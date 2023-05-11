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享受不求回報的付出 AKIRA自曝愛給林志玲「小驚喜」

聯合新聞網／ ELLE

【PHOTOGRAPHER_ALIEN WANG; STYLING_JOEY LIN;HAIR_JOHNNY;MAKE UP_YALI;PRODUCTION_BARRY WU;SET DESIGN_LIAO SUN;TEXT_ALLISON CHEN;EDIT_KORA HSIEH】

本月ELLE封面人物專訪迎來「國民姐夫」Akira登場，他分享自己認為經營感情是互相的，若沒有同等的對待，這段感情不會確立。他不確定自己是否浪漫，但他享受不求回報的付出。Akira提到，早上醒來看到身邊有心愛的老婆與小孩，踏實感比任何甜言蜜語來得重要。成為新手爸爸後，他意識到自己必須更成長，「身為一個父親，我希望給小孩做好榜樣。」無私奉獻，是Akira認為感情關係中最美好的樣貌。

是家喻戶曉的EXILE放浪兄弟一員，也是眾人口中的「國民姐夫」，在舞臺上偶像魅力爆棚且霸氣十足，然而每當談起一生摯愛，那股溫柔的力量卻是如此耀眼。勇於追求所愛的一切，Akira黑澤良平的信念堅定，既勇敢又踏實。

當Akira一踏入攝影棚，即使身上沒有穿著亮麗華服，他的巨星風範卻也讓我們難以忽視。在螢光幕前，看起來是個話不多的酷帥型男，但只要話題聊到志玲姐姐，Akira臉上總不自覺洋溢著幸福的笑容，眼睛時不時瞇成月彎形，伴隨爽朗的笑聲，與舞臺上的霸氣模樣截然不同，不禁讓人跟著莞爾一笑。

Akira與林志玲從相識到共組家庭的故事，像是在童話世界中才可能發生，因共演舞台劇《赤壁～愛～》結緣後，彷彿冥冥之中受到命運指引，注定最終要走在一塊兒。雖然被稱作神仙眷侶，但對個性跟價值觀相近的兩人而言，他們是一介凡人，和其他人沒有不同，Akira甚至聽見媒體形容自己是「完美先生」都感到不可思議。「很謝謝大家，我覺得這件事主要也是託志玲的福。因為她平常就比較受到民眾的愛戴，所以透過她的關係，相對大家也會用同樣的愛來對待我。」他謙虛的將這些關注歸功於另一半。

印花西裝外套、襯衫、西裝褲、皮革長靴（ALL BY ALEXANDER MCQUEEN）；高級珠寶系列Mega Pink胸針（BOUCHERON）。
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日常的微小浪漫

「愛」在Akira人生中佔有重要份量，他笑著表示，覺得是這輩子最重要、最值得自己去在意的事情。不論是哪一種形式的愛，與其一昧地空等別人付出、沒有目標的尋覓，他認為只要「主動給予」，所謂的真愛自然會出現。「不勇敢的話，你會沒辦法追求愛。其實不應該是我們在等待愛情、等待接收，而是你要先對他人付出、接納別人才會成立，所以你必須要有勇氣去做到這些事情。」

他向來勇往直前，尤其作為表演者，一直以來在EXILE擔任團隊的領導角色，背負著使命感，以及帶領夥伴跟後輩的責任心，就連面對粉絲，Akira也從來不允許自己鬆懈，每一步都走得謹慎。唯獨回到家裡、卸下偶像身分，他終於可以放心的把最真實的那面攤開來，因為交往期間起他便深切感受到，不管處在任何時刻或狀態，溫柔的志玲姐姐總會以笑容接住自己。硬漢外表下，Akira自認內心也是個孩子，還是會渴望被照顧，抑或在疲憊的時候獲得安慰，也是這般純粹的幸福感，讓Akira對結婚起心動念。

結婚聲明中，Akira提及志玲姐姐總是把家人和身邊的人放在第一順位，看著她付出很多的愛與勇氣進而受到吸引，但經營一段關係是互相的，若沒有同等的對待，這段感情不會確立。他不確定自己是不是浪漫的人，唯獨肯定的是，他享受不求回報的付出，原因出自於想要看見愛人流露出喜悅反應的瞬間：「我是很喜歡做些讓對方開心的事情的人，比如說有時候送花、帶她吃飯，突然給她不同的小驚喜。」

樸實無華的幸福，來自那些習以為常卻容易被遺忘的瞬間畫面。他舉例，早上睜開眼後，映入眼簾的是身邊有最心愛的老婆與小孩相伴，踏實感，比任何甜言蜜語來得重要。「以戀愛對象來說，可能是單純的崇拜、喜歡，或是忽然對這個人很著迷，但結婚要考慮到你人生的下半輩子是要跟對方一起共度的，而且有了小孩就會有責任感，狀態跟單純的談戀愛是完全不一樣的。當你決定要結婚，不是為了單純想要幸福而去做，而是會思考到如果是眼前這個人，即使接下來生活再怎麼困苦，你都還是會想要跟她繼續一起生活下去。」

成為孩子的榜樣

婚姻即將迎來第四年，他對志玲姐姐懷抱著滿滿的感謝之情，特別是讓自己能夠在繁忙的工作跟家庭生活間取得平衡。「在婚後剛好遇到疫情，她有好一陣子沒有辦法回來台灣，這段時間我之所以可以放心地去外面工作，是因為她幾乎都以家庭為主，把家裡照顧得很好，真的很感謝有志玲幫忙打理家庭這一塊。」兩人的細水長流不靠秘訣，也沒有捷徑，唯有真誠相待，並且不把付出視作理所當然。

Akira坦言，成為新手爸爸後，他意識到自己必須持續成長，除了責任感使然、想要變成孩子的靠山外，更多的情懷是他對自我的期待。「其實在有家庭跟小孩之前，當然會有很多事情是以自己為優先，可是當小孩出生後，變得凡事想要以小孩為優先，責任感相對變多了，包含在跟志玲的獨處時間前，我們都必須先把小孩顧好才可以。身為一個父親，我希望可以給小孩做好榜樣。」無私奉獻，是Akira認為感情關係中最美好的樣貌，不管對象是誰，當我們不再存有私心，意味著重視對方的程度遠遠大於滿足自己。「無私就是你不會只考慮到自己，是開始會替周圍的人著想，想為對方做點什麼事情。比方說有些長輩會對家人說：我走了之後不要忘記我，但這反而是會給人負擔的，因為這些想法都是以自己為出發。」

漸層色連帽上衣（FERRAGAMO）；Quatre Double White系列長項鍊、吊墜項鍊、戒指（ALL BY BOUCHERON）。
漸層色連帽上衣（FERRAGAMO）；Quatre Double White系列長項鍊、吊墜項鍊、戒指（ALL BY BOUCHERON）。

把溫柔留給你，也留給自己

也許是偶像出身所產生的使命感，在孩子以他為榜樣前，Akira已經是一眾歌迷的表率，他確實默默地發揮自身影響力，在社群媒體上散播正能量，特別是那份溫柔體貼，也毫無保留的分享給一路走來支持他的粉絲。「疫情期間一直沒有辦法跟歌迷有更多的互動，所以在那時我發的文，都是比較想要傳遞鼓勵大家的訊息。現在疫情趨緩，我覺得社群應該要帶來更輕鬆的氣氛，像是最近開始玩reels，我會加入一些有趣的元素，讓粉絲感受到更歡樂、輕鬆的氛圍。」

雖然面對每一道題目，多數時候Akira總說得雲淡風輕，但不難發現他對每件事都看得很透徹，「如果想要讓你喜歡的人獲得幸福的話，你必須先愛自己，因為要有健康的身心、要有元氣，才有辦法去做到那些你想做的事情，也不會讓對方擔心。」他說，「愛自己有各式各樣的方式，可是對我來說，照顧好自己是最重要跟最基本的。」世界上沒有所謂的完美伴侶，靈魂真正契合的兩人相遇後自會發生奇蹟，造就出心中的理想狀態。

【完整內容請見ELLE雜誌 2023年5月號】

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