楊謹華打破心規則 CHANGE FOR BETTER

【CREATOR&PHOTOGRAPHER_YANG SHI-CHING,TROY WANG,YUNG HUA CHEN;STYLING_MEG CHEN;MAKE UP_LEE HSIAO WEN;HAIR_JUN TSAI;ART DIRECTOR_SANDY YANG;PROJECT MANAGER_PRAIRIE HSU;TEXT&EDIT_DOMINIQUE CHIANG】

以年度主題「Game Changer」為概念,ELLE九月號封面推翻以往作法,特別邀請三位影像創作者,平面設計師楊士慶、時尚攝影師Troy Wang與陳詠華,各自詮釋他們眼中的封面人物楊謹華。在想像力的激盪下,精心打造三組獨特的封面故事,三個不一樣的楊謹華。更呼應「Game Changer」精神:相信你自己,不要害怕打破制式的規則與教條!

「可以請你在鏡頭前,像個小孩子那般恣意跳舞、無拘無束地大笑嗎?」一收到攝影師的指令,楊謹華先安靜了幾秒,接著彷彿被重新設定開關,不顧形象、放肆地扭動了身體起來。此起彼落的笑聲,瞬間充滿整個空間,大家都被逗樂了!難得看到如此喜感的楊謹華,她自己也玩得很開心。原來私底下的她,藏著孩子氣的一面。

「反正我本來就不是標準美女,不是那種五官比例都很漂亮的女生,所以High起來的時候,沒再管的。」雖然是女明星,但楊謹華更傾向定義自己是女演員。對演員來說,把戲演好比美醜重要!

面對批評,不要鑽牛角尖

但進了廚房就不能怕熱。既然選擇成為公眾名人,無可避免必須接受媒體觀眾對於外貌的審視與批評。楊謹華語氣裡有著阿Q精神,還是得面對啊!「畢竟耳朵眼睛又不能關起來,有時候不小心看到酸民的言論,心裡不免還是會很難過。可是難過又如何,隔天還是得要繼續拍戲、繼續工作。但我不會據理力爭去回應。我認為最重要的是把我自己的本分做好,把戲演好,別人就沒有話講。」

她坦承過去有段期間,非常不喜歡自己。直到近幾年,經歷變多了,才領悟到原來不是自己想像中的美,才是美。「你要打從心裡喜歡自己的樣子,那才叫美。」楊謹華說,「每次看到外面世界有多大的時候,就會覺得我在乎的事情,其實好渺小喔。而且我也有聽到別人稱讚我好看啊。當你聽到批評,不要鑽牛角尖陷在裡面。有人喜歡你,就有人討厭你。最重要的是了解自己,當你愈了解自己,明白知道自己在乎什麼,喜歡什麼,就往那個方向去加強自己,活出自己的價值。」我們又不是要選美,無法迎合所有人。

「而當你開始喜歡自己,眼睛看出去的人事物,也會是美的。你會把焦點放在每個人可愛的地方,心情也會跟著變開心。所以現在的我,寧願選擇去欣賞每個人的優點,包括自己的。」

Danger Scorpion珍珠耳骨夾、Danger Tribe珍珠耳骨夾、Danger Plus Diamonds Pave珍珠耳環、Danger Diamonds鑽石項鍊、Danger Neo Diamonds Pave珍珠項鍊(ALL BY TASAKI);合身條紋襯衫、連帽透視絲質上衣、高腰修身牛仔褲、長袖羊絨手套、First高跟鞋(ALL BY FENDI)。

心美,看出去的世界就美

楊謹華自認最美的時候,答案卻是睡覺!「我睡覺超美,是睡美人(笑)。還有工作的時候,當我完全進入角色的狀態裡,舉手投足散發出來的光芒,都很美。」美往往都是主觀的,既然如此,為何要讓別人的標準影響自己?自己的美,自己定義才對。

細數楊謹華出道20年來的經典作品,從《拜犬女王》、《一把青》到年初掀起熱潮的《華燈初上》,從女強人單無雙到腹黑心機的蘇慶怡,持續進化的演技與努力,有目共睹。「演員必須一直挑戰自己,不斷推翻從前的自己,永遠處在不滿意自己的狀態,才有進步的空間。」

演員像水,碰到什麼變什麼

剛入行的頭幾年,謹守好學生本分的楊謹華,每次到片場前都會先做好功課。「以前我會在劇本認真做筆記,講這句話時應該要掉淚,應該怎樣怎樣,就怕耽誤進度……」但是抵達現場,由於對手演員的反應不同,導演的拍法今天跟昨天也會有不同,各種變動因素交互作用,都在考驗演員當下的即興反應,無法照本宣科。「那時只要原本的設定被打亂,我會很慌張、後來發現這樣下去不行,才開始練習,不要預先設定什麼,讓自己像水一樣,碰到什麼就變成什麼。」

因此這幾年,楊謹華在表演上放鬆了許多,來什麼招就接什麼招。把自己全然交託出去,安置在變化裡。「當你碰到一個新的角色,就是一次打掉重練的過程。所以那份不安全感,永遠都會存在。萬一又碰到角色複雜的心理狀態,壓力更是大。」比如蘇慶儀,她坦承自己一開始也無法認同蘇媽媽的行為,內心有很多過不去的點。「但我必須找出對角色的認同感,必須先同理她,才能夠跟她站在一起。」

「我總是會想要為角色做點什麼,看看自己有多大的能量,可以創造出角色的新生命,然後又能讓觀眾感動,可以感同身受她的處境,即便她是個惡人。演員的狀態就是這樣,痛苦和快樂並存著。」痛苦也帶來意想不到的美好收穫,令人又愛又恨的蘇慶儀,為楊謹華再創演藝高峰。

Danger Scorpion珍珠耳骨夾、Danger Tribe珍珠耳骨夾、Danger Plus Diamonds Pave珍珠耳環、 Danger Diamonds鑽石項鍊、 Danger Neo Diamonds Pave珍珠項鍊(ALL BY TASAKI);合身條紋襯衫、 連帽透視絲質上衣(BOTH BY FENDI)。

相信心的力量

遇到老公,是楊謹華人生另一個重大的改變。「他是那種一件事情發生之後,會先去想該如何解決?而不是擔心會不會有不好的事情發生。如果不能解決,那麼換一條路走,也無妨!」老公的人生哲學影響她,有時候無法照原定計畫前進,轉個彎也能看見不一樣的風景。

楊謹華由衷給女孩們建議,請好好把握如花年華。「20歲的時候,請好好善用青春,盡情散發你的活力和熱血,犯錯也沒關係;到了30歲,正好處於女孩與女人的轉變期,就要想清楚你想要成為怎樣的自己,勇敢去探險去追求,別害怕改變;踏入40歲,那些成長的經歷會換來一份自在心境,讓你得以好好享受當下的生活。」無論發生什麼,都要相信心的力量。相信你的心,會帶你前往該去的地方。

日有所思,夜有所夢

楊謹華最近的新作品《民雄鬼屋》是個鬼故事。由於難得拍電影,更首次一人分飾兩角。求好心切的焦慮下居然做了惡夢,「我夢到自己接演一部舞台劇,但連一次彩排都沒有,妝髮服裝也沒有,突然就要上台表演,而且還與徐若瑄同台演出。」夢裡被逼急的楊謹華,全身發抖地跑去找製作人求救,卻沒想到負責人直接上台宣布,因為楊謹華台詞沒背好,無法表演,所以要跟大家致歉。「我在夢中欲哭無淚,想說為什麼不給我一次排練的機會!」逼真的夢境把她嚇醒,直呼好恐怖,絕對不能在現實中發生。

回想起來,原來當時她還面臨軋戲壓力。向來一次只專心準備一個角色、從不軋戲的她,決定跳脫舒適圈,破例同時接了兩部戲。「那陣子兩邊跑,行事曆超滿的,必須很快在不同的角色入戲又轉換抽離,挑戰真的很大,跳脫我以往的習慣。但我總得摸索試試看,才知道自己行不行。」

日有所思,夜有所夢。夢境為當下的情緒找到逃離的出口。但無論如何,每個人終究都要醒來面對現實。楊謹華說,「雖然現實會有痛苦,但人生活著就是要學習面對痛苦,沒有痛苦哪來的成長。」當你順利克服挑戰,代表能力也跟著升級,得以實踐更理想的生活,你就是Game Changer!

馬甲腰封連身裙(FENDI)。

勇敢追夢,創造精彩人生

人生如戲,戲如人生。虛構的角色,可能會被喜歡、也可能被討厭。對此,楊謹華表示「每個人的喜好都不同,我只能努力把每個角色演好。況且當一個角色被討論的熱度愈大,表示觀眾投入的情感愈多,所以無論如何都要謝謝大家的回饋。」能夠引發觀眾入戲,是演員最大的成就感。

當演員,就是這樣痛並快樂著!因此每次有人請我給年輕人建議,我都會說,若對表演沒有很大的熱忱與興趣,千萬別進來!所謂的熱情是你真的很喜歡這份工作,能夠透過這個工作找到不一樣的自己,從角色得到不一樣的想法,那你就會得到快樂,只是過程必須承受各種內心的煎熬。」

在追逐夢想的人生路上,雖然惡夢有時,但勇於大膽做夢的人,才能創造出精彩。這也是楊謹華對自我的期許,希望未來可嘗試更多元、更意想不到的角色,不停止自我挑戰,成為夢想的Game Changer!

創作者介紹

楊士慶:平面設計師,創作領域涵蓋各類唱片、書籍,及展覽藝術活動。執行多檔演唱會視覺和唱片設計,金曲32、33屆視覺設計、金點設計獎視覺設計。

-創作理念-

現代人對於美常過分嚴苛,要求100%完美。曾有次機會到幼兒園教孩子們繪畫,事前做了好多準備,結果當紙筆發下去,孩子們用手及身邊的玩具大膽地揮灑顏料,當下讓我反思,他們教會我沒有筆一樣可創作。自此成為我創作的初衷,沒有所謂的規則我只想要在作品裡打破規則,沒有所謂的真正的美你喜歡自然就是美。期望透過這次Game Changer設下一個跳脫美學的視覺感受,透過童趣及不過度的包裝美學留給大家想像空間。

Troy Wang:以影像創作為志業,專注於時尚、廣告及人像攝影。始終信仰Peter Lindbergh、始終相信「相由心生」。

-創作理念-

隨著數位時代的競速,加上疫情觸發的許多不確定,掀起人們更多對未來的焦慮,整個社會呈現一種「躁狀態」。我將這些焦慮都放進作品,希望這無法躲避的轉變反而能讓我們擁有蛻變的機會。

我希望在照片呈現「生命際遇的未知與不可控」。透過流動的畫面感,帶出時間的速度與隨之的變化,以及常在人們心中一閃而過「當下的不確定性」。觀看這組作品時,可將左右兩張照片視為一體;人與物相互映照,不同的生命在動靜之間對話,交換彼此的情緒與故事。

陳詠華:攝影師,畢業於北實踐服裝設計系,現專職攝影。擅長以濃郁色調,捕捉人物的柔美與韌性,透過光影,勾勒恆久存在的氛圍,透過影像,儲藏每一刻的當下。

-創作理念-

我一直對做夢這件事情很著迷,常覺得夢是連接過去與未來的橋樑。睡著前是過去,醒來後是未來。於是這次的Game Changer,我決定以夢境作為主軸。

夢境是潛意識的投射,也是某種預告,或對於日常生活中的練習,潛意識流淌於想像力中,彼此交融、轉換,凝塑出各種新的視覺可能。我從以往做過的幾個夢境裡挑選:紅色,我非常喜愛的顏色,以紅作為夢境的基調,在夢的一隅蘊著光,不僅是女性的圓融與魅力,也是某種熱烈與寧靜。

