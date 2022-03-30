「有時你給的東西 未必是對方需要的」 李沐重溫初戀的回憶

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在《我吃了那男孩一整年的早餐》電影裡，李沐化身貪吃的項微心，重溫初戀的滋味，以及愛情裡那些沒說出口、心底卻很在乎的小事。因為拍攝《早餐》電影，她才猛然想起關於初戀的回憶！現在的她所追求的理想戀愛關係，是彼此都自由自在。不必每次都要特別解釋，就可以感覺到對方的信任，他明白你做每件事情的動機；就算他不明白，也願意支持和相信你。

化身貪吃的項微心，李沐在《我吃了那男孩一整年的早餐》電影裡，再度重溫初戀的滋味，以及愛情裡那些沒說出口、心底卻很在乎的小事。

如果我告訴你，有一個人喜歡我，但是他送我一年早餐，卻都沒有跟我說，誰會相信啊？我自己聽了都覺得不可思議，直到看了小說和Dcard原文，才知道原來《我吃了那男孩一整年的早餐》是真實故事！但即便到現在，都還有人在Dcard原文下面留言說：「幻想文也可以拍成電影喔！」可見得這個故事，在這個時代，有多麼難得可貴啊。

關於初戀裡的不安

關於《我吃了那男孩一整年的早餐》，我覺得最厲害的是學長的一片癡心。一個17、18歲的大男生，在學校又是風雲人物帥氣學長，崇拜他的女生應該不少，但他居然可以堅持這麼久，完全都不說，這麼純粹地喜歡一個人，真是太不可思議了。因此為了讓自己進入項微心這個角色，我特別 幫她做了一份音樂清單，裡面都是我以前曾經喜歡的歌，比如田馥甄的〈小幸運〉、徐佳瑩的〈真的傻〉，還有很多S.H.E的歌……那些以前我還願意 相信世界上有浪漫童話時所聽的歌。

我跟項微心的相似之處，應該是面對初戀的態度。我的初戀發生在小學，從小學到高一，喜歡一個人長達整整五年，可是我們並沒有在一起。當時雖然我有告白過，但是因為年紀還小，根本不知道告白之後要幹嘛，所以告白之後，就假裝沒事，接著就開始在學校瘋狂躲他，看到他遠遠地走過來，我會刻意繞遠路避開。雖然後來國中到高中，斷斷續續都有聯絡，感覺好像快要在一起了，可是又有一種不想說破的奇怪曖昧，到最後我已經不知道自己到底是真的喜歡他？還是習慣喜歡他、或是喜歡那種喜歡他的感覺？結果就慢慢疏遠了。

也因為拍攝《早餐》電影的關係，我才猛然想起，人生居然有這段初戀欸！以前的我其實是很沒有自信的人，覺得說出我喜歡你的那一刻，就曝露了最脆弱的軟肋，有很大的不安全感和很多的害怕，不確定對方是否真的會喜歡我，所以想要逃開。

所以長大之後，如果喜歡一個人，我一定會說出來。但我不認為一定要在一起，只是覺得說出來會比較舒服。畢竟曾經暗戀一個人長達五年，變得超討厭曖昧期的！因此如果是現在的我，遇到《早餐》的學長，我應該會請他直接說明白，先生你到底是什麼意思？一年真的太久了！小孩都一歲了。（笑）

關於戀愛時的彆扭

不管是喜歡上一個人、還是談一場戀愛，都是認識自己的方法。每個人都有很多樣貌，你絕對要遇到不同的人，才會發現自己不一樣的面貌。好比有些人個性很好強，戀愛時卻變得超卑微，那是怎麼來的？是源自家庭背景嗎？還是人生曾有過不好的經歷？那麼，又應該跟這樣的自己和好，達到一種平衡？這都是在戀愛過程中，可以學習得到的。

雖然項微心是處在單戀狀態，但她其實跟自己做了很多溝通。導演在片中設計了她跟不同時期的自己對話，就是跟自己的溝通。也因為暗戀一個人，讓項微心開啟了跟爸媽不一樣的對話，讓她明白原來媽媽對愛有自己的看法，拉近了她跟身邊人的距離。

談戀愛的人是很彆扭的。很多事情不敢說出口，憋著憋著，就莫名變成爭吵。因此通過戀愛，也讓我學習到如何從容地表達自己的想法，讓事情變得簡單。談戀愛是一個很好的機會，學習如何透過大量的溝通，跟一個陌生的人從認識、溝通、建立親密關係，到變成互相信任的夥伴。

綠藍粗針織洋裝（BOTTEGA VENETA）；Tallulah梯形手拿包、Blair圓釦鍊帶肩背包、繞踝方頭涼鞋（ALL BY CHARLES & KEITH）。

關於溝通與付出

除了溝通，我在戀愛裡面最大的收穫，是懂得為對方著想。在工作上，我比較容易妥協，會覺得那就照你的意思做吧；但在愛情關係裡，就會想要探究原因，在反覆確認他人心意的過程裡，學會原來要站在他的角度思考才能真正理解他情緒的由來，這對演戲也蠻有幫助的。

還有還有，另一個收穫就是，關於付出的練習。有時候你給出去的東西，未必是對方需要的，或者是給予過量了，反而會產生壓力，甚至對於 某些付出是夾帶著回報的要求……這些都是透過戀愛，我才慢慢學會如何取得平衡。如何舒服地為別人付出，自己快樂，對方也感到快樂。

關於理想的戀愛關係

萬一不小心走到分手的結局，雖然會糾結有遺憾，但我還蠻容易調適心情的。可能因為我的內在比較悲觀，假使行不通，我們就不要強求。不希望大家最後變得很難看，硬要在一起的感覺。且在一段關係裡，通常你有自己選擇的角色和人設，如果你放不下，就會一直ㄍㄧㄥ在那裡扮演那個角色，其實是很辛苦的，演到最後大家都變成不是自己喜歡的樣子。所以不適合，真的不要勉強，至少分手後可以友善地祝福對方，好聚好散。

我所追求的理想戀愛關係，是彼此都自由自在。那種自由是，你不必每次都要特別解釋，就可以感覺到對方的信任，他明白你做每件事情的動機；或者，就算他不明白，也願意支持和相信你。我覺得談戀愛最快樂的地方，就是生活中有一個夥伴，當你面臨一些工作上的壓力，或是某些不知道 怎麼跟家人朋友講的事情，但你絕對可以告訴這個人！完全走一個務實路線（笑）。

紅色格紋短版上衣、紅色格紋長裙（BOTH BY CELINE）；Tallulah梯形手拿包（CHARLES & KEITH）。

時尚是對自我的表達

ELLE：最喜歡的時尚設計師？

李沐：非常非常非常喜歡Alexander McQueen！每當我在心情低谷時，會把他的作品集《Savage Beauty》打開，一邊看一邊想著我要做有意義、對美有貢獻的事情，然後就會充滿力量，把它蓋起來放回書架。

ELLE：私下最喜歡的穿著打扮？

李沐：我喜歡棉質、寬鬆的衣服，或是短版上衣搭配寬褲。我不喜歡刻意地打扮，我覺得一個人穿衣服的模樣 應該是她對自我的一種表達，她對自我的相信

。而當我穿著簡單的服裝，會讓我比較自在從容，也更加相信自己。

ELLE：衣櫥裡最多的單品是甚麼？

李沐：我有超多，真的超多的短版背心。因為台北真的太熱了，所以我真的沒有打算穿背心以外的衣服。碰到冬天寒流的時候，可以在背心外面搭配一件針織衫或是帽T，就完全不怕冷了。可能因為我很好動，所以背心對我來說，非常方便。

ELLE：通常會怎麼搭配背心呢？

李沐：牛仔短褲、牛仔短裙、牛仔褲之類⋯⋯我很喜歡的穿搭就背心配Levi's vintage 501、再配馬汀或是Air Force。

ELLE：想要嘗試但還不敢嘗試的風格？

李沐：蕾哈娜的風格，真的很難！她很厲害，可以把複雜的東西穿得很簡單，我覺得這是最了不起的。她最近很有名的孕婦裝，就是既有鮮豔的顏色、又有腰鍊、很街頭的元素混搭在一起，真的超會穿衣服。

ELLE：誰是你的時尚ICON？

李沐：應該會是Jane Birkin吧。她很坦然、很自在，穿的衣服也不複雜。應該有很多人在看她，但她好像沒有很在乎，包括年老這件事。前陣子有一部她女兒拍她的紀錄片，對於不同時代的女性，從服裝到容貌，她們有很多的討論。我之所以會喜歡她，應該是她的俐落吧！我覺得想要漂亮的人，常常會不夠俐落（笑）。當你愈想要漂亮，就會瞻前顧後，對於搭配甚麼會思考很久，要不要這個、要不要那個？或許少一點東西比較好看，但又會沒有安全感，就往上一直加東西。所以漂亮這個想法，會讓人變得不俐落。但是Jane Birkin就是一個漂亮，又可以很從容俐落地面對美貌的人。

ELLE：覺得自己最美的地方？

李沐：想通某件事情的瞬間，應該算美吧！（笑）

【完整內容請見 ELLE ACCESSORIES 2022春夏號雜誌 】