「放下」反而是最強大的力量 蔡依林寫日記和自己談死亡

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睽違已久的天后Jolin蔡依林，在四月份世界地球日之際，登上ELLE雜誌封面人物。成為樂壇領頭羊、人人風靡的代表人物，多年以來Jolin沒有自滿，依然是那好學的小女孩。「每個人都是我的學習對象，我會想要精進自己，當作進步的動力。我才發現自己喜歡的東西會堅持把它做到大概理解的程度，雖然花很多時間，但最後我能懂這些技巧，然後放手，是最有樂趣的地方。」Jolin笑說，懂得適時的「放下」反而是最強大的力量。

Jolin蔡依林即使追求理想的過程中滿地荊棘也無所畏懼，在反芻後學會放下不完美的勇氣，開闢出任誰都摧不毀的天后之路。

適逢4月22日世界地球日，這回拍攝主題我們便以「探索地球」為核心，當今關心永續、重視環境保護理念是一大課題，歸根究底，若想要達成與其共處的目標，「懂得感恩」就好比是解藥。你有多久沒有在日復一日繁忙的行程中，放慢步伐悉心地觀察身邊細小的變化呢？ 燕尾服外套、蕾絲洋裝、緞面高跟鞋（ALL BY LOUIS VUITTON）。

之所以邀請Jolin蔡依林擔任本期封面人物，正是因為無論面對未知恐懼還是難解挫折，她都以一顆溫柔且堅毅的心去面對，持續保有好奇心創造出自我價值。時而柔軟，時而強韌，這份保有彈性的特質，是身處於變化萬千時代許多人所缺乏的，想要在洪流中站穩腳步，不見得要強行發動戰鬥或隨時防衛備戰，當我們從「心」出發，從渺小的本我開始著手，每個人皆會以戰士之姿發揮影響力。充滿變數的世界，是時候放下各式各樣的成見，跟著Jolin一起用愛療癒自己和身旁所愛。

燕尾服外套、蕾絲洋裝、緞面高跟鞋（ALL BY LOUIS VUITTON）。

你也丟失孩子氣了嗎？

不論台上台下Jolin都保有一顆赤子之心，一抵達拍攝現場，不見既定印象中天后會有的氣勢，反倒是神情輕鬆且自在的伸展著筋骨，小鹿般的清澈雙眸眨呀眨的，對比表演氣場爆棚的模樣，形成了極具魅力的反差萌。

曾經也在泥濘中掙扎，嬌小的身軀蘊藏著道不盡的話語，頂著天后光環，媒體為她冠上「拼命三娘」封號，歌迷粉絲看得大呼過癮，像是要證明自己沒有極限，面對任何挑戰能夠信手拈來，不過超載的工作量造成心理不健康，不免令人感到有些心疼。

「出道10～15年之間，其實我都忙著處理明天的事情，比較不會去看一下自己的創傷長怎麼樣。好像隨著時間長大，容易讓人忘記自得其樂這件事情，可能有小孩家人要養，或是要對上司負責，而這些責任有時候會剝奪很多我們享受生活的權利。長成大人但心理狀態還沒有到，那是很矛盾的，因為某方面來說你想要自由，卻被框住了。」她指的是社會賦予的既定框架，例如年過40歲，旁人也許會質問你怎麼還這麼幼稚？事實上我們內心仍保有小孩的純真面，偶爾不由自主去做些可愛 的愚蠢事，只是我們試圖用理性壓抑著。

Jolin坦言自己好學心強烈，學無止境宛如展開一場漫長的馬拉松，除了從中獲得滿足感外，也是出自於想要重回童心，少了一點傲氣，多了一份銳氣。就連疫情嚴峻期間，老天爺逼她放假，仍持續嘗試觸及新的領域，例如編織、基礎樂理、作曲，興趣廣泛到她自嘲自己是雜學。她不諱言，疫情期間跟自己長時間相處後才真正抓到工作生活取得平衡的訣竅，既然暫時不用思考工作，不如就和家人好友去寬闊的戶外走走，重拾群體的感覺。

腰間抓皺洋裝式風衣外套、長靴（BOTH BY LOUIS VUITTON）。

自我對話帶來的安定感

即使面對工作勇往直前，回到情感層面，Jolin反而自認向來不太勇敢發聲：「我習慣以和為貴，某些方面會過於卑微，後來發現有時候面對不喜歡的東西是自己散發出去而不知。比如說以前對嘮叨、佔有這樣的行為不理解，我透過隨時檢視學習，反問自己身上有沒有同樣的特質，所以特別討厭？」她口中的成長，不是在一段關係中委曲求全討好，而是回歸到真實的本質，至少對自己任何情緒誠實，不是因為想要做一個好人，所以得壓抑。

不管是改變習慣還是心態，決定跨出舒適圈絕非易事，Jolin分享自己經由「雪球閱讀法」恍然大悟。「練習用腦袋閱讀，挑戰30分鐘讀完一本書，那時我第一次感覺到完全無法呼吸，大腦從小到大養成的SOP轉換一個迴路，全身居然是僵硬的，這讓我領悟到改變有多難。」 梳理情緒的過程中，滿懷感謝雖然重要，但容易被遺忘，她意識到知足感恩的契機，則是人生第一次近距離接觸死亡議題。

「我很喜歡的說法是『地球是一個堪忍的地方』，每個人都有自己的痛苦，只是如何忍受又不會帶著怨氣或遺憾離開。跟自己聊死亡這件事情蠻有趣的，因為會開始寫清單，去衡量什麼東西是必須，哪些可以淘汰。不需要應付別人，就把時間留給自己。」所以她習慣透過寫日記持續與自己對話，記住當下的感受，「我是哭鬧的孩子，日記像是朋友也像一位長輩，很有幫助，是自我反省。後來回看我寫的東西，覺得在某方面被支持著，沒有被judge。」

前往夢想的下一步

成為樂壇領頭羊、人人風靡的代表人物，豐收的果實雖然甜美，但多年以來Jolin沒有自滿，依然是那好學的小女孩。然而達到無數個巔峰後，下一步又該何去何從？還有辦法繼續突破、保持完美嗎？

「做歌手教會我的是認識自己。在這行遇到太多人了，例如樂手、製作人人、舞蹈老師、攝影團隊，每個人都是我的學習對象，我會想要精進自己，當作進步的動力。我才發現自己喜歡的東西會堅持把它做到大概理解的程度，雖然花很多時間，但最後我能夠因為懂這些技巧，然後放手，是最有樂趣的地方。」Jolin笑說，難能可貴的其實是具備放手的勇氣，路上跌跌撞撞，有太多不預期的事發生了，懂得適時的「放下」反而是最強大的力量。

「我的表演通常很忙，一個接一個，以前在舞臺上最害怕沒有跳舞的時候，根本沒有時間消化我的表演形式是什麼。幾次巡演的抒情歌空檔，我瞬間明白放手是一種信任，表示對自己擁有掌控力，已經不害怕這動作不對、音有跑掉的話別人會怎麼看，或是自己會不會很難受。我會無畏懼，大概是因為已經把一到十強度的東西都走過了，很深刻的痛過哭過，知道曾經失去過什麼，才變得比較有韌性。以前的我還會去懲罰自己，或讓自己變得更沒自信，現在當我感到害怕，會知道現在可能是心理稍微感冒了，但不代表是世界毀滅的程度。」

她深切明白為了表演火力開到十的滋味，歷經無數次輪迴後終於發現，如果心靈富足，疑問自然會消去，並且不再自我質疑，Jolin形容那是腦袋淨空的狀態，過往的煩惱擔心便顯得微不足道。接受自己也會有不完美的時刻，用不著把身心狀態搞到緊繃，現在對她而言，做任何事情Mental Health無疑是優先順位。「我一直覺得網路年代的心理健康非常重要，又加上我經歷過，周遭家人朋友都會感受到我的外在樣子或表演不健康的感覺，所以想要透過自己的故事提醒大家這一塊。只要健康，其實很多好事 會一直發生，遠比存款多少來得重要。」

一如她透過〈玫瑰少年〉創作過程發現愛自己的真締，正視癥結點後進而向大眾傳遞更多的包容與溫暖。我們總是從Jolin的歌曲中獲得飽滿力量，這份同理心，不僅是對自己溫柔，同時也幫助她進一步理解別人。有趣的是，當聽到我對她下剛柔並濟的註解時，Jolin卻感到意外，面露疑惑問道：「我溫柔嗎（笑）？」

桃紅色長洋裝（BALENCIAGA）； 高跟鞋（CHRISTIAN LOUBOUTIN）。

為地球開一場演唱會

最後我問她，假如今天是戰士，要挺身而出保護地球，最想改變什麼事？「我覺得地球很美，是一個真實的陰性力量。想要做出對地球有幫助的事情，就說多一點好話、保持健康的心吧。人際關係非常重要，在這世界上人類需要互相團結，不然隨便打起仗來，對地球就是好的嗎？因為我們一直覺得是別人的問題，沒有自己的事，如果每個人都對自己的心理健康負責，環境不會差到哪裡去。」還不忘喊話：「地球，要毀滅的時候記得打一通電話給我（笑）。」

這除了是她給地球的一封情書，也是回歸「愛」的本質的關鍵，若選擇傳播善念，終將感受到原來幸福早已圍繞在身邊。

【完整內容請見 ELLE雜誌 2022年4月號】