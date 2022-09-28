Karencici不被定義的創作奇才 GREEDY And CONFIDENT

【PHOTOGRAPHER_KUO HUAN KAO;ART DIRECTOR_SANDY YANG;STYLING_MEG CHEN;MAKE UP_KARENCICI;HAIR_CLIFF LAI;PROJECT MANAGER&EDIT_LISA HO;INTERVIEW & TEXT_ALLISON CHEN;SET DESIGN_FOOLISHCHEN;ART EXECUTION_JHAOMANNI,KOAIBAOBAYSUNWOOD ART】

無預警成為王嘉爾領軍的限時團體PANTHEPACK一員、以第二張專輯《99% Angel》入圍金曲獎「最佳華語女歌手」，短短一年內，年僅24歲的Karencici事業一飛衝天。她的野心更加清晰，下一步蓄勢待發，企圖顛覆大眾對流行的既定印象。

拍攝寡言，酷妹氣勢在線，直到進入訪問。「你是什麼星座的？」Karencici主動丟出疑問句，起因是上一秒我無意開啟水逆話題，「我有定期看唐綺陽的影片，覺得她很準。」想不到外表高冷、從小在美國長大的她，居然也對星座產生共鳴，「之前她有個影片，說摩羯座的人最近會加入一個團體，還會出現貴人、把你放上大舞台。」後來，她真的和王嘉爾、J.Sheon、ICE組成PANTHEPACK。Karencici露出賊笑：「那是生命中突然掉下來的禮物。」

Clash de Cartier 戒指（CARTIER）。

100%工作狂

14歲接觸創作，在選秀節目嶄露過人潛力而被相中，獲得唱片合約，於是隻身從美國到台灣闖蕩。那年，她16歲。「其實我一開始做音樂不算是自願的，有點被騙，因為我的外婆很喜歡跟演藝有關的一切，可能她之前有明星夢，讓我從小去接受培訓，我才做了這個行業也慢慢地喜歡上，又剛好我有那麼一點點天份，可以做到現在。」後來她也經歷好長一段時間替大咖歌手寫歌的日子，雖然能夠大顯身手，但終究沒有以歌手身分嶄露頭角。

音樂一做就是十年，那是因為Karencici在現實生活無法輕易展露自我，慶幸有創作可以寄託。「我很不喜歡讓別人看到我脆弱的那面、崩潰的樣子，自尊心還蠻強的，就是面子問題。對我來說，音樂是很自由的，我不是一個擅長抒發或表達情緒的人，只有在做音樂的時候我是不會掩蓋自己的，唯一可以真正感受到那釋放的快感。」

唯有一次特例，是發生在PANTHEPACK表演現場，「那次給自己好大壓力，覺得我表現得很不好，所以下台後，就拉著我的經紀人到樓梯間大哭，而且我很害怕其他團員看到，不想耽誤到他們的工作和心情，哭完還Make sure我的眼睛沒有紅才再回去。」即使遇到低潮來襲，她也傾向獨自消化，「我很容易被小事情影響，但我不會為了工作以外的事情有任何情緒。」懂得越多越容易限制自己，不容許輕易犯錯，她否認心理素質強大，生活上還是懞懂的小女孩，自嘲連泡麵都不會煮。

金縷洋裝﹑黑色內搭褲（BOTH BY PRADA）；黑色背心（COACH）；咖啡色格紋外套（ＭIU MIU）；Panthere de Cartier美洲豹鍊帶手提包迷你款（CARTIER）。

寫一首芭樂歌

回顧專輯宣傳期間，Karencici每回受訪不諱言，〈花園裡的流星雨〉之所以誕生，是當初公司許願要一首芭樂歌。好奇這般直率態度公司是否冒出冷汗，只見她笑得瀟灑，大剌剌的說，他們都習慣了，「芭樂歌就是一直在跟我Battle的對象，I mean我不排斥芭樂歌，但我對它的定義是不一樣的。大家會覺得應該是跟愛情有關的抒情歌、適合在KTV唱，可是現在年輕人聽的音樂根本不只有那些了。」

芭樂歌傳唱度高，卻也讓多數人混淆，認為其從編曲到寫詞即是一套制式化公式下的產物，忘記我們身在百花齊放的多元時代，視野不該受到侷限。「現在做什麼都是看數字，但數字是可以被操控的，所以不準確；我覺得音樂的好壞不應該用數字來評判，這樣對很多音樂人不公平。我希望可以把新的芭樂歌做出來，我想要做好。」

膚色緊身連身裙（VERSACE）；Clash de Cartier耳環、戒指、Juste un Clou鑽石項鍊、Panthère de Cartier美洲豹玫瑰金腕錶（ALL BY CARTIER）。

誰說一定要完美無缺

具有獨立音樂人的特質，身處體制內，反而透過磨合讓自己做人處事變得更圓融：「這幾年來，我學到最多的就是溝通，公司有他們想要的，我也有我想要的，怎麼做才能達到雙方都可以接受，這就是講話的藝術，我在這方面越來越進步，不會那麼直接表達了。」入行得早，意味著提早社會化，不過她至今坦然面對，「沒辦法呀，你不長大的話，在這行真的很難生存下去。做自己聽上去很簡單，但是真的很難，我覺得沒有一個人是百分之一百達到做自己，因為有太多因素了。」

她說，Karencici是聽眾的朋友，可以陪伴彼此、跟每個人一起成長，把最真實的那面分享給大家。「我們太常看到其他人把最完美的那一面展現出來，但我覺得Karencici是一個鼓勵大家勇敢做自己的Character，她不是完美的人，有很多缺陷，也有不開心或沮喪的時候，不是每天都過得那麼光鮮亮麗。當你越認識自己，就會越接受自己的缺點和優點。」

「我當然會喜歡創作一輩子，可是不會只想做音樂，」如果有機會，會想嘗試做什麼工作？「像是⋯⋯做一份正常的工作。」見我一頭霧水，她馬上補充：「我太小就出來了，所以其實沒有打過工，雖然這樣說有點討厭，但真的沒有做過其他事情。我有一個大夢想，是想要開奶茶店，太喜歡喝奶茶了。」不為人生預設過多計劃，因為衷心熱愛，她的光芒持續閃耀。

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