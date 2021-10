名氣來得太快 許光漢：怕喜歡我的人失望 3摯友揭他私下的一面

【text & edit_JENNIFER JIAN】

面對需要多磨的好事,他專注於當下、毋吝嗇拿出最好的真心和善意。很多人說許光漢充滿少年感,不論是《想見你》中燦爛如驕陽的李子維,抑或是《你的婚禮》中無所畏懼且倔的周瀟齊,然,這份純粹不光是演技,更多的是他知世故而不世故的的選擇,是成熟的天真和爛漫。

鏡中自我:愛自由、深感自身矛盾

很早的時候,我就知道自己不適合朝九晚五的生活,但並不是說討厭平淡,相反地,我常常為平凡的美好而動容。像是《Friends》裡六人好笑又感動的生活碎片,我重複看了好幾次,他們有很棒的友情。另外,是枝裕和鏡頭下的作品同樣溫暖且療癒,比如《海街日記》透過瑣碎日常,講述活著就有希望的故事,配著櫻花,看完會莫名想要自己做早餐或吃定食。

我特別喜歡和自己獨處。或許愛演戲,除了因為能扮演不同角色獲得更多自由外,也因為演戲是孤獨的,在攝影機面前,是孤軍奮戰的。私下的我很習慣和孤獨共處,會覺得,啊,真的太想要一個人了,但又會覺得自己毋須如此,你懂嗎?有點矛盾。

該說是孤僻嗎?應該不盡然。因為我也很喜歡跟朋友待在一起,雖然我的朋友並不多。前陣子因為疫情無法見到面,改用視訊維繫感情,我們還是會彼此開玩笑,也分擔彼此的心情,是一種很踏實的陪伴。

對於愛情,我覺得可以簡單也可以複雜。在對的時刻遇到對的人,彼此都是彼此的百分百。說起來可遇不可求,因此我很相信緣分,也相信一見鍾情。至於相處方式,可以轟轟烈烈、性感激情,但一起在家看看劇、煮煮飯的小確幸我也很嚮往。

超我:找尋平靜、發揮社會影響力

可以說,我在《植劇場》的日子學習到了很多,不論是王小棣老師或是一起演戲的夥伴,在我心中都是重要的人,有革命般的情感。後來,出演《想見你》得到更多人的喜歡,我萬分感謝,但一切名氣來得太快,我開始有點戰戰兢兢,擔心自己哪裡做不好會讓喜歡我的人失望。很慶幸,隨著時間的推移,在一次次反思自我的過程,我似乎找到直面不安的勇氣,不變的是,我依然感謝這一切的發生。

不得不承認,我演的許多角色多少都參雜了自己的影子,周瀟齊的執著、李子維的幼稚、林季子的矛盾,我嘗試在角色裡抒發我的心情,如果觀眾在看戲的過程中因此觸動內心,甚至感動,我會非常開心,也會更有動力督促自己要好好努力、嘗試突破。

充滿少年感似乎是許多人對我的第一印象,但坦白說,我其實不知道要如何維持,或許是要多運動,也或許是要給自己多一點空間。如果不用拍戲,有空閑的一個禮拜,我會毫不猶豫去登山,來一趟花東之旅或是露營也不錯,是真的會改善負磁場,因為大自然從不吝嗇給予回饋。心情再不好,不怕,可以聽聽落日飛車喔。

這幾年我也深刻體會到,愛有多深,心就有多強大。社會上有許多需要幫助的弱勢,你心血來潮捐助的小額零錢,積沙成塔,對他們其實都是莫大的支持。驚喜的是,去年,在與唐寶寶見面過後,他們待人的純粹、做事的認真,真的讓我學到好多。我希望現在的自己有點影響力了,可以為他們發聲,也希望所有俗套的祝福語在他們身上都能靈驗。

今年10月底,我就31歲了。發現而立之年的自己,真的不像以前這麼莽撞,還少了優柔寡斷,對事情更執著更專注,也更了解自己。原因的話,我也不曉得,就歸功於是歲月的增長了。宇宙還有給我什麼訊息嗎?我會繼續仔細聆聽。順帶一提,目前最大的心願,是期待疫情能趕快結束,大家工作能上軌道,莫名很興奮,因為就像是一個新開始呢。

重要他人:他們眼裡的他

章廣辰看許光漢

記得在《稍息立正我愛你》劇組,我還是新演員,對任何事都緊張,因此放飯時間總纏著他,他也不嫌煩。有私交後,我們常在他家樓下鬼混,他跟家附近的街貓很熟,都知道貓咪愛吃什麼、 喜歡怎麼被順毛。

在我眼中,他總是對生活充滿熱情,且責任感兼具,我其實很佩服,但也想說,別太累了,累的話就多睡一點吧。

温貞菱看許光漢

我和他在10年前的一堂表演課認識,那時覺得他細心且氣質、演技有爆發力。後來拍《我的男孩》,我與他、軒睿、廣辰因個性互補,都愛嘻笑打鬧,漸漸變成四個男孩的相處模式(他們當我男孩)。印象深刻,有次我跟他拍戲,我擔心自己做不好而壓力大,天亮收工時,他在車上跟我道歉,因為覺得沒幫到我,我瞬間撇頭落淚,覺得他好善良,希望他知道我也隨時都會在。

張軒睿看許光漢

我們因為喝咖啡聊角色而熟悉,一開始覺得這男子又酷又帥,後來發現是同道中人,和我一樣是屁孩(笑),卻擁有一顆善感的心,很多時候總會關心我還好嗎?需要聊聊嗎?是令人安心的存在。而溫暖如他,我想跟他說:「或許山上有時會冷,但不擔心,我會當你的外套!」

紫色混毛料上衣、灰色西裝寬褲、咖啡色方頭皮鞋(ALL BY BERLUTI)。photos_ZHONG LIN photographer assistant_BIG WANG realization_OR HUANG, JENNIFER JIAN stylist_OR HUANG,styling assistant_PRAIRIE HSU make up_ 秀雯 hair_EDMUND LIN FROM ZOOM HAIRSTYLING

