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楊謹華打破心規則 CHANGE FOR BETTER

聯合新聞網／ ELLE
女士羊毛大衣、天鵝絨花朵配飾 （BOTH BY SAINT LAURENT） 。
女士羊毛大衣、天鵝絨花朵配飾 （BOTH BY SAINT LAURENT） 。

【CREATOR&PHOTOGRAPHER_YANG SHI-CHING,TROY WANG,YUNG HUA CHEN;STYLING_MEG CHEN;MAKE UP_LEE HSIAO WEN;HAIR_JUN TSAI;ART DIRECTOR_SANDY YANG;PROJECT MANAGER_PRAIRIE HSU;TEXT&EDIT_DOMINIQUE CHIANG】

以年度主題「Game Changer」為概念，ELLE九月號封面推翻以往作法，特別邀請三位影像創作者，平面設計師楊士慶、時尚攝影師Troy Wang與陳詠華，各自詮釋他們眼中的封面人物楊謹華。在想像力的激盪下，精心打造三組獨特的封面故事，三個不一樣的楊謹華。更呼應「Game Changer」精神：相信你自己，不要害怕打破制式的規則與教條！

「可以請你在鏡頭前，像個小孩子那般恣意跳舞、無拘無束地大笑嗎？」一收到攝影師的指令，楊謹華先安靜了幾秒，接著彷彿被重新設定開關，不顧形象、放肆地扭動了身體起來。此起彼落的笑聲，瞬間充滿整個空間，大家都被逗樂了！難得看到如此喜感的楊謹華，她自己也玩得很開心。原來私底下的她，藏著孩子氣的一面。

「反正我本來就不是標準美女，不是那種五官比例都很漂亮的女生，所以High起來的時候，沒再管的。」雖然是女明星，但楊謹華更傾向定義自己是女演員。對演員來說，把戲演好比美醜重要！

面對批評，不要鑽牛角尖

但進了廚房就不能怕熱。既然選擇成為公眾名人，無可避免必須接受媒體觀眾對於外貌的審視與批評。楊謹華語氣裡有著阿Q精神，還是得面對啊！「畢竟耳朵眼睛又不能關起來，有時候不小心看到酸民的言論，心裡不免還是會很難過。可是難過又如何，隔天還是得要繼續拍戲、繼續工作。但我不會據理力爭去回應。我認為最重要的是把我自己的本分做好，把戲演好，別人就沒有話講。」

她坦承過去有段期間，非常不喜歡自己。直到近幾年，經歷變多了，才領悟到原來不是自己想像中的美，才是美。「你要打從心裡喜歡自己的樣子，那才叫美。」楊謹華說，「每次看到外面世界有多大的時候，就會覺得我在乎的事情，其實好渺小喔。而且我也有聽到別人稱讚我好看啊。當你聽到批評，不要鑽牛角尖陷在裡面。有人喜歡你，就有人討厭你。最重要的是了解自己，當你愈了解自己，明白知道自己在乎什麼，喜歡什麼，就往那個方向去加強自己，活出自己的價值。」我們又不是要選美，無法迎合所有人。

「而當你開始喜歡自己，眼睛看出去的人事物，也會是美的。你會把焦點放在每個人可愛的地方，心情也會跟著變開心。所以現在的我，寧願選擇去欣賞每個人的優點，包括自己的。」

Danger Scorpion珍珠耳骨夾、Danger Tribe珍珠耳骨夾、Danger Plus Diamonds Pave珍珠耳環、Danger Diamonds鑽石項鍊、Danger Neo Diamonds Pave珍珠項鍊（ALL BY TASAKI）；合身條紋襯衫、連帽透視絲質上衣、高腰修身牛仔褲、長袖羊絨手套、First高跟鞋（ALL BY FENDI）。
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心美，看出去的世界就美

楊謹華自認最美的時候，答案卻是睡覺！「我睡覺超美，是睡美人（笑）。還有工作的時候，當我完全進入角色的狀態裡，舉手投足散發出來的光芒，都很美。」美往往都是主觀的，既然如此，為何要讓別人的標準影響自己？自己的美，自己定義才對。

細數楊謹華出道20年來的經典作品，從《拜犬女王》、《一把青》到年初掀起熱潮的《華燈初上》，從女強人單無雙到腹黑心機的蘇慶怡，持續進化的演技與努力，有目共睹。「演員必須一直挑戰自己，不斷推翻從前的自己，永遠處在不滿意自己的狀態，才有進步的空間。」

演員像水，碰到什麼變什麼

剛入行的頭幾年，謹守好學生本分的楊謹華，每次到片場前都會先做好功課。「以前我會在劇本認真做筆記，講這句話時應該要掉淚，應該怎樣怎樣，就怕耽誤進度……」但是抵達現場，由於對手演員的反應不同，導演的拍法今天跟昨天也會有不同，各種變動因素交互作用，都在考驗演員當下的即興反應，無法照本宣科。「那時只要原本的設定被打亂，我會很慌張、後來發現這樣下去不行，才開始練習，不要預先設定什麼，讓自己像水一樣，碰到什麼就變成什麼。」

因此這幾年，楊謹華在表演上放鬆了許多，來什麼招就接什麼招。把自己全然交託出去，安置在變化裡。「當你碰到一個新的角色，就是一次打掉重練的過程。所以那份不安全感，永遠都會存在。萬一又碰到角色複雜的心理狀態，壓力更是大。」比如蘇慶儀，她坦承自己一開始也無法認同蘇媽媽的行為，內心有很多過不去的點。「但我必須找出對角色的認同感，必須先同理她，才能夠跟她站在一起。」

「我總是會想要為角色做點什麼，看看自己有多大的能量，可以創造出角色的新生命，然後又能讓觀眾感動，可以感同身受她的處境，即便她是個惡人。演員的狀態就是這樣，痛苦和快樂並存著。」痛苦也帶來意想不到的美好收穫，令人又愛又恨的蘇慶儀，為楊謹華再創演藝高峰。

Danger Scorpion珍珠耳骨夾、Danger Tribe珍珠耳骨夾、Danger Plus Diamonds Pave珍珠耳環、 Danger Diamonds鑽石項鍊、 Danger Neo Diamonds Pave珍珠項鍊（ALL BY TASAKI）；合身條紋襯衫、 連帽透視絲質上衣（BOTH BY FENDI）。
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相信心的力量

遇到老公，是楊謹華人生另一個重大的改變。「他是那種一件事情發生之後，會先去想該如何解決？而不是擔心會不會有不好的事情發生。如果不能解決，那麼換一條路走，也無妨！」老公的人生哲學影響她，有時候無法照原定計畫前進，轉個彎也能看見不一樣的風景。

楊謹華由衷給女孩們建議，請好好把握如花年華。「20歲的時候，請好好善用青春，盡情散發你的活力和熱血，犯錯也沒關係；到了30歲，正好處於女孩與女人的轉變期，就要想清楚你想要成為怎樣的自己，勇敢去探險去追求，別害怕改變；踏入40歲，那些成長的經歷會換來一份自在心境，讓你得以好好享受當下的生活。」無論發生什麼，都要相信心的力量。相信你的心，會帶你前往該去的地方。

日有所思，夜有所夢

楊謹華最近的新作品《民雄鬼屋》是個鬼故事。由於難得拍電影，更首次一人分飾兩角。求好心切的焦慮下居然做了惡夢，「我夢到自己接演一部舞台劇，但連一次彩排都沒有，妝髮服裝也沒有，突然就要上台表演，而且還與徐若瑄同台演出。」夢裡被逼急的楊謹華，全身發抖地跑去找製作人求救，卻沒想到負責人直接上台宣布，因為楊謹華台詞沒背好，無法表演，所以要跟大家致歉。「我在夢中欲哭無淚，想說為什麼不給我一次排練的機會！」逼真的夢境把她嚇醒，直呼好恐怖，絕對不能在現實中發生。

回想起來，原來當時她還面臨軋戲壓力。向來一次只專心準備一個角色、從不軋戲的她，決定跳脫舒適圈，破例同時接了兩部戲。「那陣子兩邊跑，行事曆超滿的，必須很快在不同的角色入戲又轉換抽離，挑戰真的很大，跳脫我以往的習慣。但我總得摸索試試看，才知道自己行不行。」

日有所思，夜有所夢。夢境為當下的情緒找到逃離的出口。但無論如何，每個人終究都要醒來面對現實。楊謹華說，「雖然現實會有痛苦，但人生活著就是要學習面對痛苦，沒有痛苦哪來的成長。」當你順利克服挑戰，代表能力也跟著升級，得以實踐更理想的生活，你就是Game Changer！

馬甲腰封連身裙（FENDI）。
馬甲腰封連身裙（FENDI）。

勇敢追夢，創造精彩人生

人生如戲，戲如人生。虛構的角色，可能會被喜歡、也可能被討厭。對此，楊謹華表示「每個人的喜好都不同，我只能努力把每個角色演好。況且當一個角色被討論的熱度愈大，表示觀眾投入的情感愈多，所以無論如何都要謝謝大家的回饋。」能夠引發觀眾入戲，是演員最大的成就感。

當演員，就是這樣痛並快樂著！因此每次有人請我給年輕人建議，我都會說，若對表演沒有很大的熱忱與興趣，千萬別進來！所謂的熱情是你真的很喜歡這份工作，能夠透過這個工作找到不一樣的自己，從角色得到不一樣的想法，那你就會得到快樂，只是過程必須承受各種內心的煎熬。」

在追逐夢想的人生路上，雖然惡夢有時，但勇於大膽做夢的人，才能創造出精彩。這也是楊謹華對自我的期許，希望未來可嘗試更多元、更意想不到的角色，不停止自我挑戰，成為夢想的Game Changer！

創作者介紹

楊士慶：平面設計師，創作領域涵蓋各類唱片、書籍，及展覽藝術活動。執行多檔演唱會視覺和唱片設計，金曲32、33屆視覺設計、金點設計獎視覺設計。

－創作理念－

現代人對於美常過分嚴苛，要求100%完美。曾有次機會到幼兒園教孩子們繪畫，事前做了好多準備，結果當紙筆發下去，孩子們用手及身邊的玩具大膽地揮灑顏料，當下讓我反思，他們教會我沒有筆一樣可創作。自此成為我創作的初衷，沒有所謂的規則我只想要在作品裡打破規則，沒有所謂的真正的美你喜歡自然就是美。期望透過這次Game Changer設下一個跳脫美學的視覺感受，透過童趣及不過度的包裝美學留給大家想像空間。

Troy Wang：以影像創作為志業，專注於時尚、廣告及人像攝影。始終信仰Peter Lindbergh、始終相信「相由心生」。

－創作理念－

隨著數位時代的競速，加上疫情觸發的許多不確定，掀起人們更多對未來的焦慮，整個社會呈現一種「躁狀態」。我將這些焦慮都放進作品，希望這無法躲避的轉變反而能讓我們擁有蛻變的機會。

我希望在照片呈現「生命際遇的未知與不可控」。透過流動的畫面感，帶出時間的速度與隨之的變化，以及常在人們心中一閃而過「當下的不確定性」。觀看這組作品時，可將左右兩張照片視為一體；人與物相互映照，不同的生命在動靜之間對話，交換彼此的情緒與故事。

陳詠華：攝影師，畢業於北實踐服裝設計系，現專職攝影。擅長以濃郁色調，捕捉人物的柔美與韌性，透過光影，勾勒恆久存在的氛圍，透過影像，儲藏每一刻的當下。

－創作理念－

我一直對做夢這件事情很著迷，常覺得夢是連接過去與未來的橋樑。睡著前是過去，醒來後是未來。於是這次的Game Changer，我決定以夢境作為主軸。

夢境是潛意識的投射，也是某種預告，或對於日常生活中的練習，潛意識流淌於想像力中，彼此交融、轉換，凝塑出各種新的視覺可能。我從以往做過的幾個夢境裡挑選：紅色，我非常喜愛的顏色，以紅作為夢境的基調，在夢的一隅蘊著光，不僅是女性的圓融與魅力，也是某種熱烈與寧靜。

【完整內容請見 ELLE雜誌 2022年9月號】

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