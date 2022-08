ELLE 8月號 封面之星 比莉、賈靜雯、柯佳嬿 潮媽酷女兒 MOM & DAUGHTERS

【PROJECT MANAGER & EDIT_DOMINIQUE CHIANG ART DIRECTOR_SANDY YANG PHOTOGRAPHER_CHOU MO STYLING_QUENTI LU(比莉 , 賈靜雯), MEG CHEN(柯佳嬿) MAKE UP_EVONE(比莉), JIMY WU AT BACKSTAGE(賈靜雯), LYNN CHIEN(柯佳嬿) HAIR_WEIC(比莉), UNA AT FOURHAIRCONECRT(賈靜雯), DICK AT H PARK(柯佳嬿) EXECUTIVE ASSISTANT_YILIN HSU TEXT_JUNE HOWELL EDIT_DOMINIQUE CHIANG】

由比莉、賈靜雯、柯佳嬿主演的Netflix熱門台劇《媽,別鬧了!》,看似笑鬧的瘋狂喜劇,卻是橫跨台灣不同世代、勇敢追愛找自己的女性故事。不管你是想婚、不婚還是頭昏,或是人生正經歷重大的失落與改變,跟著這家瘋狂母女檔,一起好好收拾心情,告別過去,勇敢啟動新人生!

自播出以來《媽,別鬧了!》這齣戲,引發熱烈的討論!其中最高人氣的莫過於睽違15年,終於復出演戲的比莉。「很多人看完戲都留言給我,有兩種人,一種是熬夜追完,一種是捨不得追完。還有朋友看完戲的第一件事情,就是趕快去跟媽媽說:『我很愛你。』亞洲人比較不好意思擁抱跟表達內心情感。愛,就是要表現出來。「很感動大家這麼愛這齣戲!」劇中飾演王玫玫的比莉,大膽追愛的勇敢,鼓舞不少年輕人。

瘋狂喜劇 瘋狂換裝100套!

活力十足的比莉,看得出來她已經70歲了嗎?完全不!不但整個人充滿年輕活力,身材更保持得很好,本身就熱愛音樂與時尚的她,據說在劇中換裝高達100套!她笑著說:「我唯一最難克服的點就是服裝,因為玫媽的衣服太誇張了!五顏六色!其實我平常穿得比較酷,以黑白為主。但是玫媽的服裝不只是花,還亂搭!其中一套我拒穿。」比莉一副委屈地說,令人莞爾。如眾所知,比莉本身就是一個另類酷媽,她分享自己跟兒子Nick(周湯豪)從小就會在家一起聽音樂,一起換裝走Fashion Show!因為天生的時髦感,即使玫媽的誇張服裝穿在比莉身上,還是一點也不俗氣。「我連脖子痛戴頸套,每個人都以為是我的配件。很誇張,都沒有人問:『比莉姐,妳還好嗎?』」比莉笑著說。

飾演女兒的賈靜雯與柯佳嬿,更是劇中大亮點!兩大影后難得同步演出戲劇,表現難得的諧星面!這次首次擔任製作人的賈靜雯,與佳嬿共同擔任說服比莉姐演出的大功臣。「其實我從來沒有想過要擔任製作人的角色,接受到製作團隊的邀請,我抱持著見習的心情來參與幕後製作,覺得很複雜!(笑)未來若遇見自己喜歡的IP(原創故事),希望可以從開發劇本開始參與。」賈靜雯笑著說。母女檔三人擦出如彗星撞地球般的火花,爆笑與催淚指數都高達100%!

比莉:Limelight Gala系列珠寶腕錶、Possession系列白陶瓷鑽石戒指、彩色寶石鑽石手鐲、戒指、Treasure系列鑽石耳環(ALL BY PIAGET);墨鏡(GENTLE MONSTER);禮服(BUERLANGMA)。賈靜雯:墨鏡(GENTLE MONSTER);皮革連身褲(PRADA)。柯佳嬿:Sunlight系列鑽石項鍊、Possession系列鑽石戒指(BOTH BY PIAGET);印花V領西裝、印花半裙(BOTH BY ZHONG ZIXIN)。

戲裡戲外的默契延伸

ELLE:談談對彼此的印象,如何形容彼此?

比莉:我們拍攝之前見過兩三次,因為我很久沒有出來拍戲了,大家雖然剛認識,卻很像自己的小孩般親切,佳嬿是「冷面笑將」,靜雯則是很體貼、很會照顧人。

賈靜雯(以下簡稱「靜雯」):我們三人是第一次合作。跟佳嬿私底下已經是朋友,她很棒,幫我一起約比莉姐喝咖啡,鼓勵她出來拍戲。比莉姐是「不按牌理出牌」的個性,本人也很天兵(例如:上完廁所,內褲夾了長長的捲筒衛生紙走出來,還笑稱像新娘子的禮服),她很像「勁量電池」,對於拍戲的現場充滿好奇心,任何事都感到很新鮮,有時候拍戲很疲累,被她一個笑聲提神,就覺得她實在太可愛了! 但比莉姐私底也有很「衿」的一面,很多觀念保守傳統,不像她外表這麼開放,跟她接演的玫媽角色有蠻大的反差,但她很願意突破,合作起來很有意思。佳嬿有一個很強的「冷幽默」,妳看她冷冷的,其實幽默感十足,常常會「神來一筆」(例如:劇中跟小查說:「我喜歡你的形狀」)反應很快,好適合主持節目!私下跟她聊天也會覺得,天啊!好好笑喔!

柯佳嬿(以下簡稱「佳嬿」):我跟賈姐原本就認識,所以很期待要演姐妹,原本認識的默契延伸到戲裡,讓我們更敢講、更敢玩。我覺得她很厲害,我們拍這麼鬧的戲,她中間還有一段時間出去拍電影《瀑布》。(看過《瀑布》就知道角色是另一個完全不同的精神狀態,還得了金馬最佳影后)我當時跟她說:妳怎麼有辦法,太誇張了吧!但是我很佩服她,在拍《媽,別鬧了!》的現場看到她演如蓉,也不太顧坐相,想抓腿就抓腿,是我沒有看過的賈靜雯。

靜雯:(笑)對,呵呵!

佳嬿:第一次跟比莉姐喝咖啡,她是一個自帶喜感的人,我就跟賈姐說:她就是媽媽這個角色啊!我想不到其他更適合的人選。比莉姐是一個想法很新的人, 對音樂跟時尚都很有興趣,也持續更新潮流資訊,所以跟她聊天不太會有代溝,也不會有長輩的架子,相處起來像朋友。我希望長大後像賈姐一樣,能夠把自己的狀態維持得很好,像比莉姐永遠保持年輕的心!

從婚姻到情慾,做自己就好

ELLE:妳們覺得女人一定要結婚嗎?一定要有感情或性生活嗎?這部戲很酷的地方就是三位女主角都有演到性生活或性幻想的部分,是台劇少見的!

比莉:我覺得女人沒有一定要結婚,可以有感情、有一個伴,可以去看電影、撒嬌。現代女人非常能幹,自己能夠賺錢,想買什麼都有,想去哪裡旅行都OK。結婚不一定是好結果,You never know(你永遠不知道),談戀愛時都很棒,兩人各自從家裡出來美美去約會。但真的結婚後,柴米油鹽和小孩,Oh!My god!但有些人覺得一定要結婚,像玫媽(劇中媽媽角色),每個人想法不一樣,妳可以做自己。

靜雯:雖然我自己選擇婚姻這條路,那是因為我知道自己要的是什麼樣的生活,每個人想要的人生方向不太一樣。我不會像玫媽的觀念一定要結婚。至於性生活,就看妳的身體有沒有需求?(笑)想就想,不想就不想。但是不管有沒有結婚,一定要有情感的依賴。無論是養寵物、養植物,或是依戀一杯咖啡,沒有就有點太奇葩了吧!像有些老人家把花草養得很好,是真的對花草放入情感。像我在劇中的角色如蓉雖然沒有結婚,但是她把情感都釋放在言情小說裡了。

ELLE:佳嬿飾演的小敏在劇中是一個「肉食女」,妳認為女性是否應該更大膽展現自我情慾?

佳嬿:展現情慾是不需要對外啦!(笑)但是當然可以跟很親密的人大方溝通,很坦白地做自己。親密的人在性生活的溝通跟合拍,對當事人蠻重要的。對現代女性來說,無論婚姻感情或性生活,妳覺得有需要就去追求,覺得不需要也OK,自己開心舒服就好!

比莉:Possession系列彩色寶石鑽石手鐲、戒指(ALL BY PIAGET);墨鏡(GENTLE MONSTER);禮服(BUERLANGMA)。 賈靜雯:西裝外套(AREA AT FARFETCH)。 柯佳嬿:Possession系列玫瑰金、紅玉髓戒指、Treasure系列鑽石戒指(ALL BY PIAGET); 繞頸亮片連身洋裝、復古羊皮寬鬆機車外套(BOTH BY CELINE)。

鼓勵長輩去追愛

ELLE:妳們覺得台灣跟國外,對於長輩追求婚姻的觀念差異何在?身為兒女,應該怎麼樣去調整好自己的心態,面對父母親晚年追愛?

比莉:亞洲人比較難接受媽媽再婚,這樣的想法太窄了,你可以祝福她,她可以很幸福,Why not!老外的觀念比較開放,爸媽離婚、再婚,彼此可以帶小孩一起見面,可以接受週末把孩子給對方帶,這樣的想法比較健康。

靜雯:像我媽也是,爸爸很早就不在了,但是她到現在也沒有去追愛,對子女的照顧是百分之百的,有沒有另外一半對她來說不重要,可能跟我爸相處幾十年的感情已經足夠,另外上一代給她的壓力,讓她不想再去伺候長輩。我也曾跟我媽聊:「妳怎麼沒有跟劇中的玫媽一樣,在年輕漂亮的時候再婚?會不會覺得後悔或可惜?」她說不會,再找另一半,生活習慣不同,自己愛幹嘛就幹嘛,比較自在。我個人則是介於保守跟開放中間,我覺得自己是很有勇氣的人,我不像我媽媽保守,我認為有愛很美好!

佳嬿:我沒有想過耶!因為我單親,但是光想我媽媽如果跟劇中玫媽一樣,認識一個網友要嫁去澳洲,就覺得是詐騙,很崩潰。(笑)但是如果我媽媽需要生活裡面有一個伴,在現階段可以互相陪伴,我也覺得很不錯!

好好告別不容易

ELLE:這齣戲最後非常催淚,無論是玫媽推著行李箱準備嫁到澳洲望著客廳,想像與已逝的先生共舞告別、或是如蓉一個人靜靜回顧舊家的一切,以及小敏與小查的和解分手,對於「如何好好告別,重新開始」有什麼樣的想法?

比莉:劇中的玫媽雖然勇敢嫁到澳洲,但總是會很內疚,對亞洲人而言,家庭就是責任。告別不容易,因為人習慣過原本的日子,需要很有決心才能放下,重新開始。我認為人生一定要開心,要勇敢去做自己喜歡的事情!

靜雯:我覺得愈活愈成熟,就要面臨許多「再見」的時刻,告別其實很不容易,這也是我人生一直面臨到的功課。尤其我的情感豐沛,怎麼好好接受告別,是一件很難的事情,因為會很崩潰!人來到這個世上,接受和面對告別是必然的,只能盡量將自己的情感跟理智拉回平衡。有時候也不敢去想,尤其有了小孩,擁有越多越害怕失去。後疫情時代,更是!因為不知道明天會如何,好好珍惜當下每一刻,不浪費生命中美好的事物!

佳嬿:現代人要好好道別,其實蠻難的,你內心是否真正面對這件事情?是否跟一個人面對面好好說再見?我覺得都非常需要勇氣!像劇中的小敏花了很多時間準備,有一天可以不用勉強自已,時候到了,就勇敢詢問自己的內心,好好的道別,該放下的人事物,就好好放下。

ELLE:最後小敏終於打開門與小查和解,但不代表在一起。

佳嬿:這也是一種說再見的方式,大家會把分手想得很可怕,但是告別有很多方式,小敏跟小查不需要撕破臉,還是可以講講話當朋友,這也是一種方式。

經歷失敗,其實也沒關係

ELLE:送給女性鼓勵的話?

比莉:勇敢做自己,讓自己開心,現代媽媽生得少,反而很辛苦,完全以小孩為主,沒有自己的生活。一定要放下,不要擔心小孩吃苦,因為他們總要長大,要放手讓他去嘗試,去經歷失敗也OK,他們會成長,會學到更多。像台灣小孩也很辛苦,放學要去補習,行程排滿滿,沒有童年,孩子就是要玩嘛!像Nick(比莉兒子周湯豪)小學的時候,早上起不來,就假裝說:「我肚子很痛,今天沒辦法去學校。」我就幫他請假。

ELLE:那妳知道他是裝的嗎?

比莉:我知道啊!(笑)

ELLE:比莉姐人好好,我們也要這種媽媽!

比莉:因為我們自己也經歷過,不想上學的時候啊!

靜雯:不要「違心論」!因為女生常常會去迎合別人,做不想做的事情。應該靜下來聽聽自己的心,是否真的「想要」很重要,不要盲目,無論情感還是購物,都不要衝動,要跟自己的內心對話。

佳嬿:人的一生說短不短,說長不長,每個階段、每個年紀,都有屬於自己的美好。想到什麼,就去做吧!不用猶豫太多,很多決定可以更遵從自己的內心!

比莉:Limelight Gala系列珠寶腕錶、 Possession系列彩色寶石鑽石手鐲、戒指、Treasure系列鑽石耳環(ALL BY PIAGET);墨鏡(GENTLE MONSTER);禮服(BUERLANGMA)。賈靜雯:墨鏡(GENTLE MONSTER);皮革連身褲(PRADA)。柯佳嬿:Limelight Gala系列珠寶腕錶、 Sunlight系列珍珠母貝鑽石項鍊、鑽石戒指、 Possession系列彩色寶石鑽石手鐲、戒指(ALL BY PIAGET);羊腿袖針織洋裝(SALVATORE FERRAGAMO);厚底皮革長靴(ALEXANDER MCQUEEN)。

生出勇氣 改變自己

ELLE:三位分屬不同世代的女性,如何勇於突破社會期待與框架,大膽追愛?大膽追夢?

比莉:我覺得台灣的文化很窄,一般鄰居看妳每天穿得很漂亮,會用異樣的眼光看妳,不會用欣賞的眼光看妳,會覺得:「妳幹嘛?」我在家常常是穿一套一套時尚衣服走Fashion Show,但出門就換回最低調的簡單服裝。在台灣很難穿衣服,沒有活動、沒有Party、沒有打扮的文化,所以很少人會每天穿得很時髦。看日本歐吉桑反而最會穿,戴個帽子、穿皮衣、牛仔褲,很喜歡美國七〇年代的音樂和打扮。所以我每次去日本或歐洲,穿得很時髦,每個人都會過來稱讚妳,他們不會吝嗇稱讚別人,台灣反而很彆扭。觀察台灣媽媽們,怎麼平常都不打扮。但是婚禮的時候,又全部配件加在一起,太多!(例如:劇中的玫媽同學會。)希望時尚雜誌多多舉辦活動,讓更多人有機會展現時尚感。

靜雯:我覺得要看自己是不是願意突破的人!很多人的觀念是無奈,被很多現實社會狀況卡住,不停地抱怨卻不想改變。如果你真心想改變,就必須生出勇氣去嘗試,即使做錯了、失敗了,還是會去做。以我為例,我知道必須把自己的狀態、精神顧好,才有辦法陪小孩,因為我不是年輕的媽媽,但是我可以心態年輕、狀態年輕,就可以給孩子需要的東西,如果我不這樣做,我沒有力氣陪,只會抱怨:「好累喔!為什麼要找我!」所以唯有我改變自己,才可以做我想做的事!

佳嬿:我覺得自己應該是在社會框架內的女性,雖然演員是比較特殊職業,但是我過的生活跟一般人沒有太大不同。所謂社會框架和體制,除非拋棄世俗一切,例如:我的國中同學,他是一個真正活在框架跟體制外的人,他很喜歡音樂,住在瑞士唸書上課,他賺的錢足夠讓他在瑞士養活自己,但是若以拿社會定義的成功去看他,他到了30幾歲,沒有車、沒有房,但是他非常快樂。在我眼中,他才是大膽實踐理想的典型!覺得他的個性,真的好藝術家喔!不管別人怎麼想!

【完整內容請見 ELLE雜誌 2022年8月號】