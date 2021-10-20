名氣來得太快 許光漢：怕喜歡我的人失望 3摯友揭他私下的一面

【text & edit_JENNIFER JIAN】

面對需要多磨的好事，他專注於當下、毋吝嗇拿出最好的真心和善意。很多人說許光漢充滿少年感，不論是《想見你》中燦爛如驕陽的李子維，抑或是《你的婚禮》中無所畏懼且倔的周瀟齊，然，這份純粹不光是演技，更多的是他知世故而不世故的的選擇，是成熟的天真和爛漫。

鏡中自我：愛自由、深感自身矛盾

很早的時候，我就知道自己不適合朝九晚五的生活，但並不是說討厭平淡，相反地，我常常為平凡的美好而動容。像是《Friends》裡六人好笑又感動的生活碎片，我重複看了好幾次，他們有很棒的友情。另外，是枝裕和鏡頭下的作品同樣溫暖且療癒，比如《海街日記》透過瑣碎日常，講述活著就有希望的故事，配著櫻花，看完會莫名想要自己做早餐或吃定食。

我特別喜歡和自己獨處。或許愛演戲，除了因為能扮演不同角色獲得更多自由外，也因為演戲是孤獨的，在攝影機面前，是孤軍奮戰的。私下的我很習慣和孤獨共處，會覺得，啊，真的太想要一個人了，但又會覺得自己毋須如此，你懂嗎？有點矛盾。

該說是孤僻嗎？應該不盡然。因為我也很喜歡跟朋友待在一起，雖然我的朋友並不多。前陣子因為疫情無法見到面，改用視訊維繫感情，我們還是會彼此開玩笑，也分擔彼此的心情，是一種很踏實的陪伴。

對於愛情，我覺得可以簡單也可以複雜。在對的時刻遇到對的人，彼此都是彼此的百分百。說起來可遇不可求，因此我很相信緣分，也相信一見鍾情。至於相處方式，可以轟轟烈烈、性感激情，但一起在家看看劇、煮煮飯的小確幸我也很嚮往。

超我：找尋平靜、發揮社會影響力

可以說，我在《植劇場》的日子學習到了很多，不論是王小棣老師或是一起演戲的夥伴，在我心中都是重要的人，有革命般的情感。後來，出演《想見你》得到更多人的喜歡，我萬分感謝，但一切名氣來得太快，我開始有點戰戰兢兢，擔心自己哪裡做不好會讓喜歡我的人失望。很慶幸，隨著時間的推移，在一次次反思自我的過程，我似乎找到直面不安的勇氣，不變的是，我依然感謝這一切的發生。

不得不承認，我演的許多角色多少都參雜了自己的影子，周瀟齊的執著、李子維的幼稚、林季子的矛盾，我嘗試在角色裡抒發我的心情，如果觀眾在看戲的過程中因此觸動內心，甚至感動，我會非常開心，也會更有動力督促自己要好好努力、嘗試突破。

充滿少年感似乎是許多人對我的第一印象，但坦白說，我其實不知道要如何維持，或許是要多運動，也或許是要給自己多一點空間。如果不用拍戲，有空閑的一個禮拜，我會毫不猶豫去登山，來一趟花東之旅或是露營也不錯，是真的會改善負磁場，因為大自然從不吝嗇給予回饋。心情再不好，不怕，可以聽聽落日飛車喔。

這幾年我也深刻體會到，愛有多深，心就有多強大。社會上有許多需要幫助的弱勢，你心血來潮捐助的小額零錢，積沙成塔，對他們其實都是莫大的支持。驚喜的是，去年，在與唐寶寶見面過後，他們待人的純粹、做事的認真，真的讓我學到好多。我希望現在的自己有點影響力了，可以為他們發聲，也希望所有俗套的祝福語在他們身上都能靈驗。

今年10月底，我就31歲了。發現而立之年的自己，真的不像以前這麼莽撞，還少了優柔寡斷，對事情更執著更專注，也更了解自己。原因的話，我也不曉得，就歸功於是歲月的增長了。宇宙還有給我什麼訊息嗎？我會繼續仔細聆聽。順帶一提，目前最大的心願，是期待疫情能趕快結束，大家工作能上軌道，莫名很興奮，因為就像是一個新開始呢。

重要他人：他們眼裡的他

章廣辰看許光漢

記得在《稍息立正我愛你》劇組，我還是新演員，對任何事都緊張，因此放飯時間總纏著他，他也不嫌煩。有私交後，我們常在他家樓下鬼混，他跟家附近的街貓很熟，都知道貓咪愛吃什麼、 喜歡怎麼被順毛。

在我眼中，他總是對生活充滿熱情，且責任感兼具，我其實很佩服，但也想說，別太累了，累的話就多睡一點吧。

温貞菱看許光漢

我和他在10年前的一堂表演課認識，那時覺得他細心且氣質、演技有爆發力。後來拍《我的男孩》，我與他、軒睿、廣辰因個性互補，都愛嘻笑打鬧，漸漸變成四個男孩的相處模式（他們當我男孩）。印象深刻，有次我跟他拍戲，我擔心自己做不好而壓力大，天亮收工時，他在車上跟我道歉，因為覺得沒幫到我，我瞬間撇頭落淚，覺得他好善良，希望他知道我也隨時都會在。

張軒睿看許光漢

我們因為喝咖啡聊角色而熟悉，一開始覺得這男子又酷又帥，後來發現是同道中人，和我一樣是屁孩（笑），卻擁有一顆善感的心，很多時候總會關心我還好嗎？需要聊聊嗎？是令人安心的存在。而溫暖如他，我想跟他說：「或許山上有時會冷，但不擔心，我會當你的外套！」

紫色混毛料上衣、灰色西裝寬褲、咖啡色方頭皮鞋（ALL BY BERLUTI）。photos_ZHONG LIN photographer assistant_BIG WANG realization_OR HUANG, JENNIFER JIAN stylist_OR HUANG,styling assistant_PRAIRIE HSU make up_ 秀雯 hair_EDMUND LIN FROM ZOOM HAIRSTYLING

【完整內容請見ELLE國際中文版 2021年10月號】。