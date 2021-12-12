燒出一場純愛火花 王淨×范少勳在《比悲傷》影集版的驚人感染力

【Photos_CHENG-PO OU-YANG makeup_ 陳怡俐 hair_EDMUND LIN FROM ZOOM HAIRSTYLING（范少勳）,BEN CHEN（王淨）styling_OR HUANG set design_RYAN HSU text_CHRISTINE LEE edit_DOMINIQUE CHIANG】

青春的慧黠明朗與肆無忌憚，在王淨與范少勳身上調和得剛剛好。同為戲劇圈備受矚目的新生代演員，他們挾著影集《比悲傷更悲傷的故事》帶來的驚人感染力， 與我們分享合作的火花。

拍三芝海邊的陽光正好，王淨和范少勳坐在牧場柵欄上，很有默契地在鏡頭前搭著彼此的肩，當對方的依靠。「好像是王淨跟范少勳？」經過的路人竊竊私語之餘， 也忍不住把手機拿出來捕捉這美好畫面。 眉目分明、青春正盛的兩人，合作了Netﬂix虐心純愛劇 《比悲傷更悲傷的故事》，雖是第二度翻拍（原編自韓國電影《最悲傷的故事》，但前有2018年的電影版本），卻在十集影集中有了更細膩的鋪陳與清新的詮釋，讓觀眾痛心之餘，卻仍能感受哲凱與媛媛深刻絕決的愛。

兩顆耀眼之星

王淨跟范少勳因為這齣戲而培養起的默契，在拍照現場不言自喻。他們時而像哥兒們般互相調侃，時而毫無顧忌地演繹情侶間的親密，甚或拿起王淨隨身帶著的小相機恣意互拍，在彼此眼中無比自在。

曾以《返校》獲得台北電影獎影后，在今年更是以銳不可擋之勢橫掃國片圈，出演了《複身犯》、《瀑布》、《月老》等大片，王淨堪稱台灣導演們眼中的新一代謬思，輕鬆掌握各種不同角色的靈魂。私底下的她鬼靈精怪，有個性卻不尖銳，聰慧又極有彈性，本身就是一個活脫脫的性格女生，讓人很難忽視她的存在。

曾以籃球電影《下半場》獲得金馬獎最佳新演員獎的范少勳，實力也是旗鼓相當。他師從郎祖筠，一路征戰網路劇和電視劇，為自己累積聲量與實力，而他高大陽光的外型換來角色上極高可塑性，時而在《HIStory2─越界》大談BL戀，又或在《四樓的天堂》裡變成叛逆塗鴉客，唯有眼神偶爾流露出來的淘氣，洩漏他內心大男孩的純真質地。

默契極佳，連袂「虐」出新高度

被問到兩人對彼此的第一印象，都不約而同說：「很快就合拍。」王淨回憶第一次在某個金馬獎活動看到范少勳，覺得他笑容好大，完全是陽光運動系男生，後來合作《比悲傷更悲傷的故事》卻被他憔悴落魄的表演瞬間說服。

范少勳則說自己並不是因為《返校》而認識王淨（「因為我不敢看鬼片，我是畫面式記憶的人，很怕以後洗頭會有手伸出來之類的！」），他們第一次見面就要試戲，詮釋「哲凱試圖了解怎麼好好陪伴媛媛」的情節。「本來有點擔心，如果跟這個人沒有什麼共同回憶，好像很難聊開。我記得試鏡間空空的，但是跟她對戲很自然舒服，完全沒有隔閡，立刻就對頻了。」范少勳說他們曾到台南、墾丁等各地拍戲，好像自己也經歷了真實的旅行。「我們都很喜歡拍照、也愛聽音樂，品味上也頗為相近。」

兩個都在戲劇圈努力發光的新秀，可以這樣惺惺相惜，毫無避諱地直視彼此的友情，構成了純粹而動人的畫面。而聊到劇中最難忘的畫面或情節，王淨說，是哲凱一個人在天橋因想念媛媛而爆哭那幕。「我那時已經收工，但工作人員希望我可以在鏡頭外跟他對個眼神，那個瞬間我很深刻感受媛媛愛上哲凱的心，雖然鏡頭沒有我，仍不自覺想跟這個人在一起。」

范少勳印象最深刻的，是一場想帶禮物給媛媛卻摔車的戲。「哲凱開始對媛媛說謊。他為什麼會做出這樣的決定？他曾經被留下來的人，他知道那感覺有多痛，現在看到媛媛也將變成那個『被留下來的人』。哲凱既要面對生命的消逝，又想為她負責，怕以後的她會面對更大的傷心。

純愛系？務實系？只要深刻都好

註定要在愛情裡分離的超虐劇情，都讓王淨與范少勳經歷一趟痛又快樂的旅程。王淨說因為自己在愛裡是說放棄就放棄的人，所以其實羨慕媛媛的執著。「這一兩年的經歷，讓我有些轉變，以前會嚮往很戲劇化的人生......我還是喜歡純愛，但純愛在戲劇裡體驗就好了，生活中平平淡淡也是福。演戲已經長期活在粉紅泡泡，生活還要繼續在泡泡裡就太不真實了。不過話說回來，演戲又需要真實生活體驗以為素材。」王淨陷入思考，好像還在琢磨著浪漫與真實、戲劇與人生如何達到最好的平衡。「我喜歡浪漫，但比起浪漫我更喜歡一起生活的人。與其送我99朵玫瑰，我更希望他可以跟我一起煮頓晚餐，帶狗去散步。」

范少勳演了一輪絕症患者後也有了深刻感受。「哲凱跟我很像，我們都是細膩的人，會在意身邊人的感受。至於不一樣的地方，是他很大愛，我比較自私一點。如果生命就剩下這些時間，我會用盡全力好好留下一切。」至於愛情，范少勳說自己並沒有這麼浪漫過，因而羨慕片中兩人之間特別的浪漫。「什麼是純愛，就是好好聽一首歌、寫信給對方，好好感受一種溫度。這對哲凱來說並不容易，所以相對深刻。」

不論你是不是純愛系信徒，都可以跟著這樣好看的兩個人，走一趟虐心旅程。因為裡面有著他們對愛情和戲劇的信仰、推到極致的付出，在這因疫情而稍顯蒼白的歲末年終，這樣的熾熱可以燒出一場燦爛火花。

王淨，想要變得厲害，就不能怕變王八蛋！

認真說我不會像哲凱和媛媛一樣這麼虐，如果這事發生在我身上，可能會起肖。我常在不該理智時突然理智，不該感性時又很瘋癲。我想，在愛情裡我會設法成為另一半很需要的人。但我很佛系的，如果對方真的跑掉，我會放手。我相信「不愛」這件事，超級可以當做分手的理由，我寧可聽到對方說：「我不愛你」，也不要他瞎編其他藉口。

關於生活各種難題，我一直在學習，鎂光燈和關注度尤其是這幾年的功課。最近困擾我的是怎麼排解壓力。這裡的壓力，不是工作那種，而是人與人之間的溝通。好比說，我跟一個人正在聊A，但我思緒已經到B，久而久之會覺得自己跟大家步調不一樣，無法有效表達需求跟情緒。這個問題一直都在，只要事情一多就無法兼顧。

我在表達感受時，就會擔心是否讓人受傷。我很想跟對方說：「可以不要這樣嗎，這樣超沒效率，我很痛苦。」

有次宣傳遇到鍾導（指鍾孟宏），他突然問我人生最低潮是什麼時候？我說就是現在啊，不知道怎麼兼顧「讓別人快樂，又自己覺得是對的事。」他認真看著我，對我說了一句至理名言：「你要成為很厲害的人，就不要怕變成王八蛋。」

說到鍾導，拍《瀑布》的時候我為了培養情緒不敢跟他太過交流，維持著禮貌性距離，但是實際相處起來他非常可愛，心思單純，甚至有一點天真，他是很可愛的大人。每個小孩心中都有一個討厭大人的樣子，但他不是這樣的人。他很懂生活，對美的事物很講究，像是我們拍戲吃的便當，他有自己的堅持一定要哪一家，牛排要幾分熟，音樂要聽怎樣的。我相較起來比較隨性。

其實我沒有刻意想用什麼方式跟不同導演相處，我不是愛主動認識人的人，會害羞。拍戲有趣的地方在於你會和一群人建立革命情感，而剛好跟我合作的導演都很願意打開他們的心。好比說《月老》的九把刀吧，他真的很好笑，每天到現場都一副「我今天要拍史詩鉅作」，很屌的樣子，跟他工作很幸福很快樂，《悲傷》就是很揪心的那種。

關於當演員這件事，我還是不斷在學習。演了這麼多角色，肯定教會我很多事。好比《月老》裡Pinky無私的愛、《瀑布》裡小靜的勇敢，還有媛媛的執著，都會是我人生路上很好的養分。

未來我的外甥女快要出生了，我希望她健康平安的長大。也希望家裡十四歲的老狗「弟弟」可以再陪我們走一段，牠有骨刺，可能演變成骨癌，現在我們就是給牠溫和的治療方式。

藍色高領毛衣（COACH）；Divine系列銀白色鏈環項鍊、Divine系列深藍色鏈環項鍊（BOTH BY APM MONACO）。

范少勳，演員之路很遙遠，但我堅信此刻我在路上！

我算是高敏感族群吧，因為當演員的關係，可以經歷更多故事與角色，學會換位思考，這讓我可以跳出既定的情緒與氛圍，理解別人怎麼思考。

說到生離死別，我們家的貓在我拍實境節目那段期間意外過世，簡單地說，他是被自己的項圈勒死的。我相信沒有人可以面對如此突然的悲劇，我們有請寵物溝通師，他說連貓本身也無法接受。我媽媽和姊姊不知道怎麼面對這個悲劇，都盡量表現正常。可是我感受力比較強，我願意感受牠的想法。

生離死別的傷痛，只有時間可以平撫。它就像蟹足腫，人在受過傷後有時候會忘記它有多痛，這時候傷疤會浮起來，提醒你它其實永遠存在。我拍《四樓的天堂》時，才發現原來我有這些憤怒，原來我從沒有好好感受身體，感受周遭。

今年最感謝的人，應該是經紀人吧。我都叫她「小媽咪」。2020年底我工作上有交接的問題，但是她帶給我很大安全感。她就像一棵大樹，當我前瞻後顧、躊躇不前時，她讓我可以在樹下隨意玩耍，享受我的工作。我太在意別人對我的評價，太想要事事完美，但是她會要我放下這些預設，疏通焦慮，放手去演戲。

好比在接一個新角色時，我就會跟公司造型師討論怎麼幫角色定裝，甚至預先在生活中模擬這種感覺，把我的衣櫃打造的跟角色一樣，這就像一群人聚在一起創作，激盪腦力、表達自我。

所以我去年去走了夏姿的秀，還辦了FDNA個人攝影展，自己佈置展場空間。這次個展讓我回顧了一些人生的事，有時候你不反芻，不會知道自己經歷了什麼。

我每次經歷完一個角色之後，都覺得：「哇，原來我有這面相。」我想感謝導演讓我更了解自己。

演《四樓的天堂》的時候，黃秋生曾問我：「你想做演戲的人，還是演員？」日常生活中我們每個人為了生活都在演戲，人人都是「演戲的人」。但當演員需要有極大藝術修養，需要從各個方面提昇。如果我想要成為一名演員，就要豐富它的可能性。

當演員對我來說更難了，它像一個宇宙，我們處在地球上，不知道宇宙有黑洞，別的星球上又有什麼，宇宙太大了。但是我可以清楚告訴我自己，我想成為演員，我很清楚地走在這條路上，未曾偏離。

2022年我希望大家都能健康，作品能帶給觀眾不同感受，然後我可以趕快存錢買到房子（笑）。

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2021年12月號】