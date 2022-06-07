無用的留白對人生很重要 曾之喬曝心病：處於身心分離的混亂感

風衣（ACT N1）；背心（MIU MIU）；內搭短褲、牛仔褲、長靴（ALL BY BALENCIAGA）；Winston™ Cluster系列鑽石耳環、水滴型切工鑽石戒指（BOTH BY HARRY WINSTON）。

【PHOTOS_TROY WANG,STYLING_KATE CHEN,HAIR_AMBER AT 80S STUDIO,場地提供_伊日藝術計劃 YIRI ARTS,MAKE UP_WEN LEE,STYLING ASSISTANT_TZE YING NG,TEXT_DOMINIQUE CHIANG】

把「努力」奉為人生信念的曾之喬，這一年突然解鎖另一個自己。她開始減少工作量，打電動耍廢放空，甚至還會邊走路邊罵髒話……彷彿遇見來自平行時空、不乖版本的曾之喬。她感到內心有個混亂多重宇宙逐漸成形，有點陌生有些新奇有時上癮。

一切混亂的源頭要從電影《售命》談起。曾之喬在片中飾演愛子心切的單親媽媽，也是一個酒店小姐。女明星想要尋求演技突破，好像不免俗都要挑戰酒家女。但是先聲明，《售命》早在《華燈初上》推出前就已經於2021上半年殺青，受到疫情影響才延宕到今年四月上映，意外趕上酒店小姐熱潮，純屬巧合。

為了貼近酒家女的人設，從來菸酒不碰的她，開始練習抽菸喝酒，讓自己全然地融入角色裡。但電影並沒有刻意彰顯酒家女的職業，而是強調一個年輕的母親，為了保護最重要的兒子，義無反顧往火裡衝的個性。感覺她有點逞強，為了證明就算沒有老公，自己也可以一個人養小孩，賭一口氣的逞強。

整部電影最大的突破，對曾之喬來說是即興表演。以前的她，很害怕即興演出。每當導演說：「我們現在不要照劇本演……」，她都會覺得很恐慌，那是要按照什麼？或是聽到導演表示：「這個很好，我們再來一個不一樣的。」她就會有點ㄎㄧㄤ掉，如果這個很好，那不一樣的是什麼？然後就會不小心複製那個好的。她很不擅長，不按照劇本的演出。但拍這部戲拍到一半，曾之喬突然覺得開竅了！不但可以接受即興表演，而且一點都不害怕，彷彿多年來終於打開了即興表演魂。甚至有一種解放感，有某、些、東、西好像被打通了。然後一直持續到演完《無神之地不下雨》之後，更加覺得整個表演狀態，有真正（放）鬆掉的感覺。走出安全範圍，不再自我設限地去表演。

背心（GUCCI）；內搭背心（MIU MIU）；內搭短褲、牛仔褲、長靴（ALL BY BALENCIAGA）。

處於身心分離的混亂感

只是沒想到，混亂的狀態也被打開了。因為這個角色，陳瑜真，曾之喬變得跟她一樣很愛罵髒話（笑）！其實曾之喬最怕別人形容她兩件事，第一是「乖」，第二是「甜美」。因為爸媽是老師的關係，她不小心就會變得很乖。只要一個口令、一個動作，她就會成為執行命令的人。即使是舉一反三，她也一定會停留在下指令的人所給予的框架裡，不會跳出去。

乖就像一道咒語，一個關鍵字，只要聽到有人對曾之喬說：「你太乖，或是不要演得那麼乖……」她的背脊都在冒冷汗。但是當性格強烈的曾之喬，與直率潑辣的陳瑜真意外交會，她的「不乖」生活方式，滿口髒話作息日夜顛倒人生一片混亂，不夠聰明卻又勇往直前，竟然意外打開了一個她沒見過的自己。

這一年多來，曾之喬都處在混亂期。不太確定自己想要什麼，也不太確定自己不要什麼。外在的她和內在的她，距離好像有點遠，有一種身心分離、莫名的困惑和無力感。因此拍完《無神之地不下雨》之後，她暫停接戲，也捨掉一些代言和活動的機會，把工作量降到40％。給自己很多獨處日，不想要見任何人。

上衣、裙子（BOTH BY GUCCI）；Winston™ Cluster系列鑽石耳環（HARRY WINSTON）。

在平行宇宙遇見另一個自己

從小學被培訓為網球選手、到14歲踏進演藝圈，曾之喬一直很有目標地朝向想要的人生邁進。俗話說，「吃得苦中苦，方為人上人。」她一直努力地活在大眾期望的標準裡。甚至曾經以為，她比別人偷到更多時間。辛苦打拼對曾之喬而言，不過是從小習慣的家常便飯，所以每當有人說：「小學過暑假在家裡吃零食胖了五公斤、大學生活好白癡、都在耍廢……」她完全沒有這些回憶，而且會把這些行為歸類在沒有用的事情裡。無憂無慮的童年，請問那是什麼感覺？好陌生。

有一陣子不是很流行蛋黃哥嘛！總是一副隨時癱軟的模樣，表情寫著：不～想～上～班～。那時候曾之喬好困惑，為什麼這麼多人有感？到底在紅什麼？在她的認知裡，哪個工作不辛苦？每份工作都得來不易！因此入行20年，她很少很少很少說出不想工作這種話，更從不抱怨……強烈的上進心和責任感，固若磐石地深植在曾之喬的潛意識裡，堅固到她都沒有發現，是不是過度了？

直到陳瑜真推了她一把，進入一片混沌。這份感覺好新奇，感覺好像吸了純氧，突然醒了過來，重新開機的曾之喬接管了以往過度努力的曾之喬。她會軟爛放空地躺在沙發上追劇、打遊戲，還經常把遙控器和手機搞丟，偶而沉浸在邊走路邊罵髒話的自言自語裡，什麼都不想做、什麼都不想管。

如果平行時空真的存在，曾之喬很好奇沒有責任感和好勝心，活得無憂無慮版本的自己，她會是什麼樣子？這一年多來，她就是在探索體驗這個玩樂版本的自己。曾之喬相信每個人的身體裡，都有很多個不同版本的自己，調皮的、脆弱的、安靜的。所以有機會的話，我們應該要花時間去認識不同的自己，去尋找、了解她們。有一個可能才5歲，她被媽媽罵了，一直在那邊哭；有一個是14歲，她剛剛結束一場失敗的試鏡，陷在懊惱的情緒裡……。對曾之喬來說，這就是她的多重宇宙。

外套 （VERSACE）；背心（MIU MIU）；內搭短褲、牛仔褲、長靴（ALL BY BALENCIAGA）。

無用的留白，對人生很重要

去年曾之喬自己一個人環島十天，第一站訂了一間靠海的民宿。抵達之後嚇到，沒想到真的就在海邊，步行十步路就到海灘。才發現，原來大海這麼療癒。當你什麼都不想地只是看著翻騰的海浪，望著遠方的天空，每3分鐘、每5分鐘一直不停地變化，心頭就會自然而然湧出各種滋味。就連下雨的時候、夕陽落日的時候，天地之間都有不同的聲音。哇，剎那間不禁讚嘆，原來天空這麼偉大。她只是坐在那裡，沒有要畫畫拍照或幹嘛，就能目睹大自然奇蹟的樣貌！

為什麼以前從來沒有發現？因為你要夠閒、夠無聊，才有心思和餘裕去感受當下的美麗。這個留白時光對曾之喬的人生，真的是太重要了！為什麼到現在，才開始練習所謂的「無用」的事情。

那十天的環島旅行，曾之喬沒有訂定太多計畫，隨心所欲想去哪就去哪，豐盛感卻無敵爆表、超級爆表（笑）！記得很久以前，她其實也體會過這種感 覺啊，怎麼都忘記了？19歲經歷憂鬱症低潮，曾經去上過許多心靈成長課程，也在講述輕易豐盛的概念，大意源自心理學，只要你純然地用心投入當下，不需要過度努力，就能輕鬆得到豐盛的結果。

雖然環島假期結束後，面對工作的乏味無力感。並沒有全然地消失。但是曾之喬也欣然接受，畢竟她從14歲就開始努力工作，如果現在不想花這麼多時間在工作上，應該也很合理吧！這也不等於，她不喜歡自己的工作。她還是很熱愛表演，持續把演藝工作當成藝術家創作。

連身裙（GUCCI）。

擁有太多選擇，不見得比較快樂

休息是為了走更長遠的路，曾之喬其實不喜歡這句話。休息就是休息，本來就是一件很健康的事情。如果連休息都變得很有目的性，都充滿算計，要變得更好獲得更多什麼的，這樣的出發點本身就有問題。因為，什麼才是更好？賺更多錢、變得更成功，就會更好嗎？

曾之喬在環島的時候，途中去了台南，更愛上台南。台南真的是太棒了，棒到以後只要有外國朋友說要來台灣，她絕對會推薦一定要去台南（笑）！但是在台南的時候，曾之喬卻發現有一種很不舒服的感覺。因為想要做的事情太多了！她希望兩點去吃這個、五點吃那個、七點去這裡、八點去那裡……突然變得很貪心，很怕錯過什麼，因為有太多太棒的選擇，所以突然也變得複雜了起來，甚麼都不想錯過，自己把自己限制住了，然後那份很簡單的開心感也跟著不見了。換句話說，當人擁有很多選擇的時候，不見得會比較快樂。

這兩年疫情期間，不是常常聽到人家說，期待疫情結束後可以做什麼……曾之喬完全沒有這種念頭。一來是她覺得，你現在想做什麼，那就好好去做！就算疫情限制了你不能出門、不能出國，但凡事都有好有壞，在被限制的另外一面，有什麼是你可以調整，可以去把握實現的？或許這就是老天爺要你此時此刻去感受的。再來，就算疫情結束，大家的經濟狀況、整個世界的狀況，都已經被改變了，我們不會再恢復到從前的生活方式。如果你可以體會到在這樣的限制之下，當下得到什麼就是什麼。可以好好活在當下，就是一種幸福，不是很棒嗎！

停下忙碌的工作腳步，好好地去感受內心的萎靡與混亂，不要急著Push自己要趕快變好。允許自己，也會有負能量低頻的狀態。曾之喬認為這也是老天爺此時此刻送給她的禮物。

【完整內容請見 ELLE雜誌 2022年6月號】