林依晨 愛的無限可能UNLIMITED LOVE

【PHOTOPRAGHER_ICURA CHIANG;MAKEUP_PURPLESTAR; HAIR_KIM;STYLING_KATHY HSU;TEXT_ELIZA MAI;PROJECT MANAGER&EDIT_DOMINIQUE CHIANG】

把愛化為思念的電波，好久不見的林依晨，在為人母後首度暢談她對孩子、對家人、對大自然、對自己的愛……以及愛的無限可能。此刻的林依晨，不論處以何種姿態，只要沉沉靜靜地在那裡，從神情到指尖，舉手投足都散發著引人遐思的藝術感。無論是彷若海洋女神般浮出水面，如夢如幻；或僅是宛如站在電線燈桿旁，也讓人浮想聯翩，心頭湧起一股秋思情懷。

這也許是因為她靈魂的澄明，也許是因為時光的淬鍊，或者是因為她內心定定的、豐美的愛。

有人說，女人在有了她的第一個孩子之際，最美。林依晨亦如是。因為，孩子讓她充分感受到愛的存在。「你會很明顯從孩子眼裡看到，像是父母對待我們那樣、無條件的接受和依戀，那是我覺得滿神奇的。」談起將滿1歲的女兒，林依晨的眼裡有光，笑容含著感動。最近，她才剛剛學著說話的女兒，開始會叫媽媽；而她在外拍戲時，即使只有不到一天的空檔，她也會搭上最早班和最晚班的高鐵，南北飛奔，就為了回家看看好幾天不見的女兒。

與女兒的親密互動，源於林依晨童年時，媽媽所給予她滿滿的愛。「小時候，媽媽總是觀察我和弟弟喜歡吃的菜，然後想辦法兼顧營養，花很多時間精力去採買、搭配、烹煮食材。後來我才知道，不是每個家庭都是如此，很多人吃飯都是習慣買外食。也因此我每一次吃到媽媽煮的飯菜時，都感受到媽媽用很多的時間、關心所堆疊起來的愛。」說的雖是日常之事，但字字句句都能聽出，林依晨深刻感受並細心珍惜著母親對她的付出。

童年時光，也養成她對大自然的愛。當時，每個周末父親都會帶著她和弟弟到溪河邊露營，和蝌蚪、青蛙、螃蟹、蜻蜓等生物玩耍，在石頭上蹦跳攀爬，在背部仍可感受到鵝卵石形狀的薄床墊上睡去，是她生命長河中無可取代的感知與記憶。她說，「後來我才知道，那些接觸拓寬了我感官上的敏感度和觀察力，也影響到成年之後的價值觀。因為長時間和大自然相處，不僅可以從山河之間觀察到一定的規律，也會和自然環境有很深的連結，對大自然產生一種很特別的愛，你會敬畏它，也會想要去保護它。」

駝色長洋裝（LOEWE）；Liens系列18K玫瑰金吊墜、手環、手鏈、戒指、18K白金戒指（ALL BY CHAUMET）。

多元的愛 保護大自然、愛物惜物都是一種愛

也因此，談起「多元的愛」，林依晨所關心和在意的，不僅僅是人與人之間的愛，還涵蓋了對大自然、對動物和植物的愛。

「現在地球上已經有許多的物種滅絕，我也害怕我們曾看過的美麗山河，它們將不復存在，」她誠摯地說，「現代社會的生活狀態，會讓我們的感知慢慢鈍化，以為很多事物的存在都是理所當然，好像它們會一直都在，可是並不盡然。如果我們不夠愛大自然，漠視、不加珍惜，我們所在的土地、乾淨可使用的水、無毒的食物等等，都有可能會消失。當我們對自然的愛慢慢凋零，恣意地用我們想要的便利方式去生活，其實也會反噬到我們自己。」

這份對自然的愛，也進一步延伸至「無生命」的範疇。「對我來說，愛物惜物也是一種愛。雖然物品沒有生命，但是珍惜使用它，肯定它存在的價值，物盡其用，就是一種愛。」在她的生活中，有許多已使用二、三十年的物品，她仍珍惜不棄；有了女兒後，她也宣告親友，別為她採買送禮，只接受二手嬰幼兒用品的饋贈，希望大家一起節約資源。盡力做自己所能做的，並影響所能影響的人。

對自己的愛——先照顧好自己，才有能力愛別人

這幾年，林依晨也悟得，即使總想對父母、對孩子、對另一半付出更多的愛，但對自己的愛，才是一切的源頭，要懂得愛自己，先把自己照顧好了，才有能力照顧所愛的人。

過去她曾一味地付出，卻忘了重視自己，忽略了付出與收穫的平衡，於是身心的負荷和不平漸漸累積。後來才懂得，愛自己並不是自私，每個人都應該多留一點空間給自己，試著更了解自己，更常與自我對話，關心自己過得好不好，如果這樣會被稱為「自私」，那也是必須的。

「我發現，當我先把自己照顧好了，我的狀態和情緒，反而對我愛的人們也是好的。所以我就會去矯正過去那種『我必須不停犧牲我自己，他人才會好』的想法，」林依晨說。因此現在的她，會想方設法在不影響他人的情況下，優先照顧好自己。比如說，她了解自己需要足夠的獨處時間，因此在可容許的限度內，她會特意安排屬於自己的Me Time，讓靈魂換換氣，也讓自己的個性有機會伸展伸展。「我其實有找日間保母，所以在保母照顧小孩的時間，我會讓自己保持在有一些工作的狀態，沒有工作的話，也會保留和自己相處的時間，看看書、看看展覽，有時去看電影做功課，或是找好久不見的朋友聚會。我會盡最大的可能，和自己獨處，或者多和外界接觸。」

所以，即使在多重身分中忙碌，她仍常一個人在咖啡店裡閱讀、書寫，有時也會去上戲劇工作坊，那些是她的養分來源，也是她的釋放管道。「人是社會性的動物，不能只和極少數的人接觸，圍繞著一個小圈圈。那樣的話，能量循環不會太好，有時候會悶著，容易鑽牛角尖。保有自己的時間和空間，真的滿重要的。

黑色皮革大衣、黑色透紗內裏（SAINT LAURENT）。

人生進入下半場 全由自己揮灑

接下來，除了將接連演出2部影集和1部電影，林依晨也希望嘗試從製作和編劇的面向，參與戲劇創作。「我想要挖掘一些比較沒人注意到、但其實很嚴重的社會議題，還有和在地連結比較有關係的主題。目前有幾個故事在發展、籌備，還未成形，會有主要的編劇，我就是參一腳提供我的想法。有可能以後做的戲劇，不會是那麼商業化、鋒頭正熱的題材，也希望將關注的焦點引導到某些族群。」以演技贏得兩座金鐘獎肯定的林依晨，仍一直多方探索，嘗試用新的方式創作。「希望自己不僅僅只是演員，而是從不同的角色去參與戲劇的創作。既然有機會成為說故事的人，那麼就說好聽的故事，說值得被大家注意到和記住的故事。」

而10月，牙牙學語的女兒就要滿周歲了，林依晨自己也將度過40歲生日，進入人生的下半場。「其實，不只是人生即將進入下半場，而且時間更少了，疫情、戰爭、汙染等種種因素，更讓我想加緊腳步完成想做的事情，但因為家中有新成員加入，不得不重新思考，除了工作之外，要怎麼去填滿人生，或者是適時地留白，這個拉距一直都在我身上。」雖然沉浸於為人母的幸福，但林依晨同時也熱愛工作、心繫世界大事，「只能盡量提醒自己，可能選擇要更精鍊一點，因為每一樣決定，投入下去的時間不是幾個月、就是幾年，人生沒有多少這樣的時間，所以更要想清楚。」

她曾形容，人生不是一張To-Do-List清單，必須逐項完成；也非數學題，已有標準答案。人生是一幅畫，我們自己就是畫家本人，要濃墨重彩或輕描淡寫，要選擇任何顏色，採取何種筆法、順序、畫風，需不需要補救，全由自己決定。

此刻的她，想畫出什麼樣的人生之作？「或許是不要一個人那麼拼命，不要自己那麼辛苦，而是邀請身邊的人，不論是工作事業上的夥伴，或者是家人，大家合力來完成某些事情。」林依晨露出她特有的俏麗笑容說。無論是隨意簡約，或是幻彩絢爛，揮別一個人埋首努力，對她來說，現在最美的是集體創作。

【完整內容請見 ELLE雜誌 2022年10月號】