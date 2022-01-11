我已接近心中所想的成熟樣貌 朴敏英最誠實的告白

【photos_YEONGJUN KIM video_BANG EUNJIN AT FILMBYTEAM;make up_EUN JEONG JO stylist_OR HUANG, KOEUNBOMEE KIM, EUNMIN KIM AT INTREND;hair_SUNWOO KIM AT WOOSUN production_ANGELA HYEWON CHOI AT AGENTHACHI;translation_PEARL HUNG text_YCY】

在攝影棚出現時，她穠纖合度、肌膚毫無瑕疵，這已經是朴敏英出道的第15年，但她只有比過去更從容自在，散發著閃閃發光的魅力。

在《金秘書為何那樣》、《她的私生活》裡一絲不苟、穿著套裝的形象，讓朴敏英被更多亞洲粉絲看見；但是私底下的她，十分好動，打高爾夫、跳舞、皮拉提斯、健身，每一件事只要她開始做，便做得極成功，甚至許多人看了她跳舞，會稱敏英為「被演戲耽誤的偶像」。

朴敏英是這麼形容自己小時候的：「我是一個非常活潑，很喜歡藝術和體育方面的小孩。比起在家裡解數學題，更想學習美術、樂器、聲樂、芭蕾、游泳、滑雪、音樂劇等，想學的都一定要嘗試過才會心滿意足，是個非常有活力的孩子。因為對衣服設計也感到很好奇，所以印象中我曾經還把連身洋裝裁剪後，做成蝴蝶結髮夾。」

真誠的魅力

那種充滿活力，好強卻又真誠的朴敏英，正是所有粉絲喜歡她的原因。她曾經在2019年人生第一場的《My Day》粉絲會前三天，買了120公斤的無花果，第一天要瘋狂切全部的無花果，第二天再反覆燉煮三次，第三天再放進去已經消毒好的玻璃瓶中，做成500多瓶無花果醬裝箱，送給粉絲會上的大家。

5年來的感謝

ELLE：你曾經在2019年的訪問裡提到「愛是支撐一切的動力」，可否跟我們分享你心中重要的情感，有沒有特別感謝的人？

朴敏英：動機對於任何事來說都是非常重要的，如果只是單純地以我有在工作的心態，來應付我的職業的話，那我想我應該是沒辦法一直演戲到現在的。對我來說，家人的關愛，以及一直陪伴我的咖啡豆們（咖啡豆是朴敏英粉絲們的暱稱），因為這份核心力量非常的強大，所以我才能堅持到現在，每當感到疲憊時，也才能再次振作起來，隨著年齡的增長，在資歷逐漸累積的同時，我希望我也能對身邊的工作人員有所幫助，所以會更加地努力。

黑色繩結編織高領上衣、黑色拉鍊彈性亮面皮褲、黑色光澤橡膠高跟踝靴、黑色長版皮大衣（ALL BY BOTTEGA VENETA）。

ELLE：出道15年了，在工作上有沒有特別感謝的人？

朴敏英：感謝和我一起工作的工作人員們。我屬於會和一群人共事很久的類型，像我身邊就有８年來幾乎每天都一起工作的造型師，他們總是把我放在優先順位，是一群會和我一起落淚，會替我感到高興，讓我很感激的朋友們。

ELLE：有壓力的時候或者心情不好的時候，你會怎麼克服呢？

朴敏英：其實我算是獨自忍受一切的類型，我身邊的人都叫我要試著說出來，但我的個性就很難做到。最近心境上有點力不從心的感覺，會洗澡到一半就哭了，但我就會喝點香檳，聽好聽的歌，來重新調整心情，緩解我的情緒。

ELLE：回顧20歲到30歲，以及現在這個年紀，你覺得自己最大的成長是什麼？有成為自己想要的樣子嗎？

朴敏英：到目前為止，我仍然有很多不足的部分，但我感到很慶幸的是，我覺得自己正在成長中，而且是已經接近我心目中所想的成熟樣貌了。雖然我不是那種會設定長遠目標，並付諸行動的人，但我會從細小、具有可能性的事情開始，努力去實現的話就會獲得滿意的成果。

朴敏英美妝、時尚風格

ELLE：平常私底下偏好的穿著打扮是哪種風格呢？

朴敏英：因為我小時候曾經夢想成為設計師，所以我對時尚真的充滿喜愛及熱情，與其說我有特別喜愛的風格，我反而是比較追求多樣化的。在不同的年紀、不同的情境下，搭配出最適合當下的穿搭；就好比說從街頭風格到精品時尚，嘗試各式各樣的風格非常有趣。

ELLE：手錶和珠寶飾品，喜歡哪個多一點？請和我們分享你個人的搭配技巧？

朴敏英：以前我非常喜愛手錶，但最近我迷上了珠寶。就像長輩們說的一樣，我最近也開始喜歡閃閃發亮的東西了（笑）。至於搭配技巧，我想告訴大家不要貪心、要節制，也就是說想搭配的飾品有5個的話，捨棄2個會讓整體效果更加分的。

拼接立體黑白洋裝（PAINTERS）；Chance Infinie Crazy 8系列白K金鑲鑽項鍊、Chance Infinie Crazy 8系列白K金垂墜鑲鑽耳環、Pretty Woman Par Amour系列白K金鑲鑽戒指、Pretty Woman Par Amour系列白K金心型戒指（ALL BY FRED）。

ELLE：敏英你是台灣女生公認很漂亮的女演員，在保養上，你最注重哪個效果？有什麼特殊保養步驟、保養秘訣嗎？

朴敏英：首先感謝大家對我的喜愛，這是我的榮幸。最近韓國的天氣變化多端，所以我很注重保濕，不過年紀漸漸大了，我現在也會去做肌膚緊緻護理，還有雖然真的很痛，但我也固定會去做臉部經絡按摩，真的是到了需要認真保養的年紀了，因為皮膚本來就比較敏感，所以在可接受的範圍內，能做的保養我都想要試試看。

ELLE：接下來有什麼新的工作計畫？

朴敏英：我持續有在尋找下一部作品，因為感覺現在是對類似的角色設定會感到厭倦的時期，所以也在考慮下一部作品，要來挑戰些新的變化，而且最近感到很開心幸福的是，韓國的作品反應迴響都很好，感覺會有更多元化的機會出現，所以短時間內我打算全心投入到工作中，我不會讓大家失望，一定會以更加進步的演員面貌以更好的作品與各位見面，請大家拭目以待。

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2022年1月號】