從青澀到發光 柯佳嬿x曾之喬「你相信什麼 你的世界就是什麼」

【photos_HEDY CHANG;stylist_OR HUANG;styling assistant_PETER PAN, PRAIRIE HSU;make up_ 佳惠（柯佳嬿）, 筱雯（曾之喬） hair_SYDNI（柯佳嬿）, AMBER（曾之喬）;text_YCY;special thanks_ 永康麗莊 招待中心】

柯佳嬿，慢慢打開

少女聽不見，她的名字叫蝴蝶，卻沒有人跟她相熟。但是，她每日清晨都會去中正機場，迎接陽光、迎接從東京來最早的班機，只是，從不曾有人見過她等待的彼人歸來。

那是柯佳嬿演的第一部電影《一年之初》。

當時，柯佳嬿不過剛從幼稚園老師轉成演員不久，在懵懵懂懂之中，《一年之初》就像是帶來一道光，帶給她很大的感動，讓她知道原來表演就像一場內在的旅行。

但是，《必娶女人》與《想見你》卻為她贏來兩座金鐘獎：內八走路、瀏海遮臉的陳韻如，個性大剌剌、直率活潑的黃雨萱，強勢且逞強的蔡環真。

Last Dance

《想見你》絕對是柯佳嬿很特別的一部作品，當劇組公開幕後花絮時，我們第一次看到她真的很放鬆、很搞笑的一面。她拿著香蕉對鏡頭，跟工作人員說：「快點，你不是要對蕉！」；在演最後一場與李子維的戲時，李子維在15年後終於與黃雨萱相認，柯佳嬿在還沒上戲前問光漢：「欸，這15年你都沒有交別的女友嗎？」光漢說：「當然沒有啊！」佳嬿接著開玩笑說：「15年沒見，今天晚上你只有講故事給我聽？」

「拍《想見你》的時候真的放得很開，有點鬆過頭，都會一直被提醒（笑）。在那部戲裡，我知道自己放鬆的狀態是如何，也覺得這個狀態很舒服、有記住這個感覺，期許自己在任何場合或是工作，都能處於這種放鬆自在的狀態。但，還是需要時間，有時候是因為劇組每天密集相處好幾個月，就越來越熟悉彼此，營造信任感，這個過程不只我放鬆，也是需要每個人都願意放鬆，讓彼此看到自己真實的一面。」佳嬿娓娓道來。

這讓佳嬿直到現在，一聽到伍佰的〈L a s t Dance〉就會想起當時演戲的場景。拍戲在台南的那兩個月，非常特別的時光，「那次是我第一次碰到需要到一個不同城市生活的戲，當時生活規律地很像在住宿舍，每天起來就是照表拍戲、回家吃飯、洗澡、保養、睡覺，但那時候的生活其實很單純，我也很享受其中，就是什麼都不用管，認真地做好一件事就好。我發現當你生活回歸最純樸簡單的時候，心靈很容易滿足，想要的也會相對變少，那段日子讓我特別想念」。

怕生的女孩，終於發光發熱

會開玩笑說「對蕉」的佳嬿，其實私底下很怕生。她聊道：「我覺得我比較怕生，但年紀越年長，當然也越來越好，因為工作上接觸的人很多，也就越來越自在。」

「自在的狀態一直是我的人生課題，因為我一直很怕生、慢熱，但表演會讓我要不斷接觸不同人或碰到各種不同狀況，就讓我越來越習慣、越來越自在。我覺得在Action之後的開拍期間，其實很自由，因為做什麼都可以也不用怕做錯，可以很自由地發揮，也像是創作的時間，用什麼姿態、什麼表情都可以。」

但其實柯佳嬿對自己是嚴格的，對於一個角色的詮釋，會與導演一再討論，在開拍前就賦予角色一些特質，譬如設定香味、設定肢體語言。「我到現在都不覺得自己演戲游刃有餘，其實過程非常難。我覺得演戲跟煮菜一樣，同一道菜煮了很多次，你會有很多心得，也會去調整細節，嘗試將它越做越精緻，但是我從來沒有感受到游刃有餘的時刻。」那或許正是柯佳嬿成功的一點──永遠謙虛、永遠努力去嘗試演戲的可能性。

我們問起，她是否也曾經碰過低潮？她說：「我都認為是自己的事，就自己解決就好。可能你的命剛好就走到雨季，但是雨還是會停，太陽還是會出現，要記得幫自己撐傘，耐心等待晴天。我覺得人只要在低潮時，要時時告訴自己開心和不開心都是一個過程，開心時好好享受，不開心時也要告訴自己這會過去的，這會一直交替變換，我也會這樣告訴自己。

文字的世界裡無所不說

雖然佳嬿害羞、慢熱，但是在文字的領域裡，她彷彿什麼都不怕。今年她出了一本《再見少女》，裡頭收錄了她的散文、短篇小說等，不難看出，說不出口的話都在這裡了。

佳嬿對文字的啟蒙，來自於青黃不接的國中青春期。她形容了自己看書的開始，「國中喜歡寫家庭聯絡簿的週記。我以前覺得自己交朋友有障礙，所以很愛搭公車去家裡最近的圖書館看書。我那時候很喜歡漢聲系列寫給青少年的書籍，還有一本《討厭愛麗絲》，他就是在講青少年對於自己家庭和生活的感受，還有對於一位轉學生的嫉妒、羨慕，因為這位轉學生看似什麼都很在行也很完美，媽媽不但是護士，他用的東西也都整整齊齊，家境也很好，但是反觀自己的家庭卻很瘋狂。我很喜歡、印象很深刻的，是到最後，他產生一種對自己的接受和認同感，他也發現家人對他有很完整的愛，是這位轉學生一直沒有的，讓我感觸很深。」

長大以後的柯佳嬿，喜歡陳雪，喜歡李維菁的《老派約會》《我是許涼涼》《人魚祭》，偶爾也讀徐珮芬的詩，看她暗黑系的愛情，佳嬿也會時不時寫寫文章。

直到朋友把她的文章拿給出版社總編輯看，佳嬿寫作的才華遇到了伯樂。「我和總編輯見面後，才發現他是貝莉！她負責編輯出版的作品，我都看過好幾本，就覺得很巧，我也覺得如果可以做有關愛情的書，讓貝莉來出版好像很適合，很有緣分！我是到最後趕稿階段才真的有一種我真的要出書的感覺，一開始我都一如往常地拍戲、工作，沒有什麼壓力和真實感，甚至到過程的中間，我還懷疑自己寫得夠不夠多、能不能用，不過他們也會幫我分類，我也有把自己做過的夢下來，他們覺得很好玩，因為很少人會把自己的夢記得很清楚。但主題當然還是圍繞著愛情，演戲也有帶給我很多靈感，因為每個角色面對愛情、困難和傷痛都會有不同感受，我也會加入一些身邊朋友的故事，以不同角度去詮釋。」

其中有一篇〈星期三的秘密戀人〉，宛如村上春樹《萊辛頓的幽靈》裡的篇幅，裡面的句子很美，「真希望這份愛凍結在此刻，所有狀態都被冰凍起來，交給宇宙保管。某天小心翼翼取出來，兩個人一起將愛解凍，或是聯手將愛打碎。」浪漫而奇幻。

佳嬿說：「我覺得書寫過程是一種自我整理和自我療癒，你有很多天馬行空或想像，換一個形式，它都有很多出口。不過有時候，我朋友也會問我你那一篇是不是在寫誰誰誰（我們的一個共同朋友），我就會說很明顯嗎？我都會祈禱拜託不要讓他看到（笑）」

歲月靜好

然而，過去三級、二級警戒期間，可能成了唯一柯佳嬿可以好好待在家裡的日子。她開始煮飯，上網查食譜，也買了一本Soaic索艾克的食譜書，拿手菜是麻婆豆腐，「疫情期間，我很密集地煮飯給老公吃（笑）。但是之前工作時間一直對不上，或是拍戲一忙起來，就沒有時間和心力準備晚餐，所以那陣子覺得很棒。」

現在的柯佳嬿，少了過去的不安，多了對自己的篤定，在歲月靜好裡，年年日日，在平實裡燦爛，在燦爛裡兢兢戰戰，倦時家裡有燈，在一個又一個故事裡，她有戲迷如我們。

曾之喬，相信自己的選擇

十四歲的那一年，她為自己做了人生第一個重大的決定──她要做個明星。

瞞著父母親投了履歷、自己安排試鏡，她做每一件事都是為自己做的決定，即便違背了父母的準則，她也寧可革命，為之堅持到底。等到已經快被唱片公司簽下，她才讓爸爸媽媽知道，是的我要去當明星了，但我會盡全力為這個選擇負責，無怨無悔。

曾之喬一直是如此相信自己選擇的人。

兔子的外表，烏龜的精神

但是，踏入演藝圈的第一天，當時不過是國中生的曾之喬，看得差點眼花撩亂了，「當時公司帶我去看周蕙姐姐的演唱會，那天備受打擊，那時認識了劉品言，她氣勢很強，超漂亮就像小仙女；阿爆&Brandy則是實力派的，很多還沒出道的新人就都很厲害了，我就懷疑我自己風格特色到底是什麼。」

「看到公司有那麼多厲害的人，我想著，可能第一步要爭的就是出道，比誰能發片。當時我的特點是網球選手出身，可能是很稀奇的，但同輩新人裡有一個是全台灣游泳冠軍，那我這樣算什麼？（笑）比什麼都不是最強的，所以接下來的日子就要皮繃緊才能被選上。」

後來很長一段時間，青春期的喬喬，面臨的是工作排山倒海地來，沒有辦法好好睡覺、休息，生活被上課跟工作佔據，也時不時就會有焦慮，該如何比其他人出眾？在這麼多優秀的人面前，要怎麼才能更突出？

一直到長大了，如今，喬喬偶爾還是有那樣的焦慮，只是已經能放輕鬆看待，把這樣的焦慮作為動力進步，「我小時候比較像兔子，但後來認清了兔子雖然要有兔子外表，但要有烏龜的精神，所以我決定當看起來像兔子的烏龜，因為烏龜才是王道。我現在都不求快，不求捷徑，看到也不急著做，我會把它放進我的口袋裡，累積成足夠養分後，才會把作品放出來。所以，我的IG或是手機資料夾就有很多格子，放著兔子發現的、可能會顯得我很有趣或特別的點子，等到某個年紀，看到哪一個點子會給我最大的創作靈感時，就會拿出來做。」

「現在學會了『扎根』。以前是太容易看到捷徑，就覺得我不想等，我想要現在就被看到。可是後來發覺這樣一方面是曇花一現，一方面面對很強的對手時，是完全不夠看的。必須要能扎根。」喬喬很真誠地跟我們告白。

對演藝事業的轉念

不過，在喬喬能看開之前，也有很長一段糾結期。

在喬喬20歲時，曾經有一部很好的電影要找她演，但最後因為某些原因，最後整部片撤掉不拍了。這件事聽起來不嚴重，但對於當時剛滿20歲，急於表現、證明自己的曾之喬，難免有些失落。她提起這件事，侃侃而談：「我在19歲聽過一位前輩和我說一句話，當時我覺得他很有種，但是我領略得很粗淺，直到在25歲，才真正理解他所說的：『不要的最大』。他的意思是，不要這一切時就是海闊天空。當時不理解，可能只覺得很可惜；但是，後來我經過了四年的心靈課程，也開始會用不同角度看待一件事的成敗，能把這件事看做一份禮物。」

「之後，我去了英國，在那幾個月裡，體會到世界真的很大，雖然我的語言學校很小，但是全部都是歐洲人，我幾乎每天都和完全沒有接觸過的國家的人混在一起，我們很愛聊天也很常交換人生的意見，我發現世界很大也很有趣。那時候也覺得不當藝人真的也不會怎樣，有時候也會問我自己如果我做藝人做到今年結束會有遺憾嗎？其實沒有什麼遺憾，我覺得我很努力也問心無愧了，人生還有很多好玩、可以挑戰的事。」

「演藝圈有一種風險，他是一種受目光焦點的工作，經常處在聚光燈下，所以我們很容易以為大家都在看我，但事實上沒有人在看你，你只是他人生的過客，他的生活重心還是他自己和他的家人。從我可以什麼都不要的那一年，我開始可以很認真做我想做的事，慢慢變得不再害怕別人的眼光。」

互相信任，彼此惦記

也是如此，曾之喬才會選擇在去年一月公布婚訊，大大方方公開與辰亦儒的感情。她說：「我其實很不會說謊，所以每一次要和別人說我單身時，對我來說，真的很不容易。我之前和媒體說過：我不會公開我的戀情，因為會造成大家失焦；結果，公開後，人生簡單很多，因為我們也不是做壞事，只是我對我的家人比較抱歉，因為他們也必須跟我一起藏住這個秘密，對老人家來說，要隱藏媳婦這件事情真的非常困難。」

現在，曾之喬與辰亦儒仍然因為工作的關係，時常分隔兩地，但兩人很用心經營感情。喬喬說，訣竅就是有心和心存感激。「我們在一起很久，但我們還是會每天說話，這倒是他教我比較多，他和我說：『這不是要和我報告，但是我想知道你在做什麼』，比如說他在直播，碰到一隻很可愛的小狗，他就會有事沒事一直傳照片給我，這個點是我被他影響的，久了之後我也開始覺得真的不是一定要聊什麼，但就是時時知道彼此在做什麼，就不會覺得彼此離很遠。」

很多人都會問喬喬，什麼樣的人才值得信任，喬喬說：「我是直到最近才想通，因為我很專注在我自己的人生，所以我沒有時間管你這麼多（笑）。我花比較多時間在觀察自己，不太擔心另一半的狀況，所以信任非常重要。不就是這樣嗎？如果你每天都在抓老公在幹嘛，那代表你沒有很專心在做你眼前的事，或是你扎根沒扎穩，讓你覺得失去這個人，你人生好像就毀掉了，這樣子很可惜。每一個人本來就是獨立的個體，雖然他們是你們人生的一部份，但那也只是一部分，信任的關鍵並不是你要去信任你的另一半，而是要好好過自己的生活。」

現在的喬喬彷彿跟剛出道14歲的她和解了，不再為難自己夠不夠突出，不再擔憂有沒有人在看她，不再為失去與獲得有得失心。更多的是，要如何才能把生活過好。「強大處下，柔弱處上」，能柔軟者，必能顯生命之韌度，於光亮處爍爍有光。

曾之喬：黑色西裝外套、白色荷葉邊襯衫、黑色西裝短褲、銀頭高跟鞋、金銀腰鍊（ALL BY SAINT LAURENT）。柯佳嬿：金蔥緊身上衣、黃色毛呢短裙、金頭高跟鞋、鑽飾項鍊（ALL BY SAINT LAURENT）。

無神之地不下雨

ELLE：這部戲在傳達什麼？

柯佳嬿：我覺得《無神之地不下雨》擁有一個很宏觀的宇宙世界觀，他是關於阿美族泛靈神話，但有經過改編，融入編劇新的想法，是有相扣著神、人和末日愛情的主題。我的角色是一位調皮又淘氣的神，比較不符合大家印象中神的樣子，我們穿的衣服也和我們的個性呼應，在造型上有許多細膩巧思。這是我第一次飾演神，還蠻有趣的（笑）。

曾之喬：我覺得就是「相信」這個概念，像是謝天娣這個女孩，你可以說他很迷信，你也可以說他對於所有事情都心懷感恩，他從來不覺得自己的幸運是理所當然，總覺得有人在幫助著他，所以他經常在謝天謝地。其實背後是有在傳達一個意思是，你相信什麼，你的世界就是什麼，如果你相信老天爺是愛你的、對你好的，你的世界就是那樣了，所以我覺得這部戲一直在探討相信與不相信之間，以及每個人核心思想的不同。最終還是希望傳達出我們和這個地球的關係是互相尊重、互相保護的，也同時在探討天地與萬物之間的連結到底是什麼。

ELLE：從《必娶女人》到現在的《無神之地不下雨》，這次合作過程中，有發現對方什麼不一樣的地方？

曾之喬：演這部戲時，我就很有感，她碰到很難處理或比較複雜角色時，她也不會慌張，看到她這樣就覺得她是身經百戰又定得住的演員，她不會擔心說呈現不出角色的多元或複雜，就是穩穩地演出。說實在話，我們認識彼此的時候，大家應該都出道十年了，但我碰到她時，她就是一個好演員了。

柯佳嬿：我很欣賞喬喬的氣場，她不管什麼時候出現，或私底下大家聚會吃飯、拍戲現場時，永遠都很從容優雅，好像從來沒看過她慌張的時候，就是隨時都準備好的感覺，讓我很想問她：你是出門前有特別準備嗎？我都無法像她那樣（笑）。我還有幾次頭髮是濕的，一早起來來不及吹，就包著毛巾坐車到拍攝現場，而且還是自家的毛巾，感覺很像剛從海邊回來（笑）。我真的很佩服她，感覺是個無論多累都會好好打扮自己，讓自己維持美美的女生。

ELLE：拍戲過程中，最印象深刻的事？

曾之喬：應該就是常常會很冷，因為淋雨的戲很多，就會患難見真情，很像男女朋友這樣互相照顧，比如說她在拍戲時，比較看不到我，我就會把她下半身包起來，互相幫忙擋。有一次在天臺的對戲的時候，她已經冷到講話都講不清楚，我在旁邊把她抱住，就覺得我好像她老公喔（笑），蠻浪漫的。

柯佳嬿：印象最深刻就是一直離不開水，這部戲雨戲超級多，一直都有發水車，或是在海邊拍戲。雨有時候不小心下太大，會讓我話講不出來，還要重新調整再來一次，天氣很冷的時候，拍雨戲也很痛苦，但是劇組都有準備薑茶或保暖的用具，不過畫面都很美，是一部水氣很重的戲（笑）。

ELLE：是因為雨神的關係，所以雨戲特別多嗎？

柯佳嬿：對，因為是《無神之地不下雨》。預告中有說到如果有一天眾神要離開，不再給這片土地祝福會如何，我記得他的意境很美，他寫：風不再吹、雨不再下，海洋也不再流動，時間再也沒有任何轉動，我當時看就覺得這寫得好美。

【完整內容請見 ELLE國際中文版 2021年9月號】