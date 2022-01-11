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我已接近心中所想的成熟樣貌 朴敏英最誠實的告白

聯合新聞網 / ELLE
繫繩剪裁長洋裝（SAINT LAURENT）； Force 10高級珠寶系列白K金鑲鑽帆船纜繩環繞項鍊、Force 10高級珠寶系列白K金鑲鑽帆船纜繩雙層手環、Force 10高級珠寶系列白K金鑲鑽帆船纜繩戒指、Force 10高級珠寶系列白K金鑲鑽帆船纜繩耳環（ALL BY FRED）。
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【photos_YEONGJUN KIM video_BANG EUNJIN AT FILMBYTEAM;make up_EUN JEONG JO stylist_OR HUANG, KOEUNBOMEE KIM, EUNMIN KIM AT INTREND;hair_SUNWOO KIM AT WOOSUN production_ANGELA HYEWON CHOI AT AGENTHACHI;translation_PEARL HUNG text_YCY】

在攝影棚出現時，她穠纖合度、肌膚毫無瑕疵，這已經是朴敏英出道的第15年，但她只有比過去更從容自在，散發著閃閃發光的魅力。

在《金秘書為何那樣》、《她的私生活》裡一絲不苟、穿著套裝的形象，讓朴敏英被更多亞洲粉絲看見；但是私底下的她，十分好動，打高爾夫、跳舞、皮拉提斯、健身，每一件事只要她開始做，便做得極成功，甚至許多人看了她跳舞，會稱敏英為「被演戲耽誤的偶像」。

朴敏英是這麼形容自己小時候的：「我是一個非常活潑，很喜歡藝術和體育方面的小孩。比起在家裡解數學題，更想學習美術、樂器、聲樂、芭蕾、游泳、滑雪、音樂劇等，想學的都一定要嘗試過才會心滿意足，是個非常有活力的孩子。因為對衣服設計也感到很好奇，所以印象中我曾經還把連身洋裝裁剪後，做成蝴蝶結髮夾。」

真誠的魅力

那種充滿活力，好強卻又真誠的朴敏英，正是所有粉絲喜歡她的原因。她曾經在2019年人生第一場的《My Day》粉絲會前三天，買了120公斤的無花果，第一天要瘋狂切全部的無花果，第二天再反覆燉煮三次，第三天再放進去已經消毒好的玻璃瓶中，做成500多瓶無花果醬裝箱，送給粉絲會上的大家。

5年來的感謝

ELLE：你曾經在2019年的訪問裡提到「愛是支撐一切的動力」，可否跟我們分享你心中重要的情感，有沒有特別感謝的人？

朴敏英：動機對於任何事來說都是非常重要的，如果只是單純地以我有在工作的心態，來應付我的職業的話，那我想我應該是沒辦法一直演戲到現在的。對我來說，家人的關愛，以及一直陪伴我的咖啡豆們（咖啡豆是朴敏英粉絲們的暱稱），因為這份核心力量非常的強大，所以我才能堅持到現在，每當感到疲憊時，也才能再次振作起來，隨著年齡的增長，在資歷逐漸累積的同時，我希望我也能對身邊的工作人員有所幫助，所以會更加地努力。

黑色繩結編織高領上衣、黑色拉鍊彈性亮面皮褲、黑色光澤橡膠高跟踝靴、黑色長版皮大衣（ALL BY BOTTEGA VENETA）。
黑色繩結編織高領上衣、黑色拉鍊彈性亮面皮褲、黑色光澤橡膠高跟踝靴、黑色長版皮大衣（ALL BY BOTTEGA VENETA）。

ELLE：出道15年了，在工作上有沒有特別感謝的人？

朴敏英：感謝和我一起工作的工作人員們。我屬於會和一群人共事很久的類型，像我身邊就有８年來幾乎每天都一起工作的造型師，他們總是把我放在優先順位，是一群會和我一起落淚，會替我感到高興，讓我很感激的朋友們。

ELLE：有壓力的時候或者心情不好的時候，你會怎麼克服呢？

朴敏英：其實我算是獨自忍受一切的類型，我身邊的人都叫我要試著說出來，但我的個性就很難做到。最近心境上有點力不從心的感覺，會洗澡到一半就哭了，但我就會喝點香檳，聽好聽的歌，來重新調整心情，緩解我的情緒。

ELLE：回顧20歲到30歲，以及現在這個年紀，你覺得自己最大的成長是什麼？有成為自己想要的樣子嗎？

朴敏英：到目前為止，我仍然有很多不足的部分，但我感到很慶幸的是，我覺得自己正在成長中，而且是已經接近我心目中所想的成熟樣貌了。雖然我不是那種會設定長遠目標，並付諸行動的人，但我會從細小、具有可能性的事情開始，努力去實現的話就會獲得滿意的成果。

朴敏英美妝、時尚風格

ELLE：平常私底下偏好的穿著打扮是哪種風格呢？

朴敏英：因為我小時候曾經夢想成為設計師，所以我對時尚真的充滿喜愛及熱情，與其說我有特別喜愛的風格，我反而是比較追求多樣化的。在不同的年紀、不同的情境下，搭配出最適合當下的穿搭；就好比說從街頭風格到精品時尚，嘗試各式各樣的風格非常有趣。

ELLE：手錶和珠寶飾品，喜歡哪個多一點？請和我們分享你個人的搭配技巧？

朴敏英：以前我非常喜愛手錶，但最近我迷上了珠寶。就像長輩們說的一樣，我最近也開始喜歡閃閃發亮的東西了（笑）。至於搭配技巧，我想告訴大家不要貪心、要節制，也就是說想搭配的飾品有5個的話，捨棄2個會讓整體效果更加分的。

拼接立體黑白洋裝（PAINTERS）；Chance Infinie Crazy 8系列白K金鑲鑽項鍊、Chance Infinie Crazy 8系列白K金垂墜鑲鑽耳環、Pretty Woman Par Amour系列白K金鑲鑽戒指、Pretty Woman Par Amour系列白K金心型戒指（ALL BY FRED）。
拼接立體黑白洋裝（PAINTERS）；Chance Infinie Crazy 8系列白K金鑲鑽項鍊、Chance Infinie Crazy 8系列白K金垂墜鑲鑽耳環、Pretty Woman Par Amour系列白K金鑲鑽戒指、Pretty Woman Par Amour系列白K金心型戒指（ALL BY FRED）。

ELLE：敏英你是台灣女生公認很漂亮的女演員，在保養上，你最注重哪個效果？有什麼特殊保養步驟、保養秘訣嗎？

朴敏英：首先感謝大家對我的喜愛，這是我的榮幸。最近韓國的天氣變化多端，所以我很注重保濕，不過年紀漸漸大了，我現在也會去做肌膚緊緻護理，還有雖然真的很痛，但我也固定會去做臉部經絡按摩，真的是到了需要認真保養的年紀了，因為皮膚本來就比較敏感，所以在可接受的範圍內，能做的保養我都想要試試看。

ELLE：接下來有什麼新的工作計畫？

朴敏英：我持續有在尋找下一部作品，因為感覺現在是對類似的角色設定會感到厭倦的時期，所以也在考慮下一部作品，要來挑戰些新的變化，而且最近感到很開心幸福的是，韓國的作品反應迴響都很好，感覺會有更多元化的機會出現，所以短時間內我打算全心投入到工作中，我不會讓大家失望，一定會以更加進步的演員面貌以更好的作品與各位見面，請大家拭目以待。

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2022年1月號】

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