后翼不棄兵！從小模到實力派演員 許瑋甯：哪怕只有0.1都是大進步

獅子座的許瑋甯，曾經是汲汲營營、帶著主觀生活的人；如今，她放下固執，卻邂逅越來越多新的火花。隨遇而安，帶她遇見更好的人、更好的事與更好的自己。

「它仍舊會是個侷限，當你的外表不如他們對角色的想像，進而無法與角色產生連結時。」許瑋甯淡淡說著，漂亮的外表，對演員來說也是包袱。

模特兒出身，初以充滿異國風情的長相在廣告圈無往不利，偶有嘗試幾部表現青澀的作品。然而過去五、六年，許瑋甯的戲劇之路開始頭角崢嶸，以電影《相愛的七種設計》提名最佳新進演員，電視劇《16個夏天》獲金鐘最佳女配角，2016年更是三連發以《紅衣小女孩》《失控謊言》《世紀末的華麗》奪下台北電影最佳女主角獎。

許瑋甯的轉型之路是鳳凰試著變麻雀，難度卻絲毫不減。她演平凡母親、小鎮女孩、正義記者，偶爾面目猙獰在老醫院奔竄，或在新片《當男人戀愛時》中飾演缺乏安全感又兇巴巴的欠債上班族浩婷，和邱澤飾演的阿成發生各種有趣互動。平凡女孩走進戲劇，終極目標就是讓自己變亮眼；而像許瑋甯這樣漂亮的女孩，則要經歷各種角色的醜與難搞，眾人才會點頭讚許她的實力。說起來，這世界對漂亮女孩也不全然公平。

成為演員的摸索之路

世界本來就不盡公平，可能許瑋甯早在小時因特殊外表被另眼相待，就對這傾斜的運作了然於心。但對於演員之路，她卻是早早確定與專一。「我是那種一旦決定一件事，是幾頭牛都拉不動的。大概是獅子座的衝勁與不服輸吧，貫徹到底，沒在踩煞車的，甚至都已經過了終點線，還會再往前衝，就為了讓人家知道我可以」。

從最初的「小模」，到現在「實力派演員」，過程頗為勵志奮發，實則必須時常涉足幽暗沼澤區，在角色重重迷障中尋覓真我，這或許是身為演員的榮光與風險。問她在演出哪個角色時最游刃有餘，感到自己演員之路大開竅時，她說：「我把所有角色都想過一遍，真的無法說是哪個讓我有蛻變。當我感受在角色裡沒有太強的自我意識，那就是蛻變了。以前我太care自己看起來漂不漂亮，讓自我意識凌駕之上。當你懂得放掉主觀意識，角色的質地就會跳脫出來，看起來漂不漂亮一點都不重要了。」許瑋甯說：「演員是職業也是功課，最要學的是控制情緒的開關，那並不容易。

家人給了所有顛簸的依靠

她提到在演《紅衣》一、二集與《目擊者》時，因為三個角色都情緒太重，她關不起來「我覺得應該要溫柔關，太用力關會受不了。」甚至覺得處在角色裡，才是真正的自己。那兩年內她證明了實力，卻像賠上了整個世界，在幽暗迷霧中找不到出路，試過心靈療法、運動、諮商等各種方法，都不見奏效。幸好家人永遠擔任她的後盾，不但理解她的對工作的執著，也給她所有安全感。媽媽知道她消失在家人群組一陣是心情不好，總會嚷嚷著要來陪她睡覺。外公、外婆也說：「家裡不怕多副碗筷，再怎麼辛苦回到家都可以讓你吃飽睡好。」和表兄弟姊妹們也因感情太好，擔心自己的下一代是否能維持相同的緊密。難怪她在身上刺了外公家的地理經緯度，提醒自己，再怎麼迷航，家人永遠是最後的避風港。

Coco Crush高級珠寶系列戒指、Coco Crush高級珠寶系列手環、白色斜紋軟呢蝴蝶結飾開衩洋裝、白色斜紋軟呢寬褲（ALL BY CHANEL）。

投身兒童藝術治療

若不是經歷過風雨，也難以體會療癒的力量多強大。疫情重創了社會的各種身心層面，不僅讓許瑋甯更珍惜當下，也開始思索自己可以做點什麼。演過許多現實生活中無法企及的職業（例如《麻醉風暴》中的精神科醫師，或《誰是被害者》裡的衝鋒記者），這次許瑋甯不演了，來真的和友人一起籌備以藝術治療為目的的工作室。她特別想著重於兒童的藝術治療，預計在今年修完學分、拿到執照。「之前多半是參與與兒童相關的慈善活動，鼓勵大家一起來做。這個工作坊則是希望大家真能長期關注這件事。因為疫情讓我反思，我喜歡當演員，也一直很想幫助小朋友，但後者卻一直被我荒廢著，缺乏深入積極的耕耘。何不趁今年，擠出時間把它做好呢？」

和過去演出每個角色一樣，許瑋甯這次也是來真的，只要把握生活的每個瞬間，都會帶來成長。「以前我很糾結於要有大躍進，成長幅度要達50％，現在哪怕只有0.1，都是很大的進步。現在的我無時無刻都在調整心態，好好享受當下，每天過完都仔細回想哪裡可以把情緒控制更好。」

一步步打怪升級成功

過去那個衝很快的獅子女，如今聽起來依然積極正向，卻多了幾分溫柔與Let Go。讓自己成長的方式不一定得靠鞭笞砥礪，偶爾像選定找尋一個新的旅遊目的一樣，帶著興奮前往探索也很好。過去一年她除了電影演出，也忙著參與果陀舞台劇《我的大老婆》，像個公務員一樣密集紮實排戲、巡迴，接受劇場前輩們的震撼教育。「如果未來鬼片和舞台劇擇一，你會選哪個練實力？」「當然是舞台劇啊！」她笑說。

「現在的我很隨遇而安，不像以前汲汲營營，老是想把工作塞到最滿。舞台劇的節奏較慢，也像個大家庭，劇裡每個成員都很平衡，一心想把這齣戲顧好，久了大家感情像家人。它仍是表演的一種，只是時間狀態不同，卻讓你找到戲劇和生活的更多可能性。」戲劇界有個潛默契，除了檯面上各類金獎，另一個肯定演員功力的就是舞台劇，演員一旦通過磨練，就像打電玩補滿血，功力再上一層。而現在的許瑋甯，越來越有「后」之氣勢，不只是因為她已拿下影后，而是她懂得笑看過往的躑躅，不為野心抱負所限，並試圖創造新的可能。許瑋甯的后翼不棄兵，反而吸引更多人臣服於她的魅力與實力。

最難忘的邂逅

ELLE：如果可以為華岡的學弟妹或戲劇後輩開一堂課，課程大綱是什麼？

許瑋甯：當演員最重要是心態，這條路看似容易卻也不簡單，心態調整很重要。當「演員」或「明星」是截然不同兩條路，端看你付出與收穫之間的平衡。不過現在也有很多「明星演員」或「演員明星」，分界不是那麼清楚。我只是要說，很多事不是一蹴可幾，都要有耐心等待與包容。好比我剛入行，在廣告圈做得不錯，收入頗豐，可是若你想當演員，勢必要放掉這一塊，很難兩者兼顧，所以目標要明確，也要適應轉型的陣痛期。

ELLE：可以聊聊在《當男人戀愛時》裡，與邱澤的互動？

許瑋甯：我演的是父親欠債消失、媽媽改嫁，從小到大碰到各式各樣討債惡霸的女孩，防備心很重，沒安全感。我想到自己青春叛逆期時，媽媽常在國外工作，我的確也有被拋棄的感覺，對浩婷蠻有認同的。我和邱澤對戲像在跳雙人舞，火花很強，尤其導演喜歡臨時給不一樣的設定或指令，常讓我在不知所措之餘，也鍛鍊出應變能力。好比有次導演偷偷叫邱澤對我襲吻，還把我手裡的冰棒甩得到處都是，我也只能硬跟著眼下去，這應該是我最常笑場的一部電影了。

ELLE：疫情來襲這一年，除了演戲你還做什麼事？

許瑋甯：最近愛上露營，最喜歡費盡力氣把帳棚搭好以後，坐在門口看眼前這片大自然，毫無外力干擾的自在感。我也拼命看劇，把所有之前沒時間看的台劇一口氣看完，韓劇美劇也看，有時看到演員精采的演出，也會試著用自己的表演方式或眼神，去重複他的台詞，看是否有新的可能。疫情提醒我，要活在當下，珍惜每一個生命現場，愛你所愛的人事物。

Coco Crush高級珠寶系列Toi et Moi戒指、Coco Crush高級珠寶系列窄版戒指、Coco Crush高級珠寶系列耳環、藍色金色滾邊斜紋軟呢外套（ALL BY CHANEL）。

ELLE：接下來有什麼演出計畫嗎？

許瑋甯：我和郭富城、段奕宏合作了懸疑推理片《秘密現場》，在裡頭演媽媽，表面溫柔嫻淑，私底下卻過著雙面人生。能和Aaron與段老師合作，丟出去的情緒反饋是非常直接的，也讓我看到每個演員的苦心，常到現場接到臨時大改設定的指令，非常挑戰。

ELLE：Chanel Coco Crush高級珠寶系列講的是生命中的美好邂逅，可以分享邂逅的故事嗎？

許瑋甯：有一年自己在法國旅行，那時決定敞開心防，接受城市每個角落帶給我的驚喜。有天晚上和法國朋友去酒吧，裡頭有小小的舞池，只見一個五十多歲大叔很忘情在舞池裡揮灑自我，很享受當下的樣子。後來我覺得何不就加入他吧！於是喝了一杯shot壯膽，加入和他一起跳，沒想到他也順勢帶著我跳起國標舞，很誇張的那種，甚至把我在空中旋轉繞一圈那樣。我們足足跳了一小時，能在陌生的地方跟陌生人這麼有默契地跳舞，是生命中很特別的經驗，我一輩子都會記得。當你打開心胸接受它，生命就會帶給你不一樣的火花。

【photos_POYENCHEN、art direct_YII OOI、styling_EDIE LAI、stylist assistant_PULU HSU、 YAN LING CHEN、make up_JIMY WU using CHANEL MAKE UP、hair_AMBER @80's art、crew_51 WU, YY LIM、art set assistant_FANG CHU、text_CHRISTINE LEE、edit_DOMINIQUE CHIANG】

【完整內容請見 ELLE國際中文版2021年4月號】