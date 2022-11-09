快訊

中職／二連霸！吳哲源7局好投鎖猿 兄弟8連勝史上唯一

母女互動如閨蜜 二女兒Lily曝小S真實樣貌：媽媽像雲朵

聯合新聞網／ ELLE
小S：咖啡色格紋襯衫、迷彩感綠色羊羔毛外套（BOTH BY COACH）；Mood Yummy Bear圓環耳環、 Captain Yummy Bear圓環耳環、個性Yummy Bear珍珠項鍊、 XL Mood Yummy Bear珍珠可調節項鍊、Ultra Violet Yummy Bear戒指（ALL BY APM MONACO）。 Lily：長版卡通圖案T-Shirt、焦糖色大衣外套（BOTH BY COACH）；個性Yummy Bear珍珠項鍊、XL Mood Yummy Bear珍珠可調節項鍊、Baby Mood Yummy Bear戒指、Ultra Violet Yummy Bear戒指（ALL BY APM MONACO）。
小S：咖啡色格紋襯衫、迷彩感綠色羊羔毛外套（BOTH BY COACH）；Mood Yummy Bear圓環耳環、 Captain Yummy Bear圓環耳環、個性Yummy Bear珍珠項鍊、 XL Mood Yummy Bear珍珠可調節項鍊、Ultra Violet Yummy Bear戒指（ALL BY APM MONACO）。 Lily：長版卡通圖案T-Shirt、焦糖色大衣外套（BOTH BY COACH）；個性Yummy Bear珍珠項鍊、XL Mood Yummy Bear珍珠可調節項鍊、Baby Mood Yummy Bear戒指、Ultra Violet Yummy Bear戒指（ALL BY APM MONACO）。

小S：黑色T-Shirt、黑色皮革大衣（BOTH BY COACH）；個性六芒星圓圈垂墜耳環、六芒星與圓圈Y形垂墜項圈、六芒星圓圈戒指、六芒星圓圈個性戒指（ALL BY APM MONACO）。Lily：粉紅色針織背心、粉紅色潑墨丹寧外套（BOTH BY THE ATTICO）；印花Logo圖騰外套（COACH）；六芒星與圓圈項圈（APM MONACO）。
小S：黑色T-Shirt、黑色皮革大衣（BOTH BY COACH）；個性六芒星圓圈垂墜耳環、六芒星與圓圈Y形垂墜項圈、六芒星圓圈戒指、六芒星圓圈個性戒指（ALL BY APM MONACO）。Lily：粉紅色針織背心、粉紅色潑墨丹寧外套（BOTH BY THE ATTICO）；印花Logo圖騰外套（COACH）；六芒星與圓圈項圈（APM MONACO）。

【PHOTOGRAPHER_YUNG HUA CHEN;PROJECT MANAGER_SANDY HSU;ART DIRECTOR_SANDY YANG;FEATURES ASSOCIATED_DOMINIQUE CHIANG;PHOTOGRAPHER ASSISTANT_AFA;STYLING_QUENTI LU;STYLIST ASSISTANT_AN CHEN, NI CHIEH HSIN, LETICIA WANG;MAKE UP_YALI(小S)、京伶(LILY);HAIR_SYDNI LIU@ZOOM HAIRSTYING(小S)、VANESSA LEE@ZOOM HAIRSTYING（LILY）;INTERVIEW&TEXT_ALLISON CHEN】

ELLE 雜誌11月號邀請到小S及女兒Lily擔任封面人物，採訪當日母女二人的互動，彷彿一對多年好閨蜜。在旁人眼中，那幽默風趣的特質，母女兩人卻是不謀而合，在Lily身上，總能夠挖掘到小S的部分樣貌。

小S徐熙娣自豪是最會生的巨星，與其說是孩子的媽，相處起來反倒更像好閨蜜，在二女兒Lily許韶恩眼中，她是世界上最溫暖的港灣。以法國電影《兩生花》為靈感，延續擁有相似生活背景和性格的薇若妮卡故事，這次ELLE邀請母女二人詮釋「雙面S」概念，展演出獨一無二的雙生協奏曲。

推開梳化間房門，映入眼簾的是熙娣側身把頭靠在座椅邊，與夥伴確認工作排程，而這不合理的姿勢，是好讓髮型師完成稍後拍攝的造型。Lily安靜地坐在斜後方，敷著面膜，桌上擺放的筆電令人難以離開眼球，螢幕停留在英文課程教材，即使我們尚未從眼前的畫面中回過神，年僅15歲的Lily，已經從容不迫地準備好接受訪問。

黑色T-Shirt、黑色皮革大衣 （BOTH BY COACH）； 粉紅色潑墨丹寧長褲 （THE ATTICO）； 個性六芒星圓圈垂墜耳環、 六芒星與圓圈Y形垂墜項圈、 六芒星圓圈戒指 （ALL BY APM MONACO）。
黑色T-Shirt、黑色皮革大衣 （BOTH BY COACH）； 粉紅色潑墨丹寧長褲 （THE ATTICO）； 個性六芒星圓圈垂墜耳環、 六芒星與圓圈Y形垂墜項圈、 六芒星圓圈戒指 （ALL BY APM MONACO）。

變成母親的時刻

幾個月前，小S首次帶著Lily出席記者會，兩人小鬥嘴的橋段把現場媒體逗得樂不可支，一如社群媒體上，她總會突如其來在寶貝女兒的貼文下留言，偶爾姐妹聯手跟媽媽互相出賣，就像朋友間的互動，讓人看了會心一笑。以前小S上節目常把徐媽媽掛嘴邊，在她眼中，同樣養育著三個女兒的徐媽媽是勇者，也因此她清楚「母親」在女兒人生中無可取代的地位。

「她們在我生命中是非常重要的角色，可是時不時會切換欸。比如說有的時候我們會變得像非常好的閨蜜，她們會把所有事情跟我分享，然後參考我的意見，像是好朋友在聊天一樣；有時候又會覺得她們不知道是哪一個神派下來整我的，要訓練我的情商、脾氣和耐心。以前我以高EQ著名，很難會有事情把我惹毛，現在已經不知道我的EQ跑去哪裡了。」小S說，自己也是愛女的僕人，就連希望女兒培養愛乾淨習慣都不會搬出母親那面，頂多是家中長女般的存在。

「雖然都是女兒，但我覺得自己變成母親的時刻其實非常的少，好像只有在她們很脆弱的時候我才會有母親感。」例如許老三確診，一夕發燒到41.9度簡直把她嚇壞，當時口罩底下已被擔心的淚水浸濕，全心全意細心照顧的同時，那刻她瞬間深刻意識到自己的身分。「以前我根本懶得做飯，可是因為知道她們很喜歡吃我做的飯，所以我就想說那拼了也要去學，等她們以後真的出國留學的話，應該會懷念媽媽做的一兩道菜吧。」

拍攝過程沒有拌嘴，只見小S時而小聲指導Lily動作，時而投以關愛眼神，氣氛既溫馨又可愛。「大部分時間媽媽就是我的好閨蜜，雖然有時候我會跟她吵架，但我把它視為閨蜜的小吵架，就會覺得很自在。偶爾還是會把她看為一個偉大的媽媽，因為我們很調皮，也喜歡搞些惹毛她的事情，媽媽都會說我們三個真的很欠揍，卻還是很有耐心的陪伴還有照顧我們。一起相處後發現，我們是真的很愛彼此。」Lily調皮地笑著說。

想要成為榜樣

成為人母後，女性角色容易弱化，被外界稱為「XX媽媽」就此失去自我，小S坦言不在乎那些Title。「就算生了小孩變成媽媽，我心裡還是覺得我就是徐熙娣啊，都還是講出一些沒什麼特別營養的話。不管叫我小S、徐熙娣、國際巨星，還是曦文媽媽、韶恩媽媽、曦恩媽媽，這些稱呼對我來說根本一點都不重要。」Instagram自介的「職業婦女」四個字，最符合她對自己的註解，「其實像國際巨星就是為了上台想要炒熱氣氛硬取的，當時想說『主持人小S』聽起來很弱，也不知道我哪來的靈感，說我是International Professional Super Star。」她佩服自己的機靈，自認喜歡把話講得很滿，那些稱號，單純是浮雲罷了。

問到Lily對媽媽的這些封號有何感想，她笑意止不住，「一開始我覺得很好笑，後來就慢慢的發現好像有一點真實，因為媽媽生了我們三個非常獨樹一格的姐妹，她真的很會生。」Lily用戲謔的口吻回應，甚至糾正我們只說Super Star是不對的，「在螢幕前，媽媽就是非常開朗，一直開玩笑、幽默又風趣，但在私底下她也是一樣以這種方式跟我們一起生活，不過我發現她會同時把教育放到笑話裡面。」

遺傳到小S的美貌，許多網友說Lily獨有的氣質宛如電影明星，好似天生要進演藝圈，一舉一動經常登上熱搜，尤其對她回覆粉絲問題的成熟對答留下深刻印象。儘管Lily多次向我表明緊張，但其應對進退和早熟思想，儼然超出實際年齡。不把星二代看作負面標籤，她反倒認為自己有更多機會去展現自我可能，以及嘗試各式各樣的新鮮事物，包含一窺媽媽的工作環境：「既然是星二代，那我就要更加努力的去做出榜樣，會想要試著讓自己發揮到最好。畢竟人生就是一連串的考驗，也不用害怕這些事情。」

Lily自剖三個關鍵字：「藝術家」、「有主見」、「古靈精怪」，笑得靦腆，強調自己真的沒有外界想像的那般早熟，「聽到大家這樣稱讚我覺得很好笑，也很意外。」看到攝影棚桌上放有愛吃的巧克力，她的童心展露無遺，終究是個女孩。「在大庭廣眾面前我會想有比較成熟穩重的形象，其實我私底下是很幼稚的人，平時喜歡搞笑，或去做一些刺激或者好玩的事情。」

粉紅色針織背心、粉紅色潑墨丹寧外套、灰色工業口袋長褲（ALL BY THE ATTICO）；黑色Logo印花外套（COACH）；六芒星與圓圈項圈、六芒星圓圈個性手鐲、六芒星圓圈手鍊、六芒星圓圈戒指、六芒星圓圈個性戒指（ALL BY APM MONACO）。
粉紅色針織背心、粉紅色潑墨丹寧外套、灰色工業口袋長褲（ALL BY THE ATTICO）；黑色Logo印花外套（COACH）；六芒星與圓圈項圈、六芒星圓圈個性手鐲、六芒星圓圈手鍊、六芒星圓圈戒指、六芒星圓圈個性戒指（ALL BY APM MONACO）。

平行宇宙的另一個自己

雖然她偷爆料，自己不像媽媽可以很多天不洗頭，但那幽默風趣的特質，兩人卻是不謀而合，在Lily身上，總能夠挖掘到小S的部分樣貌。「我覺得媽媽很像雲朵，因為雲朵可以是不同形狀呈現，可能烏雲密布，也有可能晴空萬里，即使我看不到雲朵，還是知道它一直都會存在，這讓我很有安全感；就算她不在我身邊，我還是知道她永遠會挺我。」她這樣形容母親。

原本想請小S給不同年齡層女性建言，殊不知愛女心切，間接對三位寶貝女兒喊話：「20歲真的要好好享受，盡量多去探索這個世界，不是說多交男朋友，而是多認識朋友，但如果一旦發現朋友人品不好的話，就要趕快撤；30歲的時候希望她們已經有很明確的方向，知道自己想做什麼，真正努力的成為理想中的自己，不要在那邊猶豫不決，嘴巴上說一說而已；40歲，我覺得應該要有Something了吧，不管是成為非常棒的家庭主婦，還是做了很想做的職業。」

訪談尾聲我問Lily，假設在路上遇見跟自己長得一模一樣的人，會想跟對方說些什麼？「我會希望她自由地活著，不要被社會的標準給框架，因為每個人都是獨特的自己，不應該被別人影響。我也會很好奇的問她：『你有沒有很喜歡吃草莓冰淇淋？』如果她也喜歡吃，我會約她一起去吃！」她笑得合不攏嘴，眼神在發光，無厘頭的好奇心，彷彿道出了對這世界的無所畏懼。

【完整內容請見 ELLE雜誌 2022年11月號】

延伸閱讀

女星不想讓女兒和許老三當朋友 小S回應超大氣

受封「最仙星二代」 小S二女兒自招：惹毛媽媽很欠揍！

大S發福再懷第三胎？小S氣炸怒嗆酸民「瞎了狗眼」

10歲許老三爆曾確診 高燒41.9度嚇壞小S哭濕口罩

相關新聞

母女互動如閨蜜 二女兒Lily曝小S真實樣貌：媽媽像雲朵

ELLE 雜誌11月號邀請到小S及女兒Lily擔任封面人物，採訪當日母女二人的互動，彷彿一對多年好閨蜜。在旁人眼中，那幽默風趣的特質，母女兩人卻是不謀而合，在Lily身上，總能夠挖掘到小S的部分樣貌。

將過40歲生日 林依晨愛的人生下半場：「自私」是必須的

ELLE 10月號邀請了三位對愛有著不同觀點的封面之星。第三位封面之星是與大家許久不見的林依晨，在成為人母後首度暢談她對孩子、對家人、對大自然、對自己的愛以及愛的無限可能。 這幾年她領悟到對自己的愛，才是一切的源頭，要懂得愛自己，先把自己照顧好了，才有能力照顧所愛的人。

音樂是愛的咒語 吳青峰：我做過最破格的事是成為歌手

ELLE 10月號邀請了三位對愛有著不同觀點的封面之星，首先登場的是在歌詞寫下許多愛的面向的吳青峰。音樂，是在他截至目前為止的生命中，認為可以說得上「愛」的事物。對於什麼是「愛」，他卻感到無以名狀。他不覺得是他在為音樂付出，而是音樂為他付出。當他心情被困住，或是覺得生無可戀的時候，唯一感覺會想做的事情，還是跟音樂有關。

以愛自己的方式拼搏 陳庭妮：最迷人的樣子是擁有自身模樣的時候

ELLE 10月號邀請了三位對愛有著不同觀點的封面之星。第二位封面之星是外表看起來既溫暖又樂天的陳庭妮，她坦言習慣把自己繃得很緊，過去曾逼迫自己成長、幾經徬徨。直到三十歲後才逐漸了解自己，「一個人最迷人的樣子，是擁有自己模樣的時候。」

Karencici不被定義的創作奇才 GREEDY And CONFIDENT

本期ELLE ACCESSORIES獨家採訪到創作新星Karencici，年僅24歲的她可謂才華洋溢，曾為蔡依林、田賦甄、林宥嘉等天王天后級歌手作詞、作曲，更兩度入圍金曲獎。她14歲接觸創作，16歲隻身從美國到台灣闖蕩。音樂一做就是十年，Karencici始終保有對創作的獨到見解，她期許自己可當聽眾的朋友，陪伴彼此、跟著每個人一起成長，把最真實的那面分享給大家。「我覺得Karencici是一個鼓勵大家勇敢做自己的Character，她並不完美。當你越認識自己，就會越接受自己的缺點和優點。」

楊謹華打破心規則 CHANGE FOR BETTER

ELLE雜誌今年度主題為「Game Changer」，在各月份皆安排有不同巧思來呈現，9月份特別邀請到三位影像創作者，平面設計師楊士慶、時尚攝影師Troy Wang及陳詠華，以他們的視角各自詮釋封面人物楊謹華，分享他們對於Game Changer的解讀。自認非典型美女的楊謹華，拍攝當天在攝影師指令下盡情搖擺，展現真實的自己。出道20年來，楊謹華歷經自我懷疑，透過持續與自己內心對話，及實際的人生經歷，體悟出「你要打從心裡喜歡自己的樣子，那才叫美。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。