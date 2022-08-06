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ELLE 8月號 封面之星 比莉、賈靜雯、柯佳嬿 潮媽酷女兒 MOM & DAUGHTERS

聯合新聞網／ ELLE
比莉：Possession系列彩色寶石鑽石手鐲、戒指（ALL BY PIAGET）；墨鏡（GENTLE MONSTER）；禮服（BUERLANGMA）。賈靜雯：西裝外套（AREA AT FARFETCH）。柯佳嬿：Possession系列玫瑰金、紅玉髓戒指、Treasure系列鑽石戒指（ALL BY PIAGET）；繞頸亮片連身洋裝、復古羊皮寬鬆機車外套（BOTH BY CELINE）。
比莉：Possession系列彩色寶石鑽石手鐲、戒指（ALL BY PIAGET）；墨鏡（GENTLE MONSTER）；禮服（BUERLANGMA）。賈靜雯：西裝外套（AREA AT FARFETCH）。柯佳嬿：Possession系列玫瑰金、紅玉髓戒指、Treasure系列鑽石戒指（ALL BY PIAGET）；繞頸亮片連身洋裝、復古羊皮寬鬆機車外套（BOTH BY CELINE）。

【PROJECT MANAGER & EDIT_DOMINIQUE CHIANG ART DIRECTOR_SANDY YANG PHOTOGRAPHER_CHOU MO STYLING_QUENTI LU（比莉 , 賈靜雯）, MEG CHEN（柯佳嬿） MAKE UP_EVONE（比莉）, JIMY WU AT BACKSTAGE（賈靜雯）, LYNN CHIEN（柯佳嬿） HAIR_WEIC（比莉）, UNA AT FOURHAIRCONECRT（賈靜雯）, DICK AT H PARK（柯佳嬿） EXECUTIVE ASSISTANT_YILIN HSU TEXT_JUNE HOWELL EDIT_DOMINIQUE CHIANG】

由比莉、賈靜雯、柯佳嬿主演的Netflix熱門台劇《媽，別鬧了！》，看似笑鬧的瘋狂喜劇，卻是橫跨台灣不同世代、勇敢追愛找自己的女性故事。不管你是想婚、不婚還是頭昏，或是人生正經歷重大的失落與改變，跟著這家瘋狂母女檔，一起好好收拾心情，告別過去，勇敢啟動新人生！

自播出以來《媽，別鬧了！》這齣戲，引發熱烈的討論！其中最高人氣的莫過於睽違15年，終於復出演戲的比莉。「很多人看完戲都留言給我，有兩種人，一種是熬夜追完，一種是捨不得追完。還有朋友看完戲的第一件事情，就是趕快去跟媽媽說：『我很愛你。』亞洲人比較不好意思擁抱跟表達內心情感。愛，就是要表現出來。「很感動大家這麼愛這齣戲！」劇中飾演王玫玫的比莉，大膽追愛的勇敢，鼓舞不少年輕人。

瘋狂喜劇 瘋狂換裝100套！

活力十足的比莉，看得出來她已經70歲了嗎？完全不！不但整個人充滿年輕活力，身材更保持得很好，本身就熱愛音樂與時尚的她，據說在劇中換裝高達100套！她笑著說：「我唯一最難克服的點就是服裝，因為玫媽的衣服太誇張了！五顏六色！其實我平常穿得比較酷，以黑白為主。但是玫媽的服裝不只是花，還亂搭！其中一套我拒穿。」比莉一副委屈地說，令人莞爾。如眾所知，比莉本身就是一個另類酷媽，她分享自己跟兒子Nick（周湯豪）從小就會在家一起聽音樂，一起換裝走Fashion Show！因為天生的時髦感，即使玫媽的誇張服裝穿在比莉身上，還是一點也不俗氣。「我連脖子痛戴頸套，每個人都以為是我的配件。很誇張，都沒有人問：『比莉姐，妳還好嗎？』」比莉笑著說。

飾演女兒的賈靜雯與柯佳嬿，更是劇中大亮點！兩大影后難得同步演出戲劇，表現難得的諧星面！這次首次擔任製作人的賈靜雯，與佳嬿共同擔任說服比莉姐演出的大功臣。「其實我從來沒有想過要擔任製作人的角色，接受到製作團隊的邀請，我抱持著見習的心情來參與幕後製作，覺得很複雜！（笑）未來若遇見自己喜歡的IP（原創故事），希望可以從開發劇本開始參與。」賈靜雯笑著說。母女檔三人擦出如彗星撞地球般的火花，爆笑與催淚指數都高達100%！

比莉：Limelight Gala系列珠寶腕錶、Possession系列白陶瓷鑽石戒指、彩色寶石鑽石手鐲、戒指、Treasure系列鑽石耳環（ALL BY PIAGET）；墨鏡（GENTLE MONSTER）；禮服（BUERLANGMA）。賈靜雯：墨鏡（GENTLE MONSTER）；皮革連身褲（PRADA）。柯佳嬿：Sunlight系列鑽石項鍊、Possession系列鑽石戒指（BOTH BY PIAGET）；印花V領西裝、印花半裙（BOTH BY ZHONG ZIXIN）。
比莉：Limelight Gala系列珠寶腕錶、Possession系列白陶瓷鑽石戒指、彩色寶石鑽石手鐲、戒指、Treasure系列鑽石耳環（ALL BY PIAGET）；墨鏡（GENTLE MONSTER）；禮服（BUERLANGMA）。賈靜雯：墨鏡（GENTLE MONSTER）；皮革連身褲（PRADA）。柯佳嬿：Sunlight系列鑽石項鍊、Possession系列鑽石戒指（BOTH BY PIAGET）；印花V領西裝、印花半裙（BOTH BY ZHONG ZIXIN）。

戲裡戲外的默契延伸

ELLE：談談對彼此的印象，如何形容彼此？

比莉：我們拍攝之前見過兩三次，因為我很久沒有出來拍戲了，大家雖然剛認識，卻很像自己的小孩般親切，佳嬿是「冷面笑將」，靜雯則是很體貼、很會照顧人。

賈靜雯（以下簡稱「靜雯」）：我們三人是第一次合作。跟佳嬿私底下已經是朋友，她很棒，幫我一起約比莉姐喝咖啡，鼓勵她出來拍戲。比莉姐是「不按牌理出牌」的個性，本人也很天兵（例如：上完廁所，內褲夾了長長的捲筒衛生紙走出來，還笑稱像新娘子的禮服），她很像「勁量電池」，對於拍戲的現場充滿好奇心，任何事都感到很新鮮，有時候拍戲很疲累，被她一個笑聲提神，就覺得她實在太可愛了！ 但比莉姐私底也有很「衿」的一面，很多觀念保守傳統，不像她外表這麼開放，跟她接演的玫媽角色有蠻大的反差，但她很願意突破，合作起來很有意思。佳嬿有一個很強的「冷幽默」，妳看她冷冷的，其實幽默感十足，常常會「神來一筆」（例如：劇中跟小查說：「我喜歡你的形狀」）反應很快，好適合主持節目！私下跟她聊天也會覺得，天啊！好好笑喔！

柯佳嬿（以下簡稱「佳嬿」）：我跟賈姐原本就認識，所以很期待要演姐妹，原本認識的默契延伸到戲裡，讓我們更敢講、更敢玩。我覺得她很厲害，我們拍這麼鬧的戲，她中間還有一段時間出去拍電影《瀑布》。（看過《瀑布》就知道角色是另一個完全不同的精神狀態，還得了金馬最佳影后）我當時跟她說：妳怎麼有辦法，太誇張了吧！但是我很佩服她，在拍《媽，別鬧了！》的現場看到她演如蓉，也不太顧坐相，想抓腿就抓腿，是我沒有看過的賈靜雯。

靜雯：（笑）對，呵呵！

佳嬿：第一次跟比莉姐喝咖啡，她是一個自帶喜感的人，我就跟賈姐說：她就是媽媽這個角色啊！我想不到其他更適合的人選。比莉姐是一個想法很新的人， 對音樂跟時尚都很有興趣，也持續更新潮流資訊，所以跟她聊天不太會有代溝，也不會有長輩的架子，相處起來像朋友。我希望長大後像賈姐一樣，能夠把自己的狀態維持得很好，像比莉姐永遠保持年輕的心！

從婚姻到情慾，做自己就好

ELLE：妳們覺得女人一定要結婚嗎？一定要有感情或性生活嗎？這部戲很酷的地方就是三位女主角都有演到性生活或性幻想的部分，是台劇少見的！

比莉：我覺得女人沒有一定要結婚，可以有感情、有一個伴，可以去看電影、撒嬌。現代女人非常能幹，自己能夠賺錢，想買什麼都有，想去哪裡旅行都OK。結婚不一定是好結果，You never know（你永遠不知道），談戀愛時都很棒，兩人各自從家裡出來美美去約會。但真的結婚後，柴米油鹽和小孩，Oh！My god！但有些人覺得一定要結婚，像玫媽（劇中媽媽角色），每個人想法不一樣，妳可以做自己。

靜雯：雖然我自己選擇婚姻這條路，那是因為我知道自己要的是什麼樣的生活，每個人想要的人生方向不太一樣。我不會像玫媽的觀念一定要結婚。至於性生活，就看妳的身體有沒有需求？（笑）想就想，不想就不想。但是不管有沒有結婚，一定要有情感的依賴。無論是養寵物、養植物，或是依戀一杯咖啡，沒有就有點太奇葩了吧！像有些老人家把花草養得很好，是真的對花草放入情感。像我在劇中的角色如蓉雖然沒有結婚，但是她把情感都釋放在言情小說裡了。

ELLE：佳嬿飾演的小敏在劇中是一個「肉食女」，妳認為女性是否應該更大膽展現自我情慾？

佳嬿：展現情慾是不需要對外啦！（笑）但是當然可以跟很親密的人大方溝通，很坦白地做自己。親密的人在性生活的溝通跟合拍，對當事人蠻重要的。對現代女性來說，無論婚姻感情或性生活，妳覺得有需要就去追求，覺得不需要也OK，自己開心舒服就好！

比莉：Possession系列彩色寶石鑽石手鐲、戒指（ALL BY PIAGET）；墨鏡（GENTLE MONSTER）；禮服（BUERLANGMA）。 賈靜雯：西裝外套（AREA AT FARFETCH）。 柯佳嬿：Possession系列玫瑰金、紅玉髓戒指、Treasure系列鑽石戒指（ALL BY PIAGET）； 繞頸亮片連身洋裝、復古羊皮寬鬆機車外套（BOTH BY CELINE）。
比莉：Possession系列彩色寶石鑽石手鐲、戒指（ALL BY PIAGET）；墨鏡（GENTLE MONSTER）；禮服（BUERLANGMA）。 賈靜雯：西裝外套（AREA AT FARFETCH）。 柯佳嬿：Possession系列玫瑰金、紅玉髓戒指、Treasure系列鑽石戒指（ALL BY PIAGET）； 繞頸亮片連身洋裝、復古羊皮寬鬆機車外套（BOTH BY CELINE）。

鼓勵長輩去追愛

ELLE：妳們覺得台灣跟國外，對於長輩追求婚姻的觀念差異何在？身為兒女，應該怎麼樣去調整好自己的心態，面對父母親晚年追愛？

比莉：亞洲人比較難接受媽媽再婚，這樣的想法太窄了，你可以祝福她，她可以很幸福，Why not！老外的觀念比較開放，爸媽離婚、再婚，彼此可以帶小孩一起見面，可以接受週末把孩子給對方帶，這樣的想法比較健康。

靜雯：像我媽也是，爸爸很早就不在了，但是她到現在也沒有去追愛，對子女的照顧是百分之百的，有沒有另外一半對她來說不重要，可能跟我爸相處幾十年的感情已經足夠，另外上一代給她的壓力，讓她不想再去伺候長輩。我也曾跟我媽聊：「妳怎麼沒有跟劇中的玫媽一樣，在年輕漂亮的時候再婚？會不會覺得後悔或可惜？」她說不會，再找另一半，生活習慣不同，自己愛幹嘛就幹嘛，比較自在。我個人則是介於保守跟開放中間，我覺得自己是很有勇氣的人，我不像我媽媽保守，我認為有愛很美好！

佳嬿：我沒有想過耶！因為我單親，但是光想我媽媽如果跟劇中玫媽一樣，認識一個網友要嫁去澳洲，就覺得是詐騙，很崩潰。（笑）但是如果我媽媽需要生活裡面有一個伴，在現階段可以互相陪伴，我也覺得很不錯！

好好告別不容易

ELLE：這齣戲最後非常催淚，無論是玫媽推著行李箱準備嫁到澳洲望著客廳，想像與已逝的先生共舞告別、或是如蓉一個人靜靜回顧舊家的一切，以及小敏與小查的和解分手，對於「如何好好告別，重新開始」有什麼樣的想法？

比莉：劇中的玫媽雖然勇敢嫁到澳洲，但總是會很內疚，對亞洲人而言，家庭就是責任。告別不容易，因為人習慣過原本的日子，需要很有決心才能放下，重新開始。我認為人生一定要開心，要勇敢去做自己喜歡的事情！

靜雯：我覺得愈活愈成熟，就要面臨許多「再見」的時刻，告別其實很不容易，這也是我人生一直面臨到的功課。尤其我的情感豐沛，怎麼好好接受告別，是一件很難的事情，因為會很崩潰！人來到這個世上，接受和面對告別是必然的，只能盡量將自己的情感跟理智拉回平衡。有時候也不敢去想，尤其有了小孩，擁有越多越害怕失去。後疫情時代，更是！因為不知道明天會如何，好好珍惜當下每一刻，不浪費生命中美好的事物！

佳嬿：現代人要好好道別，其實蠻難的，你內心是否真正面對這件事情？是否跟一個人面對面好好說再見？我覺得都非常需要勇氣！像劇中的小敏花了很多時間準備，有一天可以不用勉強自已，時候到了，就勇敢詢問自己的內心，好好的道別，該放下的人事物，就好好放下。

ELLE：最後小敏終於打開門與小查和解，但不代表在一起。

佳嬿：這也是一種說再見的方式，大家會把分手想得很可怕，但是告別有很多方式，小敏跟小查不需要撕破臉，還是可以講講話當朋友，這也是一種方式。

經歷失敗，其實也沒關係

ELLE：送給女性鼓勵的話？

比莉：勇敢做自己，讓自己開心，現代媽媽生得少，反而很辛苦，完全以小孩為主，沒有自己的生活。一定要放下，不要擔心小孩吃苦，因為他們總要長大，要放手讓他去嘗試，去經歷失敗也OK，他們會成長，會學到更多。像台灣小孩也很辛苦，放學要去補習，行程排滿滿，沒有童年，孩子就是要玩嘛！像Nick（比莉兒子周湯豪）小學的時候，早上起不來，就假裝說：「我肚子很痛，今天沒辦法去學校。」我就幫他請假。

ELLE：那妳知道他是裝的嗎？

比莉：我知道啊！（笑）

ELLE：比莉姐人好好，我們也要這種媽媽！

比莉：因為我們自己也經歷過，不想上學的時候啊！

靜雯：不要「違心論」！因為女生常常會去迎合別人，做不想做的事情。應該靜下來聽聽自己的心，是否真的「想要」很重要，不要盲目，無論情感還是購物，都不要衝動，要跟自己的內心對話。

佳嬿：人的一生說短不短，說長不長，每個階段、每個年紀，都有屬於自己的美好。想到什麼，就去做吧！不用猶豫太多，很多決定可以更遵從自己的內心！

比莉：Limelight Gala系列珠寶腕錶、 Possession系列彩色寶石鑽石手鐲、戒指、Treasure系列鑽石耳環（ALL BY PIAGET）；墨鏡（GENTLE MONSTER）；禮服（BUERLANGMA）。賈靜雯：墨鏡（GENTLE MONSTER）；皮革連身褲（PRADA）。柯佳嬿：Limelight Gala系列珠寶腕錶、 Sunlight系列珍珠母貝鑽石項鍊、鑽石戒指、 Possession系列彩色寶石鑽石手鐲、戒指（ALL BY PIAGET）；羊腿袖針織洋裝（SALVATORE FERRAGAMO）；厚底皮革長靴（ALEXANDER MCQUEEN）。
比莉：Limelight Gala系列珠寶腕錶、 Possession系列彩色寶石鑽石手鐲、戒指、Treasure系列鑽石耳環（ALL BY PIAGET）；墨鏡（GENTLE MONSTER）；禮服（BUERLANGMA）。賈靜雯：墨鏡（GENTLE MONSTER）；皮革連身褲（PRADA）。柯佳嬿：Limelight Gala系列珠寶腕錶、 Sunlight系列珍珠母貝鑽石項鍊、鑽石戒指、 Possession系列彩色寶石鑽石手鐲、戒指（ALL BY PIAGET）；羊腿袖針織洋裝（SALVATORE FERRAGAMO）；厚底皮革長靴（ALEXANDER MCQUEEN）。

生出勇氣 改變自己

ELLE：三位分屬不同世代的女性，如何勇於突破社會期待與框架，大膽追愛？大膽追夢？

比莉：我覺得台灣的文化很窄，一般鄰居看妳每天穿得很漂亮，會用異樣的眼光看妳，不會用欣賞的眼光看妳，會覺得：「妳幹嘛？」我在家常常是穿一套一套時尚衣服走Fashion Show，但出門就換回最低調的簡單服裝。在台灣很難穿衣服，沒有活動、沒有Party、沒有打扮的文化，所以很少人會每天穿得很時髦。看日本歐吉桑反而最會穿，戴個帽子、穿皮衣、牛仔褲，很喜歡美國七〇年代的音樂和打扮。所以我每次去日本或歐洲，穿得很時髦，每個人都會過來稱讚妳，他們不會吝嗇稱讚別人，台灣反而很彆扭。觀察台灣媽媽們，怎麼平常都不打扮。但是婚禮的時候，又全部配件加在一起，太多！（例如：劇中的玫媽同學會。）希望時尚雜誌多多舉辦活動，讓更多人有機會展現時尚感。

靜雯：我覺得要看自己是不是願意突破的人！很多人的觀念是無奈，被很多現實社會狀況卡住，不停地抱怨卻不想改變。如果你真心想改變，就必須生出勇氣去嘗試，即使做錯了、失敗了，還是會去做。以我為例，我知道必須把自己的狀態、精神顧好，才有辦法陪小孩，因為我不是年輕的媽媽，但是我可以心態年輕、狀態年輕，就可以給孩子需要的東西，如果我不這樣做，我沒有力氣陪，只會抱怨：「好累喔！為什麼要找我！」所以唯有我改變自己，才可以做我想做的事！

佳嬿：我覺得自己應該是在社會框架內的女性，雖然演員是比較特殊職業，但是我過的生活跟一般人沒有太大不同。所謂社會框架和體制，除非拋棄世俗一切，例如：我的國中同學，他是一個真正活在框架跟體制外的人，他很喜歡音樂，住在瑞士唸書上課，他賺的錢足夠讓他在瑞士養活自己，但是若以拿社會定義的成功去看他，他到了30幾歲，沒有車、沒有房，但是他非常快樂。在我眼中，他才是大膽實踐理想的典型！覺得他的個性，真的好藝術家喔！不管別人怎麼想！

【完整內容請見 ELLE雜誌 2022年8月號】

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