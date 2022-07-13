本預定40歲要退休 田馥甄曝最想體驗「這件事」：目前極限是2天

【ARTIST_HEBE TIEN PHOTOGRAPHER_KUO HUAN KAO ART DIRECTION&STYLING_QUENTI LU MAKEUP_YALI CHIU HAIR_JOHNNY HO STYLIST ASSISTANT_LETICIA WANG,MICHELLE H. PHOTOGRAPHY ASSISTANT_DAHOW WANG,SCOTT CHIU,EDWARD HSU TEXT_CHRISTINE LEE EDIT_DOMINIQUE CHIANG】

九月演唱會在即，新專輯仍在醞釀，聽Hebe田馥甄聊聊後疫情生活的各種滋味，以及努力達到身心靈平衡的自己。

Hebe盤腿坐在化妝室的椅子上，雙手一邊把長長的頭髮綁成了大鬆髻，一邊進行訪談，像是迷濛空靈系少女，也像師姊準備開示。原訂五月舉行，後因疫情延到九月的高雄場演唱會在即，她說等了這麼久，很期待可以再站上舞台唱歌。「有人願意跑到現場，張開耳朵聆聽我唱歌，就是最美好的事了。」經過兩年多疫情紛擾，能再進行大型群聚共享Hebe給的療癒力，甚至再聽她敲木魚，想必都是珍貴的體驗。

「日子在走，兩年前的我跟現在不一樣，聽歌的人就算是同一批，心境想必也變了很多。」Hebe說。

外套、長褲（BOTH BY BALENCIAGA）；耳環（SAINT LAURENT）；項鍊（VANN JEWELRY）。

終於在家種起了植物

看著被疫情偷走的這兩年，每個人多少會對人生進行大盤點。你得到了什麼又錯失了什麼？當有天日子恢復正常（如果真有那天），你又會做些什麼來趕上進度？

Hebe回想起過去，不論是S.H.E或單飛時期，工作節奏總是很緊湊，一週飛好幾個城市表演，不停推出新作品。但是疫情來了，不分什麼空間領域，人都只能被框著，必須學著放慢腳步。「一開始我很開心，因為原本走著工作密度很高的步調，像是突然得到天上掉下來的假期。」她說自己以前沒有好好過生活，不太使用廚房，家裡也不敢種植物，怕出去工作多天回來，植物會乾枯成「茶葉」。現在她每天早上起來，會先喝杯水，再去看看植物長得怎樣，向植物加油打氣。

能在家裡養植物，表示能承擔起悠閒生活伴隨而來的責任。但Hebe偶爾的確也忍不住懷疑，這樣的日子會持續多久？她又該如何讓自己一直處於待機狀態？「休眠沒有關係，但要能隨時準備開機運作，我覺得這是新的考驗，畢竟我沒有真的要退休啊。」她笑說。

皮衣、長靴（BOTH BY PRADA）。

到山上體驗濃縮人生

被迫休息，接受休眠時自己的模樣，即使受了傷，也可以坦然接受。Hebe成了百岳咖，爬過玉山、合歡群峰，山上發生的事成為她津津樂道的話題。但最近因為右膝蓋受傷，已經一年多沒有上山。

受傷是身體發出警訊，要人重新檢視自己的健康狀況。Hebe把它歸咎於整體的失衡，也許是穿太多高跟鞋，也許運動過度。「我們的肉身，是在服務靈魂的所思所想，幫助我們完成許多事，它是很真切的，也藏了很多關於內心的答案。」非常Hebe式的回答，關於人生的各種平衡。「如果對症下藥把左腳處理好，也許右腳就不會因為代償作用而不舒服了。」

她聊到一年前爬了奇萊南華，也親眼欣賞到知名的「黃金草原日出」。喜歡爬山，是因為想多看看美麗的地方，而非求征服高山的快感。「爬山彷彿經歷了濃縮的人生，人一出生，就要迎接死亡的來臨，就像你開始起爬，中間也要懂得儲備體力，才有力氣走下山。但在山上不時會面對許多不可預知的情況，可能是天候和路段的變化，可能邂逅各種不同的山友，你想爬多少山，就會經歷多少不同的風景。」Hebe說。

「節氣歌手」的身心平衡論

雖說爬山是在體驗濃縮的人生，但從S.H.E時期入行以來，Hebe早就比別人過上多幾倍劑量的快轉人生。三個人的生活固然吱吱喳喳很精采，到了她一個人出來闖蕩時，也走出了截然不同的滋味，那是專屬Hebe的生活滋味。

「二十歲時我花了很多時間在探索自己、探索世界。我是誰？我又為何來到這世上？世界之大，我一直在觀察它。到了三十歲，則是學著找到跟世界的平衡，我想追求的是身心靈的合一，讓身體、思想跟靈魂三者兼顧。」Hebe說。

她提到最近新的心頭好讀物是《四時瑜伽：一個工作狂的休息筆記》，這本溫暖且讓人心領神會的書，用二十四個節氣作篇章，記錄了作瑜伽時的心理狀態。令Hebe印象最深的是其中一篇〈榖雨〉。

「那天我把這本書丟進包包裡帶出門，天氣很好，像是有股力量牽引著我，我走到公園，想像自己是棵樹，抱著樹感受它的氣息，深深覺得這樣腳下有地，頭頂有雲的生活著，真是太美好了。」 Hebe接著打開書，就翻到了〈榖雨〉，標題在說如何把自己長成一棵樹，而Hebe查看了日曆，那天恰好正值〈榖雨〉。

簡單的天氣，美好的巧合，沒有時間壓力，這些生活中小小的事物都讓人感到幸福。但生活當然不是永遠順遂，也會有不如意或沮喪，就像潮汐一樣。「有情緒也是很正常的事，我不會排斥情緒的波動，就像月圓月缺一樣，我會盡量跟它好好相處。」隨遇而安，接受生活裡的好與不好，但更懂得放大那些好的時刻。像是去公園得到的感動，受到瑜伽老師指導加強身體某部位的鍛鍊，又或是家政婦來過，把家裡整理得有條不紊，都令Hebe心懷感激。

大衣（BALENCIAGA）；面具（YU WEN CHING）。

把當下過好，為未來鋪路

用自己的懵懂青春陪許多粉絲度過懵懂青春的Hebe，如今已落得成熟淡定、千帆過盡，而在不知不覺中，她也即將邁入四十歲，她笑說自己對年齡保持平常心：「我就是我，年齡只是數字。」之前本來預定四十歲要退休，但轉眼間也就來到這個當口，還被疫情搞到真的快退休。「目前首要之務就是好好活下去，才能看看五十歲的自己活得如何，是否自在，而那時候的環境又是如何。」她說：「把現在過好，就是在為未來鋪路。」

陪著她朝未來前進的，當然還有現在這群一起做音樂的夥伴。她提到在這階段，每個新作品的誕生，從最初構想在她內心萌芽，到最後終於完成，都能按照她的心意走，沒有太大落差。「每首歌可以說都是隨著心長出來的，從內心長出來，東西才會像我，我也才能完美的詮釋表達，但還是要靠我的團隊用專業意見，幫我把這些想法整合得更好。」

去年拿下金曲獎最佳華語女歌手獎，評審團主席鍾成虎形容她「從以前的偶像團體，一路開始摸索，到現在蛻變成屬於田馥甄的風格」，就是對她這趟風格探索之旅最好的肯定。

下張專輯的時間表還沒有太明確的雛形，她還處於收歌階段，慢慢累積內心那些想說的話。但若有時間有機會，她想跑去台東爬嘉明湖，親眼看看傳說中「天使的眼淚」有多美。「有機會想體驗三天不洗澡的生活，目前的極限是兩天。」她笑說。她不急著催生新專輯，因為此時此刻，她還在細細體驗生活，撿拾生活裡那些美好的，閃閃發光的小碎片，等蒐集夠了，這些滋味都會變成療癒的歌放送給你聆聽。

【完整內容請見 ELLE雜誌 2022年7月號】