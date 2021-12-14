痛快疾速的饒舌之路 瘦子：對自己的期許是得失心不要太重

【photos_TROY WANG styling_OR HUANG text_YCY makeup_雷夢 hair_JOHNSON】

他總是如此神色輕鬆，因為毫無掩飾欺瞞、坦蕩誠實，看世界看得分明，值得就衝，不值得就寧可不要。這是瘦子E.SO的路，痛快疾速的饒舌之路。

拍封面的這天晚上，我回程時搭了瘦子的車子回台北，外頭的紅燈迷濛，經紀人正一一跟瘦子過後面的行程，「12月23日出單曲，跨年在台中，某某日要去表演，我已經發好妝髮」。但瘦子前面要去考潛水執照，只好一考完的當天就在飯店裡有直播工作。

在發完個人第一張專輯《Outta Body》之後，瘦子幾乎是工作滿檔，滿到有時候兩個禮拜都是工作日。如果行事曆上有兩天的空檔，他就會立刻用這兩天時間離開台北，去東部的山上、澎湖，或是露營、潛水、滑水。

有一半的瘦子E.SO是野性的，在大自然裡面感受山跟海的溫柔；有一半的他，是理智不過、做好完美企劃的天秤座，每一步為什麼踏出去都有理由。

懂設套路

在搖搖晃晃的山路上，瘦子跟我們說了小時候的故事，他說：「我很會看臉色，我再壞我也不會讓我爸發現，雖然始終都還是會被發現，但在發現之前一切都是風平浪靜，所以在他們眼中我是一個很乖的小孩。」

「但我家人說，我其實小時候滿皮的，可是在大人面前裝得很好，看似很乖。而且，我小時候沒什麼物慾，所以不太會吵著要買玩具，但我印象很深的是我很會設下套路讓我爸媽買玩具給我，心機很重。」 瘦子笑道。

「套路是你要裝可憐，不要讓他覺得你很煩。 比如說，去百貨公司的玩具那一層樓，我會問我爸：『爸，我能不能去看一下玩具，十分鐘就好，真的只是要看！（誠懇的眼睛）』然後看完十分鐘後，我就會回來說：『好，我看完了，我們可以走了（篤定灑脫口吻）』。也不吵，這樣一次，他就會覺得這孩子怎麼這麼懂事！但是這是一個長期的計畫，等到兩次三次之後，我媽就受不了了，覺得這孩子怎麼這麼乖，每次都只用看的，然後就讓我去挑玩具，但我早就知道要買什麼了。（笑）」

論價值

那，長大後的瘦子呢？還是一樣謹慎計畫，有過之而無不及。他心中彷彿有一把尺，衡量了優先順序、該或不該，能快樂的為優先，反正日子有限，何必每天哭喪著臉。

比如，我問他有沒有害怕的事，他說：「我怕高，可是我是後來長大才發現的，我小時候一直很想去高空彈跳或跳傘，但後來去宜蘭玩滑翔翼，突然覺得我好像沒有很享受這件事情。我之前常常跳瀑布，但現在回頭去想覺得好像不太值得，現在也沒在跳了。」對於害怕的事，瘦子不會逼著自己去征服，因為也沒有非要不可的理由。

但是，面對當年頑童在嘻哈圈狠狠地殺出一條血路，前方滿是荊棘，三人卻是不作他想，盲勇直衝。在那個時間點，剛出了名，瘦子就想到要作服裝品牌，「最一開始是想讓身邊的兄弟一起賺錢，因為我們那群人都是從小玩到大的朋友，當時覺得我們開始出來唱歌後變得有點名氣，可以出來做衣服，這樣我們大家都賺錢，一開始的策略很單純。」但是到現在，瘦子仍然會審核每一季的MJ Fresh服裝設計，社群策略性經營。只是盲勇嗎？我覺得他想得很清楚。

就像他曾經說自己的座右銘是：「不要太把自己當一回事」，瘦子很清楚知道自己在每一件事裡該扮演多重的戲份，單飛時他上鏡頭是主角；團體時，他會以團隊為中心，所以頑童幾乎沒有吵過架，「頑童是不會吵架的，因為你要以團隊為中心，不要以自己為中心。每個人要的東西不一樣，有些人愛自己多一點，這也沒毛病；但當大家都很愛自己的時候，就會有摩擦。那有些人是不愛自己但是愛大家，所以在意見上比較可以退一步，只要大家好就好，有這樣的觀念就會比較和諧。」

最後，我問他對未來有沒有期許，瘦子想了想說：「對自己的期許是得失心不要太重，盡量要放下，學習適時地放棄自己。反正我做的所有事情都是過程，不是結局，過程中就是體驗到、感受到就好，不要去執著說哪裡不夠好。」

嗯，這個男人看似一派輕鬆，骨子裡一定對自己其實很嚴格，因為唯有最大的付出，可以配得上最大的掌聲和自由。

ELLE：瘦子有特別的寫歌方式嗎？

瘦子E.SO：我有很多歌詞本。我很喜歡手寫，但是最近有開始把文字打在記事本裡，交的時候比較快。但還是會不時寫一下，因為手寫歌詞是滿浪漫的事。我沒事也會回頭翻，想不到東西時就開始往前翻。

ELLE：最早的歌詞本是什麼時候？

瘦子E.SO：大概是2015年《兄弟本色》時期，再更早的我可能搞丟了，或是我覺得寫得很爛也沒有留下的意義。

ELLE：能聊聊新專輯嗎？

瘦子E.SO：我12/23會發第一首歌。這張專輯跟以前很不一樣，歌有點多，但我覺得都蠻好聽的，所以全都收錄，我必須收，不然會覺得不爽。這次很多Hip-hop的東西，也有一些Gospel的元素。專輯主題是地球人，叫做Earthbound，是我設定一個想像世界，有點像我們移居到火星後，回頭看地球的感覺，也加了一些非洲的民俗音樂在裡面，讓它更部落感一點。

瘦子最感謝的人是誰？

聽說瘦子很孝順？非常尊重長輩？且來聽聽瘦子說他最感謝的人是誰

感謝喬治──Be Humble

喬治是我的老闆，也算是我的大哥，亦師亦友，在他身上我學到很多東西和價值觀，算是入行以來在他身上學習到最多。「不要亂花錢」，我覺得我是會亂花錢的人，但我不會買一些奢侈品，我是不太會去算錢，就是滿隨便的，我喜歡買快樂。比如這件事情如果可以讓大家快樂，我就覺得可以請客或是花錢。喬治給我的價值觀就是我要節省，公司也不會給我們那種要買奢侈品或跑車的風氣，因為公司兩個老大哥（張震嶽、熱狗）也不是那種lifestyle，你就會覺得自己要很humble，各位哥都沒有這樣子，你憑什麼這樣？但久了之後就會變成是一種價值觀，你就會懂做人的價值是在哪裡，絕對不只是表象而已。

感謝大淵、小春──無條件支持

說真的，大淵和小春對我都很重要，因為有他們的存在，才會有一種團隊的責任感，一路上也不會覺得很孤單，不管怎樣都有兩個隊友的感覺，而且他們給我的感覺是會無條件地支持我， 這對我來說是很珍貴的。我滿需要他們的，即使我現在一直在做自己的東西，但如果我有一些作品得到他們的鼓勵，我覺得意義上來說，是滿不一樣的。

感謝我的爸媽──根本不愛嘻哈，愛的是兒子

感謝我的爸媽。他們都會很想去知道我在做什麼，或是去了解我，我覺得這是我很珍惜的關係。之前我爸說他愛嘻哈，他根本也不愛嘻哈，他只是愛我，他只是因為我在做這件事情，他想和我有話題聊，才去了解，一直以來都是這樣。

我跟我爸很喜歡聊天，他讓我覺得他就像朋友一樣，可以分享最近在想的東西，就算當下想得很幼稚，他也不會打斷我或批評我，他就是讓我講。現在回想起來，我覺得他滿偉大的，因為我以前常常講一些很白癡的事情，他還是很耐心地聽我說完。有時候我做錯事，他也不會跟我說太多，但我會反省自己。他給我最大的懲罰，就是他對我很失望的臉，我會很受不了他這樣的表情，我覺得這種比起破口大罵還要更powerful，比如說他嘆個氣走掉，我就會覺得說自己真的是一個不肖子。

我媽比較是疼愛的方式，但她現在就是非常驕傲，常常到處去炫耀我，不過她真的造成我業務上面的增加，她會自己去印我的照片，然後等我回家的時候，就給我厚厚一整疊要我簽名，三不五時回家的時候，她就會拿出一整疊出來，我真的簽名簽到都覺得：到底有沒有這麼多人要啦？！我後來就覺得是不是她到處在講然後招攬一堆人來要簽名，她就說沒有啦真的是朋友要什麼的。但是我覺得是很可愛啦！

深藍色拼接皮外套、深藍色刷舊長褲、紅色格紋襯衫、白色運動鞋（ALL BY COACH）；Divine系列銀色鏈環項鍊、Garçonne II系列寬鎖鏈戒指（BOTH BY APM MONACO）。

Youtuber美麗本人與MV導演謝乾乾 聊瘦子E.SO

ELLE：什麼時候認識瘦子的？

美麗：大概五六年前，那時候老闆接片拍時，我去當小弟才認識。

乾乾：是八年前，在南部，當時他們還沒出第一張專輯，開始跑活動時認識，後來開始幫頑童拍MV才變更熟。

ELLE：瘦子是否有不為人知的事？

乾乾：他不吃洋蔥。

美麗：他很孝順。

乾乾：他很保守，他觀念上其實很Old School。他頑童時期單身時，就是開放男女關係；但是他很兩極，現在就是專情到非常嚴重。

ELLE：還有其他的嗎？

美麗：喔還有我們如果去露營，他都會一個人搭帳篷，說「你走開，一個人搭帳就好」。而且他露營當天晚上不會洗澡，都隔天早上才洗一個大澡，洗得香噴噴的。

ELLE：有沒有認定當兄弟的瞬間？

美麗：我們去露營時，瘦子都會幫我帶小孩，他很喜歡小孩。然後他有帶一個吊床來，我女兒說很喜歡，他就直接送給我女兒。

乾乾：2018年頑童拿金曲獎的那一天，我們去了After Party在KORE，現場非常吵，但是想到我們從第一支MV到現在，瘦子突然就很感性了，他突然大哭起來，在我的右邊胸口。我想說，我的禮服右邊濕了，禮服等下還要拿去還耶（笑）。

ELLE：如果瘦子提出不合理要求，你可以接受到什麼程度？

乾乾：他會在拍片時要求製片準備不加洋蔥的便當，我雖然不太能接受，但我還是接受了！

美麗：如果要借錢，我可以借他，但沒辦法做保人，有資金上的需求都可以！但我想他應該沒有，我比較有吧？

ELLE：瘦子給你們最大的幫助？

美麗：IG人數嚴重成長，他做球給我，直播或是露出身體的照片放在我這裡po，因為他不太好意思露出照片。

乾乾：他拍片從第一次2014年的〈超級酷〉，到現在，他只要有發歌就會說找乾乾（現在還有stay high），可能他喜歡我的藝術性啦（大笑）。

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2021年12月號】