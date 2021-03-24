退伍後首次公開出道11年的演員心境 李鍾碩：決定要做就要做到最好

【Photo_Mok Jung Wook；Contributing Editor_Kim Ruby；Stylist_Kim Jung Mi；Hair_Lee Mini（GGUMIMI）；Make up_Gang Mi；Location_Grand Intercontinental Seoulparnas；Edit_YCY, Sandy Hsu】

從《皮諾丘》《W-兩個世界》在台灣竄紅，李鍾碩有點稚嫩的樣子，是粉絲們最喜歡的樣子；但這次，他卻帶著成熟的長髮樣貌回來了。他的忐忑，他對於重新進入劇組的緊張，李鍾碩絲毫沒有隱瞞。

但，這也是我們之所以喜愛鍾碩的原因──他對自己非常嚴格要求。9月14日出生，李鍾碩是典型的處女座，有時盡可能隱藏起心中的擔憂，卻其實對自己格外嚴厲。他提到自己曾在24歲時演出古裝劇，覺得演戲連累了劇中很資深的演員，以致於他近十年都不接古裝劇。

不過，這次退伍，卻能感受到之前工作不間斷的李鍾碩，終於能慢下來了。好好地喘口氣，也慢慢邁向自己想要的生活。這次李鍾碩特別為台灣ELLE錄製了專屬訪談影音，也來好好聽聽他對過去、現在、未來的想法吧。

ELLE：好久不見，退伍後成為自由之身的心情如何？

李鍾碩：既高興又覺得負擔，過去二年內，我只要認真做好份內之事就可以了，但是現在是我必須要自己尋找工作，雖然不知道這樣比喻是否合適，感覺就像是從上班族轉換成自由職業者（笑）。雖然很想要展現帥氣的樣貌，來報答粉絲們對我的支持與期待，但是今天真的要重新開始的時候，卻稍微有點緊張。

ELLE：反而給人變得更加老練的印象呢！

李鍾碩：喔，那麼就是我成功了！也許令人難以置信，但其實我在拍攝現場很容易感到緊張，特別是在空間狹小的地方拍攝時，會感到壓迫感很重，而且在拍攝視線需要集中的訪問影片時，也會感到唇乾舌燥，儘管如此可以重回現場還是很開心，因為感受到過去二年內未曾感受到的緊張感，就好像我還活著一樣的心情，讓我再次體會到了我做哪些事時感到最有趣，以及我可以從哪些部分獲得能量。

ELLE：歡迎你回到本業，如果說在這二年的時間裡，有發生最大的變化是？

李鍾碩：首先就是觀看世界的視野變得更廣闊了，在社福中心工作的期間，我學到了很多關於社會福利的資訊，也感到很有意義，感覺累積了許多人生中不可或缺的經歷，對我而言，是在正式進入30歲前，是一段很重要的時間，未來我也應該要變得更加成熟點才行。

ELLE：有感受到你更加成熟的氣場。

李鍾碩：拍攝空檔確認畫面時，的確有感受到我好像變老了，反正我就是接受它。

ELLE：外表反而變得更年輕的感覺，身材好像也變了。

李鍾碩：最近因為電影拍攝正在減肥，減少了重訓訓練，主要在做皮拉提斯、打高爾夫球、擊劍之類的運動，擊劍學了大約一年左右，因為是全身運動，所以運動量也很大，而且是和對方一較高下的方式，我覺得非常有趣。

ELLE：什麼事情都適合開始的春天即將到來，在今年春天最想做的事情？

李鍾碩：首先是想好好地完成正在拍攝中的電影《魔女2》，並盡快決定適合我的下一部作品，現在的我對於該選擇什麼才能做好、該怎麼展現比過去更好的樣貌感到非常苦惱，但這些不是說我急著要解決的問題，而是我現在每天思考的課題。

ELLE：在新的起點開始前，有沒有自己下定決心想做的事？

李鍾碩：我想活出更真實的自己，先做好目前能做好的，並向自己承諾既然決定要做就要做到最好，最重要的是不要成為對自己感到羞愧的人。

ELLE：是什麼樣的契機，特別出演電影《魔女2》？

李鍾碩：我是受到曾一起合作《V.I.P》電影的朴勳政導演邀約，在這部作品中，我飾演了一位很難用一句話概括的立體角色，為了想要賦予與眾不同的形象，生平第一次留了頭髮，我怕會劇透所以無法分享太多內容，但這會是我第一次展現的樣貌，請大家多多期待。

ELLE：你看似對下一部作品很苦惱，在選擇作品時是以哪些方面為重點的？

李鍾碩：對於想要出演的題材和角色，並沒有固定的基準，因為演員並非創作者，而是實現者，只是想嘗試一下之前沒有體驗過的，和粉絲們應該會喜歡的類型來挑選劇本，和過去不同，現在我應該也可以演古裝劇了，應該說33歲的年紀，重新開啟我挑戰古裝劇的可能性。

ELLE：這樣看來在《觀相》之後就沒有參與過歷史劇。

李鍾碩：《觀相》是在我24歲時拍攝的，但當時我感到很內疚，雖然只是個小角色，但因為覺得好像拖累了前輩們合拍的好作品，對自己的演出感到不滿意，因此有陣子和歷史劇保持距離。不過，現在我覺得可以再次挑戰了。

ELLE：粉絲們應該很期待愛情劇的。

李鍾碩：就像是入伍前拍攝的《羅曼史別冊附錄》一樣，無關內容題材，我也是很喜歡愛情劇的氛圍，但是我也希望能擴展更寬廣的可能性。平台也是一樣，平時我很常使用Netflix看劇，最近《Sweet Home》就讓我印象很深刻。雖然每次都能感受到，但作品並不是計劃就能完成的，只要做好準備並且耐心等待的話，機會就會像命運般接近。

ELLE：不知不覺已經出道11年了，作為出道11年的演員，有什麼苦惱及方向性？

李鍾碩：以前的外號就是「李鍾牛」（笑），因為一直像牛一樣不停地工作，絕對不能休息，要在年輕的時候留下很多作品。要長久維持演員身分的話，就應該要挖掘我自身潛在的能力，一直以這些事情折磨著自己，不是說人被逼到極限的時候，就會產生異於常人的表現嗎？現在回想當時的忙碌生活，會想著，我是不是真的非得那麼做不可，但我並不後悔，這樣看來現在的確是更加從容了。

ELLE：對自己寬容的契機是？

李鍾碩：回顧過去的時光，會覺得20多歲時，活得太痛苦了。小時候相信只要超過30歲就會成為大人，但是將17歲的高中生李鍾碩和現在的我進行比較，並沒有什麼差別，依然是和朋友玩鬧著，但會突然有著「啊…現在我應該不能這樣了吧」的想法，該說我體內封印著彼得潘嗎？不知道是不是因為這樣，所以偶爾見到媽媽和爺爺的時候，我都會丟「何謂人生」這樣的問題給他們。

ELLE：他們的回答是？

李鍾碩：因為我常把這個問題掛在嘴邊，所以媽媽有時會發脾氣（笑），他們通常都會這樣回答我「人生就是這樣啊」！

ELLE：是正確答案耶！

李鍾碩：多虧他們，我正在努力像流水般順其自然地生活，比起垂直的視線，我正努力拓展水平視線的寬度，表達言語和行動前，會再多想一想，也更加小心謹慎。聽說上了年紀膽子也會變小，是不是就是指這個……。

ELLE：前一陣子ELLE的Youtube官方頻道上，有做過一系列的戀愛諮詢影片，當時你不僅很親切，也深思熟慮地回答了觀眾的提問，那時的模樣真的令人十分印象深刻呢。

李鍾碩：我已經在演藝圈工作10年多了，這好像還是我第一次替大家做戀愛諮詢呢。坦白說我覺得有點困難，其實在回答大家問題時，我真的苦惱了很久，為了替那些提出問題的觀眾們，提供更多實質上的幫助，我也真心誠意地給了許多意見。

ELLE：如果話語有溫度的話，感覺跟玩笑話比起來，你更適合說實話。

李鍾碩：不過只要我下定決心，我也可以很搞笑的。搞笑到可以上即時搜尋排行榜的程度（笑）。

ELLE：今後想以什麼樣的面貌來過生活呢？

李鍾碩：最近有人送我了一本書，那是由Ryu Shiva詩人所編纂的詩集，名為《撫平心靈之詩》。我非常喜歡裡面的詩句，也把幾篇詩集複製到我的手機裡面。其中有一篇由朵娜．馬可娃所寫的詩，我想獻給現在的自己，那篇詩的內容如下：「我選擇自己要過什麼樣的生活，我開創自己的人生，當自己不再懼怕之際，便能更輕鬆地向前跨步。」雖然演員李鍾碩的生活很重要，但我也希望能以普通人的身分，去尋找自在又幸福的人生。但更重要的是，我想要認真專注地體驗生活，如果能這樣過下去的話，我相信我也能做一個比昨天更好的人。

【完整內容請見 ELLE國際中文版2021年3月號】