我已接近心中所想的成熟樣貌 朴敏英最誠實的告白

在攝影棚出現時,她穠纖合度、肌膚毫無瑕疵,這已經是朴敏英出道的第15年,但她只有比過去更從容自在,散發著閃閃發光的魅力。

在《金秘書為何那樣》、《她的私生活》裡一絲不苟、穿著套裝的形象,讓朴敏英被更多亞洲粉絲看見;但是私底下的她,十分好動,打高爾夫、跳舞、皮拉提斯、健身,每一件事只要她開始做,便做得極成功,甚至許多人看了她跳舞,會稱敏英為「被演戲耽誤的偶像」。

朴敏英是這麼形容自己小時候的:「我是一個非常活潑,很喜歡藝術和體育方面的小孩。比起在家裡解數學題,更想學習美術、樂器、聲樂、芭蕾、游泳、滑雪、音樂劇等,想學的都一定要嘗試過才會心滿意足,是個非常有活力的孩子。因為對衣服設計也感到很好奇,所以印象中我曾經還把連身洋裝裁剪後,做成蝴蝶結髮夾。」

真誠的魅力

那種充滿活力,好強卻又真誠的朴敏英,正是所有粉絲喜歡她的原因。她曾經在2019年人生第一場的《My Day》粉絲會前三天,買了120公斤的無花果,第一天要瘋狂切全部的無花果,第二天再反覆燉煮三次,第三天再放進去已經消毒好的玻璃瓶中,做成500多瓶無花果醬裝箱,送給粉絲會上的大家。

5年來的感謝

ELLE:你曾經在2019年的訪問裡提到「愛是支撐一切的動力」,可否跟我們分享你心中重要的情感,有沒有特別感謝的人?

朴敏英:動機對於任何事來說都是非常重要的,如果只是單純地以我有在工作的心態,來應付我的職業的話,那我想我應該是沒辦法一直演戲到現在的。對我來說,家人的關愛,以及一直陪伴我的咖啡豆們(咖啡豆是朴敏英粉絲們的暱稱),因為這份核心力量非常的強大,所以我才能堅持到現在,每當感到疲憊時,也才能再次振作起來,隨著年齡的增長,在資歷逐漸累積的同時,我希望我也能對身邊的工作人員有所幫助,所以會更加地努力。

黑色繩結編織高領上衣、黑色拉鍊彈性亮面皮褲、黑色光澤橡膠高跟踝靴、黑色長版皮大衣(ALL BY BOTTEGA VENETA)。

ELLE:出道15年了,在工作上有沒有特別感謝的人?

朴敏英:感謝和我一起工作的工作人員們。我屬於會和一群人共事很久的類型,像我身邊就有8年來幾乎每天都一起工作的造型師,他們總是把我放在優先順位,是一群會和我一起落淚,會替我感到高興,讓我很感激的朋友們。

ELLE:有壓力的時候或者心情不好的時候,你會怎麼克服呢?

朴敏英:其實我算是獨自忍受一切的類型,我身邊的人都叫我要試著說出來,但我的個性就很難做到。最近心境上有點力不從心的感覺,會洗澡到一半就哭了,但我就會喝點香檳,聽好聽的歌,來重新調整心情,緩解我的情緒。

ELLE:回顧20歲到30歲,以及現在這個年紀,你覺得自己最大的成長是什麼?有成為自己想要的樣子嗎?

朴敏英:到目前為止,我仍然有很多不足的部分,但我感到很慶幸的是,我覺得自己正在成長中,而且是已經接近我心目中所想的成熟樣貌了。雖然我不是那種會設定長遠目標,並付諸行動的人,但我會從細小、具有可能性的事情開始,努力去實現的話就會獲得滿意的成果。

朴敏英美妝、時尚風格

ELLE:平常私底下偏好的穿著打扮是哪種風格呢?

朴敏英:因為我小時候曾經夢想成為設計師,所以我對時尚真的充滿喜愛及熱情,與其說我有特別喜愛的風格,我反而是比較追求多樣化的。在不同的年紀、不同的情境下,搭配出最適合當下的穿搭;就好比說從街頭風格到精品時尚,嘗試各式各樣的風格非常有趣。

ELLE:手錶和珠寶飾品,喜歡哪個多一點?請和我們分享你個人的搭配技巧?

朴敏英:以前我非常喜愛手錶,但最近我迷上了珠寶。就像長輩們說的一樣,我最近也開始喜歡閃閃發亮的東西了(笑)。至於搭配技巧,我想告訴大家不要貪心、要節制,也就是說想搭配的飾品有5個的話,捨棄2個會讓整體效果更加分的。

拼接立體黑白洋裝(PAINTERS);Chance Infinie Crazy 8系列白K金鑲鑽項鍊、Chance Infinie Crazy 8系列白K金垂墜鑲鑽耳環、Pretty Woman Par Amour系列白K金鑲鑽戒指、Pretty Woman Par Amour系列白K金心型戒指(ALL BY FRED)。

ELLE:敏英你是台灣女生公認很漂亮的女演員,在保養上,你最注重哪個效果?有什麼特殊保養步驟、保養秘訣嗎?

朴敏英:首先感謝大家對我的喜愛,這是我的榮幸。最近韓國的天氣變化多端,所以我很注重保濕,不過年紀漸漸大了,我現在也會去做肌膚緊緻護理,還有雖然真的很痛,但我也固定會去做臉部經絡按摩,真的是到了需要認真保養的年紀了,因為皮膚本來就比較敏感,所以在可接受的範圍內,能做的保養我都想要試試看。

ELLE:接下來有什麼新的工作計畫?

朴敏英:我持續有在尋找下一部作品,因為感覺現在是對類似的角色設定會感到厭倦的時期,所以也在考慮下一部作品,要來挑戰些新的變化,而且最近感到很開心幸福的是,韓國的作品反應迴響都很好,感覺會有更多元化的機會出現,所以短時間內我打算全心投入到工作中,我不會讓大家失望,一定會以更加進步的演員面貌以更好的作品與各位見面,請大家拭目以待。

