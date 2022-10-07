陳庭妮 愛自己的方式拼搏 ALL ABOUT LOVE

【PROJECT MANAGER_ SANDY HSU;PHOTOGRAPHER_HAZEL CHIU;PHOTOGRAPHER ASSISTANT_VITA LIU, YIN HAN, SOUR WHAT;STYLING_ EDIE LAI;MAKE UP_SHIRLEY HSU;HAIR_ 哲 立;INTERVIEW&TEXT_ALLISON CHEN;CAR_DANIEL LU】

眾人眼中的陳庭妮，既溫暖又樂天，加上一抹招牌笑容，總能在群體裡成為核心焦點。卸下工作、回到生活，演活各種角色的她也曾逼著自己成長、幾經徬徨，直至坦然面對本我，愛自己的真諦不言而喻。

近年陳庭妮在戲劇作品的突出表現有目共睹，繼去年憑藉《青春弒戀》Monica入圍金馬獎最佳女配角，今年再以《火神的眼淚》徐子伶一角獲得金鐘獎入圍肯定。游刃有餘的穿梭於各個角色間，看似不費力的表演，卻是對自我高要求所換取而來。

妮妮蹲坐在梳化間椅子上，絲毫不見女明星架子，沒有防備的模樣讓一行人笑稱這是姐妹聚會。無害雙眸眨呀眨的，好似準備接招、滿足我們的各種好奇心，誠實道出那些年找尋自己的過往。「其實我不是什麼都不去想的樂天派，而是習慣把自己繃得很緊。」一直以來在演藝路上拼搏，她的執著甚至觸動身旁工作人員，拍攝現場不禁感性地對妮妮下註解：「你對自己太殘忍了。」妮妮有感而發地說：「我覺得會在這行留下來的，都是對自我要求高的人。」

純銀鍍金曲線耳環、深綠色羊皮流蘇洋裝（BOTH BY BOTTEGA VENETA）。

我很對不起陳庭妮

許多人會說演員是孤獨的，體會不同人生故事雖然有趣，但同時意味著為了成就角色，必須暫時捨棄原本的自己、與自我對話。「每次我完成一個角色殺青後都會特別孤單，那感覺好明顯」她說，並非身體上的疲累，而是在掏空一切後，心境迎來的無限惆悵，「其實我既沒有角色的靈魂，也把陳庭妮的靈魂留在家裡三個月，只剩下肉體走來走去。那段時間是我在找自己，有時候要把陳庭妮找回來的過程會很拉扯，甚至有一點覺得⋯⋯我很對不起陳庭妮。」突如其來的這番自白，不免讓人有些心疼。

她坦言，年輕時期喜歡拍戲，享受角色帶領自己認識世界、拓寬視野，「近期偶爾會想，為什麼我一定要透過角色才可以認識世界？我不可以藉由陳庭妮的視角去認識世界嗎？」每當惡魔聲音出現，是內心的悸動將她拉回現實，「我很喜歡群體創作的感覺，而且每次接收到一個新劇本、對它很有想像的時候，所謂的徬徨跟孤獨感，好像又瞬間全部消失了。我會明白，其實我還是很熱愛我的工作。」

外界眼中的一百分

也許是入行得早，妮妮向來習慣把自己縮到最小，內心不夠自信，只好不斷地藉由吸取他人意見，盡可能和完美靠近。「成長過程中，老師或家長都會希望你是完美的，例如沒有考一百分下次要更努力，這是亞洲家庭環境很容易產生的邏輯，要盡力達到所謂的完美。以前我會積極的想去進修、多閱讀，認為應該要讓自己更言之有物、讓大家覺得我是一個有內涵的人。」追尋完美的路程，任何事物她都想嘗試，久而久之卻察覺到自己徹底迷失在外界聲音中。

「那些都不是真正的我，發現好像要聽聽自己的聲音，不完美又怎樣？不如大家預期又怎樣？我盡力了也享受那過程，哎唷，怎麼講到這會有點想哭⋯⋯」她用手搧了搧眼睛，試圖不讓淚水輕易落下，「我也不想讓大家覺得我是一個完人，完全沒有負面情緒又快樂開朗，真的不是。願意了解跟承認自己不完美，我覺得很難，而我也還在學習的路上。」妮妮告訴我，真正了解陳庭妮是誰，是等到三十歲後。「轉念帶給我很多快樂，當你心境上很知足，快樂真的變得好巨大；人不可能會有完美的那天，但一個人最迷人的樣子，是擁有自己模樣的時候。」

壓紋皮革大衣、金色戒指（BOTH BY MICHAEL KORS）；純銀琺瑯仿生耳環（BOTTEGA VENETA）。

「愛」讓我變得更柔軟

時而像小女孩展露無厘頭那面，時而化身穩重小姊姊，和身邊的工作夥伴照料著彼此，妮妮是不吝嗇給予愛的人，有趣的是，俗話說「愛要及時」卻也是在後來才明白的道理。「以前我是不太示弱的人，就算我知道我錯了，但我不太想要承認，也不太會道歉，想說行為改變就好了。可是我現在覺得示弱很重要，要適時的道歉，必須讓別人感覺到你的改變跟付出，其實這段關係才會持久。」表達愛的方式百百種，而她選擇了既內斂又直率的那一種。

「我覺得愛是付出，而付出是一件很偉大的事，因為大家都是有自由意志的人，但為什麼在付出的過程中會不計較回收？其實背後需要強大的愛來做支撐。」在妮妮身上，所謂的「愛」沒有既定輪廓，是那份純粹，讓她具備足夠的勇氣面對未知，成就每個階段的自己。

【完整內容請見 ELLE雜誌 2022年10月號】