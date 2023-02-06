不用睡覺沒關係！Ozone全力衝刺 團員間認「有摩擦」：越磨越光滑

【PROJECT MANAGER_DOMINIQUE CHIANG;PROJECT EXECUTIVE_JUNE HOWELL;PHOTOGRAPHER_PUZZLEMAN LEUNG;STYLING_QUENTI LU;MAKE UP_KAREN CHANG, HUANG KAI YU AT 美少女工作室PRETTY COOL;HAIR_ANDY CAO AT PROHAIR;TEXT_ALLISON CHEN;EDIT_DOMINIQUE CHIANG;VIDEO/DIRECTOR :KAIHANCHENG@ACCESSTOVISION,DOP : DR.LEONARDO 1ST AC:ZT.LIN,2ND AC:YANG YI HSUAN,GAFFER: GARY HUANG,BEST BOY:JADE LIN,EDITOR:@CO_OP.CREATE,COLORIST:PIPI SU@TIMELINE_STUDIO_TW,VFX :@BIONIC__STUDIO;SET DESIGN：YU TING TUNG @YUTING.TUNG、CHIEN JU CHIA @CHIACHIENJU;ART PRODUCTION：拾景總會有限公司】

僅僅半年從成團到發行首張EP，團員平均年齡22歲左右的Ozone，從決定上節目那刻起，各自肩上揹負了責任與理想，因為明白機會有多麼的得來不易，於是在選擇前他們沒有半點遲疑，「現在是我們的衝刺期，不用睡覺沒關係。」輕描淡寫一句回覆，道出他們的野心。談起出道後心境變化，他們雖各自詮釋，但六人皆很一致的想持續向前，「不管是出道前還是出道後，我們都是一直在精進自己...要把自己的事做好，讓自己更上一個階級。」

如果今天你是「戰士」，會想要發動哪些攻勢保護地球呢？全球各地提倡永續發展，愛地球不只是口號，舉凡環境保護、減少浪費、廢物利用，倘若從日常生活開始實踐、養成好習慣，天天都是地球日。ELLE GREEN Digital Cover首期以回收廢棄物料再製成童趣道具，邀請大勢男團Ozone 周祖安、周子翔、黃文廷、林佳辰、林煥鈞及李哲言，展開一場天馬行空的永續探索旅程，除了看他們暢聊一路走來的點滴，一起來拆封六個大男孩給地球的一封情書！

2022 年，高人氣選秀節目《原子少年》席捲演藝圈，祖安、子翔、文廷、佳辰、煥鈞和哲言脫穎而出，組成男團Ozone出道，頓時各種報導鋪天蓋地，不但成為公認的新世代偶像，而且坐穩媒體寵兒寶座。從宣布成團到這個月發行首張EP《Unicorn》，短短不到半年看起來順風順水的經歷，事實上每個人並非一路都這麼幸運。「機會是留給準備好的人」是陳腔濫調的道理，但正因為他們具備義無反顧豁出去的決心，才能夠站在舞台上發光發熱。

把夢做大的少年

「現在是我們的衝刺期，不用睡覺沒關係。」子翔輕描淡寫的道出他們的野心，或許你跟我一樣，難以置信這是從年僅23歲的少年口中說出來的話語。雖然Ozone在各個影片中展現無厘頭又中二的那面，但早熟想法和發言不免令人感到有些心疼，從決定上節目那刻起，各自肩上揹負了責任與理想，從小勇於做夢的男孩們，背水一戰，因為明白機會有多麼的得來不易，於是在選擇前他們沒有半點遲疑。

夢想種子萌芽前，除了哲言自小就懷抱著明星夢外，其他成員可說是無心插柳接觸到表演。小時候是運動員的子翔，如果畢業紀念冊上要寫下「我的志願」，一定跟偶像八竿子打不著。「其實我從小就很喜歡唱歌跳舞，之前還有跳民俗舞，但好像沒有特別吸引我的地方，運動員當到一半也覺得好像沒什麼成就感。直到站上舞台，聚光燈打在我身上，哇，原來這就是我喜歡做的事情。」就好比哲言看到王嘉爾，眼神發射愛心光波：「小時候太胖了，所以想說我應該做不到。王嘉爾真的是我夢寐以求的那樣子，他燃起我想要創作表演的慾望。」佳辰呢？「一開始是小學的時候，我爸爸送我去學吉他，因為他跟我說『男孩子不會彈吉他怎麼把妹啊』。」他害羞的傻笑，「直到高中，剛好參加了學校的卡拉OK大賽，我唱了勢安哥的〈天后〉，發現在學校迴響好像不錯欸，就開始慢慢的往這條路發展。」不同於佳辰誤打誤撞在聽眾前獲得自信，國小便展開武術訓練的文廷坦言，過往有段時間好不自在：「接觸武術舞時在學校常常表演，其實我很不自信，覺得自己做的很丟臉。」是等到慢慢熟悉後，他找回表演的那份純粹，而台下不吝給予的掌聲，亦是成就感來源。「我國小二年級開始學跳舞，契機是因為看到我哥跳，就覺得好像蠻好玩的，所以跟著跟他一起去同一間舞蹈教室。那時候會有一些成果發表會，我發現站在台上的感覺蠻開心的。」煥鈞說，其實未曾想過自己會這樣持續跳到現在。同樣受到哥哥影響的還有祖安。剛升上國中，正值想要耍帥的年紀，他卻遲遲不敢學舞，祖安自我剖析：「因為我那時候的個性比較內向一點（笑）」雖然上高中後突然對吉他產生濃厚興趣，但他與跳舞的緣分沒有就此切斷，反而是因緣際會下透過舞蹈被表演吸引。

六個人來自截然不同的成長背景，性格更是獨一無二，相處起來卻是如此合拍，好奇成團至今沒有磨合期嗎？心思細膩的子翔迫不及待舉手搶答：「因為人跟人相處本來就會有摩擦，我不信你們沒有，沒摩擦就代表你沒有用心對待他人！」他一臉得意的將手指向身旁的工作人員，哲言忍不住補充：「摩擦的來源，是我們每個人會有不同的意見嘛，為什麼敢提出來？因為我們彼此信任對方。」團員全體點頭如搗蒜，「我們也因為信任，把最真實的自己拿出來，所以那個摩擦其實越磨越光滑，讚啦！」宛如套好招，大家紛紛以宏亮的嗓音附和：「愛啦愛啦！讚啦！」那股躁動不禁讓人莞爾一笑。

子翔：印花上衣，Raf Simons at Net-a-Porter；破洞設計丹寧褲，Amiri at Net-a-Porter；丹寧背心、長靴，Celine；造型項鍊，Vann Jewelry；彩色外套，Angus Chiang。

夢想啟航的路上

不曾迷失，卻也經歷過被現實壓得喘不過氣。佳辰說，以前是容易放棄的人，需要同伴的支持走下去，若當初沒有文廷的鼓勵，自己無法從失落沙洲爬上岸。「我們參加《原子少年》節目之前，以練習生身分培訓了三年，到後面就覺得很想放棄，我還跟身邊的人講說想去考公務員。文廷有鼓勵我⋯⋯欸，你那時候說什麼啊？」回溯記憶的同時，哲言跟我不約而同的吐槽：「鼓勵你去考公務員？」文廷哭笑不得：「不是！我說，反正我們也一起努力那麼久了，再撐一下吧。」他口中的那一下，就是《原子少年》徵選。

至於如何保持初心且堅持下去，自認是real man的煥鈞說：「你今天熱愛一件事或物品，千萬不要因為被潑冷水而澆熄熱情。帶著一顆謙虛跟真誠的心去對待每一個人事物，這樣就不會被外在任何因素影響。過程中難免會碰到一些挫折，但我覺得船到橋頭自然直嘛，頭都洗一半了，心裡面會一直想：我真的比別人差嗎？我不值得走這一塊嗎？可是也想看自己可以走到哪裡，去挑戰自己的極限吧。」

坦承好勝心強烈的祖安接著說：「我覺得都已經踏進來了，那為什麼不把它做到最好？之前讀華岡的時候，我們學校流傳一句話，『你既然走上這條路，跪著也要走完』，這句話其實對我影響蠻深的。」越挫折越強大，他說，現階段心中的想望，是可以完全的享受舞台，不管做任何表演都能夠如魚得水。喜歡寫日記的文廷，提到房間窗邊黏貼一張便利貼，字條上寫著「做自己想要的樣子，不要做別人想看的樣子」，以此不斷地提醒，身心俱疲的時刻不能出現放棄念頭，因為在青春年華的歲月裡，他找到了心動的火花。

哲言語氣篤定，大老闆架勢十足：「我的理由很簡單，我想要成為兩種人：國際巨星跟億萬富翁。但以上目前我還沒達到，所以在達成前我不會放棄的。不管別人覺得你有多厲害，要永遠嫌自己不夠，沒有完美跟滿足的一天。」「把自己放在每一個選擇裡面，不要忽略自己。除了熱愛，就像我們高中老師跟我講過的一句話：我們要在更專業的地方見到面。」子翔簡潔有力的回應。

空氣中飄散著激勵人心的正向氛圍，當進一步詢問其他人是否有想放棄夢想的時候，佳辰的回答瞬間結束這回合。「冬天的每個早上。」子翔跟祖安也搭上胡鬧列車：「冬天遇到非常早的通告的時候。」「早起的時候會想說，早知道不要這樣了。」多次被調侃最常遲到的哲言：「所以我常常妥協了啦！」

佳辰：V領襯衫、造型外套、深藍西裝褲，Shek Leung；造型手鍊、項鍊，Vann Jewelry。

在魔法世界發光

給自己承諾，為自身決定負責，一旦確立目標方向，在抵達前，那些歷程都是成長的軌跡。演藝事業剛起步，爾後的媒體訪問，外界自然好奇他們出道後心境上的轉變，相對成熟穩重的祖安，總善於接住問題的核心，「不管是出道前還是出道後，我們都是一直在精進自己，所以現在我還是抱持一樣的想法，要把自己的事做好，讓自己更上一個階級。」

佳辰拋開不自信的那面袒露，「我覺得出道後的生活就是，每一天都會遇到自己做不好的事情，或是認為不完美的事情，可是這同時也代表每一天都在進步。」輪到子翔發言，但他唸出一句不知所云的咒語，見眾人一頭霧水，他解釋：「我覺得像魔法世界一樣。我們現在做的事好像很不真實，我的圓夢計劃也一個一個的實現，感覺活在另外一個世界，很奇妙，咻～咻～咻～就上去了。」他上去哪裡我摸不著頭緒，只知道夢想清單打勾的歡快感令人上癮。煥鈞愣了幾秒，意識到自己沒有任何改變，「知道為什麼嗎？因為保持初心，這叫call back。」哲言略過煥鈞洋洋得意的笑臉說：「對我來講，每一天都是新的起點。每天都從零開始，是因為一定要不斷地刷新自己的能力，你才能去灌入新的知識。講真的，我們在往前的時候，後面的也在往前，那什麼時候會被替換呢？其實我們不知道，所以只能繼續往前。」一旁的文廷看起來思考得深沉，他這樣形容：「如果我是一個物品的話，我就像一塊海綿。出道前我覺得是一塊飽和的海綿，但出道後我已經把裡面的水擰乾，希望吸收更多東西，我也覺得是不斷地歸零。」

祖安：水鑽襯衫，Prada；條紋長裙，Angus Chiang；造型項鍊、耳環，Vann Jewelry。

關於Ozone給地球的一封情書

ELLE：如果你是地球守護者，會制定什麼規範保護地球？

佳辰：我想要發放一個可以紀錄環保袋使用次數的環保袋，如果一年當中使用次數有超過300次的話，就可以參加月球旅行的抽獎。因為很多人雖然有環保袋，但可能常常會忘記帶出門或忘記使用。

煥鈞：不能捕魚，因為我覺得魚很可愛，不想要傷害牠們。

文廷：規定要用環保餐具，我覺得地球就會減少一半的污染，還有亂丟垃圾的人要吞一千根針！

祖安：亂丟垃圾的就先罰錢，而且要罰的貴一點、抓的嚴格一點，這樣大家才會怕（笑）我們上次去韓國，我發現他們整條街道都是很乾淨的，我自己蠻喜歡這種很舒服的感覺。

哲言：希望化妝可以按一個鍵就直接全部弄好了。因為卸妝是不是需要卸妝水？是不是會用到卸妝棉？你看，光一個動作，就衍生出這麽多後續的處理步驟跟垃圾，或者提倡素顏，自然美也不錯。

子翔：我希望垃圾會自己飛到垃圾桶裡面。例如大垃圾桶裡面有一個開關，我每個小時按一次，附近的垃圾可以自己跑進去。

文廷：格紋毛衣、國旗圖樣針織衫、丹寧長褲、皮革厚底鞋，Celine；造型項鍊、手鍊，Vann Jewelry。

ELLE：日常生活中有沒有實踐哪些愛護地球的舉動？

佳辰：做好垃圾分類。

子翔：搭大眾運輸工具，還有喝完水，要記得倒水再丟進資源回收，要不然資源回收桶都很重，搬的人會很困擾（？）

哲言：我開的咖啡廳有做杯套送給來店裡消費的客人，看到他們都很開心，我才意識到原來愛護地球從很簡單的小地方做起就可以實現。

文廷（aka 團員公認的環保大使）：因為我家樓下有收資源回收的阿桑，所以我會把東西分類好再下樓拿給她；還有我每天都搭大眾運輸工具，有一次我要去練習，坐捷運下車後我沒有搭計程車，是騎 Ubike 過去，如果置物籃有前一個人的垃圾，我還會幫他丟！我也會隨身攜帶保溫杯、環保餐具。

煥鈞：在選洗髮精跟沐浴乳的時候，我會挑比較不會這麼傷害海洋的成分。還有一個可能蠻髒的（笑）我跟我哥要一起上廁所的話，我會說上完我們再一起沖水，這樣可以省水。

祖安：最近蠻喜歡走路的，現在工作結束，我很常走路回家，一方面省錢一方面又環保。走路的時候我會聽音樂，剛好可以跟自己相處、沉澱一下。

煥鈞：皮革襯衫、皮革長褲、短靴，Loewe；造型項鍊、耳環，Vann Jewelry。

ELLE：有機會對地球談天說地的話，想說些什麼？

煥鈞：辛苦了，真的辛苦了。因為有人類的存在你辛苦了，我們要找到一個可以和平共處的方式。

子翔：我覺得地球蠻酷的，因為它目睹了所有世代的變化，我會很想問它在上面的心情如何？

祖安：加油，再撐一下（笑）以現實層面來講，世界不是我一個人改變就可以改變，要大家一起、有達成共識的時候，我們才能讓它活更久一點。

哲言：麻煩你加油一下。因為地球經歷這麼多，希望我們人類可以幫助你改善一些問題，一起想辦法變好。

佳辰：我想跟它說，抱歉啦（笑）我為我從小到大製造出對你的傷害感到抱歉，但我已經意識到這個問題，我會用剩下來的時間盡量的彌補你。

文廷：我很喜歡森林、喜歡爬山、喜歡自己去公園散步，而且我坐車喜歡看沿途的景色，曾經很失落的時候都是因為看風景被療癒，是有了地球我才可以感受到這一切。所以我想要告訴地球，謝謝你這麼美麗，帶給人類好心情，我們才有這些美好回憶。我現在是一個公眾人物了，希望我的存在、我的所作所為能夠讓你變得更好，所以我們一起加油！

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