王淨x黑嘉嘉 蠢蠢欲動的冒險家精神：撕掉外在標籤為自己而活！

【photos_ALIEN WANG；hair_哲立（王淨）, JAMES（黑嘉嘉）；make up_陳怡俐（王淨）, 高媛媛（黑嘉嘉）；stylist assistant_PULU HSU；text_JUNE HOWELL；edit_DOMINIQUE CHIANG】

王淨 藏不住的冒險DNA

今年2021又是個王淨年，自從去年《返校》讓她大放異彩之後，今年由王淨主演的電視版《比悲傷更悲傷的故事》、九把刀的電影《月老》及鍾孟宏導演的電影《瀑布》。都將陸續播出、上映，令人引領期待王淨的好戲登場。

最近王淨愛上了爬山！因為疫情，讓她開始變得喜歡往戶外跑，第一次爬北五指山，就深深為一望無際的草原與天空癡迷。過年期間還爬了新山夢湖，風景非常漂亮，特別是山上有一塊大石頭，爬上去往下看有點懸崖，讓她感到有點可怕，但是看到漂亮的湖又覺得非常迷人。談起登山的冒險心得：「爬山的時候很痛苦，覺得自己沒辦法完成這段路，但是當到達山頂時，看到美麗的風景，一切的努力都值得。就會抱持這樣的心情，很愉快地下山。」

其實王淨從小就展現了血液裡隱藏的冒險DNA，記得小學三年級，清明節全家一起去掃墓，掃完到附近爬山，她回想：「記得那天下雨，地上有點濕濕的，我硬要去爬樹，爬的過程中覺得自己很帥，爬一爬摔倒，一顆尖尖的石頭刺到我腳上，我的腳開始大噴血，我媽傻眼，所有人立刻下山，要送我去醫院縫針，記得當時經過一家粄條店，我堅持說：『我要吃！我要吃！』我就一邊吃粄條，一邊流血，快速把粄條吃完後才去縫針。」王淨笑著說：「粄條跟縫針，還是粄條比較重要，畢竟回台北就沒有好吃的粄條可以吃了。」

負面聲音請「閉嘴」！

談起人生中做過最冒險的事情，王淨認為除了成長過程一個人去美國唸書，另一件事就是當演員！坦承過去喜歡待在舒適圈的她不像水瓶座，享受習慣帶來的安全感，但是因為表演工作的關係，讓她不斷走出舒適圈，挑戰新事物。然而踏入演藝圈，站在聚光燈下，必定會受到很多聲音的批判，家教甚嚴的王淨，很在乎自己的形象，尤其媽媽很喜歡看她的報導，因此剛開始看到不友善或不真實的評論報導時，王淨很害怕別人怎麼看她，她談到：「後來，我學習在心裡叫這些聲音閉嘴的時候，就覺得人生變得順暢很多。以前我是一個『較真』的人，追求真實性是非黑白，努力解釋：『不是這樣！為什麼這樣說我！』後來想想算了，只要在乎愛妳的人，關心妳的社會發生的事情就好。」

其實不只是演員，身為女性的她，從小就觀察到女生很容易被開身材的玩笑，「國中的時候，身材會被男生說：『妳比較肥啊！』但是，大家不會去跟一個男生說：『這男生屁股真大！』通常會說：『這女生屁股真大！』當時我覺得，原來在有些人眼中，女生是可以這樣被評論的。等到慢慢長大，才了解這也是性別平權的一部分。」女性面對這些聲音，王淨有什麼忠告，她笑著說：「一樣！就是在心裡叫他們閉嘴！」

當下的決定就是最好的選擇！

談起對「女力」的趨勢觀察，王淨分享：「從小到大我一直都沒有覺得『女力』需要被特別強調，因為我們家還蠻女權主義，從我太婆、到我外婆、到我媽媽，都是單親，她們內心都有一個非常強韌的因子，獨立把孩子撫養長大，還能夠有經濟基礎，我一直以她們為典範在成長，認為這就是一個女人應該要有的樣子，女人本來就應該要為自己而活。」

王淨認為，東方社會的想法就是女性一定要無私奉獻，很多女性為了愛情犧牲了自我。「不管在愛情、在工作職場、愛自己一定要有七分，愛另外一半就有三分；在工作上也是保留給自己七分，保留給別人三分。」這是她之前拍《愛情白皮書》角色說過的話，「我覺得永遠都要有一個核心價值，不要失了平衡。」

她也分享自己其實是一個很容易對自己沒有自信的人，每天晚上回家都會去分析，剛剛哪裡表現不好？今天跟別人講了什麼話是不是會讓人難過？她會一直在審視自己。後來她慢慢發現：「當下的決定就是最好的選擇。」之前跟一位經紀人朋友聊天，他鼓勵王淨：「不用去想這是一個好選擇還是壞選擇，妳只需要去努力，讓妳的選擇是好的就好，永遠沒有好跟壞，妳只要一直往好的地方前進就好了。」面對未來，王淨已經準備好接受更多冒險！「我相信做演員，都有一個冒險家精神，會很想要去嘗試不一樣的角色、風格造型、拍攝方式，我隨時都ready好了！」

王淨／荷葉領條紋長袖上衣、條紋拼接長裙、窄版雙層皮革腰帶、拉菲草編高跟鞋、Gem Dior玫瑰金與鑽石耳飾（ALL BY DIOR）。黑嘉嘉／白色襯衫、蕾絲長袖上衣、蕾絲長裙、黑色皮革腰帶、黑色綁帶編織平底鞋（ALL BY DIOR）。

王淨Q&A

ELLE：在愛情裡，妳喜歡冒險的靈魂嗎？

王淨（以下簡稱「王」）：以前談戀愛，比較偏向義無反顧型，例如：大家說這個人很糟，不要跟這個人在一起。但我就是告訴自己：「不！我相信我眼前的他是最好的！」有了一次很糟的戀愛經驗之後，我開始學會，愛情還是保守一點比較好，再多觀察，再多體會一下彼此的個性、生活習慣，才能夠保護自己。

ELLE：妳的座右銘是？

王：閉嘴，SHUT UP！哈哈！開玩笑的。前幾天我看到一個國外youtuber分享他的人生經驗，他的國中老師曾經說，小鳥站在樹枝上的時候，並不會擔心樹枝能不能承受自己的重量，不擔心自己會掉下來，因為牠們相信自己的翅膀是有力量的。所以即便這個樹枝真的斷掉了，牠還是可以靠著自己的方式飛起來。我覺得這句話給我的啟發很深刻，不用去擔心生活周遭的人能不能夠接受妳或是包容妳，只要相信妳自己可以做得到，妳就可以做得到，這就是吸引力法則。

ELLE：分享新戲《比悲傷更悲傷的故事》印象最深的一場戲？

王：新版電視劇《比悲傷更悲傷的故事》加了比較多不一樣的元素，更鉅細彌遺訴說男女主角為什麼如此相知相惜，為什麼他們會覺得這個世界上只有他們彼此的原因跟理由。男主角是范少勳，一開始不太敢靠近他，不敢摸透他，雖然我們有一些頻率蠻對的，可是，我會覺得越陽光的人內心應該會越黑暗，但是拍攝到最後面真的覺得他是一個表裡如一的人。特別的是，只要導演一喊action，我看到他生病的病容妝跟眼神，都會很想哭。印象最深的一場戲，我的情緒非常重，那一天拍的工時又比較長，拍夜戲到天快亮了，我仍然沒辦法進入狀態，很慌張，求助導演，導演也無法幫助我進入情緒。少勳就走過來跟我說：「等一下我會站在攝影機後面，如果覺得需要幫忙，妳就看我，我會給妳情緒。」我就說：「好。」導演喊action，我回頭看他，眼淚就流了下來。拍這齣戲，我幾乎每一天都在哭，哭到眼角膜破皮。我努力琢磨，希望讓自己演出不一樣的女主角宋媛媛。

ELLE：談談新電影《月老》？

王：《月老》是九把刀好幾年前小說改編的電影，我飾演一個在生前沒有得到愛，死了之後才明白愛是什麼的角色，是比較悲情的人物，陪著柯震東飾演的角色一起去尋找愛，一起去見證這個人的愛情。這部電影，有笑有淚，非常動人！

ELLE：談談鍾孟宏導演的電影《瀑布》？

王：我跟靜雯姐（賈靜雯）飾演母女，是講一對母女相愛相殺的故事。過程蠻刺激的，因為靜雯姐是一個很照顧我的前輩。一開始跟她對戲有點害怕，因為她是大前輩，但是跟她及鍾孟宏導演一起工作的過程中，慢慢找到平衡。劇情內容目前還不能透露，請大家拭目以待。

黑嘉嘉 冒險女王無所懼

以「哦噢」俏皮的聲音，在《消失的情人節》初試啼聲就一炮而紅的黑嘉嘉，首次從棋界跨足電影圈演出，即使只是客串一角，亮麗的表現仍讓人眼睛一亮。

去年底成立圍棋公司的她，今年的規劃以線上推廣圍棋為主，希望能夠讓更多的人認識圍棋，一談起學圍棋的好處，黑嘉嘉立刻滔滔不絕：「學圍棋，不只對小朋友很好，可以提升專注力和耐心，對老人家也可以起到預防失智的效果，不管什麼年齡層的人，其實都很適合學圍棋。」在表演領域上，黑嘉嘉也客串了時尚設計師詹朴的時裝秀影片，扮演一位房客，與男主角莫子儀有一小段以眼神交會的對手戲。無論是影視圈或時尚圈，黑嘉嘉都開始一步步發光。

熱愛刺激 高空彈跳、跳傘樣樣來

從小就非常喜歡雲霄飛車的黑嘉嘉，是一個無所畏懼的冒險女王！2015年，她到高度233公尺的澳門塔高空彈跳，「當時我21歲，站在上面有點害怕，但是也沒有回頭路了。因為已經綁好了，就算不跳下去也會被推下去，不如自己跳下去。跳下去的剎那，腦袋一片空白，因為發生得很快，咻～整個人就下去了，跳完之後，我無所畏懼，再也沒有任何事情讓我害怕了。」黑嘉嘉笑著說。

高空彈跳完之後，黑嘉嘉唯一能找到更刺激的事情就是跳傘。2019年，黑嘉嘉正好有一場比賽，她告訴姊姊：「如果我拿冠軍，我們就去杜拜跳傘！」結果真的贏得冠軍。「杜拜跳傘是教練揹著妳跳，旁邊還有攝影師，等於三個人一起跳出去。我姊姊其實也很害怕，我告訴她：『妳要是不做的話，這輩子永遠都不會做。』（當黑嘉嘉的姊姊真可憐）所以她決定跟我一起跳。」跳完之後，黑嘉嘉決定這輩子不會有第二次，因為太不舒服了。「我覺得跳傘比高空彈跳可怕，因為跳傘是教練決定什麼時候跳出去，高空彈跳是自己決定跳出去的時機。所以跳傘是在一個未知的情況下，突然跳出去。當時沒辦法尖叫，但是嘴巴會不自覺的張大，發不出聲音，肌肉會不斷的抽動，抖抖抖。（笑）」剛跳出去十幾秒，她非常興奮愉快，後面是不太舒服的過程，因為飛下去之後需要很長一段時間才會到地面，其實有點晃，中途的時候黑嘉嘉非常暈，有點像暈車的感覺，一到地面直接倒地不起。但是，跳傘之後，黑嘉嘉沒有就此退縮，原本下一個目標是去紐西蘭峽谷盪鞦韆，後來因為疫情取消行程。甜美的外表下，有一顆不斷追求刺激冒險的心。

冒險基因遺傳爸爸

究竟黑嘉嘉的冒險基因來自哪裡？「我覺得應該是我爸！我爸就是一個很愛冒險的人，念法律系的他，在快畢業的那一年，不想當律師，決定退學去環遊世界，一個人跑去歐洲，一邊打工、一邊賺下一趟的旅費，這真的是很了不起，放下一切，跑到陌生的地方旅行。」當年可把爺爺氣得半死，但黑嘉嘉的爸爸就是這麼帥！後來爸爸在美國工作，退休之後先到歐洲旅遊了半年，回到美國買了房車，在美國四處旅行，之後就一直住在房車裡。現在黑嘉嘉跟爸爸每年固定約在國外見面，一起去彼此都沒去過的國家，一同冒險。

黑嘉嘉後來選擇從棋士踏入演藝圈，也曾受到人非議，但是對人生的選擇跟爸爸一樣無所畏懼的她，義無反顧走自己的路。「從小我在棋界長大，我的世界跟外面的社會接觸非常少，一直希望可以踏出自己的舒適圈，才能夠成長。我也希望能夠去挑戰自己，嘗試一些不一樣的事情。當時我也猜到大家不會支持這個決定，但是只有我最清楚自己想要什麼。」當時因為華航機上雜誌，讓經紀人看到了黑嘉嘉的報導，主動聯繫。黑嘉嘉的第一個反應是「非常驚恐」，因為經紀人是種子唱片公司的老闆，她說自己完全無法唱歌，後來溝通理解不一定要發唱片，可以多元發展，她希望以圍棋比賽為主，將表演當成副業。老闆支持，她就這麼踏入了演藝圈。

黑嘉嘉觀察圍棋界跟演藝界非常不同，「下棋是很一個人的事情，不管輸贏也好，都是自己一個人承擔。在演藝圈工作，都是一群人在一起，我還蠻喜歡團隊在一起，大家互相幫忙的感覺。」那她喜歡哪一個呢？「我覺得最愛肯定還是圍棋，圍棋對我最大的魅力是變化無窮，幾千年的歷史，從來沒有一盤棋是一模一樣的，特別是AI出來之後，對圍棋有很多新的想法，我仍然不斷學習當中。」

至於愛情，黑嘉嘉也喜歡冒險的靈魂嗎？她笑說自己沒談過戀愛，但是理想中的愛情是能夠給彼此空間，互相尊重彼此的愛好，但是如果會下棋的話，當然更好，有共通的話題。但她不設限，順其自然。看來粉絲都有機會啦！

面對未來冒險，黑嘉嘉希望繼續不斷挑戰自己，勇敢去嘗試自己沒有做過的事情，如此她才能在這個過程中不斷成長。Are you ready？準備好，一起拿出黑嘉嘉的冒險精神，勇敢面對未知的挑戰吧！

ELLE：三月八日是婦女節，談談對「女力」的觀察？

黑嘉嘉（以下簡稱「黑」）：我覺得這個社會很喜歡給別人貼各種標籤，很多時候不要太在意，女性要保持獨立和自我，欣賞自己的優點，不要太介意別人的看法。

ELLE：身為女性，從小走棋士之路時，是否曾感受如戲劇《后翼棄兵》女主角，在男性為主的圍棋世界裡要贏得一席之地的不易？

黑：我是從六歲開始學棋，剛開始班上就只有我一個女生學棋，後來考上職業棋士，我是台灣第六位女生考上職業棋手，其實男女比例真的非常懸殊，一百多位棋手，只有十幾位是女性。幾乎是十比一。我覺得主要原因是一開始學圍棋的女生就非常少。印象很深有一次，有兩個男同學在下棋，下完之後，其中一個男同學贏了，就笑輸他的男生，輸的男生就很生氣說：「我輸給你，沒有比你輸給黑嘉嘉好笑！」當時我就覺得，為什麼輸給我很好笑呢？小時候男同學都有一種不可以輸給女生的感覺。十歲的時候參加業餘比賽，也是有一位男棋手輸給我，當場就哭了。當時我心想：「不知道他是因為下輸這盤棋哭，還是因為下輸給一個女生而哭？」後來進入職業比賽之後，大部分的男棋手可以接受輸給女棋手，並不會因此被別人笑。在棋盤面前，我不會在意我的對手性別，尤其AI出來之後，女棋手實力也不斷增長，有非常多女棋手，在正式比賽中打敗男棋手。

ELLE：妳的座右銘是？

黑：去年開始因為疫情的關係，有一些新的體悟，活在當下，不要讓昨天佔據太多今天的時間。很多時候過去已經發生的事情，不要念念不忘，我們可以從過去的經驗去學習，去改變它。

ELLE：最後送給女性鼓勵的話？

黑：女性在這個社會上，扮演了很多的角色，無論有多忙，還是要留一點時間跟自己好好相處。先好好愛自己，別人才有辦法愛妳。

【完整內容請見 ELLE國際中文版2021年3月號】