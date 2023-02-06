許光漢合體林柏宏登封面 曝對於「愛」的想像：愛的本質很難說明

【PROJECT MANAGER_DOMINIQUE CHIANG;PHOTOGRAPHER_ZHONG LIN;STYLING_QUENTI LU;ART DIRECTOR_SANDY YANG;MAKE UP_KAO HSIU WEN(許光漢)、陳怡俐(林柏宏);HAIR STYLIST_EDMUND LIN AT ZOOM HAIRSTYLING(許光漢),GARDEN(林柏宏);INTERVIEW&TEXT_ALLISON CHEN;EDIT_DOMINIQUE CHIANG】

情人節將至的2月份，ELLE雜誌邀請到許光漢、林柏宏同框拍攝封面，他們是大家公認的男神，外表彷彿自帶濾鏡，善良溫暖又謙虛性格更無比圈粉。許光漢解釋：「那只是大家給我的定義，但我私底下就只是一個正常人。」，林柏宏也補充：「我覺得有標籤或是對我有既定的想法都很好，這樣子有一天我才能夠去突破它」。

鎂光燈前，他們是媒體網友公認的男神，一顰一笑牽動著千萬粉絲的心。任誰也沒想到，兩人居然在喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》聚首，各自帶來超乎眾人預期的破格演出；個性看似一個感性一個理性的許光漢與林柏宏，透過意料之外的緣分，挖掘自身更多可能性。

拍攝現場，許光漢話不多，大多時候老神在在的等待被cue到鏡頭前；反觀林柏宏，一抓到空檔便忍不住詢問我電影觀後心得，清澈明亮的雙眸藏不住他想要討論的慾望。問及接下劇本的契機，他的理由直白，「我就是想要來看許光漢怎麼敢演這種戲啊。」工作人員全體被柏宏不假思索的回應逗得樂不可支，一旁的光漢馬上回嘴：「連我自己都不敢相信，要不是偉豪導演……」正想進一步追問，他卻把話吞了下去，果然不按牌理出牌。

原以為兩人個性天壤之別，但訪談過程激起的火花來得猝不及防，頻頻一搭一唱，不經意的做球給彼此，抑或幫對方接話。多數片刻之間，我甚至以為坐在對面暢聊的對象是《關於我和鬼變成家人的那件事》的吳明翰跟毛邦羽。

喜劇的曖昧

「其實毛毛（毛邦羽）這角色我自己看了也不敢演。」為什麼不敢？「看劇本的時候蠻有畫面的，但我還有點不確定該怎麼詮釋。第一次跟導演碰面，我們討論他還是有很多的可能性，畢竟是喜劇，所以表演就要稍微誇張，可是我又希望讓大家覺得一切是真的，因為如果看起來假假的，人家沒有辦法感動。」即使去年在影集《媽，別鬧了！》首次挑戰喜劇搏得好評，對林柏宏而言，拿捏真實與浮誇的平衡仍不是件易事，加上毛毛講話字正腔圓，說話總維持在高能量狀態且聲音key高，與其原廠設定截然不同，觀眾能夠產生共感嗎？他沒有十足把握。

想要逗人笑，往往比讓人哭還要難上幾倍。三年前，一次訪問中許光漢透露最想嘗試參與喜劇作品演出，問他圓夢清單打勾後的想法，只見他哭笑不得，「超級超級困難，你要跟現場的人達到同一個頻率，還要抓到這場戲的節奏，要有力度。有些地方是可遇不可求的，可能剛好你落拍了，但說不定變得很好笑，我覺得這就是喜劇有趣的點。說實話這題材很吸引人，又是之前沒挑戰過的角色，加上偉豪導演操刀，會好奇他會用什麼方式去詮釋這兩個人鬼。如果我可以做到的話，是蠻有成就感的一件事情。」

冥婚、同志議題、黑色幽默、動作戲，程偉豪導演將多種素材串在一塊，雖然他說這是至今排練次數最多的一部作品，但正是有開拍前排戲的默契培養、調整節奏，促使兩人更能夠放手一搏。說到底，是好奇心賦予他們勇氣，不但想要探究自己的極限，也期待導演如何呈現未知的宇宙。「我們兩個角色之間會有很多衝突，我要捉弄他又要保護他，那衝突的丟接是這部戲裡面最難的地方。」柏宏舉例，雖然吳明翰跟毛毛有多場互動對手戲，但常常彼此是對著空氣表演。

與其說兩位男神為電影帶來突破性演出，倒不如說多虧《關於我和鬼變成家人的那件事》，讓身為觀眾的我們，有機會一窺為角色激發出不同潛能與面向的他們。林柏宏再次飾演同志、許光漢詮釋充滿「漢草味」的鋼鐵直男，既新鮮又極具可看性，有趣的是，為了靠近吳明翰跟毛毛，除了從現實生活中的 所見所聞投射外，多半也是靠想像在大腦裡恣意的創作。

「毛毛外在個性肯定是很有趣又俏皮，喜歡跟大家打成一片。如果是內在情感，他其實對感情蠻執著的，很容易放不下一個人，也蠻感性，比較情緒 化一點，喜怒哀樂全寫在臉上。但我覺得他是很敏感的人，所以當有人對他好也會加倍奉還，只是講話很賤，刀子嘴豆腐心。」柏宏從身邊的同志朋友搜集毛毛的素材，希望可以讓取樣的原型人物們感到共鳴， 包含說話語氣、講話用字、眼神及動作手勢，任一細節都不放過。就好比他和導演一同發明毛毛的專屬口頭禪：「不敢相信！」

他有感而發的說：「其實我覺得有一個方式很好表現出角色，是走路的姿勢，可是……毛毛不會走路，我當初想說糟糕。」擅長用一本正經表情講垃圾話的光漢，立即見縫插針：「沒有，你走路的方式就是用飄的。」「對，誰知道……我身邊也沒有會飄的朋友。」「你可能要找到一些認識的朋友去幫 忙。」「但我不好意思打擾那些朋友們。」空氣沒有凝結，反而再度被一來一往的互動給逗笑。

「吳明翰就是一個臭直男。平常不修邊幅、直來直往的人，當遇到違反他世俗常理的邏輯時，可能會感覺有點卡，所以用比較暴力的形式去對待這些事情。比較困難的是他的觀念我很不認同，但是我必須要去把它實踐在角色上，過程中會有一些糾結，也有點不太適應。」多數人將「死gay」掛嘴邊的吳明翰跟恐同劃上等號，光漢的解讀是，也許他單純不理解同志為何物，進而感到恐懼跟害怕所做出的直覺排斥反應。

對於「愛」的想像

這部電影不全然是喜劇片，亦非單一討論同志所面臨的刻板印象，程偉豪導演把洋蔥埋在深處，以令人意想不到的方式詮釋情感層面，隨著每位角色的情緒堆疊跟人物間的關係故事轉折，不禁逼出觀眾的眼淚。劇中明翰跟毛毛有各自的糾結，一如現實人生，這些難題不會迎刃而解，除非當我們試著真誠地敞開心房去善待自己並理解他人，才有和解的可能。

「人跟人之間，我們很常去給一段關係一個定義，比如說結婚就一定是夫妻。」柏宏語氣堅定的說，所謂的「愛」，並沒有那麼複雜，「我覺得電影告訴我們，你好像不需要去在意這件事情。在面對情感或是面對在乎的人的時候，我們會努力的讓他好、讓他開心，享受跟他在一起的時刻，這就是『愛』， 用不著給它一個名字，不管那份愛在自己身上有沒有發生，我們都應該要祝福。」

我尚未開口，視線慢慢地轉向光漢，他當機立斷答道：「同上。」柏宏角色上身神救援：「沒關係，我們一家人就是講一樣啊！」光漢附和得理直氣壯：「對啊，老公回答什麼就是什麼。」明翰與毛毛的愛在蔓延中，光漢停頓幾秒，重新梳理感受：「某種程度上，這部電影也是一種抒發愛的形式，至於哪一種愛就由你自己來定義。因為如果要問愛的本質，很難說明，本來就沒有答案，每個人對於愛的想法都不一樣，可能我們畢生都在尋找。」

然而理工男的開關不知何時被開啟，柏宏不但興致勃勃的以化學老師身分講解「愛」怎麼產生，也提筆在紙張上寫起一道變化公式，大夥兒措手不及之際，光漢已經聽得煞有其事，還拿起手機拍下這荒謬畫面。

前所未見的化學反應

說起印象最深刻的對手戲，莫過於河濱那場，不光是偷偷延伸了毛毛對明翰的好感，還有光漢處理角色的細節，柏宏都看在眼裡。「我們對話的時候，他會用蠻不在乎的語氣講話，可是你知道他一直在觀察毛毛的反應，這是很細膩的，就是他其實很在意這個人，又要裝沒事。這種表現在劇本上不一定會設定的那麼清楚，但是他在演出時有加入那份感情。」原本以放鬆姿態坐在沙發上的光漢，沒想到會被留意到，哇了一聲，頓時挺直身軀端坐：「我覺得柏宏就是很專業跟成熟。」

首次合作就默契十足的兩人，惺惺相惜真情流露。柏宏接著說：「光漢真的是一個抗壓性很強的人。他的角色看到最多元的世界，可能每場戲都要演兩遍，體力負荷很大，還有武打戲跟感情戲，幾乎是每天拍攝，又要維持住自己的身材狀態，真的蠻佩服他的，我自己覺得他在拍這部戲的時候，那壓力是非常大的。」不知該如何反應，光漢只好轉頭小聲害羞詢問柏宏經紀人：「公司匯款賬號是多少？」

三年前，許光漢憑藉《想見你》迎來演藝事業高峰，一舉一動自是備受矚目，曾經快樂與痛苦並存，不過現在已經慢慢釋懷，坦言與其活在他人評論裡，不如盡力完成自己的本分來得實際。「我連有時候角色功課都怕做不足了，所以我不會特別去想其他事情，這也不是我該擔心的事情，把自己的功課努力做好，其他事自然發生就好。」

林柏宏：抽鬚造型針織上衣、丹寧長褲、米白球鞋（ALL BY FENDI）。 許光漢：FF Logo印花襯衫、褐色西裝褲、拼色休閒鞋（ALL BY FENDI）。

演戲，愛上了就是一輩子

外界描述他們是完美男神，外表彷彿自帶濾鏡，為人善良溫暖又謙虛的性格更是圈粉無數。光漢反駁解釋：「完全沒有。因為我也會有不細心或是不暖心的時候，那只是大家給我的定義，但我私底下就只是一個正常人。」定睛一看，柏宏雙手抱膝嘴角上揚，他心虛的說自己在放空，「因為我想說你在攻他（笑）」柏宏補充：「我覺得有標籤或是對我有既定的想法都很好，這樣子有一天我才能夠去突破它。」

毫無保留的把握每個當下，沒有放棄的理由，是出於單純的熱愛，兩人持續在表演的世界淋漓盡致的展現自己。柏宏說，「其實每一次遇到很棒的團隊，或者遇到一個很喜歡的角色，那快樂無可取代，而且身體跟心靈上的勞累，都抵不過創作的開心。看到大家都享受在創作的快樂當中，會想要成為一份子，繼續跟團隊一起創造出好多驚喜。」於是堅持不需要理由，「別人都還在努力，而且他們可能過得比我還辛苦，那我有什麼資格好說話的？」確認過眼神，光漢沒有半點懷疑。就算電影播映後迎來曲終人散，不論他們去到哪裡飛翔，觀眾都會在場。

【完整內容請見ELLE雜誌 2023年2月號】