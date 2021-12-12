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燒出一場純愛火花 王淨×范少勳在《比悲傷》影集版的驚人感染力

聯合新聞網 / ELLE
毛呢綠橘色羽絨外套、咖啡色色塊上衣、碎花圖樣長裙（ALL BY COACH）；Noël系列銀白色花朵可調節項鍊、Noël系列銀白色葉形相連耳環（BOTH BY APM MONACO）。
毛呢綠橘色羽絨外套、咖啡色色塊上衣、碎花圖樣長裙（ALL BY COACH）；Noël系列銀白色花朵可調節項鍊、Noël系列銀白色葉形相連耳環（BOTH BY APM MONACO）。

【Photos_CHENG-PO OU-YANG makeup_ 陳怡俐 hair_EDMUND LIN FROM ZOOM HAIRSTYLING（范少勳）,BEN CHEN（王淨）styling_OR HUANG set design_RYAN HSU text_CHRISTINE LEE edit_DOMINIQUE CHIANG】

青春的慧黠明朗與肆無忌憚，在王淨與范少勳身上調和得剛剛好。同為戲劇圈備受矚目的新生代演員，他們挾著影集《比悲傷更悲傷的故事》帶來的驚人感染力， 與我們分享合作的火花。

拍三芝海邊的陽光正好，王淨和范少勳坐在牧場柵欄上，很有默契地在鏡頭前搭著彼此的肩，當對方的依靠。「好像是王淨跟范少勳？」經過的路人竊竊私語之餘， 也忍不住把手機拿出來捕捉這美好畫面。 眉目分明、青春正盛的兩人，合作了Netﬂix虐心純愛劇 《比悲傷更悲傷的故事》，雖是第二度翻拍（原編自韓國電影《最悲傷的故事》，但前有2018年的電影版本），卻在十集影集中有了更細膩的鋪陳與清新的詮釋，讓觀眾痛心之餘，卻仍能感受哲凱與媛媛深刻絕決的愛。

兩顆耀眼之星

王淨跟范少勳因為這齣戲而培養起的默契，在拍照現場不言自喻。他們時而像哥兒們般互相調侃，時而毫無顧忌地演繹情侶間的親密，甚或拿起王淨隨身帶著的小相機恣意互拍，在彼此眼中無比自在。

曾以《返校》獲得台北電影獎影后，在今年更是以銳不可擋之勢橫掃國片圈，出演了《複身犯》、《瀑布》、《月老》等大片，王淨堪稱台灣導演們眼中的新一代謬思，輕鬆掌握各種不同角色的靈魂。私底下的她鬼靈精怪，有個性卻不尖銳，聰慧又極有彈性，本身就是一個活脫脫的性格女生，讓人很難忽視她的存在。

曾以籃球電影《下半場》獲得金馬獎最佳新演員獎的范少勳，實力也是旗鼓相當。他師從郎祖筠，一路征戰網路劇和電視劇，為自己累積聲量與實力，而他高大陽光的外型換來角色上極高可塑性，時而在《HIStory2─越界》大談BL戀，又或在《四樓的天堂》裡變成叛逆塗鴉客，唯有眼神偶爾流露出來的淘氣，洩漏他內心大男孩的純真質地。

默契極佳，連袂「虐」出新高度

被問到兩人對彼此的第一印象，都不約而同說：「很快就合拍。」王淨回憶第一次在某個金馬獎活動看到范少勳，覺得他笑容好大，完全是陽光運動系男生，後來合作《比悲傷更悲傷的故事》卻被他憔悴落魄的表演瞬間說服。

范少勳則說自己並不是因為《返校》而認識王淨（「因為我不敢看鬼片，我是畫面式記憶的人，很怕以後洗頭會有手伸出來之類的！」），他們第一次見面就要試戲，詮釋「哲凱試圖了解怎麼好好陪伴媛媛」的情節。「本來有點擔心，如果跟這個人沒有什麼共同回憶，好像很難聊開。我記得試鏡間空空的，但是跟她對戲很自然舒服，完全沒有隔閡，立刻就對頻了。」范少勳說他們曾到台南、墾丁等各地拍戲，好像自己也經歷了真實的旅行。「我們都很喜歡拍照、也愛聽音樂，品味上也頗為相近。」

兩個都在戲劇圈努力發光的新秀，可以這樣惺惺相惜，毫無避諱地直視彼此的友情，構成了純粹而動人的畫面。而聊到劇中最難忘的畫面或情節，王淨說，是哲凱一個人在天橋因想念媛媛而爆哭那幕。「我那時已經收工，但工作人員希望我可以在鏡頭外跟他對個眼神，那個瞬間我很深刻感受媛媛愛上哲凱的心，雖然鏡頭沒有我，仍不自覺想跟這個人在一起。」

范少勳印象最深刻的，是一場想帶禮物給媛媛卻摔車的戲。「哲凱開始對媛媛說謊。他為什麼會做出這樣的決定？他曾經被留下來的人，他知道那感覺有多痛，現在看到媛媛也將變成那個『被留下來的人』。哲凱既要面對生命的消逝，又想為她負責，怕以後的她會面對更大的傷心。

純愛系？務實系？只要深刻都好

註定要在愛情裡分離的超虐劇情，都讓王淨與范少勳經歷一趟痛又快樂的旅程。王淨說因為自己在愛裡是說放棄就放棄的人，所以其實羨慕媛媛的執著。「這一兩年的經歷，讓我有些轉變，以前會嚮往很戲劇化的人生......我還是喜歡純愛，但純愛在戲劇裡體驗就好了，生活中平平淡淡也是福。演戲已經長期活在粉紅泡泡，生活還要繼續在泡泡裡就太不真實了。不過話說回來，演戲又需要真實生活體驗以為素材。」王淨陷入思考，好像還在琢磨著浪漫與真實、戲劇與人生如何達到最好的平衡。「我喜歡浪漫，但比起浪漫我更喜歡一起生活的人。與其送我99朵玫瑰，我更希望他可以跟我一起煮頓晚餐，帶狗去散步。」

范少勳演了一輪絕症患者後也有了深刻感受。「哲凱跟我很像，我們都是細膩的人，會在意身邊人的感受。至於不一樣的地方，是他很大愛，我比較自私一點。如果生命就剩下這些時間，我會用盡全力好好留下一切。」至於愛情，范少勳說自己並沒有這麼浪漫過，因而羨慕片中兩人之間特別的浪漫。「什麼是純愛，就是好好聽一首歌、寫信給對方，好好感受一種溫度。這對哲凱來說並不容易，所以相對深刻。」

不論你是不是純愛系信徒，都可以跟著這樣好看的兩個人，走一趟虐心旅程。因為裡面有著他們對愛情和戲劇的信仰、推到極致的付出，在這因疫情而稍顯蒼白的歲末年終，這樣的熾熱可以燒出一場燦爛火花。

王淨，想要變得厲害，就不能怕變王八蛋！

認真說我不會像哲凱和媛媛一樣這麼虐，如果這事發生在我身上，可能會起肖。我常在不該理智時突然理智，不該感性時又很瘋癲。我想，在愛情裡我會設法成為另一半很需要的人。但我很佛系的，如果對方真的跑掉，我會放手。我相信「不愛」這件事，超級可以當做分手的理由，我寧可聽到對方說：「我不愛你」，也不要他瞎編其他藉口。

關於生活各種難題，我一直在學習，鎂光燈和關注度尤其是這幾年的功課。最近困擾我的是怎麼排解壓力。這裡的壓力，不是工作那種，而是人與人之間的溝通。好比說，我跟一個人正在聊A，但我思緒已經到B，久而久之會覺得自己跟大家步調不一樣，無法有效表達需求跟情緒。這個問題一直都在，只要事情一多就無法兼顧。

我在表達感受時，就會擔心是否讓人受傷。我很想跟對方說：「可以不要這樣嗎，這樣超沒效率，我很痛苦。」

有次宣傳遇到鍾導（指鍾孟宏），他突然問我人生最低潮是什麼時候？我說就是現在啊，不知道怎麼兼顧「讓別人快樂，又自己覺得是對的事。」他認真看著我，對我說了一句至理名言：「你要成為很厲害的人，就不要怕變成王八蛋。」

說到鍾導，拍《瀑布》的時候我為了培養情緒不敢跟他太過交流，維持著禮貌性距離，但是實際相處起來他非常可愛，心思單純，甚至有一點天真，他是很可愛的大人。每個小孩心中都有一個討厭大人的樣子，但他不是這樣的人。他很懂生活，對美的事物很講究，像是我們拍戲吃的便當，他有自己的堅持一定要哪一家，牛排要幾分熟，音樂要聽怎樣的。我相較起來比較隨性。

其實我沒有刻意想用什麼方式跟不同導演相處，我不是愛主動認識人的人，會害羞。拍戲有趣的地方在於你會和一群人建立革命情感，而剛好跟我合作的導演都很願意打開他們的心。好比說《月老》的九把刀吧，他真的很好笑，每天到現場都一副「我今天要拍史詩鉅作」，很屌的樣子，跟他工作很幸福很快樂，《悲傷》就是很揪心的那種。

關於當演員這件事，我還是不斷在學習。演了這麼多角色，肯定教會我很多事。好比《月老》裡Pinky無私的愛、《瀑布》裡小靜的勇敢，還有媛媛的執著，都會是我人生路上很好的養分。

未來我的外甥女快要出生了，我希望她健康平安的長大。也希望家裡十四歲的老狗「弟弟」可以再陪我們走一段，牠有骨刺，可能演變成骨癌，現在我們就是給牠溫和的治療方式。

藍色高領毛衣（COACH）；Divine系列銀白色鏈環項鍊、Divine系列深藍色鏈環項鍊（BOTH BY APM MONACO）。
藍色高領毛衣（COACH）；Divine系列銀白色鏈環項鍊、Divine系列深藍色鏈環項鍊（BOTH BY APM MONACO）。

范少勳，演員之路很遙遠，但我堅信此刻我在路上！

我算是高敏感族群吧，因為當演員的關係，可以經歷更多故事與角色，學會換位思考，這讓我可以跳出既定的情緒與氛圍，理解別人怎麼思考。

說到生離死別，我們家的貓在我拍實境節目那段期間意外過世，簡單地說，他是被自己的項圈勒死的。我相信沒有人可以面對如此突然的悲劇，我們有請寵物溝通師，他說連貓本身也無法接受。我媽媽和姊姊不知道怎麼面對這個悲劇，都盡量表現正常。可是我感受力比較強，我願意感受牠的想法。

生離死別的傷痛，只有時間可以平撫。它就像蟹足腫，人在受過傷後有時候會忘記它有多痛，這時候傷疤會浮起來，提醒你它其實永遠存在。我拍《四樓的天堂》時，才發現原來我有這些憤怒，原來我從沒有好好感受身體，感受周遭。

今年最感謝的人，應該是經紀人吧。我都叫她「小媽咪」。2020年底我工作上有交接的問題，但是她帶給我很大安全感。她就像一棵大樹，當我前瞻後顧、躊躇不前時，她讓我可以在樹下隨意玩耍，享受我的工作。我太在意別人對我的評價，太想要事事完美，但是她會要我放下這些預設，疏通焦慮，放手去演戲。

好比在接一個新角色時，我就會跟公司造型師討論怎麼幫角色定裝，甚至預先在生活中模擬這種感覺，把我的衣櫃打造的跟角色一樣，這就像一群人聚在一起創作，激盪腦力、表達自我。

所以我去年去走了夏姿的秀，還辦了FDNA個人攝影展，自己佈置展場空間。這次個展讓我回顧了一些人生的事，有時候你不反芻，不會知道自己經歷了什麼。

我每次經歷完一個角色之後，都覺得：「哇，原來我有這面相。」我想感謝導演讓我更了解自己。

演《四樓的天堂》的時候，黃秋生曾問我：「你想做演戲的人，還是演員？」日常生活中我們每個人為了生活都在演戲，人人都是「演戲的人」。但當演員需要有極大藝術修養，需要從各個方面提昇。如果我想要成為一名演員，就要豐富它的可能性。

當演員對我來說更難了，它像一個宇宙，我們處在地球上，不知道宇宙有黑洞，別的星球上又有什麼，宇宙太大了。但是我可以清楚告訴我自己，我想成為演員，我很清楚地走在這條路上，未曾偏離。

2022年我希望大家都能健康，作品能帶給觀眾不同感受，然後我可以趕快存錢買到房子（笑）。

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2021年12月號】

范少勳／毛呢領羽絨外套、黑色Logo吊帶褲、粉紫色厚底皮鞋（ALL BY COACH）；Fun Crazy Love系列字母鎖造型項鍊、Fun Crazy Love系列螢光黃塗鴉Love吊墜鎖（BOTH BY APM MONACO）。王淨／毛呢米橘色外套、白色色塊運動褲、紅色厚襪、咖啡色毛靴（ALL BY COACH）；Les Perles系列珍珠銀白色項鍊、Les Perles系列銀白色珍珠戒指、Les Perles系列珍珠垂墜耳夾（ALL BY APM MONACO）。
范少勳／毛呢領羽絨外套、黑色Logo吊帶褲、粉紫色厚底皮鞋（ALL BY COACH）；Fun Crazy Love系列字母鎖造型項鍊、Fun Crazy Love系列螢光黃塗鴉Love吊墜鎖（BOTH BY APM MONACO）。王淨／毛呢米橘色外套、白色色塊運動褲、紅色厚襪、咖啡色毛靴（ALL BY COACH）；Les Perles系列珍珠銀白色項鍊、Les Perles系列銀白色珍珠戒指、Les Perles系列珍珠垂墜耳夾（ALL BY APM MONACO）。

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