母女互動如閨蜜 二女兒Lily曝小S真實樣貌：媽媽像雲朵

ELLE 雜誌11月號邀請到小S及女兒Lily擔任封面人物,採訪當日母女二人的互動,彷彿一對多年好閨蜜。在旁人眼中,那幽默風趣的特質,母女兩人卻是不謀而合,在Lily身上,總能夠挖掘到小S的部分樣貌。

小S徐熙娣自豪是最會生的巨星,與其說是孩子的媽,相處起來反倒更像好閨蜜,在二女兒Lily許韶恩眼中,她是世界上最溫暖的港灣。以法國電影《兩生花》為靈感,延續擁有相似生活背景和性格的薇若妮卡故事,這次ELLE邀請母女二人詮釋「雙面S」概念,展演出獨一無二的雙生協奏曲。

推開梳化間房門,映入眼簾的是熙娣側身把頭靠在座椅邊,與夥伴確認工作排程,而這不合理的姿勢,是好讓髮型師完成稍後拍攝的造型。Lily安靜地坐在斜後方,敷著面膜,桌上擺放的筆電令人難以離開眼球,螢幕停留在英文課程教材,即使我們尚未從眼前的畫面中回過神,年僅15歲的Lily,已經從容不迫地準備好接受訪問。

變成母親的時刻

幾個月前,小S首次帶著Lily出席記者會,兩人小鬥嘴的橋段把現場媒體逗得樂不可支,一如社群媒體上,她總會突如其來在寶貝女兒的貼文下留言,偶爾姐妹聯手跟媽媽互相出賣,就像朋友間的互動,讓人看了會心一笑。以前小S上節目常把徐媽媽掛嘴邊,在她眼中,同樣養育著三個女兒的徐媽媽是勇者,也因此她清楚「母親」在女兒人生中無可取代的地位。

「她們在我生命中是非常重要的角色,可是時不時會切換欸。比如說有的時候我們會變得像非常好的閨蜜,她們會把所有事情跟我分享,然後參考我的意見,像是好朋友在聊天一樣;有時候又會覺得她們不知道是哪一個神派下來整我的,要訓練我的情商、脾氣和耐心。以前我以高EQ著名,很難會有事情把我惹毛,現在已經不知道我的EQ跑去哪裡了。」小S說,自己也是愛女的僕人,就連希望女兒培養愛乾淨習慣都不會搬出母親那面,頂多是家中長女般的存在。

「雖然都是女兒,但我覺得自己變成母親的時刻其實非常的少,好像只有在她們很脆弱的時候我才會有母親感。」例如許老三確診,一夕發燒到41.9度簡直把她嚇壞,當時口罩底下已被擔心的淚水浸濕,全心全意細心照顧的同時,那刻她瞬間深刻意識到自己的身分。「以前我根本懶得做飯,可是因為知道她們很喜歡吃我做的飯,所以我就想說那拼了也要去學,等她們以後真的出國留學的話,應該會懷念媽媽做的一兩道菜吧。」

拍攝過程沒有拌嘴,只見小S時而小聲指導Lily動作,時而投以關愛眼神,氣氛既溫馨又可愛。「大部分時間媽媽就是我的好閨蜜,雖然有時候我會跟她吵架,但我把它視為閨蜜的小吵架,就會覺得很自在。偶爾還是會把她看為一個偉大的媽媽,因為我們很調皮,也喜歡搞些惹毛她的事情,媽媽都會說我們三個真的很欠揍,卻還是很有耐心的陪伴還有照顧我們。一起相處後發現,我們是真的很愛彼此。」Lily調皮地笑著說。

想要成為榜樣

成為人母後,女性角色容易弱化,被外界稱為「XX媽媽」就此失去自我,小S坦言不在乎那些Title。「就算生了小孩變成媽媽,我心裡還是覺得我就是徐熙娣啊,都還是講出一些沒什麼特別營養的話。不管叫我小S、徐熙娣、國際巨星,還是曦文媽媽、韶恩媽媽、曦恩媽媽,這些稱呼對我來說根本一點都不重要。」Instagram自介的「職業婦女」四個字,最符合她對自己的註解,「其實像國際巨星就是為了上台想要炒熱氣氛硬取的,當時想說『主持人小S』聽起來很弱,也不知道我哪來的靈感,說我是International Professional Super Star。」她佩服自己的機靈,自認喜歡把話講得很滿,那些稱號,單純是浮雲罷了。

問到Lily對媽媽的這些封號有何感想,她笑意止不住,「一開始我覺得很好笑,後來就慢慢的發現好像有一點真實,因為媽媽生了我們三個非常獨樹一格的姐妹,她真的很會生。」Lily用戲謔的口吻回應,甚至糾正我們只說Super Star是不對的,「在螢幕前,媽媽就是非常開朗,一直開玩笑、幽默又風趣,但在私底下她也是一樣以這種方式跟我們一起生活,不過我發現她會同時把教育放到笑話裡面。」

遺傳到小S的美貌,許多網友說Lily獨有的氣質宛如電影明星,好似天生要進演藝圈,一舉一動經常登上熱搜,尤其對她回覆粉絲問題的成熟對答留下深刻印象。儘管Lily多次向我表明緊張,但其應對進退和早熟思想,儼然超出實際年齡。不把星二代看作負面標籤,她反倒認為自己有更多機會去展現自我可能,以及嘗試各式各樣的新鮮事物,包含一窺媽媽的工作環境:「既然是星二代,那我就要更加努力的去做出榜樣,會想要試著讓自己發揮到最好。畢竟人生就是一連串的考驗,也不用害怕這些事情。」

Lily自剖三個關鍵字:「藝術家」、「有主見」、「古靈精怪」,笑得靦腆,強調自己真的沒有外界想像的那般早熟,「聽到大家這樣稱讚我覺得很好笑,也很意外。」看到攝影棚桌上放有愛吃的巧克力,她的童心展露無遺,終究是個女孩。「在大庭廣眾面前我會想有比較成熟穩重的形象,其實我私底下是很幼稚的人,平時喜歡搞笑,或去做一些刺激或者好玩的事情。」

平行宇宙的另一個自己

雖然她偷爆料,自己不像媽媽可以很多天不洗頭,但那幽默風趣的特質,兩人卻是不謀而合,在Lily身上,總能夠挖掘到小S的部分樣貌。「我覺得媽媽很像雲朵,因為雲朵可以是不同形狀呈現,可能烏雲密布,也有可能晴空萬里,即使我看不到雲朵,還是知道它一直都會存在,這讓我很有安全感;就算她不在我身邊,我還是知道她永遠會挺我。」她這樣形容母親。

原本想請小S給不同年齡層女性建言,殊不知愛女心切,間接對三位寶貝女兒喊話:「20歲真的要好好享受,盡量多去探索這個世界,不是說多交男朋友,而是多認識朋友,但如果一旦發現朋友人品不好的話,就要趕快撤;30歲的時候希望她們已經有很明確的方向,知道自己想做什麼,真正努力的成為理想中的自己,不要在那邊猶豫不決,嘴巴上說一說而已;40歲,我覺得應該要有Something了吧,不管是成為非常棒的家庭主婦,還是做了很想做的職業。」

訪談尾聲我問Lily,假設在路上遇見跟自己長得一模一樣的人,會想跟對方說些什麼?「我會希望她自由地活著,不要被社會的標準給框架,因為每個人都是獨特的自己,不應該被別人影響。我也會很好奇的問她:『你有沒有很喜歡吃草莓冰淇淋?』如果她也喜歡吃,我會約她一起去吃!」她笑得合不攏嘴,眼神在發光,無厘頭的好奇心,彷彿道出了對這世界的無所畏懼。

