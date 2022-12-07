想成為「成熟的代名詞」 朴敘俊曝職涯中最深刻的是這句話

【PHOTOGRAPHER_HONG JANG HYUN,BEAUTY EDITOR_KIM SUN YOUNG,FEATURES EDITOR_LEE MA ROO,HAIR STYLIST_EOM JUNG MI AT PRANCE,MAKEUP ARTIST_DAHLLAE AT PRANCE FASHION,STYLIST_LIM HYE RIM,SET STYLIST_YOO HYE WON,ASSISTANT_SUNG CHAE EUN,TRANSLATION_VENSON CHEN,EDIT_KORA HSIEH、HAZEL CHEN】

12月份ELLE雜誌邀請到四位高人氣的韓星拍攝封面，近日漫威官方宣布出演《驚奇隊長2》的朴敘俊，有「青春的代名詞」稱號的他，在演藝事業上總是全力衝刺著。回憶起自己曾提出「正在慢慢地往上爬」這樣的形容，他認為自己是透過接觸各類型的作品及角色才能走到現在，期許未來能不斷向大眾展現他的各種面貌。

朴敘俊的每一部韓劇、電影都讓人印象深刻，近期甚至還加入漫威電影出演《驚奇隊長2》，在演藝事業總是全力衝刺的他，努力挑戰各種不同可能性，但私下的他卻溫暖又細心，重視人與人之間的情感。總是給人青春、熱血形象，目前正朝著成熟這個形容詞邁進。

ELLE：在累積待播作品的同時，今年先以兩部綜藝節目《IN THE SOOP：友情旅行》（以下簡稱《IN THE SOOP》）和《青春MT》與大家見面了呢。播出後自己也有重看了一遍嗎？

朴敘俊：那當然，兩部都看得很開心。《IN THE SOOP》讓我回想起很久之前與朋友們的旅行，感覺很棒。《青春MT》裡大家一起玩遊戲的畫面真的非常有趣，我就像觀眾一樣笑著看完了。兩部綜藝都留下了寶貴的回憶。

ELLE：現在的朴敘俊會如何定義「同事情誼」？

朴敘俊：「緣分」，這是我最近突然冒出的想法。我認為因為一部作品而相聚的每一位同事都是珍貴的緣分。大家以拍出好作品為目標共同前進，在各自的崗位上盡心盡力，我覺得這本身就是一件非常帥氣的事。

ELLE：記得當時還以「正在慢慢地往上爬的朴敘俊」詢問你的下一步會是什麼？那時完全沒想到之後會傳出進軍好萊塢的消息。那現在對未來的自己有什麼期待嗎？

朴敘俊：我也認同「慢慢地往上爬」這樣的形容。我認為自己是透過接觸各式各樣的作品及角色才能走到現在。所以比起巨大的期待，我更希望在演員這條路上能不斷向大眾展現我的各種面貌。

香奈兒調香師Olivier Polge充滿成熟的Bleu de Chanel香奈兒藍色男性香氛系列就此誕生。

ELLE：Bleu de Chanel男性香氛系列追求的是有個性且能表達主見，卻又不失優雅的人物。朴敘俊會如何表達自己的意見呢？

朴敘俊：先盡量讓自己冷靜下來，然後努力把我的思緒，以及想傳遞的話整理清楚後再說出來。

ELLE：你在即將上映的電影《Dream》中飾演了流浪者國家足球隊隊長的足球選手尹洪大。你認為足球的魅力在哪裡呢？

朴敘俊：雖然為了徹底理解劇中人物的心情而做了許多努力，但我仍然沒辦法百分之百了解真正的教練及選手們的心情。不過我能感受出來，所有的選手時時刻刻都在與自己做激烈地抗衡，不僅僅只限於賽場上。看到選手們全神貫注投入比賽，盡情揮灑汗水並得到宣洩的樣子，我想應該就是足球與所有運動的魅力吧。

ELLE：想要稱讚別人或表達感謝的時候，你會怎麼做呢？

朴敘俊：與其說用某種言語或表達方式，我覺得傳遞真心應該就是最好的表達。我的個性其實不太懂得表達，只是在與人交流或工作的時候，總是努力付諸真心。

ELLE：你希望自己被稱為的「OO的代名詞」是什麼？

朴敘俊：這種話從我自己口中說出來有點難為情，不過很常聽到報導或媒體稱我為「青春的代名詞」。如果說青春總有一天會逝去，那麼現在我希望能成為「成熟的代名詞」。

ELLE：我覺得全力衝刺的青春電影依然很適合拿來形容你。現在的你會想要放慢腳步，稍微看看四周嗎？

朴敘俊：我現在好像比較游刃有餘了。以前可能只是不停地往前衝，現在會思考該如何讓自己好好休息，觀察周遭並回頭檢視自己。我每次煩惱的事都不同，總是會有很多想法，特別是在工作的時候我會想得更多，所以徹底的休息對我來說也很重要。

黑色漆皮夾克（COURRÈGES）；黑色闊腿長褲（LEMAIRE）；內搭黑色無袖上衣（造型師私物）。 穿著皮衣，站在鏡頭前展現有別以往的朴敘俊。在展現自由、本能、朝氣、紳士及奢華的形象後，最後他再次拿起Bleu de Chanel藍色男性香精。

ELLE：什麼樣的故事能夠打動朴敘俊？最近有沒有什麼作品讓你深受感動？

朴敘俊：我會欣賞各種類型的作品。但最近忙於工作，所以看的不多。現在腦中馬上浮現的作品是《那年，我們的夏天》。即便作品中的人物就像實際存在於現實，但感情線依舊讓人產生共鳴及觸動人心。

ELLE：你累積了不少經驗，也達成許多成就。現在的朴敘俊還有哪些人生願望？

朴敘俊：和朋友們去自助旅行。如果真的有機會，我想和大家一起去自助旅行。然後用我親自拍攝的影片和自製的歌曲做成公路電影，感覺應該很不賴。

ELLE：你想再次重回的情景是何時？

朴敘俊：第一次演戲時的片場。與其說懷念那個時期，其實是我想重新感受當時的感覺。雖然現在拍戲時依然會感到興奮和緊張，但好像還是和最初的那種感覺不太一樣。

ELLE：回顧自己的職業生涯，令你印象最深刻的代表性台詞是？

朴敘俊：「你不要決定我的價值，我的人生才剛要開始，我會實現我所有的心願。」這是《梨泰院Class》裡的台詞。我們生活中總是會遇到各種挫折與障礙，所以在我說出會克服一切，實現所有的心願時，也覺得感觸特別深。不只是我，許多人也都希望能夠過著自己想要的生活。

ELLE：最近有沒有哪一頓飯讓你覺得很開心？

朴敘俊：不久前拍攝結束後，我在家喝了一瓶啤酒，真的既暢快又幸福。

ELLE：還記得兩年前為《ELLE》拍攝封面時，你的海外粉絲送了巧克力到《ELLE》的辦公室，當時也和組員們一起分享了。老實說我們拍攝了許多封面，但那種事好像還是第一次遇到。

朴敘俊：我也非常驚訝，居然給了我這麼多的愛。粉絲們的心意和熱情經常是促使我更加努力演戲的原動力。每當出道日或紀念日，他們也都會以我的名義捐款，帶頭行善，我感到非常感謝與驕傲。

【完整內容請見 ELLE雜誌 2022年12月號】