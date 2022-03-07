周興哲、林映唯談戀愛最重要的事 「彼此鼓勵、互相幫助 要一起往上走」

【PHOTO_CHOU MO MAKE UP_ 王霖、ELVI HAIR_NEO, FRAN STYLIST_KATE CHEN ASSISTANT_ 羅 TEXT_ANAIS EDIT_YCY SPECIAL THANKS_ 台豐高爾夫球場】

隨著白色情人節到來，我們邀請了剛宣傳完《我吃了那男孩一整年的早餐》的周興哲，以及剛拍完電影的林映唯，一起來聊聊天、談談愛。

在台豐高爾夫球場上，周興哲跟林映唯原來就是好朋友，他們像男孩女孩一樣，一邊聊天一邊拍照。周興哲才剛結束《我吃了那男孩一整年的早餐》宣傳期，林映唯也才剛從新加坡結束拍戲返台。

一切溫度正好，徐徐微風、青草綠葉，不冷不熱的舒適天氣，讓我們可以舒舒服服坐在夕陽餘暉下，感受世界的聲音。也終於可以坐下來，聽聽他們聊情感裡的流轉，以及對愛情的想像。

林映唯：風衣外套（BURBERRY）。 周興哲：結構式風衣外套（BURBERRY）。

周興哲，堅持下去就是真的

我是家裡老二，夾在我弟我哥，還有我爸媽中間，所以我的角色非常重要。媽媽一直支持著我，我們從小就在教會長大，她都會幫我祈禱我可以有一顆謙卑開朗的心，去做喜歡的事情。

我從小就滿愛哭的，是個很敏感的愛哭鬼，而且我哥又很愛逗我。所以，演出《我吃了那男孩一整年的早餐》的哭戲，一點也不難，只要我進入情緒，就很容易。

《我吃了那男孩一整年的早餐》是我第一部電影，那時候覺得，如果可以在華納威秀看到我的電影，一定很棒，簡直是夢想成真。於是，我在開拍前上了一個禮拜的表演課，我自己也減了4公斤，把頭髮剪很短，剪完就感覺進入戲中角色，把很多喜歡都放在心裡面。

高中的轉變

不過，我高中時其實不太像《我吃了》的陶宥全。我高中時是很白人的亞洲人，國中是很亞洲人的亞洲人。國中我只講中文，所以英文都沒有進步；到了高中，我想說既然我爸都花那麼多錢讓我來讀書，我必須要讓他覺得值得（笑）。

因為是新學校，大家畢業後就分散了，高中學生人數是國中的兩三倍。所以，我進高中第一天，我就說我來自加州Arcadia（大笑），其實那時候英文說得沒有太好，但就是演過去就會演出心得。

上高中以後，有一面的我很音樂性，很常鎖在小房間裡，因為我朋友都很白人，打赤膊踢足球的那種，他們不會理解為什麼我在房間做音樂、畫油畫。十幾歲的時候，有一部分的我，很希望像周杰倫這樣，就用Garage Band做音樂，免費軟體，很棒；錄音是我去Youtube學的，我真的謝謝Google跟Youtube（笑），不懂就上去問。後來，我在19歲那年，在朋友的婚禮上自彈自唱表演，才遇到了現在唱片公司的老闆跟經紀人。

成為藝人之後的改變

當了藝人後，心理上的調整是很重要的，因為會失去可以當正常人的感覺。低潮的時候身邊的人非常重要，我很多部分的成功都是因為有碰到對的情人，我想如果我碰到不對的人，可能就會過得很不快樂、放棄音樂。所以碰到對的人、愛你的人，可以有很多正面的support。家人、朋友、情人、工作夥伴，都給正能量的話很重要。我看世界的角度是滿負面的，還好經紀人看什麼人都是好人，她會跟我說，不需要理那些人。

我覺得還沒出道之前就很會自我防衛，出道後更是。應該說我在交朋友的時候都會比較小心，我是比較內向的人，我想讓自己生活圈小一點。可能以前剛回台北的時候，發現很多人講幾句話就會傳傳傳，變成以訛傳訛，後來覺得圈子小一點比較不會太累。

但是，粉絲常常給我帶來感動。前陣子有辦見面會，有一個女生全身都在發抖，她就傳給我們一張小紙條，說她有人群恐懼症，謝謝我給予她很多力量，讓她願意走出來，來到這場活動，所以特別寫信感謝我們。在讀信的當下，我跟經紀人都快哭出來了。

未來，我會想繼續把過去的種種放一邊，每天進步、期待明天。

林映唯，找到安定

前一陣子才去了新加坡拍戲，演出一個性工作者。我跟經紀人一起提前去新加坡紅燈區性工作者工作的地方晃晃，不過因為疫情關係，都沒有在營業。所以，我們有去拍戲現場──真正的妓院，看客人等待區裡面的風格，觀摩空間跟氛圍。

這個角色想呈現不一樣的切角，此角也是整部電影的精神，傳達很多人都有許多身不由己。劇中我有一些肢體上的突破，我本人是性冷感風，比較像男孩子，所以需要克服不少肢體上的問題，要如何讓身體變得像撫慰男人的尤物。

除了外顯的東西要放開之外，裡面有很多情緒崩潰的戲。那個角色當時的狀態，讓我一直很想逃離，不想讓大家看到我脆弱的一面。殺青的當天，我幾乎是立刻趕去機場的。

從低潮中修復

回來時我靠著隔離期間，檢視這段時間的低落。演員都是感性脆弱的，會需要一段時間修復自己，重新儲備能量。我只能交給時間，並且獨處，我以前很抗拒讓其他人看到低落的自己，但最近發現說出來竟然能獲得抒發。

演員比較容易多愁善感，不過這些對演技也滿有幫助。我以前以為自己很大剌剌，但我曾經看過演員在聚會上說：「我今天心情不好不太想講話。」哇，我就想說是不是這樣才能被稱為演員。

可是，其實我很容易有保護色不太想被看穿，儘管我內心也很柔軟，很輕易就被打開。內心唯一比較防備的地方，是我滿不喜歡一直講我的家庭，我的私領域就會比較有保護色。

我害怕失去自由、熱情，但這些可能都來自於我內在的不安定，可能內心一直在混沌的狀態，很容易沒有安全感。有一句話說，老天爺給你的一定是你可以承受的，我常常會想，也許老天爺是要我學習。

可能因為原生家庭的關係，我真的很嚮往結婚、有個家庭，我可以更知道自己為什麼而奮鬥。如果可以兩個人一起克服所有事，一起患難與共，願意陪伴彼此，可以一起成長、一起解決問題，一起成為更好的人，那會是我心中愛情最好的樣子。

林映唯：長洋裝（BURBERRY）；厚底鞋（SACAI）；耳環（BOTTEGA VENETA）。 周興哲：網狀印花上衣、短袖襯衫、長褲、防水鞋（ALL BY BURBERRY）。

周興哲、林映唯，愛情答客問

ELLE：能聊聊你們的初戀嗎？

周興哲：我國中時的一個韓國女同學，非常高、非常瘦。

林映唯：我是國小暗戀一個班上男同學，一路暗戀到國中，但我太害怕失去這個朋友，就不敢跟他說我喜歡他，只敢在他旁邊當哥兒們，很像兄弟，因為很怕失去他。初戀就是最好的、沒說破的想像。

ELLE：有沒有告白的經驗？

周興哲：才藝表演發表會，全校都在。我老師說等一下你唱這首歌，就說你獻給她。那時候我才12歲，根本就不懂，但是我上台就指向那個女生，對著她說：「這首歌獻給你」，結果全場尖叫，當然就告白成功。

林映唯：我好像都沒有自己告白耶。

ELLE：做過最浪漫的事

林映唯：送下午茶點心到他上班的地方，這樣算嗎？是不是還滿爛（笑）啊我想到了，就是煮蕃茄蔬菜湯給對方喝。如果他心情不好，我也會從門口開始貼鼓勵的話。

周興哲：有一次情人節，我就穿著全身正裝，開著白色保時捷，拿著一束花靠在門邊跟她說情人節快樂，然後載她去兜兜風。

ELLE：Eric對愛情是有所堅持的人嗎？

周興哲：作為一個歌手，感情真的很容易就不見了。一段好的感情，需要很多努力才能繼續下去，因為現在這個世代social media太多了，很容易發現感情被刷走。我覺得我是一個在感情裡會想看到未來的人，可能因為我是巨蟹座，所以我會想在感情裡看見家庭。

ELLE：談戀愛很重要的事？

林映唯：要一起成長。

周興哲：要彼此鼓勵、互相幫助，嗯要一起往上走，不是往下。

ELLE：心目中，愛最好的樣子？

林映唯：愛最好的樣子就是你很低落的時候，這個人還是願意一直在你旁邊陪著你，不管你是什麼狀態，很狼狽或很黑暗，都不怕被看到。

ELLE：有曾經被撩到的經驗嗎？

周興哲：好像都是我撩人。

林映唯：那你怎麼知道她有被撩到？

周興哲：就是看她怎麼笑的。

林映唯：可能是男生摸摸頭，或是開車的時候剎車怕我衝出去，會稍微護一下，或是在馬路上讓我走裡面。

ELLE：男女之間有純友誼嗎？

周興哲：有啊，right here。

林映唯：嗯，我的戀愛諮商師。

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2022年3月號】