跟隨自己的心 昆凌：放大生活中美好的小事 便是療癒的正能量

【photo_ZHONG LIN；styling_EDIE LAI；stylist assistant_PULU HSU；make up_JENNY LIN；model_立葦；hair_UNA-FOURHAIR CONCEPT；text_JESSIN TU】

今年27歲的昆凌，笑起來仍是鬼靈精怪又甜美可愛的女孩模樣。她是兩個小孩的媽媽，自創 Jendes 服飾品牌和 Quinlivan 彩色隱形眼鏡品牌，還在近期上映的電影《叱吒風雲》中扮演酷帥女賽車手；昆凌在這些不同的身份之中，跟隨直覺，忠於內在那個天真無懼的小女孩，去成為她自己。

身為女人，我們天生擁有許多面向：可以是包容關愛的、對他人照顧得無微不至的母親；可以是浪漫多情的、性感情欲的、在道德約束與傳統框架之外的情人；可以是勇往直前、為了生存、信念或所愛而奮鬥、具有行動力的女戰士/女強人；可以是通透天地、直覺敏銳、靈感源源不斷的女祭司。昆凌的多樣面貌，讓我聯想到榮格心理分析師呂旭亞分享的女性自我意象的探索， 以Toni Wolff所提出的女性四大原型：母親、愛人、女戰士、女祭司四個類型來看，我們可以試著辨識四大原型於自身的發展程度，並透過自我整合與轉化，發揮正向的動力。自認為偏向「女祭司」類型更多一些的昆凌，在各面向上流露出哪些女性四原型的特質呢？讓我們一起來探索昆凌的多面魅力。

女戰士：決定了就不後悔，只要還活著，就可以修正自己的選擇

昆凌在近期上映的電影《叱吒風雲》中扮演酷帥女賽車手，她在這部片中展現出好勝、追求速度感的女戰士特質。「電影中飾演的莉莉是一個很有態度、非常酷的人，她一直想在賽道上爭取男女都是同個起跑線，都可以當賽車手而不是賽車女郎，所以電影中有很多時候會懷抱持著絕對不能輸的女強人氣勢，咬著牙拼下去，這幾個點跟我蠻像的。」拍攝過程中，昆凌克服了許多困難，一開始她對於「極速」有所抗拒，不敢把油門踩到底，她問賽車手出身的導演最壞的情況會怎麼樣？「導演說就最壞就是撞到輪胎圍的護欄而已，於是我就豁出去，增加自己的信心，把油門踩到底。」而對她來說最難克服的則是「密閉恐懼症」，「拍攝時，在車內密閉空間還要戴上頭套、頸部護套和安全帽，外面架上鏡頭、機器，整個有被重重封閉出不去的感覺，後來我自己先開個幾圈熟悉之後，回來再架上鏡頭、機器，把油門踩到底，用『負負得正』的方式，把緊張的情緒代謝掉，才克服了密閉恐懼症。

「這部關於賽車手的電影，希望讓大家看到不同的面貌，不只是在賽車場上，還包括一個車隊怎麼營運？追夢過程中會遇到什麼樣的挫折？一個團隊如何贏得最終的勝利？」昆凌這幾年在事業上，對於團隊的營運和管理也深有體會，同樣是將油門踩到底般地極速前進。演藝事業之外，昆凌自創服飾品牌Jendes，經營得有聲有色；2020年進一步擴大延伸事業版圖，再推出Quinlivan彩色隱形眼鏡品牌。「去年推出彩色隱眼品牌，主要是自己本身是彩色隱眼愛用者，希望戴上彩色隱眼後的效果能看起來更為自然，彷彿天生一般地與自己的眼睛融合。」隱形眼鏡屬於醫療器材，研發過程的複雜和專業程度高，籌備製作期比昆凌想像得更久。「衣服從有想法、畫設計圖、製作⋯⋯差不多兩個月可以看到打樣； 隱眼從日本設計師畫圖、選圖到打樣，需要半年到一年的時間。」昆凌將成果歸功團隊，「我有個很棒的團隊，我相信他們專業的判斷，也從他們身上學到很多。」創業過程中有做過什麼後悔的決定嗎？「我決定了就不後悔，只要還活著，就可以修正自己的選擇。後悔沒什麼幫助，不需要後悔，只要修正就可以了。有些事情即使當下做得不夠好，也會成為未來的養分。」如同知道護欄的存在，女戰士/賽車手就可以無所畏懼地將油門踩到底。

女祭司：跟隨直覺，讓靈感落地

雖然昆凌在戲中、事業上展露出「女戰士」的一面，她自認為更偏向「女祭司」特質多一些。「我覺得我比較像 psychic，我的直覺很準，點子很多；在工作上，我是那個丟出想法，但執行力沒有一百分的人。」 昆凌的事業夥伴曾說過一句讓她非常認同的話：「想法都是空想，唯執行力才是關鍵。」在昆凌眼中，她的事業夥伴是真正的戰士，她自己則是扮演psychic的角色。她對於燈光、火苗、氣味的迷戀，是她在極速生活裡，一段慢下來的me time，一方療癒的空間，一項屬於自己的小癖好。

「我的床尾有個屬於自己的角落，在那裡不管坐著趴著或躺著，都覺得很安靜、很放鬆。最喜歡把燈關全暗，點上我最愛的mojito氣味的香氛蠟燭，看著蠟燭的火苗在飄，會看到出神，也會感覺到火帶來的溫暖，對我來說，這是最直接的療癒。」

昆凌每天晚上必點這款蠟燭，無論在房間或客廳，這款蠟燭的療癒氛圍都伴隨在她身邊。「我覺得心情放鬆之後，對事情的看法也會不一樣。可能本來全身是刺，或是心煩；放鬆之後，會發現事情沒有那麼嚴重，看待事情會變得比較柔軟一點。」

母親：照顧身邊人的心情

昆凌在公司扮演出想法和點子的psychic角色，有專業團隊幫她將想法化為現實。回到家裡，身為兩個孩子的母親的她，則是靠SOP（標準作業程序） 把家裡大大小小事情打理得有條不紊，發揮強大執行力。「待辦事項我會一一寫下來，小朋友的生活作息、幾點要接送等等，盡量按表操課，看他們能配合多少，他們若不能配合，我會想辦法找出原因、做修正調整。」

有了孩子後，昆凌更能理解自己父母親的管教方式。「爸爸和我就像朋友一樣，我們會聊天、分享彼此的一天，他不太會評斷；媽媽就很有媽媽的特質，她會管我，我們依然相處得很好，也完全理解她是愛我的，唸我是為了我好。」昆凌深知父母親管太多會造成反彈，如今她自己成為母親，也混合了爸爸的自由開放與媽媽較為嚴謹的管教方式。而有些時候，與其說管教孩子，孩子更像是她的心靈導師，「有時覺得女兒比我還成熟，像有次吃飯時，我對她說：『姊姊我們吃快一點，比賽才能贏過弟弟。』女兒說：『我們不需要贏，我們只要認真就好。』有時候女兒還會幫我教弟弟，像是對弟弟說：『不要這樣講，這樣講會讓別人心情不好。』。」

昆凌固然有獅子座的霸氣，其實內心有份特別的體貼和柔軟，她的母親特質，在家庭之外，展現在對身邊的人在心理層面上的同理與照顧。「例如拍戲時，如果大家在聊天，有一個人站在那邊，我就會過去和他聊，不希望他覺得自己被排除在外。」同事如果犯了錯或內心受傷時，昆凌則會盡可能地聆聽對方，用同理的方式和他聊天，希望能安慰對方。

愛人：陪著對方一起冒險

昆凌年紀輕輕走入婚姻，與大她14歲的周杰倫感情依舊甜蜜。從兩情相悅的戀人，到成為攜手共組家庭的伴侶，他們之間不僅是情人、夫妻，更是孩子的父母與人生夥伴。昆凌覺得自己和另一半的相處就像兩個孩子一樣，充滿了玩心與樂趣。「我喜歡把生活過得很有趣，他會陪伴我做很多新鮮事，是一個陪我冒險的人，我們有一顆冒險的心。」他們最近一次的冒險，是帶著孩子去露營。「平常的工作環境中，大家都會把我們照顧得很好，露營則是在野生環境下生活，我們要照顧好小孩，不管是洗東西、煮東西⋯⋯每個環節，一切都是冒險。」

前陣子他們也非常難得的規劃了十天環島之旅，「先到花東、墾丁，然後台南、台中回台北這樣整整環了一圈，我對吃和住特別在意，這部分由我規劃安排，其他景點就隨意。以前如果有十天假期可能會去歐洲，如今在世界停擺的狀況下，其實生活中還是有很多小樂趣、很多開心的事，我們可以去放大、分享，反而會發現很多不一樣的美。」新的一年，昆凌覺得最需要的就是正能量的療癒，這世界還是有很多美好正在發生，透過分享，讓這些美好如漣漪擴散出去，發揮正面的力量。

丹寧風衣（COACH）；高級珠寶系列Maillons戒指、高級珠寶系列Mosaique Delilah手環、高級珠寶系列Delilah項鍊（ALL BY BOUCHERON）。

ELLE：回顧2020年，有什麼特別的感受或有意義的事件嗎？

昆凌：覺得2020年過得很快，回頭想想好像又沒有做什麼。要感謝 2020年停下腳步，幫女兒選到一間好學校，是這階段蠻重要的事，選好後心裡也比較踏實。2020年我也推出了彩色隱形眼鏡品牌，整個製作過程，讓我對隱形眼鏡了解更多，也從我的專業團隊身上學到很多。

ELLE：推出彩色隱形眼鏡品牌的過程中，有哪些新的學習可以和我們分享嗎？

昆凌：以前戴隱眼，很少知道是怎麼製造出來的，如果隱眼出了差錯，可以從哪邊看得出來？以前戴起來很乾會覺得是不是隱眼的質量不好或保水度不夠，現在知道原來和跟每個人的眼睛弧度比較有關， 每個人眼睛的弧度不一樣，要選擇適合自己弧度的鏡片，有時候保水度太多的反而更容易乾。

ELLE：曾做過哪些身心療癒？什麼樣的人/事/物讓妳感到療癒呢？

昆凌：特別喜歡mojito氣味的香氛蠟燭， 每天晚上一定點，人在客廳就拿到客廳，人在房間就放在房間，聞到就覺得很舒服，常常看著燭苗飄看到出神，對我來說是這是最直接的療癒。按摩也是。小孩的講話、動作也很療癒，尤其是一進門他們就衝過來抱抱，那種時刻我就會融化。動物對我來說也很療癒，最近才在抱怨我的狗都不黏我、不跟我睡了呢。

ELLE：ELLE今年30週年，數字1到30之中，有沒有妳特別喜歡的數字呢？

昆凌：我最喜歡數字12，自己的生日是8月12日，12對我來說是非常有意義的數字，是我的lucky number。

ELLE：2021年有什麼計劃嗎？

昆凌：計劃往往趕不上變化，目前沒有特別的計劃，2021希望大家都健健康康，世界恢復正常。

【完整內容請見 ELLE國際中文版2021年2月號】