燒出一場純愛火花 王淨×范少勳在《比悲傷》影集版的驚人感染力

【Photos_CHENG-PO OU-YANG makeup_ 陳怡俐 hair_EDMUND LIN FROM ZOOM HAIRSTYLING(范少勳),BEN CHEN(王淨)styling_OR HUANG set design_RYAN HSU text_CHRISTINE LEE edit_DOMINIQUE CHIANG】

青春的慧黠明朗與肆無忌憚,在王淨與范少勳身上調和得剛剛好。同為戲劇圈備受矚目的新生代演員,他們挾著影集《比悲傷更悲傷的故事》帶來的驚人感染力, 與我們分享合作的火花。

拍三芝海邊的陽光正好,王淨和范少勳坐在牧場柵欄上,很有默契地在鏡頭前搭著彼此的肩,當對方的依靠。「好像是王淨跟范少勳?」經過的路人竊竊私語之餘, 也忍不住把手機拿出來捕捉這美好畫面。 眉目分明、青春正盛的兩人,合作了Netflix虐心純愛劇 《比悲傷更悲傷的故事》,雖是第二度翻拍(原編自韓國電影《最悲傷的故事》,但前有2018年的電影版本),卻在十集影集中有了更細膩的鋪陳與清新的詮釋,讓觀眾痛心之餘,卻仍能感受哲凱與媛媛深刻絕決的愛。

兩顆耀眼之星

王淨跟范少勳因為這齣戲而培養起的默契,在拍照現場不言自喻。他們時而像哥兒們般互相調侃,時而毫無顧忌地演繹情侶間的親密,甚或拿起王淨隨身帶著的小相機恣意互拍,在彼此眼中無比自在。

曾以《返校》獲得台北電影獎影后,在今年更是以銳不可擋之勢橫掃國片圈,出演了《複身犯》、《瀑布》、《月老》等大片,王淨堪稱台灣導演們眼中的新一代謬思,輕鬆掌握各種不同角色的靈魂。私底下的她鬼靈精怪,有個性卻不尖銳,聰慧又極有彈性,本身就是一個活脫脫的性格女生,讓人很難忽視她的存在。

曾以籃球電影《下半場》獲得金馬獎最佳新演員獎的范少勳,實力也是旗鼓相當。他師從郎祖筠,一路征戰網路劇和電視劇,為自己累積聲量與實力,而他高大陽光的外型換來角色上極高可塑性,時而在《HIStory2─越界》大談BL戀,又或在《四樓的天堂》裡變成叛逆塗鴉客,唯有眼神偶爾流露出來的淘氣,洩漏他內心大男孩的純真質地。

默契極佳,連袂「虐」出新高度

被問到兩人對彼此的第一印象,都不約而同說:「很快就合拍。」王淨回憶第一次在某個金馬獎活動看到范少勳,覺得他笑容好大,完全是陽光運動系男生,後來合作《比悲傷更悲傷的故事》卻被他憔悴落魄的表演瞬間說服。

范少勳則說自己並不是因為《返校》而認識王淨(「因為我不敢看鬼片,我是畫面式記憶的人,很怕以後洗頭會有手伸出來之類的!」),他們第一次見面就要試戲,詮釋「哲凱試圖了解怎麼好好陪伴媛媛」的情節。「本來有點擔心,如果跟這個人沒有什麼共同回憶,好像很難聊開。我記得試鏡間空空的,但是跟她對戲很自然舒服,完全沒有隔閡,立刻就對頻了。」范少勳說他們曾到台南、墾丁等各地拍戲,好像自己也經歷了真實的旅行。「我們都很喜歡拍照、也愛聽音樂,品味上也頗為相近。」

兩個都在戲劇圈努力發光的新秀,可以這樣惺惺相惜,毫無避諱地直視彼此的友情,構成了純粹而動人的畫面。而聊到劇中最難忘的畫面或情節,王淨說,是哲凱一個人在天橋因想念媛媛而爆哭那幕。「我那時已經收工,但工作人員希望我可以在鏡頭外跟他對個眼神,那個瞬間我很深刻感受媛媛愛上哲凱的心,雖然鏡頭沒有我,仍不自覺想跟這個人在一起。」

范少勳印象最深刻的,是一場想帶禮物給媛媛卻摔車的戲。「哲凱開始對媛媛說謊。他為什麼會做出這樣的決定?他曾經被留下來的人,他知道那感覺有多痛,現在看到媛媛也將變成那個『被留下來的人』。哲凱既要面對生命的消逝,又想為她負責,怕以後的她會面對更大的傷心。

純愛系?務實系?只要深刻都好

註定要在愛情裡分離的超虐劇情,都讓王淨與范少勳經歷一趟痛又快樂的旅程。王淨說因為自己在愛裡是說放棄就放棄的人,所以其實羨慕媛媛的執著。「這一兩年的經歷,讓我有些轉變,以前會嚮往很戲劇化的人生......我還是喜歡純愛,但純愛在戲劇裡體驗就好了,生活中平平淡淡也是福。演戲已經長期活在粉紅泡泡,生活還要繼續在泡泡裡就太不真實了。不過話說回來,演戲又需要真實生活體驗以為素材。」王淨陷入思考,好像還在琢磨著浪漫與真實、戲劇與人生如何達到最好的平衡。「我喜歡浪漫,但比起浪漫我更喜歡一起生活的人。與其送我99朵玫瑰,我更希望他可以跟我一起煮頓晚餐,帶狗去散步。」

范少勳演了一輪絕症患者後也有了深刻感受。「哲凱跟我很像,我們都是細膩的人,會在意身邊人的感受。至於不一樣的地方,是他很大愛,我比較自私一點。如果生命就剩下這些時間,我會用盡全力好好留下一切。」至於愛情,范少勳說自己並沒有這麼浪漫過,因而羨慕片中兩人之間特別的浪漫。「什麼是純愛,就是好好聽一首歌、寫信給對方,好好感受一種溫度。這對哲凱來說並不容易,所以相對深刻。」

不論你是不是純愛系信徒,都可以跟著這樣好看的兩個人,走一趟虐心旅程。因為裡面有著他們對愛情和戲劇的信仰、推到極致的付出,在這因疫情而稍顯蒼白的歲末年終,這樣的熾熱可以燒出一場燦爛火花。

王淨,想要變得厲害,就不能怕變王八蛋!

認真說我不會像哲凱和媛媛一樣這麼虐,如果這事發生在我身上,可能會起肖。我常在不該理智時突然理智,不該感性時又很瘋癲。我想,在愛情裡我會設法成為另一半很需要的人。但我很佛系的,如果對方真的跑掉,我會放手。我相信「不愛」這件事,超級可以當做分手的理由,我寧可聽到對方說:「我不愛你」,也不要他瞎編其他藉口。

關於生活各種難題,我一直在學習,鎂光燈和關注度尤其是這幾年的功課。最近困擾我的是怎麼排解壓力。這裡的壓力,不是工作那種,而是人與人之間的溝通。好比說,我跟一個人正在聊A,但我思緒已經到B,久而久之會覺得自己跟大家步調不一樣,無法有效表達需求跟情緒。這個問題一直都在,只要事情一多就無法兼顧。

我在表達感受時,就會擔心是否讓人受傷。我很想跟對方說:「可以不要這樣嗎,這樣超沒效率,我很痛苦。」

有次宣傳遇到鍾導(指鍾孟宏),他突然問我人生最低潮是什麼時候?我說就是現在啊,不知道怎麼兼顧「讓別人快樂,又自己覺得是對的事。」他認真看著我,對我說了一句至理名言:「你要成為很厲害的人,就不要怕變成王八蛋。」

說到鍾導,拍《瀑布》的時候我為了培養情緒不敢跟他太過交流,維持著禮貌性距離,但是實際相處起來他非常可愛,心思單純,甚至有一點天真,他是很可愛的大人。每個小孩心中都有一個討厭大人的樣子,但他不是這樣的人。他很懂生活,對美的事物很講究,像是我們拍戲吃的便當,他有自己的堅持一定要哪一家,牛排要幾分熟,音樂要聽怎樣的。我相較起來比較隨性。

其實我沒有刻意想用什麼方式跟不同導演相處,我不是愛主動認識人的人,會害羞。拍戲有趣的地方在於你會和一群人建立革命情感,而剛好跟我合作的導演都很願意打開他們的心。好比說《月老》的九把刀吧,他真的很好笑,每天到現場都一副「我今天要拍史詩鉅作」,很屌的樣子,跟他工作很幸福很快樂,《悲傷》就是很揪心的那種。

關於當演員這件事,我還是不斷在學習。演了這麼多角色,肯定教會我很多事。好比《月老》裡Pinky無私的愛、《瀑布》裡小靜的勇敢,還有媛媛的執著,都會是我人生路上很好的養分。

未來我的外甥女快要出生了,我希望她健康平安的長大。也希望家裡十四歲的老狗「弟弟」可以再陪我們走一段,牠有骨刺,可能演變成骨癌,現在我們就是給牠溫和的治療方式。

藍色高領毛衣(COACH);Divine系列銀白色鏈環項鍊、Divine系列深藍色鏈環項鍊(BOTH BY APM MONACO)。

范少勳,演員之路很遙遠,但我堅信此刻我在路上!

我算是高敏感族群吧,因為當演員的關係,可以經歷更多故事與角色,學會換位思考,這讓我可以跳出既定的情緒與氛圍,理解別人怎麼思考。

說到生離死別,我們家的貓在我拍實境節目那段期間意外過世,簡單地說,他是被自己的項圈勒死的。我相信沒有人可以面對如此突然的悲劇,我們有請寵物溝通師,他說連貓本身也無法接受。我媽媽和姊姊不知道怎麼面對這個悲劇,都盡量表現正常。可是我感受力比較強,我願意感受牠的想法。

生離死別的傷痛,只有時間可以平撫。它就像蟹足腫,人在受過傷後有時候會忘記它有多痛,這時候傷疤會浮起來,提醒你它其實永遠存在。我拍《四樓的天堂》時,才發現原來我有這些憤怒,原來我從沒有好好感受身體,感受周遭。

今年最感謝的人,應該是經紀人吧。我都叫她「小媽咪」。2020年底我工作上有交接的問題,但是她帶給我很大安全感。她就像一棵大樹,當我前瞻後顧、躊躇不前時,她讓我可以在樹下隨意玩耍,享受我的工作。我太在意別人對我的評價,太想要事事完美,但是她會要我放下這些預設,疏通焦慮,放手去演戲。

好比在接一個新角色時,我就會跟公司造型師討論怎麼幫角色定裝,甚至預先在生活中模擬這種感覺,把我的衣櫃打造的跟角色一樣,這就像一群人聚在一起創作,激盪腦力、表達自我。

所以我去年去走了夏姿的秀,還辦了FDNA個人攝影展,自己佈置展場空間。這次個展讓我回顧了一些人生的事,有時候你不反芻,不會知道自己經歷了什麼。

我每次經歷完一個角色之後,都覺得:「哇,原來我有這面相。」我想感謝導演讓我更了解自己。

演《四樓的天堂》的時候,黃秋生曾問我:「你想做演戲的人,還是演員?」日常生活中我們每個人為了生活都在演戲,人人都是「演戲的人」。但當演員需要有極大藝術修養,需要從各個方面提昇。如果我想要成為一名演員,就要豐富它的可能性。

當演員對我來說更難了,它像一個宇宙,我們處在地球上,不知道宇宙有黑洞,別的星球上又有什麼,宇宙太大了。但是我可以清楚告訴我自己,我想成為演員,我很清楚地走在這條路上,未曾偏離。

2022年我希望大家都能健康,作品能帶給觀眾不同感受,然後我可以趕快存錢買到房子(笑)。

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2021年12月號】