一起穿越時空呢？想像一下兩人閉上眼睛，手牽著手，一起回到過去，最想回到過去的哪個瞬間？「其實是去巴黎拍婚紗那一次，那個階段有幾個旅行都還不錯，還有去瑞士、荷蘭，還沒有小孩的時候都還蠻浪漫的。」修杰楷笑著說，有了孩子之後要安排兩人的約會或小旅行確實相對不容易，但是還是需要刻意安排約會，因此婚後兩人仍努力安排單獨旅行的浪漫時光，賈靜雯認為：「感情除了原來的基礎，需要經營與創造，變成家人還是要找回愛情的感覺，即使是看個電影或吃個晚餐，要努力找回屬於兩人的浪漫。」

如果穿越到不同時空，他們最想要回到沒有3C的時代，那個老派浪漫約會的時代，透過寫信、卡片給彼此表達愛意，為了等待一個moment，需要很多年，修杰楷說：「就像電影《愛在日落巴黎時》，就一天的時間，錯過了再等十年。」賈靜雯認為：「這樣的愛情很美，這是為什麼經典的歌詞與文字，都在過去的時光。」反觀現代人的愛情太快速，需要慢下來體會美好浪漫。好奇生活中，誰比較浪漫？修杰楷搶答：「一定是我。」「你怎麼樣浪漫？聽聽看？」賈靜雯眯眼笑著等答案，修杰楷說：「我算還蠻浪漫的啊！我會幫她準備很多她需要的東西。」賈靜雯放他一馬地說：「好啦！他的浪漫是屬於生活務實型，不是你們想像的那種浪漫。他會很貼心幫我想要帶什麼，準備什麼，在生活上讓我安心。」「我還蠻常買禮物來讓她開心啊，不論節日！」修杰楷再次為自己的浪漫行為多加幾分。「他是很務實的浪漫，我比較會給驚喜。」賈靜雯不甘示弱地分享為對方精心策劃的生日派對，因為修杰楷喜歡過節時邀請朋友來家裡自在聚聚，但老婆的策劃很快被老公識破，雖然假裝驚喜，但依然很感動！

假設婚姻是一部電影，賈靜雯認為最具代表性的電影就是《史密斯夫婦》，一種諜對諜、相愛相殺的關係。修杰楷則說：「我昨天想到《搶救雷恩大兵》，永遠要守護著那一個人，即使遍體鱗傷，這就是婚姻，很貼切吧！到最後，還是有人會存活下來。」那如果這齣電影是由兩人主演的愛情電影，又會是什麼模樣？修杰楷說：「很像公路電影《小太陽的願望》，每一幕都很平凡，但是很溫馨，回過頭去看這一段旅程，一切都很美好。」賈靜雯則想到《末路狂花》，她解釋：「大家都希望婚姻歸於平淡，安安穩穩過日子，但還是會經過驚濤駭浪。特別是有了下一代跟上一代都需要溝通，歸於平淡不容易。」這對夫妻也太可愛，回答是否超有創意呢，他們笑著說：「這樣還有人敢結婚嗎？」兩人相視而笑。

雪紡洋裝（GUCCI）。

此時此刻 互相支持理解的神隊友

最近修杰楷首次擔任製作人，製作新戲《此時此刻》，是10個發生在疫情期間的愛情故事，展現愛情的多種樣貌，談到第一次擔任製作人的心情，修杰楷說：「很開心這次跟《華燈初上》原班人馬製作團隊再次一起合作，我從他們身上學到很多經驗。我很喜歡製作人這個角色，要關注的層面太廣，從幕前、幕後各方面去參與，我學到最多的是『同理』，換位思考就會同理製作單位的為難之處，也很需要演員的幫忙。」這次修杰楷也很開心邀請賈靜雯共同參與，賈靜雯跟曾敬驊對戲，描寫姊弟戀之間的感情戲，而修杰楷則是跟劉品言對戲，主要談已婚夫妻的家庭關係。雖然夫妻倆沒有對到戲，但是仍很開心可以參與同一齣戲的討論，令人期待修杰楷的第一部製作。

很難想像如果沒有遇到彼此，這8年的生活會是什麼樣貌？修杰楷說：「我可能會全心投入工作之中，沒有想過會遇見彼此。」而賈靜雯則說：「不知道，或許是我自己帶著大女兒長大，當時40歲的我，也沒想過再生，怎麼想得到會再懷孕？」正是遇見了彼此，生活增加了許多浪漫點滴，談起兩人有了孩子之後跟一般夫妻不同，修杰楷說：「在帶小孩方面，她比較有經驗，比起一般夫妻有了小孩之後需要磨合，我們跳過了這一段。」但他們有著不一樣的挑戰，就是跟大女兒的相處，賈靜雯說：「我跟大女兒還是會有一些磨合，但沒有很激烈的過程，還是可以溝通。他跟大女兒像朋友，反而相處比較輕鬆一點。」修杰楷笑著說：「我沒有在管她。」「他一直在說我女兒18歲要帶她去夜店。」賈靜雯笑著說：「蠻好的。」空氣中又再次充滿了兩人的笑聲。

這對夫妻是彼此的神隊友，在工作與家庭上互相支持，特別是拍戲的時候，同是演員理解彼此工作的兩人，在另一半拍戲的時候，互相補位，承擔家中照顧孩子的責任。最感動的是，透過孩子的眼光，來看見他們支持彼此的樣貌。最近在忙著錄製《浪姐4》的賈靜雯，有一段時間不在家，孩子非常思念媽媽，前幾天，咘咘知道媽媽要比賽，希望媽媽得第一名，波妞則說：「我不想媽媽比賽第一名，因為她就可以回來陪我，我不想她不在身邊。」咘咘則說：「媽媽在做自己喜歡的事情啊，妳要替媽媽開心啊！家裡有爸爸啊！我們有那麼多人照顧很好啊。」成熟地回答令人感動，修杰楷說：「因為我平常也是這樣跟孩子們說。」修杰楷回想近日自己帶著兩個孩子一起去滑雪，「因為我們都是初學者，在雪場中一起滑下去的那一刻很感動。我還幫她們錄影，我想成為這樣的父親，陪她們運動！而且早上起床他們超乖，自己穿好衣服提醒我：『爸爸，吃早餐了！』她們知道媽媽不在，就是要獨立。」賈靜雯最感動的是，孩子不會因為媽媽不在身邊而哭鬧，賈靜雯談到：「我們從來不會跟孩子說，媽媽是為了賺錢去工作，而是讓她們知道熱愛工作很重要。就像她們放假會有自己的興趣做蛋糕，或是跟朋友在一起。我們在各自的生活當中，找到可以彼此想念又平衡的生活秩序。」看見他們夫妻互相支持，也給孩子們展現了新世代夫妻分工合作的美好榜樣，現代夫妻可以追求自己的理想，彼此支持，不需要像傳統婚姻為了家庭犧牲。修杰楷說：「我們家不准犧牲！」這實在太帥了吧！

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回到未來 高科技發明「吵架凍結機」

假如未來有一種高科技，可以發明一種讓婚姻關係變好的神奇物品，好奇他們最想要發明什麼？修杰楷突發奇想地說：「我希望發明『婚姻快樂丸』讓夫妻吃了就會快樂。」賈靜雯想了想說：「但是藥都有副作用，『婚姻快樂丸』的效果消失了，就會回到原本的情緒。有沒有『吵架凍結機』？就像食物處理機一樣處理掉，夫妻就不會有爭執。這樣不是很好嗎？有好的觀念就討論，可以變成營養成分，永續給下一代。」如此有創意的狂想，令人充滿驚喜。賈靜雯補充：「因為我覺得吵架會有分歧，光快樂沒有用。」修杰楷笑著同意：「好吧！」

如果可以搭乘時光機回到未來，他們最想去到什麼樣的未來場景？賈靜雯說：「我想看孫子孫女，如果他們有小孩在旁邊跑來跑去，很感動啊！」修杰楷笑著說：「那真的會有蠻奇怪的感覺。我只想看他們穿著大學服，因為看波妞幼稚園畢業，我就哭到不行。我很想見證孩子每一個階段的成長，真的會很感動。」談到未來，孩子將踏入人生新階段，談到他們對孩子教養的期望，他們希望培養孩子擁有善良，也永保對世界充滿好奇的心。是否有送給孩子的愛情箴言？賈靜雯談到：「其實我一直跟老大說勇敢去愛啊！受傷了也是愛的過程，沒有什麼！這樣就不會把這件事情看得太嚴重，但這也需要學習。沒有什麼箴言不箴言，你想清楚了，感覺對了，我們大人就只能陪伴。」

面為未來人生新階段，修杰楷希望兩人身體健康，尤其隨著年紀增長，對健康更有感覺。賈靜雯笑著說：「我們兩個好像很無趣，但是因為我們工作的關係，每天面臨太多新挑戰了。」確實，無論是拍新戲、新角色、新節目，每天活在充滿挑戰的生活裡，讓他們只想要最簡單的平淡與健康，但這也是他們熱愛這個行業的理由，每次只要撐過去，就會擁有成就感！

最後，賈靜雯想對過去、現在與未來的自己說：「你辛苦了，你好棒！」他們也送給現在的彼此一段話，笑稱每天都給予很多正能量的修杰楷說：「做自己喜歡的事情很重要，但是妳不要覺得它是痛苦的，就會得到甜美的果實！」而賈靜雯想對修杰楷說：「謝謝你的支持跟一路的陪伴，這對我來說很重要。」聽著這對愛人彼此的對話，空氣中也充滿了濃濃的愛與幸福，願這份愛長長久久直到永恆，而這齣由賈靜雯與修杰楷主演的婚姻愛情電影，將永遠未完待續⋯⋯無論穿越到哪個時空。

【完整內容請見ELLE雜誌 2023年7月號】