出道20年努力保持真誠不虛偽 孔劉：我依然是個好惡分明的人

【photos_HONG JANG HYUN；fashon editor_BANG HO KWANG；feature editor_LEE MA ROO stylist_LEE HYE YOUNG；hair_LIM CHUL WOO make up_KANG YOON JIN；assistant_CHAEUN HYANG；translation_PEARL HUNG；edit_YCY】

韓國的男星眾多，但是孔劉出道20年來卻一直是非常特別的存在。他不太上綜藝節目，接的作品也不算多，可是每次只要演出，都是百分之百投入，有時甚至下戲後會需要一段時間才能抽離角色。這也是為什麼他在每一部戲中，都能精準地詮釋角色：《孤單又燦爛的神－鬼怪》中日復一日被原罪折磨卻內心溫柔的鬼怪、《82年生的金智英》裡被夾在母親與妻子之間的丈夫，《關不住的誘惑》裡渴望第三者的烈愛、卻也不願失去家庭的男人。

在這些沉重的角色之外，回到日常生活中，孔劉卻是一個跟你我沒有不同的凡人。他喜歡看YouTube影片，也喜歡看NBA。身為勇士隊球迷，他看到勇士輸球也會喪氣。出道20年來，他私下的生活一直維持簡單。

聊到會對什麼事羞愧時，孔劉說：「我絕對不想成為對強者軟弱，對弱者強硬的人，不想對我不明白的事情假裝知道，不想裝作我擁有本來沒有擁有的東西，也不想一副唯我獨尊的樣子。」如此耿直實在，那便是世界上最好的真誠。

ELLE：身為一位成功的40幾歲男演員，除了你的實力之外，大家也對你抱有更多期待吧？你在履行自己工作時，會感到很有壓力嗎？不過你今天在攝影棚裡，看起來非常自然。

孔劉：不知道大眾究竟是期待我哪種方面的表現，今天看起來很自然的原因，也是因為我沒有故意做任何事。這樣的工作並不會讓我感到有壓力。只有當人們期待我展現出，超乎我能力以上的表現，或是他們心中的幻想時，我才會感到有壓力。我會思考自己是不是沒有那個能力，去達到大家心目中的標準，搞不好也是因為如此，才裝得很自然。想讓大家知道「別抱有太多期待」、「我不是那麼厲害的人」，我不知道的事情也都會老實說。

ELLE：「永生戰」上映了，聽說「基憲」這個角色，是一位患上癌症晚期的人，我們能在電影中看見他個性上的轉變。你覺得經歷過這麼多辛苦的事情後，現在的自己跟以前的自己差異很大嗎？

孔劉：只要是人類，一定都會被周遭影響。「基憲」所面對的狀況，對我來說，也是一種很籠統的想像，我這樣說你可能會覺得我有點謹慎，但從我過往的經驗來看，「鬼怪」這部戲拍完之後，我剛好已經快40歲了，當時有過一段能放電的時期，度過了那段時光後，我好像也有點改變。不僅是看事物的角度改變了，也努力地去擴展自己的見識，也更懂得如何去包容他人，這聽起來很老套（微笑）。我現在依然是一個好惡分明的人，但我感受得到自己以前的稜稜角角，也逐漸被削去，變得越來越柔和。

ELLE：「時間就是良藥」這句話，你覺得能感同身受嗎？

孔劉：我覺得不好說，以結果論來說，這句話其實沒有錯。只要等待時間過去，就能看開很多事情。我也懂得為何總有人說：「這是必經之路」 這句話了。不過對於當事人來說，或許也聽不進這句話吧。所以我覺得這句話，不太適合拿來安慰人。默默地保持適當距離，在他人需要我時，我再出現在他身邊，我想這才是我的相處之道。

ELLE：「永生戰」中，有一句台詞很震撼，是林世恩博士的 「人類很膽小吧？慾望也很多」，雖然大家都知道人生苦短，但演員們，會不會有什麼不同的想法呢？

孔劉：我覺得實際上，每個人的想法應該都差不多，畢竟人總是免不了一死，知道自己生命有限，一定會感到害怕，而這份害怕也會轉變成慾望，儘管已經懂得放下一切，還是有自己無法控制的情緒，我也是如此。這部作品充滿著「要如何生活下去」的苦惱，所以也讓我更加地感興趣。我一直在思考人生當中遇到的煩惱，我覺得導演跟我的想法真的非常合拍。雖然我很喜歡輕鬆的作品，但我開始漸漸感受到，能讓我陷入苦惱的作品，似乎更加地珍貴。如何將這些情緒，完美地融入作品中，讓更多人能傳遞這樣的故事，我想這也是身為一名電影製作人的責任。

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ELLE：話說回來，我們看到YouTube上有一篇名為，「10幾歲青少年們，看到孔劉令人起雞皮疙瘩的防腐劑美貌後的反應」的影片。

孔劉：我也看到了。孩子們看完「咖啡王子1號店」後，發表感想的影片對吧？其實比起電視，我更常看YouTube（微笑）……。我覺得滿好笑的，我真的邊看邊大笑，我很喜歡那個「ODG」頻道。我還記得金範洙歌手那集，看到國高中生們，聽完他的苦惱後，跟他聊天的畫面，我也不自覺地有種被療癒的感覺。

ELLE：今年剛好是出道20周年呢！

孔劉：其實我沒有什麼特別的感受，也沒有什麼特別的計畫，不過我覺得自己也撐得滿久的，不知道能不能走到30周年呢。

ELLE：你想走到30周年嗎？

孔劉：十年過後，我大概已經五十幾歲了。啊，這種時候應該更謹言慎行一點...我也不太確定，但我應該仍然會想繼續演戲，不過可能不會像現在這麼活躍啦。當我有能力影響大眾時，我便想善用這股影響力。

ELLE：我們能感受出這句話是你的真心話。你從企劃開始，就積極參與電影「熔爐」的製作，最後甚至還促成了相關法律的制定，那份成就感，對現在的你有什麼影響嗎？

孔劉：我沒想過這些事情真的能成真，我心中也萌生出一絲絲的信心。雖然現在是看到成果才在談這件事，但不管電影熱不熱賣，不管「熔爐法」有沒有順利制定出來，倘若有任何事情需要我的幫忙，我仍然會義不容辭地站出來。我認為這是在大眾關注之下，身為一位演員，能盡一份心力的好事之一。雖然事情發展看似自然，但過程其實也相當困難。

ELLE：你個人覺得成為演員人生轉捩點的作品是？

孔劉：這好像也是「熔爐」耶。因為這是唯一一部因為我而開始的電影，所以對我來說特別與眾不同，但這個作品並沒有讓我沉醉在成就感中，反而是讓我認清絕對不能輕視演員這個職業，是一部讓我產生警覺性和責任感的作品。

ELLE：同時擁有「調皮少年和悠閒大人樣貌」的這句話，我認為最能闡述孔劉的魅力。像少年一樣的形容，對你來說是會讓你心情好的話嗎？

孔劉：還不錯。老朋友也說和年齡相比，我有更開朗的一面。社會生活上，會在各種關係中受到傷害，或是帶給別人傷害，很難變得坦誠嘛！我算是盡可能地不去呈現虛假的樣貌，當然一定會有不得不的瞬間，但我努力去做到。以前，如果對方不相信我的心意，我會很失落，就會想說果然每個人想法都不盡相同，我還自以為人家想法都會跟我一樣呢（笑），但是我現在不會特別在意了，因為除了無法說服他們之外，即使他們同意了，他們也不會真正改變自己的想法。

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ELLE：是從什麼時候徹底放下了呢？

孔劉：沒有多久，現在也沒有做得很完美。經常隨意談論別人的人，我認為那些人本身就心胸狹隘。丹佐華盛頓曾經發表過一段得獎感言，他說：「心胸狹窄者道人是非，資質平庸者討論事情，心胸遠大者激盪想法。」我非常喜歡這句話，這個也是在YouTube上看的（笑）。

ELLE：那麼在看球賽時，也還是會感到悲喜交加嗎？聽說你是勇士的球迷，我在搜尋的時候看到他們以53分之差，輸給客座球隊的報導。

孔劉：比賽結束後，有專門上傳勇士比賽精華的YouTube頻道，那一天頻道公告說「今日賽事精華沒有上傳的價值，因此不更新影片」，我看到真的爆笑出來，其實勇士本賽季的目標不是總冠軍，但怎麼說也是曾拿三次冠軍的勇士王朝，就是期盼他們打進季後賽的遺憾心情。早上心平氣和地起床後，獨自穿上勇士的球衣，看著決賽高喊著加油……但現在不會有這樣的事了。

ELLE：那相反的釣魚可說是一個人的戰爭？

孔劉：比起戰爭，釣魚可說是等待（笑），有時也會有什麼也沒釣到的「落空日」。但如果因此覺得很心痛的話，應該就不會再去釣魚的，可是總會在回來的船上會有各種想法：「好吧，還有明天，明天的大海又會不同的。」會這樣子轉換心情繼續釣魚，我覺得持續那樣的心態和人生之道滿類似的。

ELLE：可以感受到你想要成為一個更棒更好的人，但那種上進心或確信並不會發生在每一個人身上。

孔劉：要是我沒有成為演員的話，或許我可能是孩子的爸爸，又或者是在其他領域獲得成就，但是我站在大眾面前演戲，也因此在過去和現在都受到許多人的關愛，包括父母在內，還有與我相處了很久並給予支持的人，這些都是驅使我成長的原動力，因為是他們讓我變成更優秀的人，我想成為讓他們感到與有榮焉的那種人。

ELLE：什麼事情會讓你感到羞愧呢？

孔劉：這個嘛……我絕對不想成為對強者軟弱，對弱者強硬的人，不想對我不明白的事情假裝知道，不想裝作我擁有本來沒有擁有的東西，也不想一副唯我獨尊的樣子。總結來說，在我的標準和常識範圍內，我要成為問心無愧的人，盡可能地真誠不虛偽，憑良心行動，不造成他人困擾。我想找出正確的用詞描述，但是沒有合適的用語，所以我就把我想到的全說出來了，對的，我就是這樣的人。

【完整內容請見 ELLE國際中文版2021年6月號】