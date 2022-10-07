吳青峰 音樂是愛的咒語LOVE SPELLS

【PHOTOGRAPHER_TROY WANG;ART DIRECTOR_SANDY YANG;STYLING_KATHY HSU;HAIR_EDMUND LIN@ZOOM HAIR;MAKEUP_兔姨;TEXT_VIVIENNE LIN;PROJECT MANAGER&EDIT_DOMINIQUE CHIANG】

在歌詞裡，吳青峰寫下許多愛的面向，音樂也對他施下魔咒長達多年。

於是把他的歌曲化為視覺想像，聽他置身如詩畫面喃喃絮語對音樂的愛。

冰雪滿天，萬物凝結，全球的疫情還肆虐著，為了與挪威創作歌手AURORA共創的歌曲〈Storm〉拍攝MV，當時已近百日不出戶的吳青峰終於踏出了家門，不辭遙遠飛行了千哩，來到北方的奧斯陸。在短租公寓的斜屋頂閣樓裡，他看著對面人家的陽台小座椅全鋪滿了雪，眼前一片白皚皚的景象，微微地出了神，他說：「很久沒有看到雪，這真的是在台灣很難想像的畫面，那一刻才覺得很久沒有離家這麼遠，而我是因為這首歌到了那個地方。」

無可名狀的愛

音樂，是在截至目前為止的生命中，他認為可以說得上「愛」的事物。然而，對於什麼是「愛」，他卻感到無以名狀。於是，我們試問愛是否與一再重複的行為有關，一如他每年都會重讀《百年孤寂》那般，有種可持續召喚他的魔力？他搖搖頭，對他而言，愛並非等同持續不斷的渴望，愛可以是一瞬間，而再愛也可能有出現休止符的一天。即便他自高中時期參賽演唱，這些年也不間斷地創作，難道下一刻也會不愛音樂了嗎？他說：「這是有可能的，但我還沒有感受到那個可能性的到來，我沒有辦法把話說死，但我喜歡一個東西，通常都可以喜歡很久。」

如果愛與持續性無關，是否又涉及自我的付出？「我不覺得是我在為音樂付出，而是它為我付出。心情被困住，或是覺得生無可戀的時候，唯一感覺會想做的事情，還是跟音樂有關。」在他的世界觀裡，愛無法被三言兩語定義，但他道出了這一段自己前往挪威拍攝MV的心路歷程。與AURORA開啟合作的前一段日子裡，他本已完成了一批歌的旋律，卻因發覺自己的心情還陷在因版權產生的糾紛中，無法真心地面對聽來愉快的音樂，遲遲無法填詞。

也許是深知青峰，音樂公司的夥伴看他意興闌珊的樣子，便提出了與外國歌手合作的想法，他在自己的臉書上寫道：「於是那個意志消沉的我就變得活蹦亂跳手忙腳亂神經兮兮，與AURORA一起寫〈Storm〉的時候，歌詞反映了我的心，還沒辦法面對幸福的曲子，等待一場風暴將我帶離地。」

銀色大衣、藍色襯衫、卡其色長褲（ALL BY GUCCI）。

看見心中的橄欖樹

若一個人對所愛事物的表述，可被視為極度貼近真我的宣言，似乎所有的字詞都很難抓得住青峰，他像一隻聰明的小鹿，輕盈閃過了所有的圈套，他深知定義可能設下的框架，而他並不打算讓自己待在任何的條框或規範裡。他喜歡了解規則，然後找尋例外的可能性，讓自己得到定義之外的自由，而成為一個Game Changer。

歪著頭想了好一會，他自言做過最破格的事，應該是成為歌手。沒有照著社會的期待，在畢業後尋一般的管道求職，個性怕生的他，反倒走上演藝之路，讓不少親友都大感驚訝。「成為歌手之前，我媽看待我的眼光，就是沒有想到有一天我會願意站在人群前面跟大家說話。第一次在電視前面看到我這麼做的時候，她哭了。她覺得我一定受到了很嚴苛的訓練、很辛苦，才有辦法在大家面前表演。」一開始，青峰也是不太講話的，串場的談話多由鼓手負責，隨著演出越來越多，台下逐漸累積了一批他曾交談過也叫得出名字的觀眾，他才開始感到自在。若他本不願被這世間的事物框限，音樂不僅攫住了他，也讓他逐漸蛻變。

然而，愛也可能生出荊棘，情感上的依賴若不及的愛的程度，就不會在不如願的時候感道刺痛，他說：「如果不夠愛，也不會有太大的傷害，如果一件事情可以造成傷害，一定是你對那件事情有不平等的愛。不夠愛的東西，也不會覺得在乎，但在乎等不等同於愛，我不是很確定。」

愛可以讓人抱持著熱情前進，但由愛來的傷害也可能使人放棄追求，而若能超越傷害帶來的考驗，人終究會因此變得更加強大。「如果因為我想唱歌卻傷害到我的親友，我覺得似乎很不值得，如果我喜歡的只是唱歌，而不是站在大家面前，我好像不應該繼續，所以2009年的時候，我曾一度考慮不要唱了。」狗仔追訪親友，讓他大感抱歉，那一年，他恰好去北京聽了齊豫的演唱會，在演出的最後，齊豫唱了她的名曲〈橄欖樹〉，讓青峰想起了自己在高中時期第一次報名歌唱比賽時，選唱的也是這首歌，而三毛的詞，字字句句都寫著人為夢想所進行的追尋，讓他重新審視了自己的初心，「齊姐說自己唱了這麼多年的〈橄欖樹〉，不知不覺也追求這橄欖樹幾十年了，覺得她應該成為自己的橄欖樹才是。這一番話讓我覺得我該為自己心中的這一棵橄欖樹繼續唱才對，如果我覺得身邊的人會因此受傷，我就做多一點事情保護他們。」

他因音樂而喜，也因音樂而憂，直到音樂一度似成痛苦的來源，最後拯救他的也還是音樂。有喜有憂，人在這樣的過程中變得強大，也許這就是愛的真相。

飾排水孔大衣（LOEWE）；白襯衫（LOUIS VUITTON）。

何妨眾人皆醒我獨醉

走過因愛而生的試煉，感到撥雲見日的他，重拾了之前擱置未填的曲子，順利地完成了文字部分的創作，並將完成的作品收進新發的《馬拉美的星期二》專輯中。

專輯首發的曲子〈......醉鬼阿Q〉，他邀請了自己一直很喜歡的歌手孫燕姿跨刀，「最好是眾人皆醒我獨醉，一個小破杯，有宇宙大千，酒鬼躲在細節裡頭，畫圈圈。」兩人在帶著充滿文字創意的歌詞中，自由穿梭於音樂中，有音樂可醉，如是幸福，無需再管周邊環境如何吵雜，多飲幾杯，醉鬼的世界裡，有著屬於另一個次元的精彩，只有同飲共醉的人能體會。回首自己走過的這幾年歲月，儘管讓他承受煎熬，他可以持平以對：「我以前很常被問，如果可以回到十年前想做些什麼，但即便知道日後會遇到這些事情，我也都不會想要改變任何事情。我覺得最好的方式是讓自己接受發生的一切，然後把時間放在做了真的有意義的事情上，雖然不見得真的會因此導向什麼重要的成果，但我此刻覺得很幸福，也許那就是一種意義。」

吳青峰 全創作個人專輯《馬拉美的星期二》介紹

用音樂開啟沙龍 以創作賦格生活

你有沒有曾經進入過一場關於各種創作的沙龍討論，內容各式各樣，天南地北聽著，卻又覺得好像是在對自己說話？《馬拉美的星期二》就是這樣的一張專輯。華語樂壇桂冠詩人吳青峰2022年全創作個人專輯《馬拉美的星期二》，就是一張集結各領域創作者聚會的沙龍，我們聽到青峰的創作是如何被藝術、舞蹈、音樂、詩歌所影響，更看到每首歌被創造出的角色、與會的沙龍嘉賓，從他的沙龍創作出更多豐富的音樂符號；這是一張探討創作的專輯，以沙龍為基地，用音樂邀你談天說地。

【完整內容請見 ELLE雜誌 2022年10月號】