少年少女的任性與韌性！范少勳、林映唯淺嚐長大的甜與辣

我們總會笑話小時候的自己，笑自己太單純、笑自己小聰明，直到多年以後，我們開始與心頭肉一般的重要他人交換故事，找到了自己從沒想像過的全新可能。接納大相逕庭的信念，接受自己有軟肋、也有鎧甲，看見自己的光明與黑暗。心中有不安、也可愛，有懷疑、也燦爛，關於長大的甜與辣，我們來問問范少勳、林映唯（小美），兩位一級玩家。

玩家入門課：世界終究不是童話

這堅不可摧的玩家城堡，從小開始搭建。說起小時候的玩樂時光，兩人不約而同地喜歡團聚的溫暖。范少勳特別想回到小時候的冬天：「媽媽幫我跟姊姊穿上會起毛球的衛生衣，大家在客廳鋪著毯子，那是我喜歡的生活的模樣。」小美說：「我想念爸爸媽媽都還在時的除夕夜。爸爸是家裡的長子，過年的時候我們都會在爸爸工廠裡放蝴蝶炮，當時覺得應該大家都是這樣吧，直到失去之後才懷念這種感覺。」

「小時候的我過得很幸福，唯一一次像惡夢的現實是差點被綁架。那天睡過頭的我在巷口等媽媽接我上學，沒拿鑰匙、站在空巷裡，一輛廂型車已經開超過我面前了，卻突然停住。本能似地要保護自己，我慢慢往賣早餐的地方走，廂型車一路跟著我倒車，我越走越快，就像電影一樣，我看見那輛廂型車的門打開，一隻腳踩下車，朝我靠近。好險媽媽即時出現，化解我記憶裡最可怕的畫面。」小美說，大概是自己把世界想得太美好了，慢慢長大，對世界的想像一片片崩壞，再一片片拾起：「不管怎麼愛交朋友，心裡都有一抹保護色，很難讓人走到我『信任的圈圈』裡。長大後，我很常做一個相似的惡夢，在夢裡被各式各樣的海嘯淹沒，例如剛好在海邊、或岸邊的房屋，一開始，整個人都會被海嘯擊垮，但後來夢中的我開始學會逃跑，找到生存方法了。」

有時候，現實不夠好，我們向著夢奔去。有時候，惡夢來襲，我們就向現實找尋解決方法。但這世界總不會像我們讀的故事一樣，在童話裡，善有善報、惡有惡報。只要夠勇敢，拿起劍、勇敢走進黑暗的森林，光線就在堅持的盡頭；如果老國王生病了，善良的王子只要找到解藥就可恢復健康。

現實終究不是童話，現實總是狡猾的、惡夢也是，藏在潛意識跟意識的橋樑之間，范少勳說：「我最近看了一個影集在討論做惡夢時，怎麼讓自己有安全感。像小美遇到海嘯要逃一樣，我們也可以想像惡夢之中有扇門，屬於每個人的門都不太一樣，我有個朋友不會開車，但他總夢到自己開著一輛失控的車子衝向懸崖。後來，他學會了在墜落的時候想像一片大草地，那片柔軟的大草地就是屬於他的『門』，他已經學會讓自己在夢裡不害怕了。就跟現實一樣，你什麼時候意識到『門』在哪、學習怎麼打開它，就能找到解決方法。」

林映唯／霓虹印花短袖上衣、印花開衩裙、黑色皮革收納式霓虹印花購物袋、粉彩高級樹脂造型耳環、范少勳／霓虹印花短袖上衣（ALL BY CHANEL）。

成人禮：一笑置之的「沒關係」就是成長

每個玩家心裡都住著茁壯中的小孩，披荊斬棘，替最美好的未來想像做準備。而伴隨著小孩長大的「惡夢」會因為成為「大人」而消失嗎？或是，有可能消失嗎？

小美瞇著大眼睛回憶：「越長大啊，我覺得我是越來越容易感到害怕了。小時候我像是活在泡泡裡的小公主，對未來有很多幻想，也認為這想幻想是會成真的。從國小、國中開始，我就開始想高中要去哪裡唸書，出社會以後我想做什麼樣的工作，我全都想好了。」手握著這樣的藍圖，也穩穩地畫出可以到達的路線。「但後來卻經歷了跟想像完全不一樣的現實。每一次被現實大魔王擊垮，我就告訴自己：『啊，原來世界是這麼一回事。』儘管這樣，我也不想遺失最單純的快樂。」

生長痛、從夢幻糖衣中的抽離，這些嚴肅至極的成人禮，都是小時候張著眼即能相遇的天堂與夢境，帶他們一一度過的，面對未知，范少勳說：「很難說小時候的害怕、或是夢境裡面的恐懼有沒有消失，我想應該沒有，但現在學會的是跟它共處。」小時候對未來的想像總是美好的：想成為什麼樣的人，想穿什麼衣服，想談一場轟轟烈烈或細水長流的戀愛，但這只是未來渺小的一部分，小美在自己30減1的轉捩點，用雙眼見證了「長大」：「29歲時，我得了飛蚊症，第一隻小飛蚊在我視線中，影響我的生活，走路看到、工作看到，哪裏都躲不掉。後來看了醫生，他跟我說：『這是一個正常老化的現象，是不可逆的。請妳與它共存。』有些事情突然就來了，我們能做的就只是接受。」

在喜歡的人那裡學會生活，在討厭的事物上認清世界，破繭而出從來就不是一件簡單的事情，驚濤駭浪裡，我們練出了強心臟、反射般的保護慾，揮揮手說「沒關係」的一笑置之，絕對不是對大魔王的認輸，而是成長。

玩家意識：你為什麼而戰？

總是看起來開開心心的范少勳、小美，在演員的道路上卻是不折不扣的實踐者。而玩家本質就是一位有意識的實踐者。「我不害怕被貼上標籤，因為拿到一個標籤，也同樣代表別人對你的認可。不管被貼上『很會揣摩小混混』的標籤、或是『很會演富二代』的標籤都是。」拿到了第一張標籤，不代表沒有第二張到來的可能，努力邁向第三張、第四張，然後第一百張，范少勳心中的「一級玩家」是在專業領域裡踏實，卻不封閉的人，享受樂趣，也鍛鍊自己苦痛後的果實。

「埋頭於工作，只追尋成就感，忙碌於工作卻忘記自己為了什麼而忙，就不是玩家了。呼吸也好，懶散也罷，只要能夠好好地跟自己相處，感受每一個當下，就算你什麼都不做，也是一個浪漫的『玩家』。不一定非得要賦予每一件事情意義，有意識地照顧自己、接受自己的『懶散』，這樣就很好。」小美眼中的玩家，是少女獨有的恣意，也是對生活細小瑣事、最磅礡的執著。

戰敗後的滿血復活

我問：「那覺得自己有成為理想中的『一級玩家』了嗎？」小美說自己正在面臨另一個生活中的大魔王：「我是一個很理想化的人，今天我替自己設立了90分的標準，不管怎麼努力都做不到的話，我會非常氣餒。但現在我學會讓自己從60分加上去、一天比一天更好。我希望自己可以開始接受現實與理想的距離，要先接納，才會知道怎麼補足。」

同為演員的范少勳、小美身上穿著向老好萊塢經典致敬的Chanel，也從未停止探索未來火花。有著貴公子外貌的范少勳，卻有精靈般峰迴路轉的心思，當過Uber司機、精品保全，還是個對恐龍情有獨鍾的大男孩，大男孩選擇了演員這個志業，親暱地在志業裡度過最好地時光。一邊用力玩耍、一邊努力演戲，還站上台，拿下了金馬56的最佳新人演員獎：「最近一梳化完，我都會去好好照一下鏡子。看看自己現在是什麼樣子，即將走入什麼角色裡面。演戲是一個角色、拍照是一個、宣傳也是。你可以說這些角色都是范少勳，但就像夢裡的那道門，現實的我打開每一道門，都是不同的樣貌。」

一級玩家的任性與韌性

去年以《可不可以，你也剛好喜歡我》受到更多關注的小美，談話中總有神來一筆的幽默：「生活的玩家還必須要浪漫啊。我的浪漫就是買醉，沒有啦，開玩笑的。我很喜歡跟朋友來一段靈魂深度對話。我喜歡聽別人說話，藉由別人的故事可以延伸到自己的想法上，觸動不一樣的感受。」故事的意義在流轉間才充滿生命，但要怎麼生長，取決於讀它的人，一級玩家將自己的、他人的故事把玩在手心，偶爾咀嚼苦澀，偶爾感同身受痛哭流涕，成了宇宙中最溫柔的先驅者。

那身為一級玩家的范少勳、小美，接下來會晉級到哪一個關卡呢？范少勳想把英文學好，蹦蹦跳跳的、在成為一隻國際化恐龍寶貝的路上大膽邁進。小美則霸氣的說：「只想要一直勇敢冒險。」誇下的海口都是動力，大言不慚都成了憧憬。不管長大後的天空長什麼樣子，所有曬過的陽光都會帶人面對各種風暴，所有年少任性都是韌性。人生的一級玩家，揮舞著最偉大的英雄主義，那就是顛簸後，還能保持不顧一切的純真，對生活的無垠炙熱。

【photos_POYENCHEN；realization_EDIE LAI；art direct_YII OOI；styling_EDIE LAI, YII OOI；makeup_王霖 ；sing CHANEL MAKE UP（林映唯），HUNG-YI LU using CHANEL MAKE UP（范少勳）；hair_FRAN LIN（林映唯），NINO CHEN （范少勳）；props_ZHAOLIN，MAZQUITO STUDIO，YEE1YEE；stylist assistant_PULU HSU，YAN LIN CHEN；video director_JEFFWANGYU；video photography_CHIAO CHEN；text & edit_SANDY LIN】

【完整內容請見 ELLE ACCESSORIES 春夏號／2021年】