昆凌角色下的潛在人格 MY INSIDE STORY

【PHOTOGRAPHER_ICURA CHIANG;PROJECT MANAGER_SANDY HSU;STYLING_QUENTI LU;ART DIRECTOR_SANDY YANG;MAKE UP_SHIRLEY HSU;HAIR STYLIST_UNA（FOURHAIR）;INTERVIEW & TEXT_ALLISON CHEN;FASHION_BALENCIAGA;JEWELRY_BOUCHERON】

昆凌的魅力，是褪下光鮮亮麗的外表後，帶來令我們意想不到且源源不絕的驚喜感。她是妻子，是三個孩子的母親，也是品牌主理人、演員，在不同身分之間切換自如，這位寶藏女孩擁有無限可能，挖掘越深一層越讓人喜愛。

坐定後，那清透明亮的小鹿雙眸眨呀眨的，由內而外散發著一股靈動氣息，昆凌總像小朋友一樣笑得純真，彷彿停留在獨有的時區，任何紛擾都離她遠去。多數人眼中，昆凌無疑是人生勝利組，除了生得好皮囊外，人生道路看似一帆風順，出道成名得早，隨後和周杰倫共組家庭，不到三十歲，已育有三個小孩。實際和昆凌相處過後，會發現那些外界附加的標籤都只是浮雲，所謂的完美，終究是大家的表層想像，而她留下的餘韻，不禁誘發我們的好奇心。

昆凌說，也許多虧健忘的個性特質，以至於她容易感到開心，不會讓低潮的情緒停留在身上太久；樂觀心態使然，就連面對稱讚她也不忘提及自己眼中的缺點。「我覺得就是因為不完美，所以人生才精彩。」金句來得猝不及防，與其為了符合他人期待成為無可挑剔的完人，昆凌順著自己的心流過生活，勇於接受完整的自己。

西裝外套（OTTOLINGER）； Quatre Double White系列長項鍊、耳扣（BOTH BY BOUCHERON）。

戲帶我認識世界

昆凌的演員夢相當低調不張揚，最近除了勤健身外，也積極的參加好萊塢試鏡。她參與演出的第一部戲劇作品，是2012年的偶像愛情劇《愛上巧克力》，甜美的外型放在偶像劇再合理不過，但對昆凌而言，傻白甜的人設從來不是最吸引自己的角色，她的野心，是放在相對不容易的動作片類型上，並且憑藉一己之力轉戰好萊塢發展。

從在《極智追擊：龍鳳劫》中扮演機智又聰穎的搶匪、《摩天大樓》裡氣勢逼人的冷血殺手，到賽車題材電影《叱吒風雲》飾演冷酷賽車手，那些角色大抵帶有女打仔的形象，身手俐落且帥氣，無一不是顛覆大眾對昆凌的既定甜美印象。事實上，因為從小由父親帶大，舉凡打籃球、看懸疑片，一路跟著爸爸培養出相同興趣，所以喜好也受到深刻影響，向來不同於其他同齡女生，更和洋娃娃的長相形成強烈反差。

現在的昆凌，最想嘗試偵探懸疑作品，意想不到的是，契機竟來自平時最愛看的頻道：「因為我好喜歡看YouTube上的懸案影片，也特別喜歡李昌鈺博士講的真實案件系列，尤其是一直以來偵破不了的案子，就算很多警探加入搜查也未解，然後等到李昌鈺博士進去調查之後，他就找到了一些蛛絲馬跡再完成翻案。」一聊到懸案，只見昆凌的眼睛在發光，她興致勃勃的想要進一步與我分享自己著迷的原因。

她形容演員身分的自己像塊海綿，想要繼續演下去，不光是對表演產生濃厚興趣，還有為了詮釋各式各樣的角色，主動去學習各項專業領域的學問，透過演戲拓寬視野，每當解鎖一個新任務，心境上帶來的成就感無比美好。「我很享受事前做功課的時候，我會感覺到我因為這個角色學習到很多。像之前拍《天·火》，因為我在裡面飾演一個地質學家，我就會去爬文、看很多地質學家的相關資料，想要自己真的搞懂這方面的知識。雖然可能只是一點皮毛，但會覺得這些都是以前的我完全不會接觸到的領域。」

「我很喜歡跟那些專業人士聊天，只要他們不嫌棄我這個小白的話。」她臉上掛笑，「就像看人家變魔術好了，魔術師變完就想走，但我會想要去追問為什麼，剛剛那魔術是怎麼變的？我一定是個好奇寶寶（笑）。」不害怕提問，是旺盛的好 奇心驅使她這麼做：「當你有那麼近距離的機會可以去了解，卻因為你害羞錯過，我覺得如果我不問會後悔。」昆凌繼續笑笑的說，「不過我現在也只是講講，假設未來真的遇到李昌鈺博士我可能也講不出話來，生怕自己問出一個很笨的問題，他會說excuse me？」

配得上幸運的努力

昆凌是眾人一致認同的高EQ代表，媒體應對恰到好處，而且每回言談間，都能夠從她的話語接收到溫柔的力量。她曾在一次受訪時，回應關於網友認為她的成就只是幸運之說，簡單一句「擁有了幸運要夠努力，才配得上這份幸運」，卻足以展現過人智慧。「我覺得有時候幸運來了，但是我還沒有那個能力去接住的話就會有一點遺憾。這個概念是書到用時方恨少吧，會想說如果自己再儲備多一點能量、在不同的事情上再多點努力，當有一天幸運來了剛好能夠接住它就太好了！」

即使會受到來自四面八方的原因而受挫，可她卻從未停下腳步，一旦目標明確，不管要花多少時間抵達目的地，仍扎實的走好每一步。「做一件自己真的很喜歡的事情，然後堅持做下去，就算你沒有成功，你也會很謝謝那個有努力下去的自己。不要一直想著哪裡做不好，要持續給予自己正能量，當你多給自我肯定自然會增加很多自信。」

發言多半早熟，偶爾又充滿孩子氣，她意識到自己的老靈魂和幼稚特質同時並存，認為體內住著一個長不大的小女孩，「我覺得我像是被封鎖在十幾歲的時候，因為出道後有經紀人，工作再久一點開始會有助理，大家都把我take care的很好。我剛生完小孩那陣子，有一度想說我好像生活技能零分，有些事情自己不太知道怎麼處理。當然會有很羨慕其他同齡人的地方，希望自己可以再獨立一點，例如去菜市場跟阿姨說：阿姨，這個蔥可不可以算便宜一點（笑）。」

白色仿舊騎士風外套（BALENCIAGA）； Quatre Black系列吊墜項鍊、長項鍊、Quatre Double White系列戒指、耳扣（ALL BY BOUCHERON）。

漂浮的氣球終於落地

拍攝這天，我們邀請昆凌帶著愛犬Mojito一同入鏡，大夥兒確認照片的休息片刻，她二話不說將臉靠近Mojito與牠對視，像是在說悄悄話般，親暱的可愛舉動讓在場工作人員集體融化，也不難想像昆凌平時與三位寶貝孩子相處的模樣。

從第一胎到第三胎， 養育小孩的過程她當然也經歷過崩潰時刻，雖然自嘲作為母親是一頭獅子又是個控制狂，但不論在教育還是教養上是絕對理性。她開玩笑說三寶是自己的實驗品，「我覺得孩子個性都不太一樣，需要因材施教，還要多一點同理心，站在他們的角度去想。我儘量不在他們面前爆炸，表現得很平淡，因為我怕他們吸收到這種情 緒長大後也會反映出來，所以想生氣的時候我就一個人去廁所。」不再把自己放第一順位，以孩子的感受為優先，「以前我最討厭有時間表，因為感覺好像被侷限住了，好有壓力。可是小孩出生之後，我開始變得比較有計劃性，知道自己要怎麼分配時間，覺得事情需要按部就班。」

她不是個會回頭看的人，但小時候唯一的遺憾，是沒能堅持學習芭蕾，父親也沒有推動她，而是答應讓女兒自己做主：「其實我現在很後悔。所以不管是學音樂或是一項運動，我覺得要告訴他們得學到一定的基礎之後再去做決定，這樣才知道喜歡還是不喜歡，想要選擇繼續增強技能可以，但如果不想，至少你還有個底子在。」

運用成長經驗自行摸索，做孩子最堅強的後盾，另一方面，培養出不吝讚美他人的習慣，「睡前我們要誇獎對方一句話，例如姐姐要誇獎弟弟，弟弟要誇獎我，我要誇獎姐姐，當對方今天有注意 到我們自己沒有發現的小細節、要謝謝你的時候，就會發現原來一個小小的舉動在他心裡可能是很重 要的一件事情。」宛若朋友般的溝通方式，她保有孩子童真的一面，不在媽媽角色中迷失，「我以前像一顆氣球，會隨風飄，總想說沒關係隨著命運走吧，是有了小孩這顆球才落下。」昆凌這樣形容成為母親的自己。

【完整內容請見ELLE雜誌 2023年5月號】