老靈魂想法不老派 9m88 X ØZI無懼冒險：勇於創新求新求變

【text_JUNE HOWELL edit_DOMINIQUE CHIANG】

初次合作就一砲而紅

ØZI一派輕鬆踏入攝影棚，在化妝間坐下來沒多久，就問：「88來了嗎？我要去跟她打招呼。」踏著輕快的腳步上樓，見到正在梳妝的9m88，開心地打招呼：「嘿！」看得出兩人的好友誼！回想兩人最早是透過朋友在一場活動認識，9m88回想：「我很久以前就認識他，當時我在紐約唸書，放假回台灣參加一場活動，當時ØZI剛剛出道，還不叫ØZI，以本名幫呂士軒做一場演出，當時他的頭髮就紅色的吧！」讓9m88印象深刻。

而ØZI對9m88的印象，第一個震撼是來自她的MV《九頭身日奈》：「我覺得她的Vocal超好聽！她好特別，好有個性，超級酷！」後來ØZI就將《B.O.》Demo寄給她，初次聽到這首歌的9m88就說：「會紅！很有趣，在講夜生活獵豔的故事，這樣的生活圈跟我沒有那麼接近，我也很想用這個角度來講故事，所以就答應跟他合作。」沒想到，兩人第一次合作就像認識很久的朋友，超有默契的對唱，讓《B.O.》一砲而紅，成為傳唱的經典歌曲！

如何培養默契？ØZI認為：「可能我們的音樂Taste比較像，感受音樂的方式類似，無論是R&B、Hiphop、爵士，我們的觀點是一致的，有相同的頻率，她是很好的音樂人，Taste很好！」不需要特別培養，就是如此契合！談到兩人喜歡的音樂風格，9m88說：「真的喜歡音樂的人，其實耳朵都打得蠻開的，不會只聽特定風格，幾年前我會回答，我喜歡R&B、Hiphop、Soul，就是很標準的回答，近年來，我聽的音樂包容度又更高，開始聽一些Ambient、鋼琴獨奏、Indie Rock、古典電子、巴西音樂，我們都是喜歡探索新音樂的人，沒有太侷限。」從此，兩人成為無話不談的好朋友！

談起對彼此的感覺，ØZI說：「88是一個很有層次的人，她想法很多，很有內容，每次跟她聊天都可以聊好幾個小時，話題內容不見得只有音樂，可以深入討論各種想法。對藝術的執著我很欣賞，甚至在音樂上的堅持比我還強，很精準知道自己想要怎麼表達，不會被動搖。」9m88則說：「剛認識ØZI覺得他比較害羞，慢慢看到他越來越紅、得獎、參加演出，感覺到他的氣勢越來越強，是一個喜歡表演，全才的音樂人。自己當製作人，執行力非常高，無論視覺、音樂或演出，他也都有很多經營面的Idea，會以老闆的身份去思考，如何讓自己的受眾跟觀眾更廣，很願意去嘗試新東西，很佩服，是全才的表演者！」

透露私下不為人知的一面，9m88說：「他雖然表演很有架勢，但是他其實很搞笑耶！跟他相處沒有壓力的，因為他會講很多屁話，是一個很好相處的男生！」談到未來兩人再次合作的可能性，9m88認為：「因為《B.O.》在大家心底留下深刻的印象，我覺得最好再一次合作的機會，是當我們到一個不一樣的狀態，可以用一個新的視角去創作，再看我們可以一起創造出什麼更好的音樂吧！」

老靈魂想法不老派 喜歡老派約會

對老派的看法，ØZI表示：「我的靈魂蠻老的，另一方面，因為我很早就會聽很成熟的音樂，例如：小學就會聽阿姆。小時候我只喜歡跟學長姐混在一起，代表自己比較成熟，我就在裝大人。（笑）因此，我很早接觸到跟我年齡層有一點差距的音樂，懂得去欣賞那個年代的音樂，是我一部分的老派。」ØZI喜歡的老派音樂，有Beatles、Elvis、Michael Jackson、Prince等經典歌曲。

雖然有著老靈魂，但是ØZI說：「我的想法不老派，是老派的相反！」而9m88自認是老派的人，她喜歡老派的經典音樂，「我喜歡去挖掘以前的音樂，雖然是舊時代的東西，但有一些idea是現代人想不到的，那就是相對的新。我覺得這件事非常神奇，這也是為什麼有些歌會那麼雋永跟獨特的原因。」不過9m88也有話要說：「其實我也受夠大家一直說我喜歡復古的元素，可能幾年前我做過以80～90年代的音樂發展為主題，媒體下標能力真的很強，讓大家過了好幾年，即使我已經是不同的歌手，還是要把一個Artist放在復古兩個字的傘下，我不是很喜歡。會繼續這樣叫我的人，應該是平常沒有在聽我的音樂。」所以請別再稱呼9m88是復古女伶，喜歡老派音樂的她，其實非常勇於創新，求新求變！

作家李維菁在書裡《老派約會之必要》寫道：「帶我出門，用老派的方式約我⋯⋯我們要散步，要走很長很長的路。只有在散步的時候我們真正的談話，老派的談話。我們今晚因為相愛而變得狡猾，老派的。」喜歡老派的約會嗎？ØZI回答：「Of course！（當然）如果這是老派的定義，我覺得約會還是要面對面，講話真的比較有溫度，我很在乎那個溫度，我喜歡那個樣子的約會方式。」9m88也同意自己喜歡實體的約會：「這樣才可以共創兩個人獨特的經驗啊！兩人一起坐下來吃冰淇淋、一起去看了場電影，看到哪個部分很好笑，我看了對方一眼，這是建立關係很重要的方式。」9m88理想中的愛情，是樂意跟對方一起探索生活上面的感情，不只是自己開心、有戀愛的感覺就好，而是樂意去理解對方的狀態。

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2021年11月號】