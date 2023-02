不用睡覺沒關係！Ozone全力衝刺 團員間認「有摩擦」：越磨越光滑

【PROJECT MANAGER_DOMINIQUE CHIANG;PROJECT EXECUTIVE_JUNE HOWELL;PHOTOGRAPHER_PUZZLEMAN LEUNG;STYLING_QUENTI LU;MAKE UP_KAREN CHANG, HUANG KAI YU AT 美少女工作室PRETTY COOL;HAIR_ANDY CAO AT PROHAIR;TEXT_ALLISON CHEN;EDIT_DOMINIQUE CHIANG;VIDEO/DIRECTOR :KAIHANCHENG@ACCESSTOVISION,DOP : DR.LEONARDO 1ST AC:ZT.LIN,2ND AC:YANG YI HSUAN,GAFFER: GARY HUANG,BEST BOY:JADE LIN,EDITOR:@CO_OP.CREATE,COLORIST:PIPI SU@TIMELINE_STUDIO_TW,VFX :@BIONIC__STUDIO;SET DESIGN:YU TING TUNG @YUTING.TUNG、CHIEN JU CHIA @CHIACHIENJU;ART PRODUCTION:拾景總會有限公司】

僅僅半年從成團到發行首張EP,團員平均年齡22歲左右的Ozone,從決定上節目那刻起,各自肩上揹負了責任與理想,因為明白機會有多麼的得來不易,於是在選擇前他們沒有半點遲疑,「現在是我們的衝刺期,不用睡覺沒關係。」輕描淡寫一句回覆,道出他們的野心。談起出道後心境變化,他們雖各自詮釋,但六人皆很一致的想持續向前,「不管是出道前還是出道後,我們都是一直在精進自己...要把自己的事做好,讓自己更上一個階級。」

如果今天你是「戰士」,會想要發動哪些攻勢保護地球呢?全球各地提倡永續發展,愛地球不只是口號,舉凡環境保護、減少浪費、廢物利用,倘若從日常生活開始實踐、養成好習慣,天天都是地球日。ELLE GREEN Digital Cover首期以回收廢棄物料再製成童趣道具,邀請大勢男團Ozone 周祖安、周子翔、黃文廷、林佳辰、林煥鈞及李哲言,展開一場天馬行空的永續探索旅程,除了看他們暢聊一路走來的點滴,一起來拆封六個大男孩給地球的一封情書!

2022 年,高人氣選秀節目《原子少年》席捲演藝圈,祖安、子翔、文廷、佳辰、煥鈞和哲言脫穎而出,組成男團Ozone出道,頓時各種報導鋪天蓋地,不但成為公認的新世代偶像,而且坐穩媒體寵兒寶座。從宣布成團到這個月發行首張EP《Unicorn》,短短不到半年看起來順風順水的經歷,事實上每個人並非一路都這麼幸運。「機會是留給準備好的人」是陳腔濫調的道理,但正因為他們具備義無反顧豁出去的決心,才能夠站在舞台上發光發熱。

把夢做大的少年

「現在是我們的衝刺期,不用睡覺沒關係。」子翔輕描淡寫的道出他們的野心,或許你跟我一樣,難以置信這是從年僅23歲的少年口中說出來的話語。雖然Ozone在各個影片中展現無厘頭又中二的那面,但早熟想法和發言不免令人感到有些心疼,從決定上節目那刻起,各自肩上揹負了責任與理想,從小勇於做夢的男孩們,背水一戰,因為明白機會有多麼的得來不易,於是在選擇前他們沒有半點遲疑。

夢想種子萌芽前,除了哲言自小就懷抱著明星夢外,其他成員可說是無心插柳接觸到表演。小時候是運動員的子翔,如果畢業紀念冊上要寫下「我的志願」,一定跟偶像八竿子打不著。「其實我從小就很喜歡唱歌跳舞,之前還有跳民俗舞,但好像沒有特別吸引我的地方,運動員當到一半也覺得好像沒什麼成就感。直到站上舞台,聚光燈打在我身上,哇,原來這就是我喜歡做的事情。」就好比哲言看到王嘉爾,眼神發射愛心光波:「小時候太胖了,所以想說我應該做不到。王嘉爾真的是我夢寐以求的那樣子,他燃起我想要創作表演的慾望。」佳辰呢?「一開始是小學的時候,我爸爸送我去學吉他,因為他跟我說『男孩子不會彈吉他怎麼把妹啊』。」他害羞的傻笑,「直到高中,剛好參加了學校的卡拉OK大賽,我唱了勢安哥的〈天后〉,發現在學校迴響好像不錯欸,就開始慢慢的往這條路發展。」不同於佳辰誤打誤撞在聽眾前獲得自信,國小便展開武術訓練的文廷坦言,過往有段時間好不自在:「接觸武術舞時在學校常常表演,其實我很不自信,覺得自己做的很丟臉。」是等到慢慢熟悉後,他找回表演的那份純粹,而台下不吝給予的掌聲,亦是成就感來源。「我國小二年級開始學跳舞,契機是因為看到我哥跳,就覺得好像蠻好玩的,所以跟著跟他一起去同一間舞蹈教室。那時候會有一些成果發表會,我發現站在台上的感覺蠻開心的。」煥鈞說,其實未曾想過自己會這樣持續跳到現在。同樣受到哥哥影響的還有祖安。剛升上國中,正值想要耍帥的年紀,他卻遲遲不敢學舞,祖安自我剖析:「因為我那時候的個性比較內向一點(笑)」雖然上高中後突然對吉他產生濃厚興趣,但他與跳舞的緣分沒有就此切斷,反而是因緣際會下透過舞蹈被表演吸引。

六個人來自截然不同的成長背景,性格更是獨一無二,相處起來卻是如此合拍,好奇成團至今沒有磨合期嗎?心思細膩的子翔迫不及待舉手搶答:「因為人跟人相處本來就會有摩擦,我不信你們沒有,沒摩擦就代表你沒有用心對待他人!」他一臉得意的將手指向身旁的工作人員,哲言忍不住補充:「摩擦的來源,是我們每個人會有不同的意見嘛,為什麼敢提出來?因為我們彼此信任對方。」團員全體點頭如搗蒜,「我們也因為信任,把最真實的自己拿出來,所以那個摩擦其實越磨越光滑,讚啦!」宛如套好招,大家紛紛以宏亮的嗓音附和:「愛啦愛啦!讚啦!」那股躁動不禁讓人莞爾一笑。

子翔:印花上衣,Raf Simons at Net-a-Porter;破洞設計丹寧褲,Amiri at Net-a-Porter;丹寧背心、長靴,Celine;造型項鍊,Vann Jewelry;彩色外套,Angus Chiang。

夢想啟航的路上

不曾迷失,卻也經歷過被現實壓得喘不過氣。佳辰說,以前是容易放棄的人,需要同伴的支持走下去,若當初沒有文廷的鼓勵,自己無法從失落沙洲爬上岸。「我們參加《原子少年》節目之前,以練習生身分培訓了三年,到後面就覺得很想放棄,我還跟身邊的人講說想去考公務員。文廷有鼓勵我⋯⋯欸,你那時候說什麼啊?」回溯記憶的同時,哲言跟我不約而同的吐槽:「鼓勵你去考公務員?」文廷哭笑不得:「不是!我說,反正我們也一起努力那麼久了,再撐一下吧。」他口中的那一下,就是《原子少年》徵選。

至於如何保持初心且堅持下去,自認是real man的煥鈞說:「你今天熱愛一件事或物品,千萬不要因為被潑冷水而澆熄熱情。帶著一顆謙虛跟真誠的心去對待每一個人事物,這樣就不會被外在任何因素影響。過程中難免會碰到一些挫折,但我覺得船到橋頭自然直嘛,頭都洗一半了,心裡面會一直想:我真的比別人差嗎?我不值得走這一塊嗎?可是也想看自己可以走到哪裡,去挑戰自己的極限吧。」

坦承好勝心強烈的祖安接著說:「我覺得都已經踏進來了,那為什麼不把它做到最好?之前讀華岡的時候,我們學校流傳一句話,『你既然走上這條路,跪著也要走完』,這句話其實對我影響蠻深的。」越挫折越強大,他說,現階段心中的想望,是可以完全的享受舞台,不管做任何表演都能夠如魚得水。喜歡寫日記的文廷,提到房間窗邊黏貼一張便利貼,字條上寫著「做自己想要的樣子,不要做別人想看的樣子」,以此不斷地提醒,身心俱疲的時刻不能出現放棄念頭,因為在青春年華的歲月裡,他找到了心動的火花。

哲言語氣篤定,大老闆架勢十足:「我的理由很簡單,我想要成為兩種人:國際巨星跟億萬富翁。但以上目前我還沒達到,所以在達成前我不會放棄的。不管別人覺得你有多厲害,要永遠嫌自己不夠,沒有完美跟滿足的一天。」「把自己放在每一個選擇裡面,不要忽略自己。除了熱愛,就像我們高中老師跟我講過的一句話:我們要在更專業的地方見到面。」子翔簡潔有力的回應。

空氣中飄散著激勵人心的正向氛圍,當進一步詢問其他人是否有想放棄夢想的時候,佳辰的回答瞬間結束這回合。「冬天的每個早上。」子翔跟祖安也搭上胡鬧列車:「冬天遇到非常早的通告的時候。」「早起的時候會想說,早知道不要這樣了。」多次被調侃最常遲到的哲言:「所以我常常妥協了啦!」

佳辰:V領襯衫、造型外套、深藍西裝褲,Shek Leung;造型手鍊、項鍊,Vann Jewelry。

在魔法世界發光

給自己承諾,為自身決定負責,一旦確立目標方向,在抵達前,那些歷程都是成長的軌跡。演藝事業剛起步,爾後的媒體訪問,外界自然好奇他們出道後心境上的轉變,相對成熟穩重的祖安,總善於接住問題的核心,「不管是出道前還是出道後,我們都是一直在精進自己,所以現在我還是抱持一樣的想法,要把自己的事做好,讓自己更上一個階級。」

佳辰拋開不自信的那面袒露,「我覺得出道後的生活就是,每一天都會遇到自己做不好的事情,或是認為不完美的事情,可是這同時也代表每一天都在進步。」輪到子翔發言,但他唸出一句不知所云的咒語,見眾人一頭霧水,他解釋:「我覺得像魔法世界一樣。我們現在做的事好像很不真實,我的圓夢計劃也一個一個的實現,感覺活在另外一個世界,很奇妙,咻~咻~咻~就上去了。」他上去哪裡我摸不著頭緒,只知道夢想清單打勾的歡快感令人上癮。煥鈞愣了幾秒,意識到自己沒有任何改變,「知道為什麼嗎?因為保持初心,這叫call back。」哲言略過煥鈞洋洋得意的笑臉說:「對我來講,每一天都是新的起點。每天都從零開始,是因為一定要不斷地刷新自己的能力,你才能去灌入新的知識。講真的,我們在往前的時候,後面的也在往前,那什麼時候會被替換呢?其實我們不知道,所以只能繼續往前。」一旁的文廷看起來思考得深沉,他這樣形容:「如果我是一個物品的話,我就像一塊海綿。出道前我覺得是一塊飽和的海綿,但出道後我已經把裡面的水擰乾,希望吸收更多東西,我也覺得是不斷地歸零。」

祖安:水鑽襯衫,Prada;條紋長裙,Angus Chiang;造型項鍊、耳環,Vann Jewelry。

關於Ozone給地球的一封情書

ELLE:如果你是地球守護者,會制定什麼規範保護地球?

佳辰:我想要發放一個可以紀錄環保袋使用次數的環保袋,如果一年當中使用次數有超過300次的話,就可以參加月球旅行的抽獎。因為很多人雖然有環保袋,但可能常常會忘記帶出門或忘記使用。

煥鈞:不能捕魚,因為我覺得魚很可愛,不想要傷害牠們。

文廷:規定要用環保餐具,我覺得地球就會減少一半的污染,還有亂丟垃圾的人要吞一千根針!

祖安:亂丟垃圾的就先罰錢,而且要罰的貴一點、抓的嚴格一點,這樣大家才會怕(笑)我們上次去韓國,我發現他們整條街道都是很乾淨的,我自己蠻喜歡這種很舒服的感覺。

哲言:希望化妝可以按一個鍵就直接全部弄好了。因為卸妝是不是需要卸妝水?是不是會用到卸妝棉?你看,光一個動作,就衍生出這麽多後續的處理步驟跟垃圾,或者提倡素顏,自然美也不錯。

子翔:我希望垃圾會自己飛到垃圾桶裡面。例如大垃圾桶裡面有一個開關,我每個小時按一次,附近的垃圾可以自己跑進去。

文廷:格紋毛衣、國旗圖樣針織衫、丹寧長褲、皮革厚底鞋,Celine;造型項鍊、手鍊,Vann Jewelry。

ELLE:日常生活中有沒有實踐哪些愛護地球的舉動?

佳辰:做好垃圾分類。

子翔:搭大眾運輸工具,還有喝完水,要記得倒水再丟進資源回收,要不然資源回收桶都很重,搬的人會很困擾(?)

哲言:我開的咖啡廳有做杯套送給來店裡消費的客人,看到他們都很開心,我才意識到原來愛護地球從很簡單的小地方做起就可以實現。

文廷(aka 團員公認的環保大使):因為我家樓下有收資源回收的阿桑,所以我會把東西分類好再下樓拿給她;還有我每天都搭大眾運輸工具,有一次我要去練習,坐捷運下車後我沒有搭計程車,是騎 Ubike 過去,如果置物籃有前一個人的垃圾,我還會幫他丟!我也會隨身攜帶保溫杯、環保餐具。

煥鈞:在選洗髮精跟沐浴乳的時候,我會挑比較不會這麼傷害海洋的成分。還有一個可能蠻髒的(笑)我跟我哥要一起上廁所的話,我會說上完我們再一起沖水,這樣可以省水。

祖安:最近蠻喜歡走路的,現在工作結束,我很常走路回家,一方面省錢一方面又環保。走路的時候我會聽音樂,剛好可以跟自己相處、沉澱一下。

煥鈞:皮革襯衫、皮革長褲、短靴,Loewe;造型項鍊、耳環,Vann Jewelry。

ELLE:有機會對地球談天說地的話,想說些什麼?

煥鈞:辛苦了,真的辛苦了。因為有人類的存在你辛苦了,我們要找到一個可以和平共處的方式。

子翔:我覺得地球蠻酷的,因為它目睹了所有世代的變化,我會很想問它在上面的心情如何?

祖安:加油,再撐一下(笑)以現實層面來講,世界不是我一個人改變就可以改變,要大家一起、有達成共識的時候,我們才能讓它活更久一點。

哲言:麻煩你加油一下。因為地球經歷這麼多,希望我們人類可以幫助你改善一些問題,一起想辦法變好。

佳辰:我想跟它說,抱歉啦(笑)我為我從小到大製造出對你的傷害感到抱歉,但我已經意識到這個問題,我會用剩下來的時間盡量的彌補你。

文廷:我很喜歡森林、喜歡爬山、喜歡自己去公園散步,而且我坐車喜歡看沿途的景色,曾經很失落的時候都是因為看風景被療癒,是有了地球我才可以感受到這一切。所以我想要告訴地球,謝謝你這麼美麗,帶給人類好心情,我們才有這些美好回憶。我現在是一個公眾人物了,希望我的存在、我的所作所為能夠讓你變得更好,所以我們一起加油!

