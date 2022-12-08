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出演《小女子》談出道以來心情 金高銀曝對「金錢」的想法

聯合新聞網／ ELLE
J12 鑲鑽腕錶，黑色高抗磨陶瓷搭配精鋼錶殼及62顆鑽石，搭載Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，約70小時動力儲存，直徑：38毫米（CHANEL）。
J12 鑲鑽腕錶，黑色高抗磨陶瓷搭配精鋼錶殼及62顆鑽石，搭載Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，約70小時動力儲存，直徑：38毫米（CHANEL）。

【PHOTOGRAPHER_HONG JANG HYUN,FASHION EDITOR_LEE HA YAN,FEATURES EDITOR_LEE MA ROO,FASHION STYLIST_LEE YUN MI,HAIR STYLIST_KANG HYUN JIN,MAKEUP ARTIST_LEE NA KYEUM,NAIL ARTIST_LIM MI SUNG AT LI.M,SET STYLIST_LEE NA KYUNG AT CALLA 7,ASSISTANT_LEE YEON JU,TRANSLATION_VENSON CHEN,EDIT_KORA HSIEH,HAZEL CHEN】

本月ELLE 雜誌邀請到四位高人氣的韓星拍攝封面，第三位登場的是今年出道10週年的金高銀，回憶起剛從影時，她多次選擇與知名演員前輩共同出演，直接觀察前輩們如何演戲、如何對待拍攝現場，從中快速學習。幾年前她在韓國版《ELLE》封面拍攝中曾說過：「我深愛每一部出演的作品，我不認為經由這麼多人的努力拍攝出來的作品是毫無意義的。」她深知要打造一部作品，需要很多人在看不見的地方付出努力。

對這世界有著適當的距離與愛，金高銀帶著自信先開啟了話題，透過眼神與手勢傳遞著想說的話。2022年是金高銀出道第10年，在韓劇《柔美的細胞小將》、《小女子》中金高銀在各種角色之間來回穿梭，這回她將用金高銀這個角色跟我們聊聊出道以來的心情，並從過往的經驗中學習如何正視自己、面對情緒。

ELLE：從出道開始，便與《中國城》的金憓秀、《俠女：刀的記憶》的全道嬿、《季春奶奶》的尹汝貞等大前輩們並列主演，當時決定出演的最大原因為何？

金高銀：我以主演出道的時候，感受到非常多的不足，所以我認為可以最快彌補這份不足的方法，就只有在新人時期與前輩們一起演戲。我想直接觀看前輩們是如何演戲、如何對待拍攝現場，並快速從中學習。我真的向很多很棒的前輩們學習到很多，似乎就是在那個時期我產生了「未來也能表現好」的自信。

ELLE：4年前妳在與Chanel初次一起進行的《ELLE》封面拍攝中曾經說過：「我深愛每一部出演的作品，我不認為經由這麼多人的努力拍攝出來的作品是毫無意義的。」

金高銀：因為我知道要打造一部作品，需要很多人在看不見的地方付出努力。如果要使那些「努力」發光發熱，作品能被討論是很重要的。從結果來看，大眾文化藝術在受到很多人關心時，才能成為有意義的作品。所以我認為宣傳作品讓大家知道也包含在演員應盡責任裡。

ELLE：《小女子》的仁珠在三姊妹中是最常講到金錢的，在現實生活中，金錢的確也成為人們強烈的動機或行動的原動力。金高銀看「金錢」的視角是否也產生過變化？

金高銀：無論是小時候還是現在，我對金錢的想法都一樣，過猶不及，太多的話可能會變得不幸。我曾經有過需要勒緊腰帶的時期，也曾經看過父母為錢煩惱的模樣。雖然我也希望家人們在花錢時可以沒有太多顧慮，但同時我也認為錢能給的幸福適當就好。當然每個人對於「適當」的標準與價值勢必各不相同。

ELLE：今年領養的狗月兒似乎在很短的時間內成為妳生活中最大的存在，什麼時候最能感受到月兒強烈的愛？

金高銀：無論是每次當我回到家，牠搖著尾巴的樣子，還是感受到牠從我身上獲得安定感的時候，我都非常感動且暖心。暫時出去買個咖啡回來，牠的視線也都固定在我身上，看著牠這個樣子就會想：「啊，我是牠的監護人」，並且感受到責任感。

ELLE：雖然也會有像這樣的愛存在中活中，但隨著年紀的增長，疼愛自己的人生病離開的經驗似乎更多，對於這樣的失去，妳是如何消化並接受的呢？

金高銀：在那段時間內，盡情地悲傷是很重要的。我小時候跟奶奶兩個人一起住了6年，奶奶過世的時候，我正好忙著拍戲，劇組為了讓我能服喪，幫我調整了日程，我非常感激他們，所以葬禮一結束，我就回到劇組工作了。原本我還以為我沒事了，但工作一結束，悲傷的情緒才開始排山倒海湧了上來，似乎就是在那個時候感受到，情感不是我忽略就會消失，必須充分表達、充分哀傷，用心送走這樣的情緒。

ELLE：今天拍攝過程中手腕上都佩戴著J12，有對腕錶感受到全新的魅力嗎？

金高銀：這我真的有話要說！我的手腕太細了，所以錶盤經常會遮住整個手腕，我曾經認為自己非常不適合戴腕錶，但J12 33mm的大小非常適合我，所以我很常配戴它，也感受到其中的魅力。無論是白色還是黑色，都美到分不出優劣！

黑色針織上衣、鑽飾牛仔褲、J12 鑲鑽腕錶，黑色高抗磨陶瓷搭配精鋼錶殼及62顆鑽石，搭載Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，約70小時動力儲存，直徑：38毫米（ALL BY CHANEL）。
黑色針織上衣、鑽飾牛仔褲、J12 鑲鑽腕錶，黑色高抗磨陶瓷搭配精鋼錶殼及62顆鑽石，搭載Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，約70小時動力儲存，直徑：38毫米（ALL BY CHANEL）。

ELLE：妳成為了很多愛情故事的主角，請選出妳覺得最浪漫的作品或戲份。

金高銀：其實想到談戀愛就開始覺得頭痛，但《柔美的細胞小將》是部會讓人覺得：「沒錯，戀愛就是有這樣的樂趣！好想戀愛！」的作品。雖然其他作品中的愛情非常美麗且觸動人心，但因為戲劇化所以比較無法有共鳴，可是《柔美的細胞小將》中的愛情是非常真實的，所以拍攝的過程中一直覺得很有趣，雖然我與具雄和八筆都分手了（笑）。

ELLE：最近笑得最開心的時候。

金高銀：結束電視劇拍攝，除了不舒服沒能來的瓷炫姐以外，《小女子》編劇、導演、CP、志媛姐、志鉉、持厚，7個人齊聚在我家，不管是誰開口說話我們都能哄堂大笑，那天真的笑得很開心。

ELLE：今年是妳出道10週年，10月15日即將舉行粉絲見面會。

金高銀：2015年舉行第一次的粉絲見面會之後，睽違了5年才舉辦。其實粉絲們常常在拍攝現場送上咖啡車應援，但卻沒什麼機會可以見到粉絲們，所以我非常期待。

【完整內容請見 ELLE雜誌 2022年12月號】

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