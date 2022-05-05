昆凌挺孕肚拍照揭懷孕內幕 便秘被藥劑師「1提醒」才發現

身體造型銀飾（SCHIAPARELLI）； 金線帽飾（YU WEN CHING）。

【ARTIST_HANNAH QUINLIVAN PHOTOS_KUO HUAN KAO ART DIRECTION ＆ STYLING_QUENTI LU MAKEUP_JENNY LIN STYLING ASSISTANT_AN CHEN,NI CHIEH HSIN GAFFER_DAHOW WANG,ZEKE LIN,EDWARD HSU ART PRODUCTION_YU WEN CHING】

身為現代女性，要兼顧母親、妻子、及工作上的角色，對不少職業婦女來說可能非易事。有一位女性，不只對內扮演好賢妻良母的角色，對外更是一位縱橫商場的生意人，她就是人稱天王嫂的昆凌。在堅定的笑容後是完全的強悍。我們這次要跟昆凌來聊聊她人生中的三個角色──職場上的老闆與女主角、母親、妻子。

她是每一場人生之戲中的女主角，賽車的電影、孩子的母親、霸氣的老闆、活潑又溫柔的妻子。昆凌的堅定與柔和，註定讓她成為每一齣戲的女主角。

昆凌有一種氣質，是單純而明亮的，即便已經進入演藝圈許久，卻絲毫沒有改變，好像看不到晦暗的一面。我常覺得她像是孩子，像是很多男孩會暗戀的少女，彷彿散發著香氣，舉措之間沒有一絲苟且，但這樣的她就是會在受訪時聊著聊著就傻氣地笑了。

昆凌其實偶爾也像個小男孩，幾次看到媒體拍到她與老公一起打籃球，她絕不只是坐在場邊滑手機、偶而望向球場一眼，她會在一群男人之中一起妙傳、投籃。「我小時候是我爸帶大的，會一起看各種球賽。我在唸書的時候，我爸還會說：『好了你念書念太久了，你要起來動一動，不能只有念書，運動也要有！』我小時候也參加過足球隊。」

你還真的以為她是傻白甜嗎？獅子座的昆凌，進入了職場、家庭，成為妻子母親，會謹守著原則不退讓，充滿了韌性，在堅定的笑容後是完全的強悍。我們這次要跟昆凌來聊聊她人生中的三個角色──職場上的老闆與女主角、母親、妻子。

高級珠寶系列Serpent Bohème項鍊、Serpent Bohème系列項鍊、 高級珠寶系列Bindi戒指（ALL BY BOUCHERON）。

母親──我永遠都在

拍攝這組封面時是一月，拍攝日前兩天，昆凌突然發布消息說懷上第三胎了，而且還五個月了。不過，來到拍攝現場，她依然身骨纖細。發現懷孕的當下，其實昆凌人在法國，去了聖十字湖，還帶小孩去上騎馬課，大人們則是在酒莊裡試飲不同紅酒。

「那時候我人在法國，平常出國就都會有一點排便不順，我去藥房的時候，藥劑師問我，『開強效的藥沒問題吧？你要確定沒有懷孕喔！』我想說怎麼可能會懷孕，結果一驗出來，就發現天哪我真的懷孕了！」

仔細想想，1993年出生的昆凌，不過28歲，但對於生育養育並無一絲馬虎。「帶小孩的時候，教養跟教育對我來說一樣重要，有時候我會覺得非常焦慮，但我當媽媽最好的能力是溝通跟說服，我在設立規矩時會踩得很硬。小孩都會想要一直看電視或是iPad，我規定他們只能週末看。後來他們在鬧的時候，我只要問他們：『今天是禮拜幾？』他們就懂了（笑）。有時候踩得硬一點，以後就會少一點麻煩。」

即便是講求教養的媽媽，昆凌跟孩子的感情仍然很好。「姐姐曾經跟我說過，她不想要長大，想要可以陪我久一點。弟弟也說過，他聽完爸爸的歌，就跟我說『媽媽我不會讓你受傷的』。我只希望讓孩子知道在重要時刻都有爸爸媽媽在。」

流蘇皮衣外套、黑色上衣、黑色寬版長褲、Hardcrocs™厚底拖鞋， （ALL BY BALENCIAGA）。

老闆──絕對不服輸

除了媽媽之外，昆凌有一個很重要的身分是老闆。獅子座不服輸的個性，不管是個人品牌Jendes或是演出戲劇，她都花了很多心思。一開始做個人品牌Jendes，昆凌只是很喜歡時尚，時常參與設計過程，但如何帶領團隊、經營品牌，也經歷了一段磨合的過程。「我們團隊大概有10個人，一開始每個人都有不同堅持，然後我們就想說都做，看誰的賣比較好。後來慢慢知道，賣得好的款式，可以有一些成為固定招牌款。」

可是在初期，昆凌因為打版、行銷都不懂，需要慢慢從做中學，「這份工作讓我學到以前沒有接觸的事，像是剪裁。我有一次看到打版姐姐拿了一件只有半邊的西裝外套，我就問她，哇好特別喔怎麼只有半邊，她就說，打版就是這樣只有打半邊的。行銷也是，都需要思考怎麼寫貼文的文案，可以讓大家閱讀起來比較不會沒有耐心看完。」

不服輸的精神，放在戲劇上亦然。去年昆凌的作品電影《叱吒風雲》是市場上很少見的賽車題材，她飾演一位女賽車手，極為傲骨堅持。

昆凌這麼形容：「我一開始對賽車是沒有那麼感興趣的，但是導演把《叱吒風雲》拍成連女生都看得懂的賽車。獅子座不服輸的個性，也會讓我把自己調整成最好的狀態。拍戲時，賽車場旁邊就很多很會開車的大哥，讓我也很想去挑戰把油門踩到底，換檔再換檔，連旁邊大哥都覺得Wow，我也很想不用替身，全部自己上陣！」

「我記得我有一個單圈跑得很快，大哥就說你想不想組女子賽車隊。我當下覺得很酷，腎上腺素 一直跟我說我可以。回到家跟老公分享，他就說：『欸你還有三個小孩。』」昆凌說完自己大笑。

妻子－快樂最重要

在老闆跟母親之外，昆凌也是妻子，她常常跟老公說：「維持婚姻的原則就是：Happy Wife,Happy Life。我是Typical的獅子座，來得快去得快，可能會突然很生氣，但一下又收了。」

昆凌在家裡是很愛念的，她帶著一抹微笑說：「事情小到連餵狗我都可以念，譬如我覺得狗只能吃狗飼料跟我煮給牠的飼料，牠也只能在特定的區域吃

，不可以有想跟主人要食物的衝動。」

「我們家之前有一隻小型犬，有一次我們在吃羊排，他在一旁很想吃的樣子，我們就給牠吃羊排的骨頭，結果送了急診。自此之後，我就跟自己說，我養任何動物都不能讓牠對人類的食物感興趣。所以我在家裡就是糾察隊，誰都不可以餵狗吃人類的食物。只要狗聞到我的食物湊過來，我就會大喊，牠為什麼對我的食物有興趣！」話一說完，昆凌又忍不住笑了。

儘管在家裡可能很會念，但是昆凌私底下是非常細心的，她曾經為Jay準備了一個晚宴Party，用「反制魔術師」的方式，在最後的遊戲關卡，讓他只會抽到那支籤、獲得她準備給他的禮物，周杰倫抽到還說：「嘿我就是No.1」，其實昆凌早就把裡面每一支籤都換成No.1。

到現在，昆凌偶爾還是會跟Jay一起看電影，再一起小酌聊聊電影細節。兩人在外頭是最風風雨雨的天王天后，不過回到了家裡，他們在孩子眼中，是永遠陪在身邊的爸爸媽媽。

昆凌最高明之處，在於她不在乎他人的評價，在扮演每一個角色時，她堅守自己的原則、做好本分，全心全意地付出。因而我們看到的昆凌，不只是皮囊，她的堅定與柔軟，彷彿閃閃發著光，擁有絕無僅有且強大的力量。

【完整內容請見 ELLE雜誌 2022年4月號】