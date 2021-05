每一個你都是不可取代的！林志玲與AKIRA給世界的一封信

【photo_Takay;text_YCY;project lead_Wendy Chou, OR Huang, YCY;production_Toboggan, Inc.;hair_Makoto AT Juice for Akira, Matsu Kaz AT 3rdfor Lin Chi-Ling;make up_Teruyo Yamazaki AT Gratia for Lin Chi-Ling;backdrops_Backgrounds Factory;on-scene executive_Jan Lan;stylist_OR Huang;stylist assistant_Polo Cheng, 橋本佳奈;videography_Kentaro;video edit_Xavier Yen;Cinemagraph_Berlin Zhuang】

曾有一個男孩,十幾歲的時候就是跳舞的能手,抱著夢想一個人到都市裡闖蕩,後來他成了家喻戶曉的EXILE一員。即便他有陽剛帥氣的外貌,在音樂圈有不可動搖的地位,他內心仍有柔和的一面,有一顆寬大的心,很願意提攜後輩。

他是AKIRA黑澤良平。他是這麼形容自己跟放浪兄弟的關係:「在AKIRA這個名字的前面總是會寫著EXILE,就像我的姓一樣。EXILE就是我的全部,就是我的人生,這就是我的熱情所在,也是我的信念。EXILE這個團體和團員帶給我很多夢想和希望,還有生命的動力。,EXILE就是教會我一切的地方。所以我能夠很自豪地說出我是EXILE的AKIRA。當然『黑澤良平』這個名字也代表著我自己,不過『EXILEAKIRA』這個名字更是能夠代表我的人生。」

曾有另一個女孩,她高挑美麗,十六歲就被星探挖掘,卻決定當留學生,展開海外留學的獨立生涯。讀書完回來工作後,她成為了台灣最頂尖的模特兒。儘管出道多年,她並沒有改變,仍溫柔以待所有人事物──願意發揮影響力,幫助有需要的人;願意始終誠懇相挺一路走來相信她的夥伴。她是林志玲,一直以來總是願意挑戰自己,以新人之姿出演《赤壁》電影與全日文舞台劇、挑戰央視水中芭蕾的表演,甚至最近為田原香滴雞精廣告代言兼做導演,近期也和蘇富比合作,做了大師導覽。即便如此,志玲仍這麼想:「每一次我都會告訴自己,那是獨一無二的一次機會,這會讓我每次都能帶著好奇的心站上那個舞台,給予100%的自己,相信這次我可以發現不一樣的自己,也會得到不一樣的結果。」

最終,這兩個溫柔的人相遇了。在認識的八年後,選在2019年6月6日這天公布喜訊。

疫情下的浪漫與溫柔

但是,才沒有多久,2019年底疫情爆發了。人與人必須保持1.5公尺距離,必須要戴口罩。巴黎、米蘭、倫敦等地都曾被封鎖,不讓外來客進城;每天多數人只能在家上班,也不大能出去玩。迪士尼變成空城,航空業的飛機都成了貨艙,奧運也有可能會停辦。

從前的空中飛人,終於停泊下來聆聽內心的聲音。不能飛行的日子,反倒給了志玲充分的休息時間,「我很感謝在我這一生當中,不管是正面的聲音、負面的聲音、成功或是失敗、曾獲得的機會和失去,我都從中收穫了很多。從留學時期到開始工作,自己都是一個人提著行李到處在海外獨立生活,常常覺得自己像飄在空中的羽毛,不斷在不同城市間奔跑;所以,現在我反而會想要停下來,讓自己靜下來,尤其在走入家庭之後,想要全心全意地為家庭付出。」她緩緩道來。

世界的運轉是緩慢了,但是健康、平凡的生活卻在此刻顯得光亮。志玲與AKIRA甘於只是在家裡看電影、一起運動,聊聊天的時候會牽著彼此的手,也一起禱告;志玲會在AKIRA準備去上班前,站在家裡的玄關處送他,揮揮手說:「行ってらっしゃい(路上小心)」。沒什麼波濤洶湧,但是細水長流。

志玲笑說:「我心裡時時刻刻都非常浪漫。對我來講,每個當下都很重要。勇敢表達出對於彼此的愛,是非常浪漫的事,所以我常常表達,因為我會害怕有一天可能就沒機會說了。我很珍惜每一次能表達喜歡的瞬間,每一次都還是滿滿的浪漫和感動。」

之前有幾次因為簽證等關係得分隔兩地,但兩人心是在一起的,並不曾感受到距離;然而由於疫情的關係,這段時間反而成為他們感到最安定的時光,志玲說:「這段時間,我們感受到珍惜當下,感謝能好好活著,感謝在動盪之際有彼此的陪伴。我們每天一定會在睡前禱告,我覺得這是夫妻溝通非常好的方式,因為當你在禱告時,你會說出自己對於這一天的感受、感謝和懊惱的地方,我覺得這一切的感受都可以在這樣的禱告當中和彼此分享,夫妻就可以共同成長,也可以聆聽彼此心靈的聲音。」

溫柔的影響力

志玲與AKIRA的溫柔,不只存在於兩人之間,也透過他們的工作,發揮了影響力。今年是EXILE的20周年, AKIRA還是以全新體制嘗試不同挑戰,發行單曲〈Paradox〉。AKIRA帶著感心的口吻說:「在經過了20年後的現在,依然能夠跟夥伴一起挑戰、追求進步,並肩向前邁進,也有那麼多歌迷陪著我們一起前進,這些都是讓我感到驕傲的部分。作為舞者和主唱所組成的團體,能夠一起走過20年很難得,我真心為團體感到驕傲。」

如今的AKIRA更會思考自己能帶給後輩與下一代什麼,「EXILE以及身旁的朋友、前後輩、家人、夥伴和伴侶,讓我了解擁有夢想的重要性,還有熱忱的力量以及對生命的熱情,彼此互相鼓勵,一起堅持下去。我想把自己所獲得的經驗,傳達給肩負未來的孩子們。也想藉由活動、表演、娛樂等企劃,為無法抱持夢想、較為辛苦的孩子們,打造一個能夠擁有夢想的環境,讓孩子懷抱希望、充滿笑容。我永遠都會堅持信念,以感恩的心和謙虛,懷抱著愛過每一天,這些對我來說很重要,也永遠不會改變。」

大家的志玲姐姐也是一直默默付出,帶給下一代希望。她從十年之前就成立志玲姐姐基金會,幫助許多孩子,至今她仍然會親自前往探視兒童。她堅定地形容:「我也曾經徬徨,不知道在慈善這條路上我做得正不正確。但是當我看到,孩子們因為手術而獲得重生的機會,孩子們因為有了宿舍可以好好學習而有了升學的機會,孩子們因為獲得而願意成為一個分享的人,我突然了解了我存在的意義,也知道我所做的是最正確的決定。我希望可以透過公益多種下一些希望的種子,透過這些種子給更多人希望、溫暖和微笑。現在做的努力,雖然不一定能短期看到成果,但也許在未來的某一天,改變會發生,只要帶著善念和信念,某一天這些希望的種子會成為大家的力量來源。」

起初,大家口中的「志玲姐姐」是希望兒童能夠有更多完善的醫療和教育,與早療機構、醫療體系合作,幫助弱勢團體以及貧困孩童家庭能有更多資源跟經費。後來,志玲姐姐又特別發起了「少女的第一件內衣」計畫,目前已經進行十年。她細細說道:「成立的目的在於提供青春期的少女們正確的健康觀念,也在倡導關於女性健康的議題。當然,在急難救助、文化傳承等等的議題上,我們也不可缺席。」

「最近最大的問題,就是疫情真的改變了我們的生活,除了醫療必須進步,我發現心理健康也是不可忽視的一部分。像是許多的傷者、醫護人員、家屬,都在面臨失去的痛苦、改變和衝擊,這些心理壓力都是非常巨大的,也需要被關懷、紓解、療癒和重建。因此,台灣方面,我們也積極地和心理醫師的專業團隊合作,希望能透過專業的內心成長分享,讓大家擁有聲音的陪伴而不再感到孤獨,也能療癒心靈。我希望能夠永續經營公益這件事,我也相信。只要有心,我們一定可以做到──做一輩子。」

真誠地用愛生活

十幾年前曾經訪過志玲,當年拍完《赤壁》後,吳宇森這麼說她的:「其實妳的特質是很Tough、強硬的。」

是吧,2005年她在大連拍廣告時,從馬上摔下來,斷了6根肋骨、1根肋骨裂傷,這樣無比的痛,但志玲始終含蓄地忍受著。那一次,是志玲唯一覺得恐懼的事──不知道身體是否能復原,對未來充滿了未知數──。她說:「老天爺摔了我也給了我一顆更強的心臟,人生有苦才會知道什麼是甜的」,把挫敗都當作生命的養分,感謝這些事能成就了現在堅強的自己。

但是再堅強的性格,內心裡,志玲還是一個小女兒。一直到母親生病,完全不願意接受的她,才發現一點一滴的回憶像手上被風吹散的沙一樣。「不是所有事都是永遠的,我選擇軟弱,我抗拒接受,我不願意接受事物的遠離和消逝的過程,但某一天你終於願意去痛苦地接受所謂的『消逝』,你的內心就會試著平靜地去把那個瞬間凝結住,永恆地保留在心中。在我心中也有很多的時刻都是這樣子的,像是我非常、非常想念我的母親,想念她曾經每一刻的美好,她的善良、大方、嚴厲,還有陪伴我成長的每個瞬間,都是永恆地存在我的心中。」

於是,志玲選擇了永遠對自己誠實,對每一個人生角色毫無保留地付出,「我很真誠地面對當下,完全不留遺憾地付出自己。在人生道路上迷失的時候,只要無時無刻都用『愛』生活,你就會擁有幸福,用『愛』工作,你身旁的人會幸福,你也會遇到更好的自己以及更好的未來。」

每一天的太陽都是新的

在疫情底下,放浪兄弟EXILE 20周年的慶祝也無法與不同國家的粉絲一起慶祝,可是AKIRA沒有因此而失落,「我很喜歡『危機』和『機會』兩個字,不論在任何逆境都不去思考『可能性0%』,既使只有1%的可能性,只要能夠讓人覺得開心、有趣,都會盡可能去改變,這是我喜歡的態度。」

由於去年暫停了許多表演及演藝活動,為了回應粉絲的期待及一直以來的支持,今年放浪兄弟決定重新開始Live活動,雖然是線上演唱會、看不見觀眾,但是這個嘗試,就是希望能化危機為轉機,在此刻能跟世界各地歌迷連起共鳴。AKIRA說:「Online live主要是沒辦法看到粉絲的臉和反應,只有粉絲看到我,聲音和臨場感也不同,但是online 有online 只能透過鏡頭螢幕才看得到的畫面,現場live有現場live生動的live感。現場live是有生命的,每場表演都因粉絲的反應表情呈現獨特的演出,希望可以儘早舉辦現場live,跟粉絲一起創造獨一無二的畫面及感動的體驗。」

「但是在下次相遇之前,要先注意防疫對策跟環境,保護重要的人跟身邊每一個人。在面對疫情下,各國都應該要視自己為防疫先鋒,等到疫情過後,我想EXILE在台灣舉辦live的日子我想也不遠了。不管什麼逆境、不管什麼糟糕的狀況、不管時代怎麼變化,一定要帶著信念,去完成自己所相信的、所想像的未來。不管任何時候都不要忘記了微笑,給予和分享我們的愛,請大量散播出去。就算艱困的時代下或是困難的狀況下,請保持寬容,這樣一來你將會意識到你離你的願景、理想的未來更接近了。」姐夫給了大家加油打氣的話。

志玲最後也獻給大家溫暖的鼓勵:「只要心還在跳的一天,就能夠有所改變,不要放棄。在這一年中,大家曾經經歷了黑暗,如果一直沮喪,就無法前進。多一點善意、多一點勇敢、多一點包容,我們一定可以迎來光明。在面對這樣的一個時代,請真誠地去擁抱當下、擁抱自己,要對自己好、對愛妳的人好,好好地珍惜再珍惜。每天的太陽都是新的,每一個妳都是不可取代的。請好好地、健康地活著,讓自己的生命擁有溫暖和光芒」。

編輯後記:

這次的封面故事,由於姐姐與姐夫在東京,因此是全程線上聯繫完成的。第一次以Zoom的方式觀看整天的拍攝,在手機鏡頭裡,看見AKIRA在轉換場景的時候俏皮地跳舞,姐姐以小小聲和姐夫說著悄悄話。他們放鬆地完成整場拍攝,但是在這之前,姐姐與姐夫一起細細地看了所有的提案,姐姐甚至與我們一起試做一段短影片,這是他們面對工作嚴謹而敬業的態度。但是在溝通過程中 ,他們一直強調,很希望能透過這次的封面,傳遞溫暖的鼓勵給所有在疫情災區的人。這就是志玲與AKIRA一直以來的溫柔,不只對彼此,也給身邊的人、給全世界。

在拍攝完最後一張照片時,天色已黑,姐姐與姐夫面對著鏡頭,開心地跟我們說:「謝謝你們,下次見喔」。不管你在世界各地的哪裡,在線上的演唱會裡,或是在LINE的另外一頭,請珍重、保持健康,等待世界恢復的那一天。

