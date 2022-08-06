ELLE 8月號 封面之星 比莉、賈靜雯、柯佳嬿 潮媽酷女兒 MOM & DAUGHTERS

【PROJECT MANAGER & EDIT_DOMINIQUE CHIANG ART DIRECTOR_SANDY YANG PHOTOGRAPHER_CHOU MO STYLING_QUENTI LU（比莉 , 賈靜雯）, MEG CHEN（柯佳嬿） MAKE UP_EVONE（比莉）, JIMY WU AT BACKSTAGE（賈靜雯）, LYNN CHIEN（柯佳嬿） HAIR_WEIC（比莉）, UNA AT FOURHAIRCONECRT（賈靜雯）, DICK AT H PARK（柯佳嬿） EXECUTIVE ASSISTANT_YILIN HSU TEXT_JUNE HOWELL EDIT_DOMINIQUE CHIANG】

由比莉、賈靜雯、柯佳嬿主演的Netflix熱門台劇《媽，別鬧了！》，看似笑鬧的瘋狂喜劇，卻是橫跨台灣不同世代、勇敢追愛找自己的女性故事。不管你是想婚、不婚還是頭昏，或是人生正經歷重大的失落與改變，跟著這家瘋狂母女檔，一起好好收拾心情，告別過去，勇敢啟動新人生！

自播出以來《媽，別鬧了！》這齣戲，引發熱烈的討論！其中最高人氣的莫過於睽違15年，終於復出演戲的比莉。「很多人看完戲都留言給我，有兩種人，一種是熬夜追完，一種是捨不得追完。還有朋友看完戲的第一件事情，就是趕快去跟媽媽說：『我很愛你。』亞洲人比較不好意思擁抱跟表達內心情感。愛，就是要表現出來。「很感動大家這麼愛這齣戲！」劇中飾演王玫玫的比莉，大膽追愛的勇敢，鼓舞不少年輕人。

瘋狂喜劇 瘋狂換裝100套！

活力十足的比莉，看得出來她已經70歲了嗎？完全不！不但整個人充滿年輕活力，身材更保持得很好，本身就熱愛音樂與時尚的她，據說在劇中換裝高達100套！她笑著說：「我唯一最難克服的點就是服裝，因為玫媽的衣服太誇張了！五顏六色！其實我平常穿得比較酷，以黑白為主。但是玫媽的服裝不只是花，還亂搭！其中一套我拒穿。」比莉一副委屈地說，令人莞爾。如眾所知，比莉本身就是一個另類酷媽，她分享自己跟兒子Nick（周湯豪）從小就會在家一起聽音樂，一起換裝走Fashion Show！因為天生的時髦感，即使玫媽的誇張服裝穿在比莉身上，還是一點也不俗氣。「我連脖子痛戴頸套，每個人都以為是我的配件。很誇張，都沒有人問：『比莉姐，妳還好嗎？』」比莉笑著說。

飾演女兒的賈靜雯與柯佳嬿，更是劇中大亮點！兩大影后難得同步演出戲劇，表現難得的諧星面！這次首次擔任製作人的賈靜雯，與佳嬿共同擔任說服比莉姐演出的大功臣。「其實我從來沒有想過要擔任製作人的角色，接受到製作團隊的邀請，我抱持著見習的心情來參與幕後製作，覺得很複雜！（笑）未來若遇見自己喜歡的IP（原創故事），希望可以從開發劇本開始參與。」賈靜雯笑著說。母女檔三人擦出如彗星撞地球般的火花，爆笑與催淚指數都高達100%！

比莉：Limelight Gala系列珠寶腕錶、Possession系列白陶瓷鑽石戒指、彩色寶石鑽石手鐲、戒指、Treasure系列鑽石耳環（ALL BY PIAGET）；墨鏡（GENTLE MONSTER）；禮服（BUERLANGMA）。賈靜雯：墨鏡（GENTLE MONSTER）；皮革連身褲（PRADA）。柯佳嬿：Sunlight系列鑽石項鍊、Possession系列鑽石戒指（BOTH BY PIAGET）；印花V領西裝、印花半裙（BOTH BY ZHONG ZIXIN）。

戲裡戲外的默契延伸

ELLE：談談對彼此的印象，如何形容彼此？

比莉：我們拍攝之前見過兩三次，因為我很久沒有出來拍戲了，大家雖然剛認識，卻很像自己的小孩般親切，佳嬿是「冷面笑將」，靜雯則是很體貼、很會照顧人。

賈靜雯（以下簡稱「靜雯」）：我們三人是第一次合作。跟佳嬿私底下已經是朋友，她很棒，幫我一起約比莉姐喝咖啡，鼓勵她出來拍戲。比莉姐是「不按牌理出牌」的個性，本人也很天兵（例如：上完廁所，內褲夾了長長的捲筒衛生紙走出來，還笑稱像新娘子的禮服），她很像「勁量電池」，對於拍戲的現場充滿好奇心，任何事都感到很新鮮，有時候拍戲很疲累，被她一個笑聲提神，就覺得她實在太可愛了！ 但比莉姐私底也有很「衿」的一面，很多觀念保守傳統，不像她外表這麼開放，跟她接演的玫媽角色有蠻大的反差，但她很願意突破，合作起來很有意思。佳嬿有一個很強的「冷幽默」，妳看她冷冷的，其實幽默感十足，常常會「神來一筆」（例如：劇中跟小查說：「我喜歡你的形狀」）反應很快，好適合主持節目！私下跟她聊天也會覺得，天啊！好好笑喔！

柯佳嬿（以下簡稱「佳嬿」）：我跟賈姐原本就認識，所以很期待要演姐妹，原本認識的默契延伸到戲裡，讓我們更敢講、更敢玩。我覺得她很厲害，我們拍這麼鬧的戲，她中間還有一段時間出去拍電影《瀑布》。（看過《瀑布》就知道角色是另一個完全不同的精神狀態，還得了金馬最佳影后）我當時跟她說：妳怎麼有辦法，太誇張了吧！但是我很佩服她，在拍《媽，別鬧了！》的現場看到她演如蓉，也不太顧坐相，想抓腿就抓腿，是我沒有看過的賈靜雯。

靜雯：（笑）對，呵呵！

佳嬿：第一次跟比莉姐喝咖啡，她是一個自帶喜感的人，我就跟賈姐說：她就是媽媽這個角色啊！我想不到其他更適合的人選。比莉姐是一個想法很新的人， 對音樂跟時尚都很有興趣，也持續更新潮流資訊，所以跟她聊天不太會有代溝，也不會有長輩的架子，相處起來像朋友。我希望長大後像賈姐一樣，能夠把自己的狀態維持得很好，像比莉姐永遠保持年輕的心！

從婚姻到情慾，做自己就好

ELLE：妳們覺得女人一定要結婚嗎？一定要有感情或性生活嗎？這部戲很酷的地方就是三位女主角都有演到性生活或性幻想的部分，是台劇少見的！

比莉：我覺得女人沒有一定要結婚，可以有感情、有一個伴，可以去看電影、撒嬌。現代女人非常能幹，自己能夠賺錢，想買什麼都有，想去哪裡旅行都OK。結婚不一定是好結果，You never know（你永遠不知道），談戀愛時都很棒，兩人各自從家裡出來美美去約會。但真的結婚後，柴米油鹽和小孩，Oh！My god！但有些人覺得一定要結婚，像玫媽（劇中媽媽角色），每個人想法不一樣，妳可以做自己。

靜雯：雖然我自己選擇婚姻這條路，那是因為我知道自己要的是什麼樣的生活，每個人想要的人生方向不太一樣。我不會像玫媽的觀念一定要結婚。至於性生活，就看妳的身體有沒有需求？（笑）想就想，不想就不想。但是不管有沒有結婚，一定要有情感的依賴。無論是養寵物、養植物，或是依戀一杯咖啡，沒有就有點太奇葩了吧！像有些老人家把花草養得很好，是真的對花草放入情感。像我在劇中的角色如蓉雖然沒有結婚，但是她把情感都釋放在言情小說裡了。

ELLE：佳嬿飾演的小敏在劇中是一個「肉食女」，妳認為女性是否應該更大膽展現自我情慾？

佳嬿：展現情慾是不需要對外啦！（笑）但是當然可以跟很親密的人大方溝通，很坦白地做自己。親密的人在性生活的溝通跟合拍，對當事人蠻重要的。對現代女性來說，無論婚姻感情或性生活，妳覺得有需要就去追求，覺得不需要也OK，自己開心舒服就好！

比莉：Possession系列彩色寶石鑽石手鐲、戒指（ALL BY PIAGET）；墨鏡（GENTLE MONSTER）；禮服（BUERLANGMA）。 賈靜雯：西裝外套（AREA AT FARFETCH）。 柯佳嬿：Possession系列玫瑰金、紅玉髓戒指、Treasure系列鑽石戒指（ALL BY PIAGET）； 繞頸亮片連身洋裝、復古羊皮寬鬆機車外套（BOTH BY CELINE）。

鼓勵長輩去追愛

ELLE：妳們覺得台灣跟國外，對於長輩追求婚姻的觀念差異何在？身為兒女，應該怎麼樣去調整好自己的心態，面對父母親晚年追愛？

比莉：亞洲人比較難接受媽媽再婚，這樣的想法太窄了，你可以祝福她，她可以很幸福，Why not！老外的觀念比較開放，爸媽離婚、再婚，彼此可以帶小孩一起見面，可以接受週末把孩子給對方帶，這樣的想法比較健康。

靜雯：像我媽也是，爸爸很早就不在了，但是她到現在也沒有去追愛，對子女的照顧是百分之百的，有沒有另外一半對她來說不重要，可能跟我爸相處幾十年的感情已經足夠，另外上一代給她的壓力，讓她不想再去伺候長輩。我也曾跟我媽聊：「妳怎麼沒有跟劇中的玫媽一樣，在年輕漂亮的時候再婚？會不會覺得後悔或可惜？」她說不會，再找另一半，生活習慣不同，自己愛幹嘛就幹嘛，比較自在。我個人則是介於保守跟開放中間，我覺得自己是很有勇氣的人，我不像我媽媽保守，我認為有愛很美好！

佳嬿：我沒有想過耶！因為我單親，但是光想我媽媽如果跟劇中玫媽一樣，認識一個網友要嫁去澳洲，就覺得是詐騙，很崩潰。（笑）但是如果我媽媽需要生活裡面有一個伴，在現階段可以互相陪伴，我也覺得很不錯！

好好告別不容易

ELLE：這齣戲最後非常催淚，無論是玫媽推著行李箱準備嫁到澳洲望著客廳，想像與已逝的先生共舞告別、或是如蓉一個人靜靜回顧舊家的一切，以及小敏與小查的和解分手，對於「如何好好告別，重新開始」有什麼樣的想法？

比莉：劇中的玫媽雖然勇敢嫁到澳洲，但總是會很內疚，對亞洲人而言，家庭就是責任。告別不容易，因為人習慣過原本的日子，需要很有決心才能放下，重新開始。我認為人生一定要開心，要勇敢去做自己喜歡的事情！

靜雯：我覺得愈活愈成熟，就要面臨許多「再見」的時刻，告別其實很不容易，這也是我人生一直面臨到的功課。尤其我的情感豐沛，怎麼好好接受告別，是一件很難的事情，因為會很崩潰！人來到這個世上，接受和面對告別是必然的，只能盡量將自己的情感跟理智拉回平衡。有時候也不敢去想，尤其有了小孩，擁有越多越害怕失去。後疫情時代，更是！因為不知道明天會如何，好好珍惜當下每一刻，不浪費生命中美好的事物！

佳嬿：現代人要好好道別，其實蠻難的，你內心是否真正面對這件事情？是否跟一個人面對面好好說再見？我覺得都非常需要勇氣！像劇中的小敏花了很多時間準備，有一天可以不用勉強自已，時候到了，就勇敢詢問自己的內心，好好的道別，該放下的人事物，就好好放下。

ELLE：最後小敏終於打開門與小查和解，但不代表在一起。

佳嬿：這也是一種說再見的方式，大家會把分手想得很可怕，但是告別有很多方式，小敏跟小查不需要撕破臉，還是可以講講話當朋友，這也是一種方式。

經歷失敗，其實也沒關係

ELLE：送給女性鼓勵的話？

比莉：勇敢做自己，讓自己開心，現代媽媽生得少，反而很辛苦，完全以小孩為主，沒有自己的生活。一定要放下，不要擔心小孩吃苦，因為他們總要長大，要放手讓他去嘗試，去經歷失敗也OK，他們會成長，會學到更多。像台灣小孩也很辛苦，放學要去補習，行程排滿滿，沒有童年，孩子就是要玩嘛！像Nick（比莉兒子周湯豪）小學的時候，早上起不來，就假裝說：「我肚子很痛，今天沒辦法去學校。」我就幫他請假。

ELLE：那妳知道他是裝的嗎？

比莉：我知道啊！（笑）

ELLE：比莉姐人好好，我們也要這種媽媽！

比莉：因為我們自己也經歷過，不想上學的時候啊！

靜雯：不要「違心論」！因為女生常常會去迎合別人，做不想做的事情。應該靜下來聽聽自己的心，是否真的「想要」很重要，不要盲目，無論情感還是購物，都不要衝動，要跟自己的內心對話。

佳嬿：人的一生說短不短，說長不長，每個階段、每個年紀，都有屬於自己的美好。想到什麼，就去做吧！不用猶豫太多，很多決定可以更遵從自己的內心！

比莉：Limelight Gala系列珠寶腕錶、 Possession系列彩色寶石鑽石手鐲、戒指、Treasure系列鑽石耳環（ALL BY PIAGET）；墨鏡（GENTLE MONSTER）；禮服（BUERLANGMA）。賈靜雯：墨鏡（GENTLE MONSTER）；皮革連身褲（PRADA）。柯佳嬿：Limelight Gala系列珠寶腕錶、 Sunlight系列珍珠母貝鑽石項鍊、鑽石戒指、 Possession系列彩色寶石鑽石手鐲、戒指（ALL BY PIAGET）；羊腿袖針織洋裝（SALVATORE FERRAGAMO）；厚底皮革長靴（ALEXANDER MCQUEEN）。

生出勇氣 改變自己

ELLE：三位分屬不同世代的女性，如何勇於突破社會期待與框架，大膽追愛？大膽追夢？

比莉：我覺得台灣的文化很窄，一般鄰居看妳每天穿得很漂亮，會用異樣的眼光看妳，不會用欣賞的眼光看妳，會覺得：「妳幹嘛？」我在家常常是穿一套一套時尚衣服走Fashion Show，但出門就換回最低調的簡單服裝。在台灣很難穿衣服，沒有活動、沒有Party、沒有打扮的文化，所以很少人會每天穿得很時髦。看日本歐吉桑反而最會穿，戴個帽子、穿皮衣、牛仔褲，很喜歡美國七〇年代的音樂和打扮。所以我每次去日本或歐洲，穿得很時髦，每個人都會過來稱讚妳，他們不會吝嗇稱讚別人，台灣反而很彆扭。觀察台灣媽媽們，怎麼平常都不打扮。但是婚禮的時候，又全部配件加在一起，太多！（例如：劇中的玫媽同學會。）希望時尚雜誌多多舉辦活動，讓更多人有機會展現時尚感。

靜雯：我覺得要看自己是不是願意突破的人！很多人的觀念是無奈，被很多現實社會狀況卡住，不停地抱怨卻不想改變。如果你真心想改變，就必須生出勇氣去嘗試，即使做錯了、失敗了，還是會去做。以我為例，我知道必須把自己的狀態、精神顧好，才有辦法陪小孩，因為我不是年輕的媽媽，但是我可以心態年輕、狀態年輕，就可以給孩子需要的東西，如果我不這樣做，我沒有力氣陪，只會抱怨：「好累喔！為什麼要找我！」所以唯有我改變自己，才可以做我想做的事！

佳嬿：我覺得自己應該是在社會框架內的女性，雖然演員是比較特殊職業，但是我過的生活跟一般人沒有太大不同。所謂社會框架和體制，除非拋棄世俗一切，例如：我的國中同學，他是一個真正活在框架跟體制外的人，他很喜歡音樂，住在瑞士唸書上課，他賺的錢足夠讓他在瑞士養活自己，但是若以拿社會定義的成功去看他，他到了30幾歲，沒有車、沒有房，但是他非常快樂。在我眼中，他才是大膽實踐理想的典型！覺得他的個性，真的好藝術家喔！不管別人怎麼想！

【完整內容請見 ELLE雜誌 2022年8月號】