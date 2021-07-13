從零到有 BLACKPINK ROSÉ：堅守本心是當之無愧的勇敢與大膽

【photos_KIM HEE JUNE;feature editor_LEE MA ROO;fashion editor_LEE HYE MI;stylist_PARK MIN HEE;hair_LEE SEON YEONG;make up_LEE MYUNG SUN;manicure_PARK EUN KYUNG;set stylist_DA：RAK assistant_CHA EUN HYANG;translate_PEARL HUNG;text_YCY】

成為BLACKPINK裡第二個單飛出單曲專輯的團員、珠寶品牌Tiffany官方代言人，ROSÉ的決心，帶著她從零到有，站上世界的舞台發光發亮。「無論面對的是微不足道的小事或責任重大的重要決定，我認為時時堅守本心是當之無愧的勇敢與大膽。」/ROSÉ

音樂：盡了最大的努力，做最想做的事

ELLE：妳舉辦了紀念達成1,000萬粉絲的TikTok挑戰。在妳YouTube頻道內，將現在的樣子和兒時家裡拍攝的影像，穿插呈現的訪問影片讓我印象很深刻。

ROSÉ：現在回頭想想，我家裡一直都有攝影機，爸媽當然是拿來拍我和姊姊的吧，不過我和姊姊拿攝影機在玩的時候，可能在我們也不知情的狀況下被錄製下來了。當時的樣貌很生動完整地被保存下來，就像是讓我們感受到那當下的氛圍一樣，所以我和家人聚在一起看了好多遍。這張專輯是我為了向大眾們展示ROSÉ這位歌手而準備的，所以我想我可以透過這支影片，來傳達我是如何成長、又是個什麼樣的孩子。

ELLE：在Billboard全球排行榜排名第一、24小時內創下YouTube最高觀看次數，在各個方面都以K-POP個人女歌手創下了無數紀錄，BLACKPINK雖然也擁有「最初」、「最高」這樣的頭銜，但這次是以妳個人創造的成績，應該帶給妳全新的感觸。

ROSÉ：每當聽到這樣的話的時候，我都覺得很害羞。因為這是我第一次的個人活動，在我看來還有很多不足之處，以及需要改善的地方，看到大家這麼喜歡我，讓我感覺我好像做得還不錯。

ELLE：聽說在幾年前就決定〈Gone〉做為Solo曲了。

ROSÉ：大概是三年前進行第一次錄音，當時我想著無論發生任何事，都要發行這首歌曲。

ELLE：真的發行個人單曲專輯《R》之後，回顧一下感覺如何呢？

ROSÉ：好像總是透過經驗來學習到很多東西，希望可以更真實地傳達自我，如果下次再進行Solo活動的話，在各方面我想，我應該可以更柔軟，更愉快、更加有獨創性吧。

ELLE：妳在舞台上和各種採訪節目中的樣貌，已經非常自然了（笑）！

ROSÉ：即使做了很長時間的準備，也許還是會有意想不到的事情吧，我也以為一個人的舞臺會完全不同，所以感到非常緊張，但是不知道是不是因為作為BLACKPINK，積累了4年多的經驗，並沒有我想像中的那麼艱難和混亂，真是萬幸。

ELLE：作為BLACKPINK積累的經驗，因為是團體才能夠做到的事情，成員們對Solo活動的鼓勵中，印象最深的是？

ROSÉ：智秀姐姐對我說：「希望妳能做妳想做的所有事情。」這句話真的帶給我很大的力量，有時候，當我懷疑我自己時，我就會想起姐姐對我說的話，最終，滿意程度可以說是百分之百，因為我想做的事情都做了，當然我也付出了很多努力。

ELLE：這次歌曲的MV規模都非常大，妳從小就對視覺上的設計很感興趣嗎？

ROSÉ：彈鋼琴和吉他，被音樂包圍著成長的事實眾所皆知……。我看過很多巨星的舞台表演，也看過很多大型表演的影片，當時以為只是純粹地享受著感動，但或許在無意識中，我可能也想像著自己能成為那樣的藝人，也想像過自己登上那樣的舞台會有什麼樣的樣貌。

ELLE：這次Solo活動時，粉絲們對妳的支持和應援中，有特別觸動妳內心或驚訝的事情？

ROSÉ：從對我感到關心，並且詢問我什麼時候出專輯，或者是建議我嘗試其他風格，這些都讓我非常感激，但有時候粉絲也會顧慮我的狀況和心情，告訴我說：「不要對我們說的感到負擔，妳想做的時候慢慢來就好。」這種時候都讓我滿懷感謝，但也感到很抱歉，我感受到滿滿的喜愛。

像母親一樣勇敢大膽

ELLE：跟我們分享拍攝最新Tiffany HardWear系列形象廣告的心得？成為Tiffany這個經典品牌代言人的感覺如何呢？

ROSÉ：我從中學時期就開始配戴Tiffany珠寶，所以，與這個伴我成長的經典品牌合作對我來說意義非凡。能夠參與我熱愛的HardWear形象廣告拍攝讓我榮幸又期待，希望大家拭目以待。

ELLE：Tiffany HardWear系列展現出現代城市的樣貌與個性，聊聊妳最喜歡哪個城市？

ROSÉ：我最喜歡的城市絕對是紐約。第一次造訪紐約時，四處高樓林立、車水馬龍的景象讓我感到十分震撼。一直到了身處紐約，我才恍然大悟原來我喜歡的電影都是以紐約為背景，那些電影中令我深深著迷的城市原來就是這裡。我很欣賞HardWear系列以現代城市的樣貌為設計靈感的做法，身為城市熱愛者，就是我對HardWear系列跟這些造型迷人的系列作品一見鍾情的原因。

ELLE：妳最想和誰在Tiffany共進早餐？想吃什麼呢？

ROSÉ：如果可以帶寵物進去，我一定會選擇我的小狗Hank。我應該會點一份好吃的傳統英式早餐跟一杯現榨柳橙汁。

ELLE：妳幾歲的時候擁有第一件Tiffany珠寶？

ROSÉ：我記得是7年級第一次穿耳洞時，媽媽送給我一副經典的Tiffany白金吊飾造型耳環。

ELLE：最近有沒有什麼人事物讓妳覺得充滿力量？

ROSÉ：我認為每個人每天都面臨新的考驗。每當我堅守立場時，我覺得是勇敢的表現，無論面對的是微不足道的小事或責任重大的重要決定，我認為時時堅守本心是當之無愧的勇敢與大膽。

ELLE：生活中有沒有讓妳崇拜的女性？

ROSÉ：我的母親。我還記得母親以前在紐西蘭當上班族的樣子，她會穿著時尚的黑色套裝和合身窄裙，擦著深色口紅，髮型精心打理，舉手投足間充滿主管氣勢，她一直是我的偶像，我總是想著長大後要像她一樣。我很崇拜她，她對於身邊的人充滿責任感、態度謙恭又親切，我特別欽佩她對我們姊妹倆全心付出。我的母親是有著無私大愛且堅強獨立的人。

只要不停止思考和提問，就會有成長的

ELLE：不久之前還拍了澳洲某時尚雜誌的封面，但聽說一開始妳決定要來韓國的時候，周圍的朋友們都想說K-POP是什麼，沒辦法理解為什麼ROSÉ要離開學校⋯⋯

ROSÉ：幾個朋友都有聯絡我，祝賀我並稱讚雜誌很好看，這是一件非常神奇的事情，在距離遙遠的國家出道後，這個消息居然又傳回到了澳洲，這真的不像是常見的事情。

ELLE：這可以說是衣錦還鄉啊（笑），在Spotify、Instagram、YouTube等網站上，BLACKPINK所擁有的數字，是繼小賈斯汀之後全球第二高的，妳認為這麼受歡迎的理由？

ROSÉ：我想風格的影響力應該很大吧，作為K-POP藝人，努力展現新的樣貌，有時就連我們自己之間，也會產生以前從未有過的感覺。在會議上提出的所有創意，都變成現實的MV拍攝現場，都讓我感到很驚訝（笑）。這團體下次會展現什麼面貌呢，會不會是抱著這種期待的心情，來關注我們的YouTube呢⋯⋯

Tiffany HardWear系列18K玫瑰金鏈結設計耳環、Tiffany HardWear系列18K玫瑰金鏈結設計項鍊（BOTH BY TIFFANY & CO.）；襯衫式連身褲（SAINT LAURENT）。

ELLE：妳同時也是聯合國氣候變化大會的宣傳大使，和成員們一起，有沒有正在實踐中的環保議題？

ROSÉ：不知從什麼時候開始，吃外賣食物時就讓人更費心了，點餐時拒絕使用免洗湯匙或筷子，或者是吃完後把容器洗乾淨，讓容器確保可以再利用。買東西的時候也是，如果我有辦法自己拿著走的話，就拒絕使用塑膠袋，真的都是些瑣碎的小細節，但至少在想起來的時候，就先從小細節開始做起。

ELLE：對ROSÉ來說「成功」代表什麼樣的意義呢？

ROSÉ：有的人透過成功來獲得自信感，但在之後又擔心無法滿足期待，而因此感到負擔。在我看來，當我覺得這個成果是我的，感到很滿足，且因為我很努力而感到很欣慰的時候，那就代表著成功了。「成功」對我來說完全不是個令人感到負擔的詞語，因為在我滿意的前提下，我可以盡情地高興，所以我也已經做好了享受下一步的準備。

ELLE：到目前為止，雖然取得了很好的成績，但以後即使盡了全力，也可能發生失敗或後悔的事情，會不會有這樣的恐懼感？

ROSÉ：人生總是不會照我們所想發展，或許總有一天會發生這樣的事情，但最重要的是不要失去希望，即使結果不如預期，但這世上還是有很多值得感謝和高興的事情，我會努力往積極的方向思考。

ELLE：為了成為成熟的大人、優秀的人，妳覺得需要什麼樣的態度呢？

ROSÉ：這個問題真的很難回答。嗯，這也是我每天都在苦惱的事情！為了成為成熟的大人，該做些什麼才好，該以哪種目的度過一天才會更好，從回顧我自身開始來尋找答案，我相信，只要不停止思考和提問，就會有成長的。

【完整內容請見ELLE雜誌 2021年7月號】