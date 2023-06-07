不是抱著期待進演藝圈！ 橋本愛吐入行心聲：99.9%都是現實

【PHOTOGRAPHER_KENTA KARIMA;STYLING_JOEY LIN;STYLIST ASSISTANT_IRENE CHUANG;COORDINATOR_AKANE CHUMA;HAIR&MAKE-UP_RIE SHIRAISHI;PRODUCTION_MIZUSAWA KAKUNOSUKE;TRANSLATION_羊恩媺;EDIT_SYLVIA CHENG,ABBY CHAO】

6月份ELLE邀請到日本女星橋本愛拍攝封面，12歲時因家人幫她報名甄選，就此即踏入演藝圈。對於夢想進入演藝圈的人，橋本愛分享「這個業界的99.9%都是現實。一點夢想都沒有，但真的會有0.1%的美夢降臨，所以為了這個美夢，每天腳踏實地努力，就能實現這0.1%的美夢。只要經歷過，就能再繼續努力下去。」她補充，自己不是抱著期待進入演藝圈，故並未感受到什麼落差。只要腳踏實地，不逃避現實，她覺得未來應該能達到真正的自我實現。

在自我實現的過程中，橋本愛表示很幸運身邊有可商量的人，雖有些事可自己解決，但若沒有接受新的刺激，世界就會越來越狹隘，她會盡量徵詢他人的意見，但最後做決定的還是自己，故她也會培養自我魄力。

討論這期封面主題時，我們聊起了一個法文單字Rendezvous，意思是「交會點」，因為封面不只是人物的故事，也能透過視覺傳達文化。想起香奈兒CHANEL在非洲塞內加爾首都達卡（Dakar）舉辦的2022/23 Métiers d'art工坊系列大秀，服裝也是串接獨特文化、創新設計、傳統工藝；服裝跟演員跟封面一樣，是一個載體，現實與超現實在這裡交會。日本演員橋本愛在《舞伎家的料理人》中以藝伎百子登場，詩意的談吐、優雅的舉止，和導演是枝裕和鏡頭下她送別戀人的湖畔舞，都讓我們看見了虛實交織的光影，帶著Dakar文化與巴黎工藝，我們飛抵東京，在這個交會的跨界之處，有橋本愛的微笑，看這個在日本演藝圈打滾12年的女子，她的過去、現在與未來。

幕前的魔法，幕後的現實

ELLE：演員會演出完全不同的時代、個性的角色，妳記得第一次去演一個不同角色的感覺嗎？

橋本愛：嚴格來說，我是到這幾年才第一次感覺到自己變成另一個人的瞬間。當時我真的覺得很感動。一定是因為我在能擁有這種感覺之前的過程太長了，以前想變也變不來，所以那一瞬間就讓我覺得「原來人真的能使出魔法」。

ELLE：具體來說，是演哪部作品的時候讓妳有化身為那個角色的感覺？

橋本愛：演出NHK的電視劇《長閑之庭》的時候，我有幾個瞬間就真的有開竅的感覺，看到的景色都變得更細膩，好像解析度變高一樣，還感覺到每個細胞都顯現出來。

ELLE：在以演員的身分活躍之中，有沒有什麼電影或戲劇對妳帶來影響？或是有沒有妳當作目標的演員或導演？

橋本愛：有很多，我15歲拍了一部電影叫《聽說桐島退社了》，在這之前我是對當演員沒什麼決心的，但是在這部電影跟很多同年齡層的演員一起拍攝，看到大家都抱著決心很認真地工作，讓我第一次覺得如果自己的心理狀態不及他們，對他們來說是很不尊敬的，算是我的一個起點。

ELLE：到目前為止演過的角色之中，讓妳印象最深的是什麼？比如哪部作品是妳的轉捩點？

橋本愛：以轉捩點來說的話，是參加成島出導演的《再見～從謊言開始的人生喜劇～》時，跟這位導演的邂逅。當時他希望我發出早期日本女演員的聲音，我本來就會看以前的日本電影，經他一說又看了更多，研究她們的說話方式。導演教了我活用自己身體構造的方法，跟我說「以妳的骨骼來看，應該可以發出更好的聲音」。這應該是我第一次遇到對聲音這麼執著的導演，讓我知道原來身體構造有不一樣的運用方法。

ELLE：對於夢想進入演藝圈的人，妳有沒有什麼建議？

橋本愛：這個業界的99.9%都是現實。

ELLE：沒有夢想，只有現實？

橋本愛：對，一點夢想都沒有，但真的會有0.1%的美夢降臨，所以為了這個美夢，每天腳踏實地努力，就能實現這0.1%的美夢。只要經歷過，就能再繼續努力下去。因為我自己不是抱著期待進入這個業界的，所以沒有感受到什麼落差。對這個業界抱著憧憬、夢想、希望這種非常樂觀的情感的人，只要腳踏實地，不逃避現實，我覺得未來應該就能達到真正的自我實現。

細肩帶透視洋裝、皮革拼接外套、鑽飾項鍊（ALL BY CHANEL）。

過去、現在與未來的自己

ELLE：請橋本愛小姐告訴我們小時候的夢想、成為演員的契機、對於第一次的演出有什麼感想。

橋本愛：我小時候沒有什麼夢想，我是在12歲的時候進入這個業界的，那時是在有夢想之前。契機是家人幫我報名甄選，不是由我自己，但我也不討厭，所以就順其自然地開始了。第一次演出應該是電影，當時雖然是第一次經驗，但我其實不緊張，就是單純地樂在其中。當下沒有工作的感覺，就像是去玩一樣，周遭的人都說我膽子很大，其實也不只是這樣，那時的我應該只是還沒了解現實的狀況。

ELLE：回顧過去的自己，有沒有什麼想重來的事？

橋本愛：多的要命啊！我真的從以前就覺得自己比周遭的人慢半拍，所以想重來的事情非常多，但是要是沒有這些失敗，我應該沒辦法變成一個正經的人。未來大概也會這樣跌跌撞撞走下去，所以我一直都抱著自己會失敗的覺悟。也因為這樣，我不太會後悔，但是會反省。

ELLE：身為演員，妳有設定什麼目標嗎？會想挑戰什麼樣的角色？

橋本愛：為了表演各式各樣的角色，或是身為一個公眾人物、有影響力的人，我覺得了解社會與世界是非常重要的。最需要學習的就是歷史和文化，不然飾演角色就有可能會變得很膚淺，或者是飾演的當下還好，可是一旦要講述作品或是自我表達的時候，如果沒有知識，不知道要講什麼的話，就會變成一個存在感很稀薄的人。雖然不算是目標，但我希望在接下來也能不斷地學習。

ELLE：在自我實現的過程中，我想一定會碰到很多困難。在碰到不好的事情時，妳會怎麼克服？

橋本愛：我比較幸運的是身邊有可以商量的人，雖然有些事情是可以靠自己思考去解決的，但是如果沒接受新的刺激，世界就會越來越狹隘，所以我會盡量去問別人的意見。不過最後做決定的還是自己，所以我也會培養自己的魄力。基本上我還是相信時間。

ELLE：就是用時間療癒一切。

橋本愛：對，我相信絕對可以，所以都會交給時間。

ELLE：妳有用來激勵自己的座右銘嗎？

橋本愛：發生不好的事情時，我總會想到一句歌詞：就是「就算因為一個錯誤而被全盤否定，也不要怯懦。」這句話每次都會蹦出來，叫我「不要怯懦！」

綠黃色斜紋軟呢外套、直紋寬褲、幻象珍珠長項鍊、幻象珍珠長頸鍊、金屬珠繡長項鍊（ALL BY CHANEL）。

在舞伎家的心境轉折

ELLE：演出《舞伎家的料理人》的時候，妳對於「一期一會」這個詞有什麼想法？

橋本愛：台詞裡面也有這句話，對我來說「一期一會」就代表「再見」。我演的百子就有講到每一個瞬間都不會重新再來，所以就是不斷說著「再見」，不斷地往前走。可是對於影響她的主角「季代」來說，「一期一會」則是「初次見面」，她對每一個初遇的瞬間抱著「初次見面」的態度去面對。這個感覺對我來說就像晴天霹靂，大概我本質上是比較像百子，比較哀傷，偏向「再見」，覺得邂逅都是很短暫的。聽到「初次見面」這個講法之後，就覺得這樣比較樂觀，每一個瞬間也會看起來更亮麗動人，這部作品讓我第一次碰到這種感覺。所以後來我自己在演戲的時候，大家知道演戲就是要一直重複做同樣的事嘛，但我就會把每一次都看成第一次，就能用全新的態度去面對，所以我覺得這句話真的很令人感激。

ELLE：演出《舞伎家的料理人》之後，妳有什麼心境上的變化嗎？

橋本愛：首先就是能參加我夢想很久的導演是枝裕和的作品，因為他是聯合導演，所以能受到他指導演技的機會真的只有短短幾次……

ELLE：好像參與了大約三集？

橋本愛：是的，真的很短，但還是算實現了夢想。我本來就很喜歡是枝裕和導演的作品，覺得是枝導演本身也是電影界的未來，他是綜觀整個社會來做行動的，不獨善其身，會為了社會做貢獻，這樣的態度是我的指針。另外一點就是能接觸日本的傳統，由京都的人間國寶井上八千代大師指導跳舞，我才知道自己的身體原來完全派不上用場，雖然我本來就有自知之明，但這次是真的徹底知道了。除了演員之外，我本來就對跳舞很感興趣，經過這次之後，讓我未來也想進一步研究下去。

粉橘菱格紋皮革連帽上衣、水晶鑲飾手環（BOTH BY CHANEL）。

本質是幼稚大小孩

ELLE：到目前為止妳演出過很多角色，有沒有哪個角色是妳覺得跟自己最像的？

橋本愛：應該沒有，幾乎沒有演過類似的角色。比方說我常演那種很嚴肅、背挺得筆直的角色，或是很有神秘感的，跟真正的我是大相逕庭，從以前開始這種差異就一直讓我感到很混亂，現在也一樣。

ELLE：妳私底下是什麼感覺的人呢？

橋本愛：簡單來說，就是幼稚。常有人說我是大小孩，我自己也這麼認為。

ELLE：有去過台灣嗎？

橋本愛：沒有，但是我很感興趣。對台灣的印象就是食物非常美味，很親切，感覺大家會很溫暖地接納去玩的人。

ELLE：在東京，妳有沒有私底下最喜歡的地方？或是常去的餐廳？比如喜歡的地區。

橋本愛：有個地方我雖然只去過一次……在藏前有一家店叫「蕪木」，是咖啡跟巧克力的店，可以買咖啡豆跟巧克力，二樓有咖啡廳。那裡的空間真的完全符合我的喜好，有木頭的溫暖，又有水泥的現代感，而且我記得那裡好像不能聊天，基本上都是一個人去。兩個人去的話，應該可以竊竊私語吧？我也不清楚。那裡就是一個非常重視個人時光的空間，我覺得很珍貴。就算不內用，也可以買到很多很美味的巧克力跟咖啡豆，希望大家一定要去看看。

ELLE：最後請妳告訴我們未來的計畫。

橋本愛：現在我很在意全球化的發展，很大的原因是擔任了香奈兒的香氛彩妝形象大使，還有這幾年透過自己演出的電影，跟全世界的人們有了接觸和交流。我對台灣的文化和歷史也很有興趣，希望能在好好學習之後，再去台灣，這樣一來看見的景色一定也會不一樣，希望能在這樣的狀態下跟大家交流，這是我的目標。

【完整內容請見ELLE雜誌 2023年6月號】